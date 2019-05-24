EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Суспільство
  1912  34
Матеріали за темою:
Все про:вибори (3835) Луганщина (1720) підкуп (169) Нацполіція (7602)

 Дві заяви про підкуп виборців цукром надійшли в поліцію Луганщини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Луганщині поліція перевіряє повідомлення громадян про можливий підкуп виборців.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції області, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні, впродовж дня в поліцію надійшло 2 повідомлення від громадян про підкуп виборців у вигляді роздачі цукру одним із ймовірних кандидатів у народні депутати.

Читайте також: В Україні стартував процес зміни місця голосування на виборах у Раду, - ЦВК

Ці факти внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією статті 160 КК України. В рамках відкритих кримінальних проваджень здійснюються невідкладні слідчі дії.

Видання "Перша смуга" повідомляє у свою чергу, що в усіх містах і районах Луганської області зі стартом передвиборчої кампанії почалася масова роздача цукру виборцям в обмін на паспортні дані і номери телефонів. На пакетах цукру в 5 кг у різних округах написано імена кандидатів від "команди Шахова" і "Нашого краю".

Дві заяви про підкуп виборців цукром надійшли в поліцію Луганщини 01
Дві заяви про підкуп виборців цукром надійшли в поліцію Луганщини 02
Дві заяви про підкуп виборців цукром надійшли в поліцію Луганщини 03
Дві заяви про підкуп виборців цукром надійшли в поліцію Луганщини 04Дві заяви про підкуп виборців цукром надійшли в поліцію Луганщини 05

Нагадаємо, з 24 травня 2019 року почалася парламентська виборча кампанія з дострокових виборів депутатів Верховної Ради України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3128787
 
   
 Топ коментарі
 
От дурные, все знают что луком надо брать.
 показати весь коментар
 
Содержание спирта зависит от процента сахара в бузе. Наука самогоноварения шагнула уже гораздо дальше, чем ты думаешь. Есть turbo yeast, правда, вместо обозначенных 48 часов до 20% алкоголя буза доходит за 72. Вино - дело другое, там процесс тоньше, т.к. важен вкус и букет.
 показати весь коментар
 
Самогон в малых дозах полезен в любых количествах. Дві заяви про підкуп виборців цукром надійшли в поліцію Луганщини - Цензор.НЕТ 1659
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
.

А если я отдамся за мешок изюма - значит я буду изюмительной ? (с)
https://pikabu.ru/story/anekdot_1047288
 показати весь коментар
 
Во дают, еще и предвыборная толком не стартовала а эти уже сахар раздают.
 показати весь коментар
 
 
та не скажите... сахарок дольше хранится...
хотя....правда Ваша - цена у горя лукового в этом году...золотая..
 показати весь коментар
 
 
Сахар перспективней, в этом году намного меньше сахбуром засеяли
 показати весь коментар
 
 
Шобы гнати самогон
Треба цукеру вагон
Кинуть дрожжiв 7 кулив
I чекати 8 днiв. Дві заяви про підкуп виборців цукром надійшли в поліцію Луганщини - Цензор.НЕТ 245
 показати весь коментар
 
 
"Пошлите девку в погреб принести 7 фунтов отборных дрожжей"
 показати весь коментар
 
 
Спиртовое брожение длится до 21 дня. Проверено лично на своем домашнем вине.
 показати весь коментар
 
Чем дольше брожение, тем выше содержание спирта.
 показати весь коментар
 
Содержание спирта зависит от процента сахара в бузе. Наука самогоноварения шагнула уже гораздо дальше, чем ты думаешь. Есть turbo yeast, правда, вместо обозначенных 48 часов до 20% алкоголя буза доходит за 72. Вино - дело другое, там процесс тоньше, т.к. важен вкус и букет.
 показати весь коментар
 
 
***
впізнаю!... і рецептик про каламуть..
і уми... з українською кров"ю...
а в Америці... кажуть... не п"ють?
самогон... наче... шкодить здоров"ю.? ))))
 показати весь коментар
 
 
Самогон в малых дозах полезен в любых количествах. Дві заяви про підкуп виборців цукром надійшли в поліцію Луганщини - Цензор.НЕТ 1659
 показати весь коментар
 
 
"я думал это алкотрасса
что в штатах нету алкотрасс?
ну подождите ну зачем же в аль
катрас"
 показати весь коментар
 
 
***
и цвет и запах и вкус самогонки
не понять сомилье))))
а волшебство перегонки
и подавнее...
 показати весь коментар
 
 
)))) о! волшебство перегонки!! есчо алхимики восхищались его таинствами. неуловимый "дух Меркурий" там бродящий и сколько им открытий чудных приготовивший ))
 показати весь коментар
 
 
Между прочим, увлекательный процесс. Затягивает, перерастает в хобби. Главное - дегустацию не возводить в статус хобби.
 показати весь коментар
 
 
)))))))))) меня мну поздравить. какой то новонанятый " немецкий фольксбурят", после 5 пива (хреновое оно кстати у немцев, "горькое", как я их троллю, или "терпкое", как в ответ они возмущаются ))) ), в порохоботы мну записал )))) кем кем, а от и не вспомню, шоб когда нибудь ещё такое было. оно мну как то розово, но смешно )))),
 показати весь коментар
 
Кто людям помогает - тот тратит время зря.
"Хорошими делами" прославиться нельзя.
Депутат ШаховЛяк не из таких.
 показати весь коментар
 
 
ну все правильно,сахар,соль,спички, намеки пошли,запасайтесь мол
 показати весь коментар
 
 
"Знайте, ренегаты,
Край у нас богатый,
Ни-ко-му- е-го не отдадим.
Сахар по талонам,
А мы с самогоном
Все- рав-но до счастья досидим!"
(Д. Кимельфельд).
 показати весь коментар
 
Сахар в три раза дешевле капусты. Капусту давай, ****!
 показати весь коментар
 
 
та какой же это подкуп? это обычные чаевые.
 показати весь коментар
 
 
И ещё помимо сахара по 200 гр Шахов давал детям. Устроил типа конкурса стишков и каждому ребенку кто что рассказал 200 гр, а родителям предвыборные обещания. И Шахов и без выборов раздает сахар. В ноябре прошлого года раздавал всем желающим.
 показати весь коментар
 
Эта практика уже много лет. Сахар от Шахова выдают по спискам через сельсоветы, а перед выборами звонят: сахар брали? Брали. Значит голосуйте за Вилкула... это на последних президентских выборах. А сейчас выдают прям навязчиво, может наколотый?
 показати весь коментар
 
это ж какой надо быть овцой, чтобы не понимать, что этот же бумеранг прилетит им обратно в голову? Продавать своё будущее кому угодно за пакетик сахара... А чего не штаны сразу снять? Почему бы не раслеедовать и тех людей, кто соглашаются на такое? Это подозрительные люди. В лучшем случае - дать им того сахара, чтоб выжили, а в худшем - создать список людей, которым нельзя голосовать.
 показати весь коментар
 
Этот Шахов - предприниматель из Стаханова, который решил прибрать к рукам Лисичанск в Луганской области, тот самый город, где периодически на неделю выключают холодную воду, а из квартир вылетает благовонное каковоние. И эти люди, мои одно-горожане, всё так же хотят отдавать свою судьбу в руки таких личностей. Меня всё больше раздражает родной город Лисичанск.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниДві заяви про підкуп виборців цукром надійшли в поліцію Луганщини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору