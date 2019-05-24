 Бійці "Азова" знищили штаб російських окупантів на Донбасі. ВIДЕО безпілотника

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опубліковано на сторінці полку в youtube.
На записі видно, що атака була здійснена на будівлю, над якою встановлено прапор РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опубліковано на сторінці полку в youtube.
На записі видно, що атака була здійснена на будівлю, над якою встановлено прапор РФ.
- В здании не менее пяти человек.
- А как ты определил?
- Видишь - пять разных окурков...
А уж автомобили возле здания или прогулки по дороге...
типо "выделиваются" перед новым Главкомми? Ой, Главкомом. Нацгвардия же. Солдики типо не воюют мол ваще, а только Аваков.
пс. У цій справі головне регулярність.
Бажаю ще !