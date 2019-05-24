 Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Мукачеві повноводна Латориця вийшла на заплаву і наближається до житлових будинків, пише mukachevo.net, передає Цензор.НЕТ.
У Виноградівському районі в селі Велке Ком'яти річка Божава затопила гектари сільськогосподарських угідь і сотні теплиць. Велика вода знищила майже весь урожай.
За даними видання, в регіоні прогнозують мільйонні збитки.
Для довідки - я не є "ярим фанатом" зеленського. Я лишень намагаюсь тверезо оцінювати ти чи інші дії тих чи інших можновладців.
А вот итальянскя мебель - настоящая,из дерева,для богатых))
14:32 30/07/2018 135 Евросоюз предложил Украине 600 млн евро за отмену вето на вывоз леса
Ссыль взял первую попавшуюся, но на цензоре думаю тоже найдётся эта новость.
Можно источник информации о проведённом транше.
Я родился и вырос в Закарпатье, на вырубки в детстве(в далёком советском прошлом) ходил собирать малину, не рассказывайте мне про лысые Карпаты.
Изначальный буковый лес никто не рубит, полоса хвойных лесов узкая под алпийскими лугами, вершины гор это полонины травяные, которые при советах засаживали хвойными лесами. Карпаты у нас были лысые изначально.
Фото времён Чехословакии 1918-1938 годов.
Там насправді дві біди - і невідомо, яка гірша. Так, є вирізання лісів - яке продовжується вже більше 15 років (хтось тут набереться нахабства збрехати, що повені почалися лише зараз, а репортажі про затоплені селища в середині нульових - це вигадки за для переділу біджету?).
А друга біда - шкідник, що жере стовбури хвойних під корою, по всій країні: дерево засихає на корені. Завдяки теплим зимам тварюка не дохне, а її природніх ворогів у нас немає. От і стоїть метрвий ліс, який навіть на вирізання не годиться.
Це ж все паскуда Порошенко утворив - правда, зєбіли?
Зекономили на дровах.
Есть вырубка лесов, обогатились на их продаже - получай потоп.
Голосуют за коррупционеров и брехливых популистов - получай взрывы военных складов и другие бедствия.
Нам ничего даром не пройдет.
И бездарное правление Порошенко будет аукаться ещё очень долго.
Я спасу закарпатцев! Для этого дам им три мудрых совета, которые гарантированно спасут их от такого бедствия в будущем!
1. А нехар строиться на затопляемых территориях.
2. А если строиться - параллельно строить защитные сооружения и не засирать их.
3. Не сносить нахрен все леса на горах до лысой глины.
УСПЕХ ОБЕСПЕЧЕН!
Християнська віра каже, що якою мірою відміряєте, такою і вам відміряють. Якщо скидати нечистоти в колодязь, а потім з цього колодязя пити, то нічого хорошого з цього не буде.
Ой, это фото 1922 года.
Тиса подпёрла Боржаву, та как всегда разлилась по своей пойме, ой а там теплицы. Виновата вырубка лесов.
Негаданность, нежданность, несказаанность...
Из берегов напором мутная вода…
Стихия вспенилась казалось,
Снося мосты, столбы и провода,
Срывая напрочь крыши, и - о, да! -
Терзая ветки и грозя потопом...
Ах, как беспомощны в разливы города!
Рубая лес, копая янтаря… мы сами себя топим...