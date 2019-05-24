 Дві заяви про підкуп виборців цукром надійшли в поліцію Луганщини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє відділ комунікації поліції області, передає Цензор.НЕТ.
Сьогодні, впродовж дня в поліцію надійшло 2 повідомлення від громадян про підкуп виборців у вигляді роздачі цукру одним із ймовірних кандидатів у народні депутати.
Ці факти внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією статті 160 КК України. В рамках відкритих кримінальних проваджень здійснюються невідкладні слідчі дії.
Видання "Перша смуга" повідомляє у свою чергу, що в усіх містах і районах Луганської області зі стартом передвиборчої кампанії почалася масова роздача цукру виборцям в обмін на паспортні дані і номери телефонів. На пакетах цукру в 5 кг у різних округах написано імена кандидатів від "команди Шахова" і "Нашого краю".
Нагадаємо, з 24 травня 2019 року почалася парламентська виборча кампанія з дострокових виборів депутатів Верховної Ради України.
А если я отдамся за мешок изюма - значит я буду изюмительной ? (с)
https://pikabu.ru/story/anekdot_1047288
хотя....правда Ваша - цена у горя лукового в этом году...золотая..
Треба цукеру вагон
Кинуть дрожжiв 7 кулив
I чекати 8 днiв.
впізнаю!... і рецептик про каламуть..
і уми... з українською кров"ю...
а в Америці... кажуть... не п"ють?
самогон... наче... шкодить здоров"ю.? ))))
что в штатах нету алкотрасс?
ну подождите ну зачем же в аль
катрас"
и цвет и запах и вкус самогонки
не понять сомилье))))
а волшебство перегонки
и подавнее...
"Хорошими делами" прославиться нельзя.
Депутат ШаховЛяк не из таких.
Край у нас богатый,
Ни-ко-му- е-го не отдадим.
Сахар по талонам,
А мы с самогоном
Все- рав-но до счастья досидим!"
(Д. Кимельфельд).