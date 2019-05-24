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 Політика України
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 Порошенко взяв участь у форумі ГО "Солідарна справа громад": "Нова Україна потребує нової політики". ВIДЕО

У Києві відбувся форум, на якому п'ятий президент Петро Порошенко представив громадську організацію "Солідарна справа громад".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Порошенка в Facebook.

"Нова Україна потребує нової політики. Ці люди, які сьогодні зібралися на форумі громадської організації "Солідарна справа громад", тут для того, щоб творити нову українську політику", - заявив Петро Порошенко під час свого виступу.

Порошенко закликав об'єднатися всі демократичні сили для участі в парламентських виборах. Він заявив про необхідність створення нової партії з новою назвою і новою командою.

Під час виступу Порошенко заявив, що розуміє бажання Зеленського працювати з новим складом депутатів. Але в той же час він вважає указ нинішнього президента про розпуск парламенту порушенням Конституції.

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"Я цілком розумію бажання нового президента мати нову Верховну Раду. Однак, є Конституція, і демократія - це процедура і порядок. Інакше - хаос. Указ нового Президента про розпуск ВР - абсолютно неконституційний!", - заявив Порошенко.

При цьому він заявив, що готовий брати участь у виборах, якщо вони відбудуться.

"Політик, який боїться виборів - не політик. І ми не боїмося виборів, хоча у нас попереду важка робота в опозиції ... Ключ до об'єднання і перемогу - це оновлена ​​партія з оновленим керівництвом, з величезним представництвом громадськості, волонтерів, добровольців. Людей , які здатні діяти ефективно в нових умовах", - підкреслив п'ятий президент України.

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На форумі заплановано підписання меморандуму між партією "Солідарність" Порошенка і громадською організацією "Солідарна справа громад", повідомляє "theБабель".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3128698
 
 
 Топ коментарі
 
Что этот человек в состоянии рассказать про новую политику в новой Украине, если он сидит в ВР с 1998 года?
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Ха у этой свиньи еще есть смелость говорить - нуждается в новой политике - не зря про него говорили циничный барыга после того как он ляпнул про циничных бандер
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5 років пожило по-новому пацюче рило.
Іще хочеться.
Навіть гасло не змінило.
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Я шоколадный заяц,
Я ласковый мерзавец..

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Цензор! Хватит постить "новости" об политическом лузере и преступнике гражданине парашенко, которого поддерживают 6-7 процентов таких же отщепенцев! Кому интересно копаться в соевом гуано, тот сможет самостоятельно найти сайт-нужник Блока Панамских Патриотов и там насладиться коричневой субстанцией. Бойко, например, в рейтинге политических сил находится выше соевого мародера, может, будете выкладывать новости и о нем? А при виде оплывшей хари соевого мародера уже блевать охота!
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Боти коломойського і пригожина тут як тут
Будь-яка тема за участю президента викликає в них підвищений інтерес. Такий їх хворобливий потяг можна відзначити ще тільки до тем про Степана Бандеру.
Збіг? Не думаю.

Не смішіть вже народ своїми тупими постами.
Собаки гавкають - караван іде...
Порошенко взяв участь у форумі ГО "Солідарна справа громад": "Нова Україна потребує нової політики" - Цензор.НЕТ 5424
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Хотелось бы понять, чем рядовой гражданин Украины парашенко отличается от других граждан Украины, например, граждан Ляшко, Тимошенко, Бойко, об которых Цензор ничего не пишет
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Чим більше вони про себе нагадують, тим більша відраза...
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниПорошенко взяв участь у форумі ГО "Солідарна справа громад": "Нова Україна потребує нової політики". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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