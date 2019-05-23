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 "Нацкорпус" і "Нацдружини" провели рейд проти контрабанди російського аміаку. ВIДЕО

Представники політичної партії "Національний корпус" і громадської організації "Національні дружини" впритул зайнялися проблемою контрабанди аміаку з Російської Федерації (РФ). Заведено кримінальну справу, в якій, за попередніми даними, головними фігурантами є представники Адміністрації Президента України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це йдеться на офіційній сторінці "Нацкорпусу" в соціальній мережі Facebook.

"Нацкорпус" та "Нацдружини" відвідали всі офіси та роздаткові станції Державного підприємства (ДП) "Укрхімтрансаміак" у Миколаєві, Херсоні, Одесі, Дніпрі. Мета відвідувань полягала в зборі максимальної кількості інформації щодо незаконного збагачення співробітників Адміністрації Президента через контрабанду російського аміаку.

Нацкорпус і Нацдружини провели рейд проти контрабанди російського аміаку 01

Націоналісти стверджують, що до контрабанди безпосередньо причетні: Володимир Бобков, Валентин Шліхта, Дмитро Бабченко, Олександр Грановський та Ігор Кононенко.

Рішення провести рейд, за твердженням "Нацкорпусу" і "Нацдружин", було обумовлено недавньою ситуацією, коли під час одного з рейдів на нічному вантаженні була затримана фура. Активісти роблять акцент на тому, що нічні вантаження наражають на небезпеку людей, що живуть уздовж маршруту руху аміаковоза і навколо роздавальної лінії. Зазначимо, що згідно із законодавством України, перевозити або вантажити небезпечні вантажі, яким є аміак, в нічний час категорично заборонено.

"Нацкорпус" зазначив, що всупереч хорошій доказовій базі та розпочату кримінальну справу по фурі (ЕРДР №12018150000000449), на даний момент активісти не можуть протидіяти незаконному навантаженню і транспортуванню аміаку в нічний час доби. Але водночас варто зазначити, що діяльність Нацкорпусу вже приносить свої плоди, зокрема, під час рейдів практично повністю зупинилася незаконна діяльність з контрабанди, а відвантаження відбуваються в малій кількості.

"Нацкорпус" стверджує, що під час проведення рейду, один з керівників філії ДП "Укрхімтрансаміак" погрожував активістам. За словами цього керівника, на території його підприємства знаходяться представники СБУ, які зможуть фізично "заспокоїти незгодних". Однак багатогодинне очікування співробітників СБУ ні до чого не призвело.

Націоналісти стверджують, що не дадуть винуватцям звести справу до нуля. Активісти твердо переконані, що надалі зможуть ще ретельніше стежити та боротися з даною проблемою. Зокрема, "Нацкорпус" вимагає закликати до відповіді представників СБУ і митників, які закривали очі на обкрадання України та не намагалися протидіяти небезпечної для громадян країни справи.

Нагадаємо, що контрабанда аміаку з РФ ймовірно почалася з 2014 року, коли у зв'язку з початком АТО були введені перші санкції проти РФ. Тоді, мито на російський аміак стало вкрай високим. "Укрхімтрансаміак" підозрюється в активному транспортуванні аміаку по трубі "Тольятті - Південне". У підприємства уздовж труби є кілька роздавальних станцій, 3 з яких знаходяться в Миколаївській області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Національний Корпус" провів акцію-вимогу під стінами Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Деякі представники команди Петра Порошенка прийшовши до влади, за запевненнями "Нацкорпусу", прийняли "корупційну естафету" колишнього "керівництва" країни. Згідно зі свідченнями націоналістів, команда Порошенка робить офіційну закупівлю кількох сотень тонн аміаку, які за документами вивозять з роздавальних станцій десятки тисяч тонн, не сплачуючи мита державі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3128524
 
   
 Топ коментарі
 
Нацкорпус, а портнова вам не хочется погонять за диктаторские законы против украинцев в пользу хуйла?
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цЕНЗОР - ау! а где новость про то, шо петиция об отставке Вазелина Шестого набрала уже 28000 голосов?)))
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странно что "нацжены" как то очень резко перестали интересоваться "кто заказал Катю Гандзюк ?"
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Порошенко=Путин
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боротися з портновим і ко- то не наша задача значить...не для того мама(аваков) квіточку ростила! от свинарчуки то наше всьо
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цЕНЗОР - ау! а где новость про то, шо петиция об отставке Вазелина Шестого набрала уже 28000 голосов?)))
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"Нацкорпус" і "Нацдружини" провели рейд проти контрабанди російського аміаку - Цензор.НЕТ 2623

до чего же тупое кариесное быдло...
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Ці "активісти" це прото тітушки, а їх дії спроба рейдерського захоплення Аваковим і російським фашистом коротким "боцманом".
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Попали б Ви в руки прото тітішкам, хоча б душу відвели за всі ті помиї, що ви за гроші лиєте на них.
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Странные наступили времена. То чем должны заниматься право хранители, занимаются сомнительной сущности группировки(ОПГ), в просторечие именуемые - бандиты. А по сути идёт отжим рынка амиака.
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Вот зе озаботится и все будет ок) Теперь про Портнова,а вам 73 процентам не хочется с ним поборать,ведь пни вашем зе он страх потерял. Или как насрать так вы,а как убирать то чужими руками?
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І Луцик за 5 років встиг зібрати всі докази на Портнова? За який хрен він отримував в місяць з преміальними та надбавками 300 тис тисяч. Тільки терендить і розводить руками, а роботи нуль.
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Нацкорпус, а портнова вам не хочется погонять за диктаторские законы против украинцев в пользу *****?
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странно что "нацжены" как то очень резко перестали интересоваться "кто заказал Катю Гандзюк ?"
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Зрозуміло.
про референдум за мирні домовленості з Фашистськю росіє нацдружини не чули.
ну-ну.
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Цих тітуханів ще й націоналістами обзивають.
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"Приплыли". Картина Репина, вроде как. А впрочем- по хрену. Как при Яныке менты вертели всем и вся... Так и сейчас. Поздравы всем, особенно бандюкам, которые пока- не завербованы. То есть, пока- живые.
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а вам зебилам не приходит в голову,спросить своего клоуна,вовик что за ху,,ня
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А ещё можно гтс взорвать. И нефтепровод. И бензин не покупать. И электричеством только на половину пользоваться.
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І ядрені електростанції віддать нацжонам. Нехай рулять... Вони ж розумні, як Зе...
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Ці чуваки з Нац. дружин фахівці щодо митної справи,як я подивлюсь
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А хто ж замовник суперпатріотичної акції ? Навіть не знаю....

"Также азотные удобрения производит государственный "Одесский припортовый завод" и "ДнепрАзот", который входит в группу "Приват" олигарха Игоря Коломойского.
Последний сегодня имеет самый дешевый ресурс для производства удобрений. Так происходит благодаря тому, что мощности "ДнепрАзота" находится в аренде государственной нефтегазодобывающей компании "Укрнафта".
Контрольный пакет акций "Укрнафты" принадлежит государству через "Нафтогаз". Еще 42% акций в собственности структур "Привата"".Источник: https://biz.censor.net.ua/r3062978
Хтось хоче вдарити по Фірташу ? Ну а фермерам ще тугіше затягнути ремінець...
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Вони вже не працівники адміністрації президента. Вони вже колишні.
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Розкриття діяльності Петра Олексійовича шириться по регіонах.
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з расєї дуже багато всякого везуть при тому що в україні є свої виробники аналогічної продукції. наприклад. державне підприємство укрзалізниця закуповує із расєї контактний дріт і інші дроти. я працюю на такому підприємстві укрзалізниці і своїми очима бачу як завозяться великими партіями такі продукти. і це державне підприємство!!!!!
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они гражданские какое они имеют права там лазить в форме на донате щеканы в наколках малолетка имбицилы стремные
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Интересно, а как они опознают российский аммиак?

Химики есть? Не просветите?
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А нацсвині довели вже справи по Свинарчукам і Гладковським? Це, що якийсь новий антикорупційний орган, чи "суд" обливати брудом людей. Якщо вони борцуни, то тихенько зберіть матеріал, передайте в компетентні органи і якщо буде вирок, то оприлюднюйте. Це якийсь новий вид шахрайства по очорнюванню і звинуваченню посадівців і простих людей без суду і слідства? А що рюкзаки вже нормальні? Чи це мстя за рюкзаки?
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Авгиевы конюшни порошенко, будут разгребать ещё очень долго. Зеленскому - здоровья и терпения!
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одне питання - де ж вони були раніше ?
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Интересно, кому это аммиачная труба понадобилась?
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Краще б провели рейд проти наркомафії, яка масово підсажує молодь на наркоту.
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Титушня по визову. Видать денежку подкинули.
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Товарообіг з Казластаном за 5 років війни збільшився в рази,ніякої диверсифікації не було все купувалось в *****,Порохло подарував Мєртвєчуку трубопровід з соляркою для ЄС та обленерго.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Нацкорпус" і "Нацдружини" провели рейд проти контрабанди російського аміаку. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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