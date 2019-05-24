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Все про:Константинопольський патріархат (101) Томос (222) Епіфаній (155) ПЦУ (359)

 Пункти Томосу не суперечать незалежності ПЦУ, - Епіфаній. ВIДЕО

Предстоятель Української православної церкви (Православної церкви України) митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що ПЦУ і далі буде отримувати миро від Константинопольської Матері-Церкви, що не суперечить незалежності ПЦУ.

"Якщо ми проаналізуємо останні п'ять Томосів, які надавалися іншим Помісним православним церквам, то у всіх Томосах був прописаний пункт, що церква не має права самостійно готувати миро. А через миро, через отримання мира відбувається духовний зв'язок з Матір'ю-Церквою. І це взагалі не є проблемою, що Матір-Церква Константинопольська і далі надаватиме (миро. - Ред.)", - сказав митрополит Епіфаній на брифінгу за підсумками Священного синоду в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він додав, що ці пункти Томосу не суперечать незалежності ПЦУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філарет відмовився керуватися статутом ПЦУ, - Епіфаній

"Ми справді є незалежною помісною українською православною церквою", - додав він і відкинув будь-які порівняння з Російською православною церквою.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3128762
 
   
 Топ коментарі
 
Пусть будет миро хоть от Антарктической церкви-мачехи, лишь бы не из мацквы.
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УПЦ МП постепенно сдохнет. Подчинение Стамбулу, реальное или мнимое, не имеет значения по сравнению с агентурой УПЦ МП/РПЦ/ФСБ.
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если с позиции истории - это исключительно восстановление исторической справедливости.
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Да уже все понятно... (хотя сразу ясно было, что теперь не москва, а константинополь глава).
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если с позиции истории - это исключительно восстановление исторической справедливости.
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Пусть будет миро хоть от Антарктической церкви-мачехи, лишь бы не из мацквы.
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УПЦ МП постепенно сдохнет. Подчинение Стамбулу, реальное или мнимое, не имеет значения по сравнению с агентурой УПЦ МП/РПЦ/ФСБ.
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Агентура УПЦ МП/РПЦ/ФСБ в первых рядах уже переметнулась в ПЦУ.
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судя по большинству руководства кремлевских опг (бывших и нонешних) - московское миро не работает, и не совсем для мира... может - таки не умеют готовить? нужно брать лицензированное.
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Це раніше було їхнє миро так миро: "Мир во всем мире" А зараз навідь на донбасі миро не зварять
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из масковского шайтаната теперь мирА никому не будет ибо им самим кокса на него не хватает.импортозамещение не подошло,а наркотрафик прикрыли. Пункти Томосу не суперечать незалежності ПЦУ, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 3101
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Хотели как лучше, а получилось как всегда.
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Томас якраз визначає підпорядкованість ПЦУ Стамбулу. Україні потрібна своя Незалежна Українська Православна Церква - Київський Патріархат.
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з часом і буде, коли об'єднається з греко-католиками, які ведуть свою церкву від Володимира Пункти Томосу не суперечать незалежності ПЦУ, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 6181 Обряд та мова однакові.
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Как думаете, если рулон (томос) нечаянно выскользнет из рук Епифания и упадет на Филарета, он термос (или это что-то другое и в этом вот то миро?) уронит или нет?
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ПЦУ - независима!
В пределах Константинопольского Патриархата. Пункти Томосу не суперечать незалежності ПЦУ, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 580
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Нажаль, ніхто крім Св. Патріарха Філорета не розуміє усю підступність для української церкви та відповідно історії України у скасуванні УПЦ КП, а саме: після такого скасування, РПЦ та її сателіт УМП МП на всіх «законних» підставах будуть стверджувати, що в Україні тільки зараз ( 06.01.2019) почала існування незалежна церква, і весь історичний скарб тисячолітньої церкви (історії України) заснованої Володимиром Великим - є їхня історична спадщина. І ми чудово знаємо, що Москва не одноразовий «чемпіон» світу по втіленню таких ідеологем у життя.
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Не видавайте бажане за дійсне, ваша методички ми знаємо де написані....
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ви, погано прочитали статтю та коментар, а може це вам не треба, може у вас друга мета- та на яку я взакую, як на мету Москви!?
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Филарету не нужна национальная церковь. Ему нужна единоличная власть и бабло. По сути он сатанист, как и Гундяй.
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так міро "прєдоставляют" за дєньгі, а не просто так, тоість продают
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Не собачились бы вы Святые отцы! Подумайте о неньке.
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Изгнание кремлёвских бесов из Европы: Пункти Томосу не суперечать незалежності ПЦУ, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 6087
Пункти Томосу не суперечать незалежності ПЦУ, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 2002

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Цензор.НЕТВідеоСуспільствоПункти Томосу не суперечать незалежності ПЦУ, - Епіфаній. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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