 Якщо ми хочемо миру, то розмовляти потрібно, - глава АП Богдан про переговори з Росією. ВIДЕО

Про це чиновник заявив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що Росія - країна-агресор, вважаємо, що захоплено наші території. Але і з агресором теж потрібно розмовляти, тільки не здаючи наші території і наших людей", - сказав глава АП.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде Україна вести переговори з представниками "ДНР" та "ЛНР", оскільки Росія не визнає, що є стороною конфлікту, Богдан відповів, що, на його думку, вони не є самостійними суб'єктами і не ухвалюють рішень.

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"Я думаю, що Росія рано чи пізно погодиться на переговори, питання - коли і за яких умов. Але якщо ми хочемо миру, то розмовляти потрібно. Знаєте, дуже добре кидати на плаху не своє життя, а там гинуть наші українці", - зауважив він.

Богдан зазначив, що Україна йтиме до перемоги, але не ціною життів українських військових.

"Я понад три роки був на фронті як волонтер, у мене загинуло там багато друзів. Звичайно, є "необхідні" втрати, але коли є статистика в телевізорі - це одне, а коли це люди, з якими ти вчора розмовляв, курив, спілкувався, то це зовсім інше. І я вважаю, що ми можемо досягти перемоги мирним шляхом. Можливо, це важкий шлях, але думаю, що саме ним потрібно йти", - пояснив він.

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