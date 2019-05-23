 Зеленський пояснив, що таке інновації "в цій вузькопрофільній, політичній f#cking галузі". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав на українському форумі інтернет-діячів IForum 23 травня.

"Що таке інновації взагалі, ось у цій вузькопрофільній, політичній f#cking галузі? Що таке інновації? Як силовик вас може шантажувати, наприклад, виїмкою документів, якщо ці документи цифрові? Як черговий рейдер може взяти і змінити власника в реєстрі якщо цей реєстр на блокчейні? Це не можливо! Як це зробити? Мені подобається підхід Apple, коли хлопці збирають найкращих співробітників і в них імунітет, щоб у зародку не померла жодна геніальна ідея. І вони здатні зачепити, побачити і розвинути цю ідею, бо їх нічого не цікавить - їхнє головне завдання, яку галузь вони можуть розірвати технологічно, інноваційно сьогодні", - розповів Зеленський.

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Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що хоче залучити українців до управління країною за допомогою сучасних технологій.