 Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Мукачеві повноводна Латориця вийшла на заплаву і наближається до житлових будинків, пише mukachevo.net, передає Цензор.НЕТ.

У Виноградівському районі в селі Велке Ком'яти річка Божава затопила гектари сільськогосподарських угідь і сотні теплиць. Велика вода знищила майже весь урожай.

За даними видання, в регіоні прогнозують мільйонні збитки.

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