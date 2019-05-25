 Держпідприємства, митниця і рейдерство: Луценко розповів про джерела корупції та порівняв Україну з кораблем. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Луценко каже в відео, опублікованому в Facebook.
За словами Луценка, в Україні за період після Майдану правоохоронними органами були перекриті кілька джерел корупції. До них відносяться несправедлива процедура держзакупівель, фірми-прокладки і спільні підприємства в "Нафтогазі" і "тіньовий" доступ до ліцензій на видобуток нафти, газу, бурштину, піску.
Водночас в Україні є речі, які продовжують генерувати корупційні ризики. Це держпідприємства, митниця і рейдерство.
"Закриття цих трьох дірок дозволить українському кораблю вийти в море", - резюмував Луценко.
ps) у вас помилка не лиття), а пиття ))) !
якраз, навпаки, все дуже звичайно
надзвичайні новини - це коли він Петрика посадить!
После ареста днепровской банды, вышеупомянутыми проблемами займутся всерьёз.
03.03.2009 Однопартиец В.Волга об однопартийце Ю.Луценко.
...Я считаю, что популист он отличный, управленец - совершенно бездарный, да и человек он мерзкий. И очень опасен для Украины. Таких людей в политическом смысле необходимо уничтожать. Ведь, маргинализация общества, которой так активно занимается Луценко, - это ничто иное, как работа против страны.
А если серьёзно
Фейс Богдана не обезображен печатью интеллекта и породы
Черт его знает, что это значит.
по мне будь он Квазимода
только, чтобы воровал "по Сеньке"
Под зданием, где Волга должен был давать дать пресс-конференцию, его встретили запорожские активисты. Их он начал убеждать во вредности АТО и пользы дружбы с Россией. Ему взамен предложили убраться из города. Пока Волга над предложением раздумывал, его прервали активисты гражданского корпуса "Азов". Василий Волга получил несколько хороших пинков, после чего охрана быстро спрятала его в ближайшем здании автошколы. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/video/video-novini/v-zaporozhe-izbili-lidera-soyuza-levyh-sil-vasiliya-volgu.html
Но может же он что-то сказать от души, своей вонючей мелкой душёнки
Після інавгурації Президента України В.Зеленського зникла вся інформація про події та законодавчу діяльність Петра Олексійовича Порошенка. Наразі, відсутня жодна згадка про те, що Петро Порошенко був Президентом України.
З метою уникнення фрагментування інформації про діяльність Президентів України вимагаю повернути всю вилучену чи приховану інформацію, яка стосується діяльності Петра Порошенка на сайт Президента України.
1. СДПУ (о)
2. Партія Регіонів
3. Наша Україна
4. БПП "Солідарність"
5. Європейська солідарність
Перейменування лайна не відміняє його суті...
С таможней и рейдерством тоже все предельно ясно.
Эти проблемы экономики должна решить команда Зеленского за пять лет.
ці спеціалісти - просто рішали свої питання.
Источник: https://censor.net.ua/v3128850
😂😂Запилил новый видосик на ФБ
Генеральный прокурор!
А он человек искусства
Впереди покорение ютьюба и тик-тока
и боролись
что поменялось?
Этот придурок Луцык Холодку за такие проделки вынес "догану"!
Народу, как собственнику газа по Конституции, газ не должен продаваться по рыночным ценам.
Коррупционные риски в этом случае должны свести на нет антикоррупционные органы.
Ща видосики повалятся как из ведра
точно догнила совсем"
Он тогда умнее делается , а вреда меньше от него .
а писец... всё заметней и ближе?
всё рельефней сума иль тюрьма?
но не дрейфь, гнида - выживешь
в крайнем случае лишь - из ума.
Тим паче, що під реформу на митниці і закупівлю необхідного обладнання виділяли кошти з ЄС!!!
Тим паче, що під реформу на митниці і закупівлю необхідного обладнання виділяли кошти з ЄС!!!
Потрібно провести люстрацію і всіх причетних до цього режиму - геть із влади.