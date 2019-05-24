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 Бойове застосування тепловізійних прицілів "Арчер" - українські воїни б'ють по російських окупантах на Донбасі. ВIДЕО

Українські воїни показали знищення позиції російських окупантів з використанням тепловізорного прицілу "Арчер".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблено в районі селища Кримське.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Морпіхи 137-ї ОБПМ ліквідували на Донбасі російського кадрового офіцера Євгена Шабанова. ВІДЕО безпілотника

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3128650
 
   
 Топ коментарі
 
новости уже 30 минут, а всего 12 комментариев)))) свинорылым это не интересно. вот так можно посчитать сколько кацапской мрази болтается на Цензоре, и плюет дерьмом на вентилятор про соевых, шоколадных, пепа-шмепа, "даешь анархию" !
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Правда одна действительно. Убирайтесь свинособаки в свою говень, а Крым и сами отдадите когда желудок победит телевизор.
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Правда одна действительно. Убирайтесь свинособаки в свою говень, а Крым и сами отдадите когда желудок победит телевизор.
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под одним только Колпино зарыли около 17 тысяч, можно посчитать в гугмапс есле шо, там видно однотипные свежие могилы без памятников
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раскумаривать раскумаривать и ещё раз раскумаривать надо "народных милиционеров"
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хорошо как грунт роют. там дамбасне и самозакапываться не нужно. Сразу под землю попадают.
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опять кому-то ипотеку закрыли Бойове застосування тепловізійних прицілів "Арчер" - українські воїни б'ють по російських окупантах на Донбасі - Цензор.НЕТ 6759 А юные путенята при входе в школу будут салютовать очередной мраморной доске
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великолепное видео!
аж ВУС захотелось сменить Бойове застосування тепловізійних прицілів "Арчер" - українські воїни б'ють по російських окупантах на Донбасі - Цензор.НЕТ 4895
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новости уже 30 минут, а всего 12 комментариев)))) свинорылым это не интересно. вот так можно посчитать сколько кацапской мрази болтается на Цензоре, и плюет дерьмом на вентилятор про соевых, шоколадных, пепа-шмепа, "даешь анархию" !
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в олгінскіх закінчуються гроші...їм скоротили робочі часи...пригожини відправляють руssку мерзоту в Сирію "на удіржаніє руSSкаго міра"... платять тілки супер зливним бачкам: скабєєвим, кіSSельовим, соловйовим... доренко також хотів підвищення гонорару....попав в путінський рай...
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А в Сирии свинособак тоже закапывают. Вот, из свеженького:

ШАМ. Муджахиды и повстанцы перешли в контрнаступление. Асадиты и русские несут потери
22 мая в 05:13

По данным на ранее утро 22 мая остатки асадитов и русских добивали на окраине города
Источники в Сирии сообщают, что в ходе решительного контрнаступления в Кафр Набуда этот город освобожден. По данным на ранее утро 22 мая остатки асадитов и русских добивали на окраине города. Освобождены также Хавааш и Хумаират.

Источники в Сирии сообщают, что командующий асадитов Сухейль Хасан казнил большое число солдат, бежавших из Кафр Набуда под натиском муджахидов. Казненными оказались бывшие повстанцы из Свободной сирийской армии, которые ранее перешли на сторону режима Асада под маской «соглашений» и «мирного процесса».

Сухейль Хасан использовал их как пушечное мясо против муджахидов, но они бежали и в конце концов были расстреляны своими же.

Контрнаступление началось неожиданно. Штурмовые подразделения Хайят Тахрир Шам с боями вошли в город и провели 2 шахидские атаки, в результате которых асадиты и русские потеряли большое число убитыми и ранеными и позиции в центре города (Видео 1, Видео 2)

В ходе наступления был захвачен в плен высокопоставленный командир асадитов некий Хасан Хабиб, один из тех, кто командовал захватом Кафр Набуда, а также полковник Абдул-Карим Сулейман.

Подразделения ХТШ и повстанческих групп захватили трофейную бронетехнику, «Шилку» и другие оружие. Также сообщается, что в результате ракетного обстрела военной авиабазы Джиб Рамла на северо-запад Хама, она выведена из строя.

В результате боев асадиты потеряли большое количество военной техники, в т.ч. бронированной.

Необходимо отметить, что ожесточенные бои идут не только в Кафр Набуда. В Латакии повстанцы отбили множество попыток асадитов захватить освобожденные территории. Всякий раз с большими потерями кафиры отступали.

Накануне ракетное подразделения ХТШ обстреляла военную базу асадитов Астаму в Латакии. В этой же провинции в районе Кабани повстанцы уничтожили ракетную установку асадитов «Голаны»,

В ответ на успешные действия муджахидов и повстанцев, которых не смогла остановить авиация, русские применили свою излюбленную тактику - убийство детей и женщин.

Бомбардировки был подвергнут Маарат Нуман. 11 женщин, детей и мужчин были убиты. Десятки получили ранения. Бомбежкам также подверглись населенные пункты Аринба, Касабия, Сахрия и Хабит, а также район Рашидин на западе Алеппо.

За сутки до этого русские бомбили Кафр Набуль, где убили 5 детей, 2 женщин и 2 мужчин.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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треба швидше добивату ту сеперско-руssку мерзоту...а то новий начальник ГШ ЗСУ знову домовиться з руssкімі афіцерамі про відвід наших військ без зброї...
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вже не в окопах.... воюю з руSSкім міром....
я знову ж, в 2818-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Похоже началось "перестать стрелять" )))) думаю рузлики в цинке получились))))
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На 1-15 что-то не слабо рвануло. Наверное боеприпасы подорвало. Вот бы каждое утро такими новостями начинались.
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ответственно) сколько кредитов было закрыто в ту ночь знает только расейский цэнтробанк, но маньки довольны, и долгов нет и бухарик нейтрализован.
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***
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі,
Стали вам поперек горла,
Москалі є********!

Щоб ви салом отруїлись,
В Дніпрі потонули!
Та дорогу в Україну
Навіки забули!

У нас люди працьовиті,
Чорнозем родючий,
А ви ледарі й п'яниці
Пацюки смердючі!

Нам від вашого народу
Не треба нічого!
Краще йдіть собі лікуйте
Ірода дурного.

Геть із нашої домівки!
Ми - навіки Вільні!
Тут московії не буде!
Слава Україні !!!!
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Зразковий шмякі-бум !!!!
Аплодую стоячи....руки вже червоні...Клас.
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Підкажіть, з чого ведеться пальба...???
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Ну вот это вот ОЧЕНЬ неплохо.
Наголошується, що уперше подібні навчання проводили в ночі. У небо підняли бойові літаки та гелікоптери армійської авіації, що прикривали механізовані підрозділи 14-ї бригади. Гвинтокрилі машини у темряві відпрацювали масові удари по позиціях ворога з використанням некерованих авіаційних ракет (НАР).Варто відзначити, що вміння поєднати дії механізованих підрозділів з авіацією є одним з найскладніших завдань для армійців.

Теперь наверное можно уже идти к самому сложному. Вариант - ночные удары с вертолетов ПТУРами Барьер совместно с наземными подразделениями НОЧЬЮ!!! Т. е ударная пара в режиме висения в ложбинке(самое сложное) ждет целеуказания от наземного подразделения(вариант авиаразведка-беспилотники или ССО) получив его в режиме подскока делает залп по указанной цели и затем уходит в район ожидания. Можно по кругу. Очень сложно ...но возможно.
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сезон борьбы с колорадом не отменяется Бойове застосування тепловізійних прицілів "Арчер" - українські воїни б'ють по російських окупантах на Донбасі - Цензор.НЕТ 6733 сапожникам и агасникам респект Бойове застосування тепловізійних прицілів "Арчер" - українські воїни б'ють по російських окупантах на Донбасі - Цензор.НЕТ 6733
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За музыкальное сопровождение,отдельный респект
Rammstein - Feuer Frei! https://youtu.be/ZkW-K5RQdzo Бойове застосування тепловізійних прицілів "Арчер" - українські воїни б'ють по російських окупантах на Донбасі - Цензор.НЕТ 9438
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Арчер - Феям. Получай, рашист, гранату. : )))
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США продолжают линию поддержки Украины, чтобы «видеть её сильной. процветающей и с восстановленными границами». Подоспели данные по контролю за обычными вооружениями от ООН - Украина получила от США за 2018 год 121 снайперскую винтовку, в Польше было закуплено почти сотню станковых гранатомётов. По снайперскому оружию огромный прогресс за последние годы - уже даже обычные войсковые снайпера, не говоря о спецах, пользуются хорошими «вёслами», оптикой, метеостанциями. Только за 2018 год силовики Украины получили несколько сотен винтовок в разных калибрах. Это, несомненно, сказывается на потерях противника и инициативе наших подразделений на линии боевого соприкосновения.
Также стоит отметить закрытие сделки по САУ «Гвоздика» из наличия бывшего Варшавского пакта. 40 машин пополнили подразделения НГУ, усилив их возможности к общевойсковому бою. Мы по-прежнему готовимся противостоять агрессору не только в зоне ООС, но и на широком фронте - тут не будет лишним ни тяжёлое оружие у ГПСУ, ни САУ у частей МВД. Союзники уверенно и методично продолжают программу усиления силовых структур Украины. Продолжается интеграция цифровой закрытой связи - в этом году уже на уровне взводов, КШМ миномётных батарей в отделениях связи, отдельных танков и БТР. Причём активно отгружают станции и пограничникам, не только армии.
Американцы в Девичках передали 2 контрбатарейных радара AN/TPQ-36 - теперь их на вооружении ВСУ 13 штук. Это означает, что закрыты потребности всех артиллерийских бригад и пошли единицы в учебные части. Сейчас мы можем не только нести дежурство в красной зоне, но и обеспечивать быструю ротацию в случае потерь, реагировать на угрозы на севере или побережье и продолжать активно готовить персонал в тылу. Группировка AN/TPQ-36 в Украине больше, чем в любой из стран НАТО, и больше, чем у Испании, Греции и Турции вместе взятых - Вашингтон даёт нам возможность реализовать наши 1,5 тысячи стволов артиллерии в случае, если разум у агрессора не восторжествует, и успешно вести КББ дежурными батареями в войне на истощение.
А ещё в рамках бюджета этого года, как и по проекту на следующий, примерно 50-60 млн долларов помощи из около 0,5 млрд будет потрачено на летальное оружие, в частности ПТРК третьего поколения. Также МО Украины будет закупать «Дротики» напрямую у производителя, минуя бюрократические преграды. Комбинируя лёгкие носимые «Джевелины», «Корсары» и возимые «Стугны», каждая бригада сможет максимально оперативно реагировать на вызовы, стоящие перед эшелонированной противотанковой обороной на поле боя. В случае надобности глубины будут действовать «Штурмы» и ПТО на «бардаках», ударные вертолёты и турецкие беспилотные аппараты. Это также жизненно необходимая опция, чтобы компенсировать 1600-1700 современных Т-90 и Т-72 Б3 у россиян и тысячи «лысых» танков на хранении и в строю бригад резервистов в случае расширения конфликта.
Готовятся очередных пуски модернизированной «Ольхи» с увеличенной дальностью и ПКР «Нептун» в режиме работы ГСН, включая и пуски с воздушного носителя. По ракетной программе всё идёт по плану, даже несколько опережая график, но до постановки на вооружение ПКР ещё месяцы.
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вражає - не те слово! такі кадри треба на міжнародних фестивалях крутити, нагороду гарантовано!
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*звичайно ж, у якості документального кіно/кінохроніки
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На початку таймер - 19:25. На 0:21 запису таймер - 20:30, на 0:27 - знову 19:42 і так далі... Хлопці, не палітся... Так і напишить, що "нарізка із вдалих пострілів"... Нехай щастить стрільцям!
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниБойове застосування тепловізійних прицілів "Арчер" - українські воїни б'ють по російських окупантах на Донбасі. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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