 "Випиваєте горівку і ходите тут п'яні. Поліцію потрібно визвати... Чучєло", - претендент на посаду заступника голови СБУ генерал Кміта у відповідь на зауваження активістів про неправильне паркування. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на проект "Зупини лося", інцидент стався в Києві біля одного з торгових центрів. Кміта припаркувався на смузі руху громадського транспорту, проігнорувавши облаштовану парковку поблизу, за яку необхідно було заплатити 20 гривень.
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+63
Этот Кмита тут показал себя быдлом и поэтому как кандидат на такое серьезное место не подходит категорически. Характер психопата, не сдержан, агрессивен, тупой и примитивный раз не понимает как можно и нужно себя вести на улице с незнакомыми людьми.В общем невоспитанная обезьяна.
+45
"Новые лица!!!"
+30
Не паркуйся как олень и ни кто тебя не справоцирует.
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Sunfarm
Может и той значит нахер с пляжа и таких ещё будет и будет.Их много расплодилось за времена Яныка и Потроха.
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24.05.2019 14:03
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Alex 778b6f7b
Андрюха хоть и на крузаке хоть и телка у него с айфоном а как провинциальной шпаной были, так и остались. И если такая шпана претендует (даже просто претендует) на то что бы возглавить контрразведку. То финал такого государства предрешен как бы печально это не звучало.
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24.05.2019 13:46
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Sunfarm
Все правильно. Если это все так и было то дай бог здоровья и всего самого наилучшего журналистам показавшим его. Для этого мы Зе и выбрали чтобы он менял эту шоблу .И к нему будут многие примазываться да могут быть ошибки но вот первые пять дней у меня впервые гордость за страну. Молодец Зе вперёд
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24.05.2019 14:00
Мені подобається 2
Kondrat
Шо вы курите ?
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24.05.2019 14:19
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Sunfarm
Я не курю я таким как ты кастетом челюсти ломаю!!
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24.05.2019 14:27
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Андрей Сафhjyjd
Электорат Зе... Всё ясно с такими. Хотя, скорее всего, тролляка даунбасская, под прокси канадским.
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24.05.2019 14:34
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Kondrat
А кастет ты всегда держишь под рукой , бычара ?
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24.05.2019 14:36
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Саша777
Стандарт для ментов.Он был пьян и упал почками на ногу
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24.05.2019 14:03
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володимир романчук
Я не виключаю,що оті два "лося",які популяризують себе по принципу москальського "стоп-хам" перед акцією випивають по пару дека "горівки"...Але коли я оте саме "стоп-хам" дивлюсь із задоволенням,то наших доморощених плагіатів дивитись не можу...Мабуть тому,що хамство автопарковочне здибується ще з більшим хамством...Простим українським безмежним хамством,яку в разі гарного даху розростається до неймовірних розмірів...
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24.05.2019 14:03
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Андрей Сафhjyjd
О, від шефа СБУ рознарядка прийшла топити опонентів. Поясніть, що "хамовитого" ви побачили від ведучих ? Те, що ви назвали людей "лосями" то не є хамство ? Чи у вас поняття про добро та зло переплутані? Точно ментяра чи сбушнік.
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24.05.2019 14:45
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Danilo Kosmina 10be22a1
ну зачем вы подсказываете? - Владимиру Александровичу Жлобу нужны как раз такие кадры.. понятно, что таких навалом, но всё-таки..)
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24.05.2019 14:05
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Анатолій Вітер
После назначения на "должность" он не только будет экономить на плате за парковку, но и на плате за... сортиры! Подскажите кто ЗЕблоиду, что за таким ценным кадром, должен ходить уборщик с целофановими кулечками!
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24.05.2019 14:13
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Kondrat
Это просто ярчайшие представители нашей ЫлитЫ .Вот смотришь на них и понимаешь - ничего не изменилось в этих головах ... Как говориться - "из Куяльника и прямо в КУРВАшавель " (с) . У них жизнь удалась - он генерал СБУ , она ... приехала с ним . И ведут себя одинаково нагло и нахраписто - вот сразу видна "школа жизни" ( к этим высотам так просто не приходят) .
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24.05.2019 14:18
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Artur Komarovskiy
А на тачилу за сотку штук бакинских это Карпатское быдло видать наколядовало,либо шворка его насосала ?.Мда ..шо ни сбушник,то либо взяточник и крышеватель,либо откровенная тварь ...Далеко пойдет страна с такими уху евшими генералами...Такая мразь должна в петле ногами ветер ганять...
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24.05.2019 14:21
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Антон Пупкин 09dd6533
у ********* опять Зе виноват ппц
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24.05.2019 14:22
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Денис Власенко addd82a7
конченное быдло а не сэбэушник ! и крузак заработан собственным трудом ! все это уныло
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24.05.2019 14:25
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володимир ткачук c26f1e8d
Не знаю чи він, але в 2000-му в Рівному був заступником в УМВС якийсь чмошник Кміта.
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24.05.2019 14:34
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Лаур
а что ещё можно было ожидать от мусора... биомусора...
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24.05.2019 14:35
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Evil Kite (EviKite7)
Да у него (генерала) нутро до мозга костей СССР-ое. Я конечно считаю 1945год значимым, но номер на машину спецом ставить бы не стал. Да и еще такой - ОК-ей. Наверно он как Вил Смитт в МиБ, для него все О - это женщины, а К-еи - мужчины
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24.05.2019 14:36
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Андрей Сафhjyjd
Замашки ментовские: сразу про алкоголь заговорил. Какое быдло и гавно у нас выплывает наверх... Курица его подгавкивать хорошо научилась. Бандюки в погонах на черных джипах. В стране денег нет... зато хоромы такие по всем злачным поселкам, что европейцам и не снились.
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24.05.2019 14:39
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Антон Пупкин 09dd6533
по теме. как можно было дослужиться до генерала такому Ылитному "умнику"... он что не просчитывает ходы на перед... подошли с камерой, говорят нарушаешь... даже если это не ютуберы... может под тебя копают если ты там претендуешь на должность... Ылита не перестает удивлять...
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24.05.2019 14:43
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