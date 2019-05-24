 "Ми ще раз проводимо вас в останню путь", - мер російського Владивостока Гуменюк - випускникам школи. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із обмовкою мера опублікувало місцеве видання VL.ru.

"28 червня на стадіоні "Авангард" всі школи зберуться в одному місці, і ми ще раз проводимо вас в останню путь в житті ..." - сказав Гуменюк.

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