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 Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В інтернеті опублікували кадри повені в Закарпатській області.

У Мукачеві повноводна Латориця вийшла на заплаву і наближається до житлових будинків, пише mukachevo.net, передає Цензор.НЕТ.

У Виноградівському районі в селі Велке Ком'яти річка Божава затопила гектари сільськогосподарських угідь і сотні теплиць. Велика вода знищила майже весь урожай.

За даними видання, в регіоні прогнозують мільйонні збитки.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Школяр на Закарпатті впав у паводкову річку. Рятувальники знайшли його тіло за 3 км від місця події. ФОТО

Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті 01
Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті 02
Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті 03
Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті 04
Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті 05
Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті 06
Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті 07
Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті 08
Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті 09
Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті 10
Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті 11
Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті 12
Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті 13
Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті 14
Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті 15
Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті 16
Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті 17

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3128669
 
 
 Топ коментарі
 
Так треба, ще більше дерев в Карпатах вирубати....і заливати не буде
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Порошенко пускай спасибо скажут. За пять лет его преступного правления уничтожено 78% лесных площадей Украины. Карпаты без леса совсем.
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Последствия незаконной вырубки и продажи лесов в Карпатах вить корни горных деревьев работали как большие насосы дождевой воды. Я же говорил что корупция постепенно уничтожит Украину
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Саме так. Ситуація з вирубкою лісів активно піднімалась вже кілька років. Скажіть будь-ласка, що саме зробив "поважний пан" Порошенко для того щоб це зупинити ? Відповідь очевидна...
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Всем задающим подобный вопросы рекомендую обратиться к Конституции Украины, где прописаны полномочия Президента Украины. Но раз пошла такая песня, не обессудьте, что подобные вопросы я теперь адресу пану Зеленскому. Что он делает, что бы приостановить копание янтаря и вырубку лесов? Ах, четыре дня всего? Спрошу через полгода - ответите?
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конечно ответит - "папередники" настолько глубоко пустили свои коррупционные корни что для борьбы с ними надо дополнительные полномочия для президента и поэтому партия "слуга народа" собирается провести референду... ну а дальше вы поняли.
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Аххх.... через полгода он спросит... А у Порошенко через 5 не спрашивал, и через 10 быне спросил, не так ли? Мы прекрасно знаем, что это не полномочия президента, но в Раде у него большая фракция, или ошибаюсь? Сделать прокурором Луценко он смог, даже если для этого пришлось внести изменения в Конституцию (ну чего не сделаешь для кума), а продвинуть закон - не?
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да, вот теперь, по примеру таких невежд, и буду спрашивать с буратины за абсолютно все огрехи в стране. И с тебя за компанию
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Мене вже який раз дивує "вибірковість" противників новообраного президента. Коли постає питання по відношенню до порошенко - всі дуже різко починають згадувати конституцію, законодавство і інші розумні речі. Проте я відповім на ваше запитання: так, пів року, це достатній термін для того щоб щось зробити в рамках даного питання. Правда тут є один маленький нюанс: якщо ви так хочете, щоб новообраний президент чітко дотримувався букви закону, потрібно розуміти, що якщо в ВР в нього не буде більшості тоді мало що можна буде зробити. Але давайте ми до цього питання всетаки повернемос через пів року. Тоді і буде видно, хто був правий а хто ні.
Для довідки - я не є "ярим фанатом" зеленського. Я лишень намагаюсь тверезо оцінювати ти чи інші дії тих чи інших можновладців.
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читайте внимательно мною сказанное! И только после этого обвиняйте в в вибірковості
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"Всем задающим подобный вопросы рекомендую обратиться к Конституции Украины, где прописаны полномочия Президента Украины.", ок, як цю фразу варто трактувати насправді ?
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"Порошенко ветировал закон об усилении уголовной ответственности за незаконную вырубку леса и контрабанду лесоматериалов"
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Так треба, ще більше дерев в Карпатах вирубати....і заливати не буде
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Врежем дуба раньше срока. (девіз дровосєков)
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А президдент шляється по книжковим янмаркам
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Авжеж, у президента є чарівна паличка. Він нею махне і надолужить роки бездіяльності папєрєдніків.
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Сейчас вовачка-клован лично приедет...и все разрулит... он уже даже лопату у главного завхоза администрации презЕдента товаришЧа багданы получил....
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Президент Украины Зеро . Что такое ЗЕро ? Это в переводе с английского языка ноль .
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Уже сколько дней как Зеро президент? Почему он ещё не был на фронте ?
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Что такое Нильсен?Это Нильс из сказочки. Почему вы ещё не улетели вместе со своими гусями?
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Привет-привет, ПАПист (или ПОПист если на укранском), второе прикольнее.
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А ВАЗЕЛИН ШЕСТОЙ ПО КНИЖНЫМ ЯРМАРКАМ ШАСТАЕТ.....
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Порошенко пускай спасибо скажут. За пять лет его преступного правления уничтожено 78% лесных площадей Украины. Карпаты без леса совсем.
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Ну так 600 млн на эти цели от ЕС для того и получены были.
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а для чего лес срубленный европе??) что с ним делать??)
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Как вы думаете, Икея свою продукцию делает из ДСП и фанеры? Вместо того, чтобы этот кругяк пошёл на внутренние нужды-мы его толкаем за кордон, тупо обеспечиваем икеевцев сырём.
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я не думаю,а знаю,что она сделана из фанеры)) у нас все студенты и неимущие покупают такие дешовые изделия)) ДЕШЕВИЗНА -ЭТО ИХ ФИШКА!)не пишите глупости.
А вот итальянскя мебель - настоящая,из дерева,для богатых))
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Слушайте, ну всегда есть какая-то линейка товаров: дешёвые-для одной категории населения, подороже для среднего класса и т.д. Вы же не станете утверждать, что икеевская продукция ВСЯ из фанеры, а итальянская мебель точно так же ВСЯ настоящая?
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Икеа- дешевизна, простота и доступность каждому!!)) я сравнила по качеству и цене с итальянской мебелью)) дешевое не может быть качественным и служить долго)) да, из фанеры она сделана, у самой стоит комодик в хобби-рум из икеа.
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Фанера - очень дорогой вид древесины. Но переспрошу - а вы хотели чтобы мебель была из массива дерева сделана?
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В Харькове Шведская фирма изготавливает Дсп на заграницу.Работает исключительно на некондиции деревины.Везут весь свежий деревонепотриб.Всё аккуратно складируется на месяцы вперёд..А по Закапатью? Стихия ,как в долине Нила.Тока там не топнут дома.А Половодье улучшит плодородие теплиц.
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Я рад за эту фирму. На самом деле рад, поскольку хоть кто-то занимается не только барыжничеством а-ля "купи дешевле-продай дороже", а вкладывает реальные деньги в реальную экономику, создаёт рабочие места и прочие выплаты в бюджет. Но много ли таких фирм по стране (статистикой не владею, но рискну предположить что на 1 такую фирму-переработчика приходится куча перепродажников).
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В Чехии(она окружена горами лесными со всех сторон) третий год эпидемия короеда, решается рубкой и очисткой стволов от коры. У госфирмы "лесы Чешской республики" переизбыток чищеного кругляка, цена упала в 4 раза, пытаются продавать в Китай. А вы тут со сказками про Икею. Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті - Цензор.НЕТ 6512
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Ок. Если сказки, то почему Карпаты лысеют от вырубки леса?По ночам приезжают чехи и профилактически рубят, чтобы и у нас не завелось? или местные жители себе на камины пилят? И за что предлагали 600 млн?
14:32 30/07/2018 135 Евросоюз предложил Украине 600 млн евро за отмену вето на вывоз леса
Ссыль взял первую попавшуюся, но на цензоре думаю тоже найдётся эта новость.
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А дали этих 600 миллионов? Или после выборов с правильным результатом тема перестала быть актуальной? Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті - Цензор.НЕТ 4169
Можно источник информации о проведённом транше.
Я родился и вырос в Закарпатье, на вырубки в детстве(в далёком советском прошлом) ходил собирать малину, не рассказывайте мне про лысые Карпаты.
Изначальный буковый лес никто не рубит, полоса хвойных лесов узкая под алпийскими лугами, вершины гор это полонины травяные, которые при советах засаживали хвойными лесами. Карпаты у нас были лысые изначально.
Фото времён Чехословакии 1918-1938 годов.Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті - Цензор.НЕТ 5110
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уверенно движемся в сторону Гаити..
Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті - Цензор.НЕТ 8760
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Само собою. Але також не треба забувати, що ліси вирубуються руками місцевої гидоти.
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А теперь проси зельцмана, чтобы тебе зад вытирал! Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті - Цензор.НЕТ 2648
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78% лесных площадей Украины?! Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті - Цензор.НЕТ 9135 Ох ты ж и зебил! Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті - Цензор.НЕТ 3903
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Последствия незаконной вырубки и продажи лесов в Карпатах вить корни горных деревьев работали как большие насосы дождевой воды. Я же говорил что корупция постепенно уничтожит Украину
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так его по всей украине практически не осталось вдоль дорог оставляют полоски что бы скрыть масштабы это реально катастрофа!!!!ни в одной стране мира в таких масштабах не режут лес(кроме *********)
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так зачем им помогать? пусть плывут с огоролами своими, может поумнеют и не будут ждать с кыева дядьку
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Вето на экспорт топливного леса(по факту идет вывоз в Европу делового леса) наложил преступник Порошенко.
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там ещё до Пороха не плохо рубили и рубят до сих пор и местные в том числе на дрова
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на дрова идет не рабочий лес!нужно садить в 5-10 раз больше чем режут а у нас одни самосевы и те чистить не хотят
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Лес стал врагом Порошенко №2 после народа №1.
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В Германии срубить дерево большая проблема . А в Украине всем похеру. Порошенко -это проклятие для Украины.
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Цікаво, хоч один розумник-зєбіл був останнім часом у Карпатах? І чи дивився він на той ліс, що з ним насправді робиться?
Там насправді дві біди - і невідомо, яка гірша. Так, є вирізання лісів - яке продовжується вже більше 15 років (хтось тут набереться нахабства збрехати, що повені почалися лише зараз, а репортажі про затоплені селища в середині нульових - це вигадки за для переділу біджету?).
А друга біда - шкідник, що жере стовбури хвойних під корою, по всій країні: дерево засихає на корені. Завдяки теплим зимам тварюка не дохне, а її природніх ворогів у нас немає. От і стоїть метрвий ліс, який навіть на вирізання не годиться.
Це ж все паскуда Порошенко утворив - правда, зєбіли?
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да они бабла нагребли столько что переедут в любую точку мира после себя оставив лунный ландшафт
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Ну не олігархи ж власноруч вирубують ті ліси. І не возять лісорубів з Бразилії чи Еквадору. Зазвичай знищують екосистему місцеві запроданці власними руками.
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ты имел в виду местных чиновников которые отстегивают часть денег через посредников на район а те в область а те в адмминистрацию президента
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І ті також. Хоча навряд чи хтось бачив місцевого чиновника, який би махав там сокирою чи совався з бензопилкою. А хто тоді це особисто робить? Не місцеві жителі?
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все предприятия связаные с лесов ворууют и отстегивают по цепочки на верха.
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замки как у графа дракулы понастроили за барыжкку ..контрабас и янтарь вот вам и печеньки без лесов.
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картинка границы рашки и китая)) они там ваабще молотки,работяги))
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"Дякулы"а ведь Порошенко убежит в ту же Европу а вам жить то в Украине. Беда придет и в большие города. Торнадо и ураганы будут по всей территории страны.
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"Пиляйте Шура деревья в Каратах, пиляйте - они золотые ! "
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"..в регионе прогнозируют миллионные убытки.."

Зекономили на дровах.
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виноват в очередной раз Порошенко, а Зеленский будет собственноручно каждое деревцо высаживать,калятые мародеры !!!
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замки как у графа дракулы понастроили за барыжкку ..контрабас и янтарь вот вам и печеньки без лесов..
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У меня отец работал при власти СССР лесником то помню что если шла плановая рубка участка леса то после сразу корчевали пни и проводили рекультивацию да обсаживали молодняком а теперь варварство и уничтожение лесов. Это разве по государственному ?
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Покуда украинцы сами не поймут, что причина их бед - коррупция, до тех пор и страдать будут, если не от потопов, то от засухи.
Есть вырубка лесов, обогатились на их продаже - получай потоп.
Голосуют за коррупционеров и брехливых популистов - получай взрывы военных складов и другие бедствия.
Нам ничего даром не пройдет.
И бездарное правление Порошенко будет аукаться ещё очень долго.
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а он нихрена и не правил бегать перерезать ленточки и вырыгивать речевки аля совок это не разве правление. Он ничего не сделал для страны
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...и показатели экономики и ЗВР лишнее тому подтверждение!
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Я!
Я спасу закарпатцев! Для этого дам им три мудрых совета, которые гарантированно спасут их от такого бедствия в будущем!
1. А нехар строиться на затопляемых территориях.
2. А если строиться - параллельно строить защитные сооружения и не засирать их.
3. Не сносить нахрен все леса на горах до лысой глины.

УСПЕХ ОБЕСПЕЧЕН!
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эта вода туда пришла по рекам с Карпат а они сами по себе как водонапорная башня и строенные они там потому что раньше когда там жили ихние предки таких по маштабам затоплений не было потому что так горные леса не вырубались
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там всегда затапливает!!(с лесом или без него)и всегда с разной интенсивностью,так что не боритесь с ,,ветряными мельницами"а то что берега никогда не были укреплены должным способом так это факт.(хотя и берега там ,,золотые" если считать сколько на их укрепление спущено и стырено при всех властях и деятелях разного пошиба) Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті - Цензор.НЕТ 539
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КАРА НЕБЕСНАЯ ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО УБИЕННЫХ,НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВСЕ ВИДИТ!
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Якщо бабло будуть збирати на підприємствах для "постраждалих", то не давайте ані копійки! Сволота, котра рубає ліс, гірша за сєпарів.
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Нельзя так злорадствовать!!! Не по христиански это.Европу тоже топит нехило.Польшу,Чехию,Германию,Францию.Буреломы и смерчи бывают и на Харьковщине.Зачем тогда нужно государство Украина,если оно не может помочь своим гражданам ,попавщим в беду!.Давайте не будем оказывать помощь виновникам ДТП,наркоманам ,а умервщлять их!Вы это предлагаете? Я не согласен!Украина едина!
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Держава нехай допомага, це її обов'язок. А звичайним людям, особливо туристам, котрі ******* Карпатські гори, це не обов'язково.
Християнська віра каже, що якою мірою відміряєте, такою і вам відміряють. Якщо скидати нечистоти в колодязь, а потім з цього колодязя пити, то нічого хорошого з цього не буде.
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Леса вырубили не киевляне,не москвичи,не немцы,не инопланетяне.Лес рубят местные,продают и строят сиротские дворцы и покупают лимузины.А чуть что -виновны все сроме местного жлобья.На этом озолотились местные мусора и прокуроры,а теперь будут требовать денег из бюджета страны.
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Суки!!!! Всё порубали, горы лысые. Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті - Цензор.НЕТ 9816
Ой, это фото 1922 года. Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті - Цензор.НЕТ 9812


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Самое сильное наводнение в Закарпатье было в 1978 году-виноват конечно Порох. Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті - Цензор.НЕТ 9805
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Поля сровняли, овраги засыпали, русло наровняли, болота высушили. Везде теплицы.
Тиса подпёрла Боржаву, та как всегда разлилась по своей пойме, ой а там теплицы. Виновата вырубка лесов. Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті - Цензор.НЕТ 5715 Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті - Цензор.НЕТ 9144
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Если закарпатцы, при встрече лесоруба в лесу, будут его там же под деревцем и прикапывать, то и вырубка лесов остановится и деревья будут удобрены
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Раньше всё было в деревьях, повырубали суки. Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті - Цензор.НЕТ 9633

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Бачу хатинки ще стоять, значить більше дерев потрібно вирубати
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***
Негаданность, нежданность, несказаанность...
Из берегов напором мутная вода…
Стихия вспенилась казалось,
Снося мосты, столбы и провода,
Срывая напрочь крыши, и - о, да! -
Терзая ветки и грозя потопом...
Ах, как беспомощны в разливы города!
Рубая лес, копая янтаря… мы сами себя топим...
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Ну это,всё равно,що взять нож и проткнуть себе лёгкое.Именно этим занимается влада.Закачивает в кровь(водные ресурсы)антифриз(выбросы заводов) и бьёт себя в грудь протыкая лёгкие.А, ну и сидит естессно в противогазе .Картина маслом.У психиатров для этого есть диагнозЗатоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті - Цензор.НЕТ 4670
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Лес рубят - щепки летят и ДОМА ТОПЯТ ОТ НАВОДНЕНИЯ ! )))))))))))
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Лес рубят - щепки летят и ДОМА ТОПЯТ ОТ НАВОДНЕНИЯ ! )))))))))))
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Рубайте по больше своего леса на Польшу, скоро на плотах жить будете.
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Цензор.НЕТВідеоСуспільствоЗатоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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