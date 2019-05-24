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 Якщо ми хочемо миру, то розмовляти потрібно, - глава АП Богдан про переговори з Росією. ВIДЕО

Глава Адміністрації президента України Андрій Богдан вважає, що попри те, що Росія є агресором, для досягнення миру на Донбасі необхідно з нею вести переговори.

Про це чиновник заявив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що Росія - країна-агресор, вважаємо, що захоплено наші території. Але і з агресором теж потрібно розмовляти, тільки не здаючи наші території і наших людей", - сказав глава АП.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде Україна вести переговори з представниками "ДНР" та "ЛНР", оскільки Росія не визнає, що є стороною конфлікту, Богдан відповів, що, на його думку, вони не є самостійними суб'єктами і не ухвалюють рішень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський назвав Росію агресором і заперечує можливість проведення переговорів. ВIДЕО

"Я думаю, що Росія рано чи пізно погодиться на переговори, питання - коли і за яких умов. Але якщо ми хочемо миру, то розмовляти потрібно. Знаєте, дуже добре кидати на плаху не своє життя, а там гинуть наші українці", - зауважив він.

Богдан зазначив, що Україна йтиме до перемоги, але не ціною життів українських військових.

"Я понад три роки був на фронті як волонтер, у мене загинуло там багато друзів. Звичайно, є "необхідні" втрати, але коли є статистика в телевізорі - це одне, а коли це люди, з якими ти вчора розмовляв, курив, спілкувався, то це зовсім інше. І я вважаю, що ми можемо досягти перемоги мирним шляхом. Можливо, це важкий шлях, але думаю, що саме ним потрібно йти", - пояснив він.

Також читайте: "Крим - це Україна, і це не обговорюється", - Богдан

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3128621
 
   
 Топ коментарі
 
Если русня перестанет стрелять, то не будет войны. Если Украина перестанет стрелять - не будет Украины.(ц) Андрей Луганский.
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Давай, договаривайся.
Можешь даже договор подписать...
А потом рашка этим договором, как туалетной бумагой, подотрётся и скажет:
"мы действуем из своих национальных интересов."
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Путають педалі! А як що ви за 5 років не зрозуміли, що таке захист національних інтересів то бажаю вам довго жити в тій ядерній державі з ядерною зброєю і не лізти в цивілізований світ! А як перемагать, запитайте в Авганістані як він переміг ядерну державу, як Вєтнам переміг ядерну державу. Північна Корея теж ядерна держава, ось таке майбутнє вашої ядерної держави!
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Ще раз повторю - захист національних інтересів України має починатись зсередини - знищити бандоолігархію та коррупцію. Нам потрібен другий Петлюра (без Винниченків і Грушевських) або Піночет.
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Великому тактику, ліснику і політику Serg Black - для того щоб побороти внутрішнього ворога (корупцію, олігархію, інакодумців), спочатку потрібно разом зупинити зовнішнього агресора, інакше може повторитись 1917 р., коли почалися перемови і домовленості, поділи територій. В результаті 74 роки комуністичних репресій і десятки мільйонів загиблими!
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Я не великий тактик і лісник, такому гумористу треба йти в команду 95 кварталу, найдуть підходящу посаду.
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Відповідь росії очікувана :
"россия не ведет войнку на Донбассе.У нее нет украинских пленних на Донбассе.Ведите переговори с лидерами республик".


Ваш хід ,пане Богдан !
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А мы що, на когось нападали? До вас в хату вдерлись злочинці і вбили рідних - про що з ними говорити?
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Согласен. Переговоры с агрессором вести надо.
И эти переговоры должны быть ограничены по времени продолжительностью автоматной очереди.
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Ему же резонно ответили, что "рф не является участником гражданского конфликта на Донбассе" так с кем мир и чем за него придётся заплатить? Понятно, что это бред, а значит эти идеи с референдумом - поиск оправдания,что бы потом была возможность умыть руки, а на самом деле готовится слить всю страну
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Балачки не о чем. Дымзавеса. Если сдаться. Через месяц МГБ будет в каждом городе с соответствующими подвалами и Изоляциями. А Богданы в ИзраИль свалят.
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Пан юрист Богдан замість того, щоб вивчати закони і міжнародні домовленості відпочивав на кошти Бені з дівчатами з кортежу на Мальдівах, а як би він був юристом то знав би про Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї - міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України. Угода містить пункти, що надають гарантії суверенітету та безпеки Україні. Якщо росія так просто порушила міжнародні домовленості, про що тепер хоче домовлятися цей "юрист"?
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Зеленський хоче просто перестати стріляти,потім підняти руки і стати на коліна
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особисто йому ніхто не заважає ))
навіть всією командою "95 Кварталу+ "смотрящі від Бєні"

навіть зараз..
і навіть вже . УСПІШНА петиція Є.на сайті пРЕЗИДЕНТА
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Невже до влади прийшли дЕбіли, вони ВВАЖАЮТЬ,що раша агресор, вони ВВАЖАЮТЬ, що раша захопила наші землі. А чому не кажуть раша агресор і захопила наші землі? СЦУТЬ?
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А вот президент Зеленский, будучи кандидатом, заявлял, что будет разговаривать с РФ, только после установления контроля над каждым миллиметром нашей границы. Интересно, в истории были случаи, когда агрессор, превосходя жертву в военном, экономическом, информационном плане согласился на условия обороняющегося? Не неся при этом значительных военных потерь!
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Надо пересмотреть подборку КВН и Квартал-95 - там, наверное что-то подобное было
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Понятно, что говорить надо, но вот как говорить с умалишенными у которых на здании МИДа герб СССР (с прозрачным намеком), а в остальных местах:
Якщо ми хочемо миру, то розмовляти потрібно, - глава АП Богдан про переговори з Росією - Цензор.НЕТ 4691
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Ну кому они мозг пудрят?! Можно ли договорится с россией? -Да, можно, но при этом мы как минимум потеряем НАВСЕГДА Крым и получим два черя на заднице в виде ДНР и ЛНР. Нахрен такой мир? Или они знают что-то ТАКОЕ, от чего Путин сразу лапки подымет с криком "согласен на любые ваши условия, забирайте Крым, Донбас, куда занести деньги за причиненные неудобства?" Ну так скажите нам - мы ни кому не расскажем. Честно!
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Агрессор- это хищник и его поведение. Договариваться с хищником о том шо он просто пойдет лесом, серьёзно? Он тебе отгрыз ухо, а ты ему: "Так подожди давай договоримся." И чем ты его убедишь отстать? Вторым ухом или лапой? Только нанеся хищнику неприемлемый ущерб можно заставить его отступить! Это даже дети понимают, а зекоМанда морозится внаглую.
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В 1945г. Германия подписала капитуляцию на условиях куда более страшного *****. Германия на тот момент было руиной, разграбленной и изнасилованной. В бункере правда оставался один самый свидомый нимэць, который считал что воевать надо до последнего немца, иначе смысла нет. Но ему помогли сделать правильный выбор... Лет через 20, в1960-х, ФРГ уже была потужной европейской державой, войны как не было. Уже тогда победители завидовали побежденным. Не только в агрессоре дело, нужно свои бункеры подчищать
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Рановато ты капитулировать собрался! Так Украины никогда и небыло бы, а вот Жечь посполита сгинула давно. И воевать нужно до последнего оккупанта, а не украинца или русского. Расстреляли б тебя в 42-м, и правильно б сделали)
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У цій війні є дещо важливіше за території і навіть життя. І ця банда про це не згадує...
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Интересно что Президент Украины заявил лишь о Референдуме о формате переговоров, решил с народом Украины посоветоваться, а это право и обязанность власти. На это Пагубий тут же заистерил: " Не допустымо рэваншу!!!". Это народ Украины-реваншист? Но в любом случае власть принадлежит народу. Как он решит , так и будет. Заявление Парубия-это дэржзрада
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Самозванец и шестерка Коломойского учит украинцев как надо сдаваться Путину. Супер.
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Я розумію Богдан і його шеф виконують побажання деяких громадян. Деяких. А інші громадяни навіть думки не мають про щось говорити із окупантом. Але "молоді" і "нові" обличчя вибрали те, що їм подобається - мирні переговори. А там ще по опитуванню всі люди бажають зарплату по 4000 евро, яку обіцяли. То може спочатку це виконай ТЕ!
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Рейдер - фізична чи юридична особа, спеціаліст з перехоплення оперативного керівництва або власності фірми за допомогою спеціально інсценованого бізнес-конфлікту. ВІКІПЕДІЯ панове
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Хорошо кричать о войне когда погибает кто-то другой а не твои родные и близкие!
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Ну так неужели он думает, что с русней до сих пор никто не вел бесед? Он что, с Луны свалился?! В каких только форматах с ними не вели переговоры, кто только не вел - без толку! Их требования давно всем известны, и этот наивный бурят их тоже не сможет изменить. А вот если Зеля собирается что-то из этих требований принять, то вот здесь как раз для них и есть "смысл" пообщаться с кацапней...
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Хлопчик думає , що ВПХ ПНХ пошкодує його, думаючи що він не при справі попередників і дасть аудієнцію. Тим самим він накрутить бали перед виборами.
Тут напрошується нецензурний вислів......
Але нехай вони представляють сцену у рояля..... але з ВПХ ПНХ.
Треба робити так щоби кремль просив зустрічі і не треба сходити з цьго курсу.
Якщо дати послаблення то хлопчики підуть до мама бені.
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А з ким говорити, якщо "их там нет", або "ани заблудились"?
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все правильно,- главное люди, а территории мы себе вернем, когда экономически окрепнем, и создадим армию самую -самую сильную и непобедимую; язык, а зачем мартышкам язык - арбайтен. Посмотреть бы на реакцию израильтян, если бы им такое заявили !
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЯкщо ми хочемо миру, то розмовляти потрібно, - глава АП Богдан про переговори з Росією. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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