 Українка Ястремська перемогла на тенісному турнірі в Страсбурзі. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Федерації тенісу України.

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"У другому сеті Даяна вела - 5:3, подавала на матч за рахунку 5:4… Але Гарсія виграла чотири гейми поспіль і забрала сет (7:5). У десятому геймі вирішальної партії вже Ястремська була змушена відіграватися з матч-болів на власній подачі. Потім був тай-брейк, який одеситка провела просто бездоганно - 7:6 (7:3)", - йдеться в повідомленні.

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