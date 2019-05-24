 На "Книжковому Арсеналі" Зеленському подарували дитячу книгу "Політика для початківців". ВIДЕО

Про це повідомляє видавництво "Книголав" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Подарунок президент сприйняв із гумором.
Книга "Політика для початківців" була перекладена з англійської мови та видана у 2019 році. Вона написана для підлітків, простою мовою пояснює про політичні системи, ідеології, правління в країні тощо.
Так вертеть законами может только зрелый политик!
Громадські організації звернулися до Володимира Зеленського із закликом не переступати певних "червоних ліній", інформує Радіо Свобода.
"Громадські організації та окремі представники громадянського суспільства заявили про стурбованість першими рішеннями глави держави на посаді та окреслили "перелік можливих "червоних ліній" - якщо президент їх порушить, це неминуче призведе до погіршення як внутрішньополітичної, так і зовнішньої ситуації навколо нашої країни", - йдеться в повідомленні.
У заяві зазначається: "Ми гостро не поділяємо волю президента оточити себе представниками режиму колишнього президента України Віктора Януковича, що суперечить принципам люстрації, а також людьми без відповідних компетенцій і такими, з якими Володимира Зеленського пов'язують бізнес-інтереси".
Зокрема, автори звернення вказали такі "червоні лінії" для Зеленського:
- проведення референдуму щодо формату переговорів з Російською Федерацією або принципів мирного врегулювання;
- зволікання, саботаж чи відмова від стратегічного курсу на членство в ЄС і НАТО;
- масштабний переділ власності в інтересах групи осіб;
- перегляд закону про мову;
- відновлення роботи російських соціальних мереж та російських телеканалів в Україні.
Як зазначається, звернення підписали Український кризовий медіа-центр, Інститут масової інформації, ГО "Детектор Медіа", письменник Юрій Макаров, екс-заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський, інші громадські організації та окремі представники громадянського суспільства.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/11687290.html
Вакарчук потрози зникає...
Шкода і прикро.
к з украjнськоj мови йому подаруйте. I в'язку рiзок дружинi щоб вчилось краще.
"Фейспалм просто!"