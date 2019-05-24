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 "Ми ще раз проводимо вас в останню путь", - мер російського Владивостока Гуменюк - випускникам школи. ВIДЕО

Мер російського Владивостока Олег Гуменюк під час виступу перед випускниками школи №50 обмовився і відправив їх "в останню путь".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із обмовкою мера опублікувало місцеве видання VL.ru.

"28 червня на стадіоні "Авангард" всі школи зберуться в одному місці, і ми ще раз проводимо вас в останню путь в житті ..." - сказав Гуменюк.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3128699
 
 
 Топ коментарі
 
это точно "Мы еще раз проводим вас в последний путь", - мэр российского Владивостока Гуменюк - выпускникам школы - Цензор.НЕТ 4762 это не оговорка по Фрейду они так живут...
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Великий Князь a0c6c247 (классный у тебя номер!) что кацапская свинособака, под прокси сидишь? Вот сиди в своей говнораше и не рыпайся.
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"... в последний *****" - в переводе с мордовского ))
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это точно "Мы еще раз проводим вас в последний путь", - мэр российского Владивостока Гуменюк - выпускникам школы - Цензор.НЕТ 4762 это не оговорка по Фрейду они так живут...
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Перепутать выпускной с похоронами. Точно канал кокса удалось наладить!
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Українець Погугліть Українська Далекосхідна Республіка. Столиця Владивосток. Теріторія більша ніж у ******** України.
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ТОЛКУ З ТОГО? Може хтось з "російських українців" подав голос проти війни? Хоч одна людина з мільйонів?
Я не чув.
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Ви в курсі, що перед війною, у 2013 ***** познімало з постів всіх командуючих Флотів, разом з Головнокомандуючим ВМФ Росії Адміралом Висоцьким та Командуючого Ракетними Війсками Стратегічного призначення Остапенка, і т.д.?
Так. Бо були УКРАЇНЦІ.
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СКІЛЬКИ МОЖНА ТІШИТИ СЕБЕ ІЛЮЗІЯМИ? Ворог є ворог, і він є серед етнічних українців, і серед російськомовних, і серед татар, євреїв, болгарів, поляків...
Ти в курсі, що зі всіх військових України, дислокованих в Криму, під час гібридної агресії тільки 20% не зрадили?
Зрадили, наприклад,
Полковник Стешенко С.Н., начальник центру оперативного (бойового) забезпечення ВМС України;

Полковник Стороженко С.І., командир 36 окремої бригади берегової оборони Військ берегової і територіальної оборони ВМС України;

Полковник Козаченко Д.Г., командир 406 Сімферопольського окремої берегової артилерійської групи Військ берегової і територіальної оборони ВМС України;

Капітан 1 рангу Кацай Д.А., командир 37 окремого полку зв'язку;

Підполковник Саєнко А.А., командир 501 Окремого батальйону морської піхоти ВМС України (Керч),

І так далі.
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Хіба я це десь заперечував?
Але ж треба бачити картину у цілому.
Програна битва, не означає програної війни.
З наступницею Орди Московським Улусом/Московією/Росією, Русь - Україна воює вже без малого 500 років.
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Це традиційна націоналістична маячня, неадекватна і шкідлива. Бо кримські татари, союзники України, теж "наступниками Орди". А Польща, яка колись мала історично складні відносини з українцями, сьогодні постачає Україні у великих кількостях вкрай потрібне озброєння, наприклад станкові гранатомети, а також разом з вітчизняними зброярами та конструкторами спільно розробляє ************ зброю.
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Інформація в моїх коментарях і постах - з відкритих джерел.
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Дружище ..к твоему сведению,так,шоб ты знал,Крымские татары к Золотой Орде имеют не большее отношение чем морские свинки к морю.Это вообще тюркский народ заселивший Крым после того как турки-сельджуки (османы)захватили Византию.А до того в Крыму жили и кипчаки и хазары и греки и армяне.Вот только если бы ты внимательно читал историю,то знал бы,что Крымское Ханство воевало и с золоордынцами и с ихними преемниками Московским улусом .Кстати...и Москву(в татарском прочтении Мушкаф)крымчаки брали вместе с запорожскими казаками и польским войском.Учи истории ..востоковед))
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русских-то надо кому-то защищать на Донбассе!
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А українців на Далекому Сході?
«Українська Далекосхідна Республіка або Держава Зелений Клин - Столиця

Владивосток(1918-1922)
Мови: Українська
Релігії: Православ'яГреко-католицтво[6]
Форма правління: Парламентська республіка
Площа 2 100 000 кв.км.
Населення: 1 500 000 осіб;
60 % українці
20 % корейці
10 % росіяни
10 % корінні народи.
Сьогодні є частиною: Росія, КНР.»
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Кого-кого????Русских??? На Донбассе???
А не погреб бы на х@й ,а?
Вместе с теми кого защищать собрался.
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так вот оно, *****, откуда берется это дерьмо на бамбасе!

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И каким боком это к Украине?
Или мы как кацы, смотрим что там в раше?
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Так, мэр - украинец Гуменюк, отправляет школьников Владивостока в последний путь. "Мы еще раз проводим вас в последний путь", - мэр российского Владивостока Гуменюк - выпускникам школы - Цензор.НЕТ 1501
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потому шо надо знать - на нас в очередной раз напал самый тупой враг в мире.
бошировы-петровы там все. странно еще что пока мало техногенных катастроф, но это вполне исправляется руками из жёппы)) "братья" могут повторить. что угодно - от Чернобыля, до "Бородино".)
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это же минимум Нострадамус... он все знает наперед... значит, конец параши намечен на 28 июня... ну что ж, новость хорошая... ждать осталось недолго...
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незабаром декому в армію.. а звідти не кожний коцаб повертається..
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Не оговорился . Мужик за свои слова отвечает .
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Горе то какое. Эти здесь, а те туда. Не иначе пушечное мясцо подросло?
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- мэр российского Владивостока Гуменюк, ...украинцы и на параше уже созревших ватников отправляют в путь, а бабы ещё нарожают,всё по маршалу Жукову. "Мы еще раз проводим вас в последний путь", - мэр российского Владивостока Гуменюк - выпускникам школы - Цензор.НЕТ 5221
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в последний путь это в рай
да у них там все такие у кого то потолок падает, а кто то рай сразу
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А шо не так? Все молодое мясцо в сРашке провожают в последний путь: в Сирию, на Донбасс, вскоре и в Венесуэллу. Бабы еще нарожають.
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А мені - ПОДОБАЄТЬСЯ, в цьому щось є ! Особливо від Гамнюка з паРАШІ...
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Гуменюк настоящий бандеровец! Корни не пропьешь.
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Оригинально, а главное честно и по назначению он их отправил.
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построились бы уже все там за поребриком в колонну по 4 и в последний путь строем...
никто бы не обиделся.
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та ще й невідомо, чи це дійсно обмовився голова міста? Які думки?
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Цензор.НЕТВідеоСуспільство"Ми ще раз проводимо вас в останню путь", - мер російського Владивостока Гуменюк - випускникам школи. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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