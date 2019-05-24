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Все про:озброєння (1093) ракети (461) Укроборонпром (438) РСЗВ (14)

 Модернізована "Вільха" пройде держвипробування цієї осені, після чого очікуються поставки РСЗВ у ЗСУ, - "Укроборонпром". ВIДЕО

Держконцерн "Укроборонпром" планує вже до кінця року почати поставки в армію модернізованих версій РСЗВ "Вільха" - модифікації "Вільха-М" дальністю 130 км і "Вільха-Р" з касетною бойовою частиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу держконцерну, зараз підприємства "Укроборонпрому" вже завершують основні етапи випробувань модернізованих РСЗВ.

"Модернізації направлені на збільшення дальності польоту, підвищення точності, використання нових конструкторських рішень та матеріалів, що підвищує загальну ефективність цієї високоточної зброї", - цитує прес-служба главу "Укроборонпрому" Павла Букіна.

Як нагадують в держконцерні, згідно з планами військового держзамовника, держвипробування нових версій РСЗВ "Вільха", за підсумками яких очікується їх прийняття на озброєння ЗСУ, заплановані на серпень-жовтень поточного року.

Також дивіться: Чергові випробування ракетного комплексу "Вільха" відбулися в Одеській області, - Генштаб. ФОТОрепортаж

"Таким чином, українська армія вже найближчим часом може отримати модернізовані версії нової високоточної зброї, яка забезпечує знищення противника на дальності у 130 км першим пострілом", - зазначають у держконцерні, нагадуючи, що базова версія РСЗВ "Вільха" вже в серійному виробництві.

Як повідомлялося, днями на Одещині відбулися успішні випробування нових версій РСЗВ "Вільха" - "Вільха-М" дальністю 130 км і "Вільха-Р" з касетною бойовою частиною.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3128736
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенко принял Армию разоруженную, деморализованную, в форме образца 90х годов, а оставил и восстановленную, боеспособную, накормленную, одетую и с ракетным оружием..
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Ща Данилюк скажет "надо просто перестать стрелять !".
Зебилы, ваши поганые шкуры будут гореть в аду за то что вы отстранили Пастора от руководства СНБО и ВПК.
Будьте вы прокляты, гниль гречковая.
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ты смотри что свинарчуки наделали! надо перестать стрелять, мириться, все распродать
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Ща Данилюк скажет "надо просто перестать стрелять !".
Зебилы, ваши поганые шкуры будут гореть в аду за то что вы отстранили Пастора от руководства СНБО и ВПК.
Будьте вы прокляты, гниль гречковая.
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Мама!? Мама?! Я принцесса????
Нет, сынок, ты дебил..........
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с децтва босоного запомнил напутствия родителей? Модернізована "Вільха" пройде держвипробування цієї осені, після чого очікуються поставки РСЗВ у ЗСУ, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 301
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Я помню , как упоротое зебилье писало , что порох и турчинов разворовали армию
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Порошенко принял Армию разоруженную, деморализованную, в форме образца 90х годов, а оставил и восстановленную, боеспособную, накормленную, одетую и с ракетным оружием..
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Шрек.А сколько ракетных установок "Ольха" поставлено в войска за 2018-2019 год.Насколько я знаю МО и лично Порошенко приняли ее на вооружение летом 2018 года.Вот уже и лето 2019 через неделю наступит.А в войска поступила всего одна установка,да и то только для парадов и показательных выступлений.
Так какие там Петя новые ракетные вооружения "наваял" за пять долгих лет?По подробней пожалуйста.
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слушай!.. я тебя начал конспектировать чиста как образец "ватного толлинга"..
ты регулярно выступаешь под моими комментами.. ты мне интересен как образец "такого не может быть, но оно случилось"..
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Ничего, провёмся! Вот $2,000,000,000 Бене выплатим и на остальные 5000 гривен наклепаем ракет тыщи!
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Пфф. Куда пойдет секретарь РНБО назначенные нарідним преЗедентом?
забудьте, началась эпоха 146%.
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То что всё это закончится кровью, и так понятно. Вопрос лишь в её объёме.
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ну смотрите, после факапа (ниче что я по-знеленски?) 1918 года украинцев стало меньше вдвое, было порядка 90млн украиноговорящих за 100 лет осталось порядка 40. Очень сомневаюсь, что через 100 лет останется вообще кто то.
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Нужна правильная рождаемость ( 23 ребёнка на 10 женщин); но при данной экономической формации это невозможно: она нацелена на постепенный геноцид
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ты смотри что свинарчуки наделали! надо перестать стрелять, мириться, все распродать
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Как же круто она (ракета) корректирует траекторию.
Верните Пастора #уки!
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После 3-го Майдана.
Главное - чтобы больше никаких вертолётов в Ростов.
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а где же гневные вопли: "когда, наконец, это Ольха будет на передке - в окопе!!!"?
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а "Вильха" уже в "окопе" и прикрывает танкоопасные направления..
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Стесняюсь спросить столь крупного специалиста(
А, чем "Вільха", будет "прикрывать" танкоопасные направления???
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Отец радной!.. масса БЧ "Вильха" составляет до 250 кг.. я уверен, ты отложишь кучку кирпичей, если в 100 метрах от тебя приземлится "Вильха"
Ракета "Ольха": характеристики
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Если у меня будет на это время и я это услышу)))
Ольха угрожает танку только в случае прямого попадания......
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ты путаешь со ПТРК "Стугна-М"..
один пакет "Вильха" (12 ракет) может сжечь БТГ (батальонно-тактическую группу)..
дружок! ты несешь какую-то ересь... я уже начинаю собирать дрова для твоей инквизиции..
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Успехов Вам.....
Каждый мнит себя стратехом, видя бой со стороны........
Учите материальную часть, вьюноша)) Пригодится. Хотя-бы начнете критически читать прессу((( Удачи Вам, разом із "Вільхою"
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интересно, смогут ли они добиться уничтожения линейной цели при залпе всего пакета?
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вообщето вы в двоем ошибаетесь.. Ольха скороей всего не уничтожит танк если упадет метрах в 10-20 от него, но из строя вывести сможет это уж точно.
Танк не обязательно уничтожать, достаточно вывести из строя.
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Все ж таки Вільха може спалити БТГ лише якщо та стоїть де-небудь на місці і не окопана
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Одна установка "Ольхи" прикрыла всю границу с Россией?Ты не издеваешься?Забей в поиск "Шепетовский ремонтный завод",который "Ольху" создает из старого советского "Смерча".Я про установки ракетные конечно.Там печалька полнейшая.
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США продолжают линию поддержки Украины, чтобы «видеть её сильной. процветающей и с восстановленными границами». Подоспели данные по контролю за обычными вооружениями от ООН - Украина получила от США за 2018 год 121 снайперскую винтовку, в Польше было закуплено почти сотню станковых гранатомётов. По снайперскому оружию огромный прогресс за последние годы - уже даже обычные войсковые снайпера, не говоря о спецах, пользуются хорошими «вёслами», оптикой, метеостанциями. Только за 2018 год силовики Украины получили несколько сотен винтовок в разных калибрах. Это, несомненно, сказывается на потерях противника и инициативе наших подразделений на линии боевого соприкосновения.
Также стоит отметить закрытие сделки по САУ «Гвоздика» из наличия бывшего Варшавского пакта. 40 машин пополнили подразделения НГУ, усилив их возможности к общевойсковому бою. Мы по-прежнему готовимся противостоять агрессору не только в зоне ООС, но и на широком фронте - тут не будет лишним ни тяжёлое оружие у ГПСУ, ни САУ у частей МВД. Союзники уверенно и методично продолжают программу усиления силовых структур Украины. Продолжается интеграция цифровой закрытой связи - в этом году уже на уровне взводов, КШМ миномётных батарей в отделениях связи, отдельных танков и БТР. Причём активно отгружают станции и пограничникам, не только армии.
Американцы в Девичках передали 2 контрбатарейных радара AN/TPQ-36 - теперь их на вооружении ВСУ 13 штук. Это означает, что закрыты потребности всех артиллерийских бригад и пошли единицы в учебные части. Сейчас мы можем не только нести дежурство в красной зоне, но и обеспечивать быструю ротацию в случае потерь, реагировать на угрозы на севере или побережье и продолжать активно готовить персонал в тылу. Группировка AN/TPQ-36 в Украине больше, чем в любой из стран НАТО, и больше, чем у Испании, Греции и Турции вместе взятых - Вашингтон даёт нам возможность реализовать наши 1,5 тысячи стволов артиллерии в случае, если разум у агрессора не восторжествует, и успешно вести КББ дежурными батареями в войне на истощение.
А ещё в рамках бюджета этого года, как и по проекту на следующий, примерно 50-60 млн долларов помощи из около 0,5 млрд будет потрачено на летальное оружие, в частности ПТРК третьего поколения. Также МО Украины будет закупать «Дротики» напрямую у производителя, минуя бюрократические преграды. Комбинируя лёгкие носимые «Джевелины», «Корсары» и возимые «Стугны», каждая бригада сможет максимально оперативно реагировать на вызовы, стоящие перед эшелонированной противотанковой обороной на поле боя. В случае надобности глубины будут действовать «Штурмы» и ПТО на «бардаках», ударные вертолёты и турецкие беспилотные аппараты. Это также жизненно необходимая опция, чтобы компенсировать 1600-1700 современных Т-90 и Т-72 Б3 у россиян и тысячи «лысых» танков на хранении и в строю бригад резервистов в случае расширения конфликта.
Готовятся очередных пуски модернизированной «Ольхи» с увеличенной дальностью и ПКР «Нептун» в режиме работы ГСН, включая и пуски с воздушного носителя. По ракетной программе всё идёт по плану, даже несколько опережая график, но до постановки на вооружение ПКР ещё месяцы.
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Дядюшка Шу‏ @***** 6 ч.6 часов назад

Дмитрий Рогозин ещё не прокомментировал сегодняшний запуск SpaceX 60-ти спутников - специалисты Роскосмоса пока пытаются выяснить, как вообще так получается, что ракеты могут летать.
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Димка Рагозин с утра прыгал на батуте и проводил селекторное совещание, поэтому не успел комментнуть вывод 60 спутников за раз...
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Вы пробовали, хотя-бы иногда, почитать книжки по тактике и военной истории???
Преведенные Вами цифры могут "ошеломить" только школьника младших классов........
"121 снайперскую винтовку".........
"почти сотню станковых гранатомётов"......
"в Девичках передали 2 контрбатарейных радара AN/TPQ-36 - теперь их на вооружении ВСУ 13 штук.".......
"не будет лишним ни тяжёлое оружие у ГПСУ, ни САУ у частей МВД"........
"1,5 тысячи стволов артиллерии"..........
"Это также жизненно необходимая опция, чтобы компенсировать 1600-1700 современных Т-90 и Т-72 Б3 у россиян "...........
Попробуйте сами прочитать и оценить, что Вы написали (или репостнули).
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Особенно умиляет наличие тяжелого вооружения у "частей МВД и ГПСУ"...............
Особенно мрачно представляю ГПСУ на танках в прорыве(((((((((
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На тому тижні показували навчання ГПСУ, де відбивали прорив противника за домомогою і ПТРК, і мінометів.
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Прикрытие направлений танками в обороне? Не, не слышал.
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И шо не так чувак написАл? мало оружия? Если надо будет-дадут еще...а пока видя потенциал и возможности создания вооружения в Украине просто подталкивают в нужных направлениях. А вторжения не будет-***** бздит воевать с Украиной,это не Грузия с всего 2 млн населения,,а если и решится то потери у кацапов будут такими что скорее всего они повернут все танки на москву и кремль **********-им же не привыкать в москве стрелять-опыт уже есть.
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Если она пуляет за 100 км, почему не проводить испытания в боевой обстановке по территории противника
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я тоже так подумал-можно даже по ж.д. дороге на границе с московией
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Цензор.НЕТВідеоТехнологіїМодернізована "Вільха" пройде держвипробування цієї осені, після чого очікуються поставки РСЗВ у ЗСУ, - "Укроборонпром". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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