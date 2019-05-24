 Бойове застосування тепловізійних прицілів "Арчер" - українські воїни б'ють по російських окупантах на Донбасі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблено в районі селища Кримське.
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+18
новости уже 30 минут, а всего 12 комментариев)))) свинорылым это не интересно. вот так можно посчитать сколько кацапской мрази болтается на Цензоре, и плюет дерьмом на вентилятор про соевых, шоколадных, пепа-шмепа, "даешь анархию" !
+17
Правда одна действительно. Убирайтесь свинособаки в свою говень, а Крым и сами отдадите когда желудок победит телевизор.
аж ВУС захотелось сменить
ШАМ. Муджахиды и повстанцы перешли в контрнаступление. Асадиты и русские несут потери
22 мая в 05:13
По данным на ранее утро 22 мая остатки асадитов и русских добивали на окраине города
Источники в Сирии сообщают, что в ходе решительного контрнаступления в Кафр Набуда этот город освобожден. По данным на ранее утро 22 мая остатки асадитов и русских добивали на окраине города. Освобождены также Хавааш и Хумаират.
Источники в Сирии сообщают, что командующий асадитов Сухейль Хасан казнил большое число солдат, бежавших из Кафр Набуда под натиском муджахидов. Казненными оказались бывшие повстанцы из Свободной сирийской армии, которые ранее перешли на сторону режима Асада под маской «соглашений» и «мирного процесса».
Сухейль Хасан использовал их как пушечное мясо против муджахидов, но они бежали и в конце концов были расстреляны своими же.
Контрнаступление началось неожиданно. Штурмовые подразделения Хайят Тахрир Шам с боями вошли в город и провели 2 шахидские атаки, в результате которых асадиты и русские потеряли большое число убитыми и ранеными и позиции в центре города (Видео 1, Видео 2)
В ходе наступления был захвачен в плен высокопоставленный командир асадитов некий Хасан Хабиб, один из тех, кто командовал захватом Кафр Набуда, а также полковник Абдул-Карим Сулейман.
Подразделения ХТШ и повстанческих групп захватили трофейную бронетехнику, «Шилку» и другие оружие. Также сообщается, что в результате ракетного обстрела военной авиабазы Джиб Рамла на северо-запад Хама, она выведена из строя.
В результате боев асадиты потеряли большое количество военной техники, в т.ч. бронированной.
Необходимо отметить, что ожесточенные бои идут не только в Кафр Набуда. В Латакии повстанцы отбили множество попыток асадитов захватить освобожденные территории. Всякий раз с большими потерями кафиры отступали.
Накануне ракетное подразделения ХТШ обстреляла военную базу асадитов Астаму в Латакии. В этой же провинции в районе Кабани повстанцы уничтожили ракетную установку асадитов «Голаны»,
В ответ на успешные действия муджахидов и повстанцев, которых не смогла остановить авиация, русские применили свою излюбленную тактику - убийство детей и женщин.
Бомбардировки был подвергнут Маарат Нуман. 11 женщин, детей и мужчин были убиты. Десятки получили ранения. Бомбежкам также подверглись населенные пункты Аринба, Касабия, Сахрия и Хабит, а также район Рашидин на западе Алеппо.
За сутки до этого русские бомбили Кафр Набуль, где убили 5 детей, 2 женщин и 2 мужчин.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/05/24/118144/razoblachenie-agentury-kremlya-v-rukovodstve-avstrii-daet-shans-chechentsam-ostanovit-russkuyu-propagandu.shtml
я знову ж, в 2818-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі,
Стали вам поперек горла,
Москалі є********!
Щоб ви салом отруїлись,
В Дніпрі потонули!
Та дорогу в Україну
Навіки забули!
У нас люди працьовиті,
Чорнозем родючий,
А ви ледарі й п'яниці
Пацюки смердючі!
Нам від вашого народу
Не треба нічого!
Краще йдіть собі лікуйте
Ірода дурного.
Геть із нашої домівки!
Ми - навіки Вільні!
Тут московії не буде!
Слава Україні !!!!
Аплодую стоячи....руки вже червоні...Клас.
Наголошується, що уперше подібні навчання проводили в ночі. У небо підняли бойові літаки та гелікоптери армійської авіації, що прикривали механізовані підрозділи 14-ї бригади. Гвинтокрилі машини у темряві відпрацювали масові удари по позиціях ворога з використанням некерованих авіаційних ракет (НАР).Варто відзначити, що вміння поєднати дії механізованих підрозділів з авіацією є одним з найскладніших завдань для армійців.
Теперь наверное можно уже идти к самому сложному. Вариант - ночные удары с вертолетов ПТУРами Барьер совместно с наземными подразделениями НОЧЬЮ!!! Т. е ударная пара в режиме висения в ложбинке(самое сложное) ждет целеуказания от наземного подразделения(вариант авиаразведка-беспилотники или ССО) получив его в режиме подскока делает залп по указанной цели и затем уходит в район ожидания. Можно по кругу. Очень сложно ...но возможно.
Rammstein - Feuer Frei! https://youtu.be/ZkW-K5RQdzo
Также стоит отметить закрытие сделки по САУ «Гвоздика» из наличия бывшего Варшавского пакта. 40 машин пополнили подразделения НГУ, усилив их возможности к общевойсковому бою. Мы по-прежнему готовимся противостоять агрессору не только в зоне ООС, но и на широком фронте - тут не будет лишним ни тяжёлое оружие у ГПСУ, ни САУ у частей МВД. Союзники уверенно и методично продолжают программу усиления силовых структур Украины. Продолжается интеграция цифровой закрытой связи - в этом году уже на уровне взводов, КШМ миномётных батарей в отделениях связи, отдельных танков и БТР. Причём активно отгружают станции и пограничникам, не только армии.
Американцы в Девичках передали 2 контрбатарейных радара AN/TPQ-36 - теперь их на вооружении ВСУ 13 штук. Это означает, что закрыты потребности всех артиллерийских бригад и пошли единицы в учебные части. Сейчас мы можем не только нести дежурство в красной зоне, но и обеспечивать быструю ротацию в случае потерь, реагировать на угрозы на севере или побережье и продолжать активно готовить персонал в тылу. Группировка AN/TPQ-36 в Украине больше, чем в любой из стран НАТО, и больше, чем у Испании, Греции и Турции вместе взятых - Вашингтон даёт нам возможность реализовать наши 1,5 тысячи стволов артиллерии в случае, если разум у агрессора не восторжествует, и успешно вести КББ дежурными батареями в войне на истощение.
А ещё в рамках бюджета этого года, как и по проекту на следующий, примерно 50-60 млн долларов помощи из около 0,5 млрд будет потрачено на летальное оружие, в частности ПТРК третьего поколения. Также МО Украины будет закупать «Дротики» напрямую у производителя, минуя бюрократические преграды. Комбинируя лёгкие носимые «Джевелины», «Корсары» и возимые «Стугны», каждая бригада сможет максимально оперативно реагировать на вызовы, стоящие перед эшелонированной противотанковой обороной на поле боя. В случае надобности глубины будут действовать «Штурмы» и ПТО на «бардаках», ударные вертолёты и турецкие беспилотные аппараты. Это также жизненно необходимая опция, чтобы компенсировать 1600-1700 современных Т-90 и Т-72 Б3 у россиян и тысячи «лысых» танков на хранении и в строю бригад резервистов в случае расширения конфликта.
Готовятся очередных пуски модернизированной «Ольхи» с увеличенной дальностью и ПКР «Нептун» в режиме работы ГСН, включая и пуски с воздушного носителя. По ракетной программе всё идёт по плану, даже несколько опережая график, но до постановки на вооружение ПКР ещё месяцы.