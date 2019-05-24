 Бійці "Азова" знищили штаб російських окупантів на Донбасі. ВIДЕО безпілотника

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опубліковано на сторінці полку в youtube.

На записі видно, що атака була здійснена на будівлю, над якою встановлено прапор РФ.

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