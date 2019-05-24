 Якщо ми хочемо миру, то розмовляти потрібно, - глава АП Богдан про переговори з Росією. ВIДЕО

Про це чиновник заявив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вважаємо, що Росія - країна-агресор, вважаємо, що захоплено наші території. Але і з агресором теж потрібно розмовляти, тільки не здаючи наші території і наших людей", - сказав глава АП.
Відповідаючи на запитання про те, чи буде Україна вести переговори з представниками "ДНР" та "ЛНР", оскільки Росія не визнає, що є стороною конфлікту, Богдан відповів, що, на його думку, вони не є самостійними суб'єктами і не ухвалюють рішень.
"Я думаю, що Росія рано чи пізно погодиться на переговори, питання - коли і за яких умов. Але якщо ми хочемо миру, то розмовляти потрібно. Знаєте, дуже добре кидати на плаху не своє життя, а там гинуть наші українці", - зауважив він.
Богдан зазначив, що Україна йтиме до перемоги, але не ціною життів українських військових.
"Я понад три роки був на фронті як волонтер, у мене загинуло там багато друзів. Звичайно, є "необхідні" втрати, але коли є статистика в телевізорі - це одне, а коли це люди, з якими ти вчора розмовляв, курив, спілкувався, то це зовсім інше. І я вважаю, що ми можемо досягти перемоги мирним шляхом. Можливо, це важкий шлях, але думаю, що саме ним потрібно йти", - пояснив він.
"россия не ведет войнку на Донбассе.У нее нет украинских пленних на Донбассе.Ведите переговори с лидерами республик".
Ваш хід ,пане Богдан !
И эти переговоры должны быть ограничены по времени продолжительностью автоматной очереди.
навіть всією командою "95 Кварталу+ "смотрящі від Бєні"
навіть зараз..
і навіть вже . УСПІШНА петиція Є.на сайті пРЕЗИДЕНТА
Тут напрошується нецензурний вислів......
Але нехай вони представляють сцену у рояля..... але з ВПХ ПНХ.
Треба робити так щоби кремль просив зустрічі і не треба сходити з цьго курсу.
Якщо дати послаблення то хлопчики підуть до мама бені.