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Все про:корупція (2331) Луценко (2376)

 Держпідприємства, митниця і рейдерство: Луценко розповів про джерела корупції та порівняв Україну з кораблем. ВIДЕО

Генеральний прокурор Юрій Луценко записав нове відео, в якому він розповідає про нинішні джерела корупції в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Луценко каже в відео, опублікованому в Facebook.

За словами Луценка, в Україні за період після Майдану правоохоронними органами були перекриті кілька джерел корупції. До них відносяться несправедлива процедура держзакупівель, фірми-прокладки і спільні підприємства в "Нафтогазі" і "тіньовий" доступ до ліцензій на видобуток нафти, газу, бурштину, піску.

Водночас в Україні є речі, які продовжують генерувати корупційні ризики. Це держпідприємства, митниця і рейдерство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я вважаю себе ефективним генпрокурором", - Луценко

"Закриття цих трьох дірок дозволить українському кораблю вийти в море", - резюмував Луценко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3128850
 
   
 Топ коментарі
 
Он какой-то дебил, чесслово. Рассказывает теперь как надо бороться с коррупцией! А раньше чем ты занимался придурок??
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Этот алкоголизированный кум - клоун Луценко рассказывать может, а вот делать и решать - с этим у него большие проблемы.
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Этот алкоголизированный кум - клоун Луценко рассказывать может, а вот делать и решать - с этим у него большие проблемы.
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цікаво, шо про систему "закриття" справ югік ніц не прокагтавив!
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все ок, гроші отримані)), строк давності сплив/спливає!
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так это одно и то же. собака (бешеная) ххх лиття.
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може й так, але воно вже в плокулатугі) себе показало, треба гнати!
ps) у вас помилка не лиття), а пиття ))) ! Госпредприятия, таможня и рейдерство: Луценко рассказал об источниках коррупции и сравнил Украину с кораблем - Цензор.НЕТ 8106
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Шоб танцевать с 3000летней, нужно много выпить, а у югика печень...
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Это что ж за государство и прокуратура и СБУ, если не могут побороть контрабанду и корупцию на госпредприятиях?
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Луцик - настоящая коррупция у ревы,за крышевание неуплаты есв его проверяльщики берут половину суммы,система построена основательно - планы по взяткам,планы по наказаниям штрафами тех кто не платит оброк,четкое прикрытие этой схемы прокуратурой,сбу,которые тоже получают плановые суммы от этой схемы.
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Он какой-то дебил, чесслово. Рассказывает теперь как надо бороться с коррупцией! А раньше чем ты занимался придурок??
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_Что за нелепый, детский вопрос вообще?! Тем, ради чего там и оказался: отмазывал и прикрывал своих, прессовал кого скажут, грабил и собирал взятки.
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теж мені "надзвичайні новини" Госпредприятия, таможня и рейдерство: Луценко рассказал об источниках коррупции и сравнил Украину с кораблем - Цензор.НЕТ 5647
якраз, навпаки, все дуже звичайно Госпредприятия, таможня и рейдерство: Луценко рассказал об источниках коррупции и сравнил Украину с кораблем - Цензор.НЕТ 2768

надзвичайні новини - це коли він Петрика посадить!
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йому в початкову школу з цим треба Госпредприятия, таможня и рейдерство: Луценко рассказал об источниках коррупции и сравнил Украину с кораблем - Цензор.НЕТ 7552. само по курортах за шо шлялося - риба тухне з голови
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Это интересно/ Коломойский о Луценко: Он профессиональный человек. Коломойский акцентировал внимание на высоком уровне профессионализма Луценко. «Он оратор, трибун, он участвовал в революциях, он сидел, политкаторжанин. Он меня в 10:0 обыграет, если бы это были шахматы в политику». - говорит украинский олигарх.24.05.2019 23:38

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В общем, он прав. Пётр Алексеевич слишком большой демократ на своём посту был, потому проблемы остались.
После ареста днепровской банды, вышеупомянутыми проблемами займутся всерьёз.
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"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.



Госпредприятия, таможня и рейдерство: Луценко рассказал об источниках коррупции и сравнил Украину с кораблем - Цензор.НЕТ 5361

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Это для Богдана
03.03.2009 Однопартиец В.Волга об однопартийце Ю.Луценко.
...Я считаю, что популист он отличный, управленец - совершенно бездарный, да и человек он мерзкий. И очень опасен для Украины. Таких людей в политическом смысле необходимо уничтожать. Ведь, маргинализация общества, которой так активно занимается Луценко, - это ничто иное, как работа против страны.
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))))))))))

А если серьёзно
Фейс Богдана не обезображен печатью интеллекта и породы

Черт его знает, что это значит.
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Это его фото явно умышленно печатают постоянно,будто других нет.Вспомните фото,где Порошенко на алкаша похож.Но их пару раз к месту напечатали,а далее всё время пристойные фото. А здесь же постоянно.
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Может быть
по мне будь он Квазимода
только, чтобы воровал "по Сеньке"
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Це про оце опудало?

Под зданием, где Волга должен был давать дать пресс-конференцию, его встретили запорожские активисты. Их он начал убеждать во вредности АТО и пользы дружбы с Россией. Ему взамен предложили убраться из города. Пока Волга над предложением раздумывал, его прервали активисты гражданского корпуса "Азов". Василий Волга получил несколько хороших пинков, после чего охрана быстро спрятала его в ближайшем здании автошколы. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/video/video-novini/v-zaporozhe-izbili-lidera-soyuza-levyh-sil-vasiliya-volgu.html
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Та Волга такая же жадная и клептоманская мразь, как и Луценко
Но может же он что-то сказать от души, своей вонючей мелкой душёнки
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В какое море..." Мертвое "..? Госпредприятия, таможня и рейдерство: Луценко рассказал об источниках коррупции и сравнил Украину с кораблем - Цензор.НЕТ 7391 На нашем корабле уже столько дырок - латать не перелатать..
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Головна біда Луцика в тому, що не вміє тримати язика за зубами. Все розплеще.
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Ну да а роттердам плюс вместе с Дюссельдорфом. Это не коррупция это бизнес, который скоро угробить Украину и позволяет присваивать миллиарды на ровном месте.
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https://petition.president.gov.ua/petition/53714
Після інавгурації Президента України В.Зеленського зникла вся інформація про події та законодавчу діяльність Петра Олексійовича Порошенка. Наразі, відсутня жодна згадка про те, що Петро Порошенко був Президентом України.

З метою уникнення фрагментування інформації про діяльність Президентів України вимагаю повернути всю вилучену чи приховану інформацію, яка стосується діяльності Петра Порошенка на сайт Президента України.
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А про Віктора Федоровича чи Віктора Олексійовича є?
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Кого тут "частити", вирішує Цензор, а не Луцик.
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Красти по-новому: новій Україні потрібна нова політика - злодій, мародер та олігарх Порошенко.
1. СДПУ (о)
2. Партія Регіонів
3. Наша Україна
4. БПП "Солідарність"
5. Європейська солідарність
Перейменування лайна не відміняє його суті...
Госпредприятия, таможня и рейдерство: Луценко рассказал об источниках коррупции и сравнил Украину с кораблем - Цензор.НЕТ 1111
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Крестный отец коррупции, всегда у кормушки, мастер перевоплощения и приватизации, "Пэтя-пылесос", как говорил Балашов.
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Луценко все популярно рассказал, стратегические предприятия нужно оставить в госсобственности, остальные сделать акционерными или приватизировать, как это делается например в Китае.

С таможней и рейдерством тоже все предельно ясно.
Эти проблемы экономики должна решить команда Зеленского за пять лет.
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луценко забыл упомянуть пожалуй, самый большой источник коррупции в Украине - генпрокуратуру.
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Ето он рассказал какие его источники доходов.
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Порошенко, Лученко - це чергові втрачені 5 років для України для її вже не розвитку, а взагалі - існування.
ці спеціалісти - просто рішали свої питання.
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Етот корабль под названием Украину уже несколько десятилетий тащат по дну бурлаки
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Не менше зло для країни і гнидофкрми стецька!! А реальну підтримку парашєнко було видно на виборах!! Лоліта використовує ті ж інструменти що й пуйло...
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Генеральный прокурор Юрий Луценко записал новый влог
Источник: https://censor.net.ua/v3128850

😂😂Запилил новый видосик на ФБ
Генеральный прокурор!
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Влогера критиковать может каждый!
А он человек искусства
Впереди покорение ютьюба и тик-тока
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Уголовное дела за это на себя и кума уже завел? Когда суд?
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Вуйки же понимают, что пойти и умереть за Советскую Украину в 1940-1960 году было преступно
и боролись
что поменялось?
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Ты зачем Назарку Холодка отмазал? Как может возглавлять САП человек, предупреждающий об обыске и консультирующий Труханова, как надо вести себя на допросе, чтобы избежать ответственности?👿
Этот придурок Луцык Холодку за такие проделки вынес "догану"!
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Весь 2005 год в Украине стоял рёв, визг, истерика Югги Луценко, что он нашёл шурфы в донбассе со 150 трупами бизнесменов убитыми рыжим Ахметкой !!! Вопрос - а за сколько миллионов $ иуда Югга Луценко продал и закрыл все эти уголовные дела !!!
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Интересно уалышать от югы ответ на очень хороший вопрос. Тогда ему пгокугатуга не давала всех посадить и довести дела до тюрьмы, якобы он херячит а они все хоронят, теперь 5 лет юга уже в прокуратуре всех сажал но так и не посадил
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Посадите етого клоуна, очень сильно все просят
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Единственное с чем нельзя согласиться с Луценко, это двойная цена на газ.

Народу, как собственнику газа по Конституции, газ не должен продаваться по рыночным ценам.

Коррупционные риски в этом случае должны свести на нет антикоррупционные органы.
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Так выборы скоро
Ща видосики повалятся как из ведра
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"лодка на речной мели
точно догнила совсем"
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Колосальні ділки (дірки) цього коробля, як ти кажеш юра, це ти і твої прокулоли, це поліція, сбу, набу, суди, таможні, міністри, деректори державних та комунальних підприємств, паркетні генерали всу ну і т.д. І їх потрібно садити у вязниці і конфісковувати їхнє майно, тоді в кораблі не буде води, яка його топить. Проблема не у воді, а у вас дірках! А ти нам мозги пудриш!
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Луцыку нужно вещать из-за решётки .
Он тогда умнее делается , а вреда меньше от него .
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***
а писец... всё заметней и ближе?
всё рельефней сума иль тюрьма?
но не дрейфь, гнида - выживешь
в крайнем случае лишь - из ума.
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Профессор)))) 5 лет, п-я-ть л-е-т занимаются очковтирательством.
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Вообще это уж слишком даже для нашей многострадальной Украины. Это же каким цинником нужно быть, чтобы на глазах у всех 5-ть лет служить верой и правдой мародеру, главному коррупционеру и похерителю Конституции, и после этого как ни в чем не бывало представлять себя незапятнаным зайчиком, не имеющим никакого отношения к ушедшей власти.
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Так хто заважав Гройсману-Порошенко внедрити електронні сканери на митниці?!!!
Тим паче, що під реформу на митниці і закупівлю необхідного обладнання виділяли кошти з ЄС!!!
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Так хто заважав Гройсману-Порошенко внедрити електронні сканери на митниці?!!!
Тим паче, що під реформу на митниці і закупівлю необхідного обладнання виділяли кошти з ЄС!!!
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Весь режим кровавого бариги це - суцільна корупція!
Потрібно провести люстрацію і всіх причетних до цього режиму - геть із влади.
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Что вы хотите от человека без совести и чести его дедушка убивал украинцев папа был ярым комунякой оно далеко неупало а если покопаться то следы кгб/фсб спокойно можно найти в его»славной « биографии
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МЫ ВСЕ, видели ваши хлебала, когда вас отстранняли от кормушки. Как сказал скипер, "ЭТО БЫЛО ВЕСЕЛО". Кстати, а как там бриллиантовые пгокугоры?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниДержпідприємства, митниця і рейдерство: Луценко розповів про джерела корупції та порівняв Україну з кораблем. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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