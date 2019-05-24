 Пункти Томосу не суперечать незалежності ПЦУ, - Епіфаній. ВIДЕО

"Якщо ми проаналізуємо останні п'ять Томосів, які надавалися іншим Помісним православним церквам, то у всіх Томосах був прописаний пункт, що церква не має права самостійно готувати миро. А через миро, через отримання мира відбувається духовний зв'язок з Матір'ю-Церквою. І це взагалі не є проблемою, що Матір-Церква Константинопольська і далі надаватиме (миро. - Ред.)", - сказав митрополит Епіфаній на брифінгу за підсумками Священного синоду в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він додав, що ці пункти Томосу не суперечать незалежності ПЦУ.

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"Ми справді є незалежною помісною українською православною церквою", - додав він і відкинув будь-які порівняння з Російською православною церквою.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".