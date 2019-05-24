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Все про:Зеленський (1402) книги (188)

 На "Книжковому Арсеналі" Зеленському подарували дитячу книгу "Політика для початківців". ВIДЕО

На Міжнародному фестивалі "Книжковий Арсенал" президенту Володимиру Зеленському видавництво подарувало дитячу книгу "Політика для початківців".

Про це повідомляє видавництво "Книголав" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Подарунок президент сприйняв із гумором.

Книга "Політика для початківців" була перекладена з англійської мови та видана у 2019 році. Вона написана для підлітків, простою мовою пояснює про політичні системи, ідеології, правління в країні тощо.

Також читайте: "Ветеранський намет": вперше на "Книжковому Арсеналі" представлять локацію з творами про війну на Донбасі

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3128661
 
   
 Топ коментарі
 
Для початку йому було би потрібно подарувати українську АБЕТКУ!
На "Книжном Арсенале" Зеленскому подарили детскую книгу "Политика для начинающих" - Цензор.НЕТ 5491
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последняя фраза уж очень беглого царева напоминает ))))))
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"На "Книжном Арсенале" Зеленскому подарили детскую книгу "Политика для начинающих" - это 10 баллов по 5-ти бальной шкале
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Всем Бпп-ешникам подарили "Как выжить в тюрьме" и "Сам себе проктолог". Своечасный подарунок
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Не ту книгу подарували. Треба було б Керівництво по кулінарному розбиранню свинячих туш, розвелося їх біля корита - тьма тьманюща!
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еще конституцию для чайников нужно было ему подарить
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Никакой он не начинающий политик!
Так вертеть законами может только зрелый политик! На "Книжковому Арсеналі" Зеленському подарували дитячу книгу "Політика для початківців" - Цензор.НЕТ 9203
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Вертит не он, а коломойша со своими адвокатами
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Громадськість окреслила "червоні лінії" для Зеленського (звернення)

Громадські організації звернулися до Володимира Зеленського із закликом не переступати певних "червоних ліній", інформує Радіо Свобода.

На "Книжковому Арсеналі" Зеленському подарували дитячу книгу "Політика для початківців" - Цензор.НЕТ 8247

"Громадські організації та окремі представники громадянського суспільства заявили про стурбованість першими рішеннями глави держави на посаді та окреслили "перелік можливих "червоних ліній" - якщо президент їх порушить, це неминуче призведе до погіршення як внутрішньополітичної, так і зовнішньої ситуації навколо нашої країни", - йдеться в повідомленні.

У заяві зазначається: "Ми гостро не поділяємо волю президента оточити себе представниками режиму колишнього президента України Віктора Януковича, що суперечить принципам люстрації, а також людьми без відповідних компетенцій і такими, з якими Володимира Зеленського пов'язують бізнес-інтереси".

Зокрема, автори звернення вказали такі "червоні лінії" для Зеленського:

- проведення референдуму щодо формату переговорів з Російською Федерацією або принципів мирного врегулювання;
- зволікання, саботаж чи відмова від стратегічного курсу на членство в ЄС і НАТО;
- масштабний переділ власності в інтересах групи осіб;
- перегляд закону про мову;
- відновлення роботи російських соціальних мереж та російських телеканалів в Україні.

Як зазначається, звернення підписали Український кризовий медіа-центр, Інститут масової інформації, ГО "Детектор Медіа", письменник Юрій Макаров, екс-заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський, інші громадські організації та окремі представники громадянського суспільства.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/11687290.html
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... до звернення приєдналися 25% виборців.
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Коли порося у віці 33 роки вперше йшло на вибори у далекому 1998, через лави СДПУ (о) і спільно з найбільшим патріотом України мертчетчуком, - воно вже тоді мабуть було досвіченим політиком, і знало з ким мати справу, і що робити на користь країни. Читати тоді розумні книжки йому було зайве.
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Кто такой порося？То пишете,пишете,-а мы не знаем ！😢
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и шо? сразу стал приЗЕдентить? вас, зебилов, тролить - одно удовольствие. мозгов нет абсолютно. На "Книжковому Арсеналі" Зеленському подарували дитячу книгу "Політика для початківців" - Цензор.НЕТ 7369
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А як називалось першоджерело, з чого перекладали? - "Politics for Dummies", чи "Politics for hopeless Dummies", чи "Politics for Idiots"? чи взагалі "Politics for one hopeless ..."
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Дивно, що цей допис з'явився на Цензорі.
Вакарчук потрози зникає...
Шкода і прикро.
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Да, чувиха сама себя этим подарком затроллила. Книгу для чайников дарит среднесиатистическая торговка тому, кто сделал предвыборную кампанию в виде целого сериала и бигбордов от ювелирок. Себе бы купила книгу доя чайников как обращаться к посторонним и где прикупить мозгов.
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мадам, вы можете самоуспокаиваться и далее.
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Наполеону это не подходит.Как управлять планетой не привликая внимание санитаров,вот это само то.
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Не допоможе. До того ж Вові не до того. Його і членів його сім"ї тримають в заручниках банда Бєні.Ось доказ :
На "Книжковому Арсеналі" Зеленському подарували дитячу книгу "Політика для початківців" - Цензор.НЕТ 4541
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Посiбнык з украjнськоj мови йому подаруйте. I в'язку рiзок дружинi щоб вчилось краще.
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Посiбни
к з украjнськоj мови йому подаруйте. I в'язку рiзок дружинi щоб вчилось краще.
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великий болтатель и непобедимый говоритель
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Для недомірка одне заняття - це "ходить в народ". Решта за нього роблять "узеленського", або його "радники".
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Как же надоели эти троли со своими насмешками. Даже продовщица книг думает, что у нее IQ больше. Фейспалм просто!
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниНа "Книжковому Арсеналі" Зеленському подарували дитячу книгу "Політика для початківців". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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