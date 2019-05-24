 "Випиваєте горівку і ходите тут п'яні. Поліцію потрібно визвати... Чучєло", - претендент на посаду заступника голови СБУ генерал Кміта у відповідь на зауваження активістів про неправильне паркування. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на проект "Зупини лося", інцидент стався в Києві біля одного з торгових центрів. Кміта припаркувався на смузі руху громадського транспорту, проігнорувавши облаштовану парковку поблизу, за яку необхідно було заплатити 20 гривень.

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