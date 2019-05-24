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 Бійці "Азова" знищили штаб російських окупантів на Донбасі. ВIДЕО безпілотника

Бійці полку "Азов" знищили штаб російських окупантів на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опубліковано на сторінці полку в youtube.

На записі видно, що атака була здійснена на будівлю, над якою встановлено прапор РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойове застосування тепловізійних прицілів "Арчер" - українські воїни б'ють по російських окупантах на Донбасі. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3128707
 
   
 Топ коментарі
 
Жалко, что нет как в прошлом видосе - крыса по окопу сдрыснула, как нигер на олимпиады. Чутка снегирём не подавился
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Жалко, что нет как в прошлом видосе - крыса по окопу сдрыснула, как нигер на олимпиады. Чутка снегирём не подавился
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а мои рабы только бухают,а работать не хотят-мокшанский менталитет однако Бійці "Азова" знищили штаб російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 141
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Шатани их чем нибудь) У нас тут не мокшандия))
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ну там точно перестали стріляти, тоді я згоден з презіком.
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Это всё - барыжная власть, последствия действий которой необходимо устранить...
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Міцного здоров'ячка всім загиблим за дирляндію. Бійці "Азова" знищили штаб російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 7094
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Шота больше на заброшку похоже - транспорта нет
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А они должны возвести офисное здание с паркингом? Бойцы "Азова" уничтожили штаб российских оккупантов на Донбассе - Цензор.НЕТ 8579
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по результатам обстрела, в речке раки должны быть крупными ))
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Вроде не плохо Но трупаков не видно Может это брошенная пустая котельня
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С такой высоты фарш не разглядишь.
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та да,теперь москалей в аду жарят в котельной Бійці "Азова" знищили штаб російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 2420
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При всем уважении, но рассчитывать на то, что под каждым аквафрешем штаб, как-то наивно. Неужели наши тоже поднимают флаг над штабом? - это отличный ориентир.
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наивный! ты до сих пор считаешь кацапсин умными? Бійці "Азова" знищили штаб російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 6404
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Чет на штаб ну никак не похоже, ни движения ни транспорта, да и что это за штаб с огромной дырой на крыше.
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Помню момент из какого-о фильма:
- В здании не менее пяти человек.
- А как ты определил?
- Видишь - пять разных окурков...

А уж автомобили возле здания или прогулки по дороге...
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...тогда разбегись получше и размахнись пошире, для тебя уже зарезервирована мишень... Бійці "Азова" знищили штаб російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 2903
Бійці "Азова" знищили штаб російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 7472
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пряме влучання. схоже, що з гармати (гаубиці)...
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не це не штаб, а штаб-квартира была то ли шойгу, то ли шайбу
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Даже если там не было штаба лаптеногих, трехцветная тряпка на здании - очень хороший повод запустить туду несколько снарядов. Ну а если при этом несколько мудаков с клорадскими лентами отправятся в иной мир - то вообще прекрасно
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...колорадская лента в Украине приемлема лишь в одном варианте... Бійці "Азова" знищили штаб російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 2268

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так вот,почему в Украине такой отличный чернозем! Бійці "Азова" знищили штаб російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 7930

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Потратили боеприпасы на какой-то пустой сарай. Штаб, ага.
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кацапсинка,своих жалко? а нех.й шастать было в Украину!
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не знаю кого они там уничтожили, но это точно не штаб. Ни одной машины поблизости, дырявая крыша которая и сама вот-вот рухнет. Думаю или очередная клоунада от аваковских "националистов", или максимум сняли снайпера или корректировщика
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ну да. штаб это дворец на 3 гектара , с взлётно посадочной полосой куда ежеминутно садятся самолёты. А главное с надписью на крыше" ШТАБ"
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типо "выделиваются" перед новым Главкомми? Ой, Главкомом. Нацгвардия же. Солдики типо не воюют мол ваще, а только Аваков.
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ужас, еще чуть-чуть и по керченскому мосту бы попали)
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Файно москалики парують... файно Бійці "Азова" знищили штаб російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 826
пс. У цій справі головне регулярність.
Бажаю ще !
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Поховали москаля край дороги. Видно руки, видно ноги, видно роги.
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Штаб зеленского если решит проводить референдум должен опасаться
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Сегодня своим двум рабам дам два часа отдохнуть.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниБійці "Азова" знищили штаб російських окупантів на Донбасі. ВIДЕО безпілотника
 
 
 
 
 
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