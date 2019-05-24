 На "Книжковому Арсеналі" Зеленському подарували дитячу книгу "Політика для початківців". ВIДЕО

Про це повідомляє видавництво "Книголав" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Подарунок президент сприйняв із гумором.

Книга "Політика для початківців" була перекладена з англійської мови та видана у 2019 році. Вона написана для підлітків, простою мовою пояснює про політичні системи, ідеології, правління в країні тощо.

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