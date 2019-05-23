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 Зеленський пояснив, що таке інновації "в цій вузькопрофільній, політичній f#cking галузі". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що існує велика різниця між інноваторами і чиновниками, зазначивши, що йому подобається, як діє компанія Apple, збираючи ідеї щодо інновацій своїх найкращих співробітників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав на українському форумі інтернет-діячів IForum 23 травня.

Відео Радіо Свобода

"Що таке інновації взагалі, ось у цій вузькопрофільній, політичній f#cking галузі? Що таке інновації? Як силовик вас може шантажувати, наприклад, виїмкою документів, якщо ці документи цифрові? Як черговий рейдер може взяти і змінити власника в реєстрі якщо цей реєстр на блокчейні? Це не можливо! Як це зробити? Мені подобається підхід Apple, коли хлопці збирають найкращих співробітників і в них імунітет, щоб у зародку не померла жодна геніальна ідея. І вони здатні зачепити, побачити і розвинути цю ідею, бо їх нічого не цікавить - їхнє головне завдання, яку галузь вони можуть розірвати технологічно, інноваційно сьогодні", - розповів Зеленський.

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Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що хоче залучити українців до управління країною за допомогою сучасних технологій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3128522
 
   
 Топ коментарі
 
У-у-у какой он вумный. А сам он понял, что сказал?
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Да объясните уже этим недоучкам, что страна - не коммерческая структура Apple и ее задачей не является создание новых девайсов.
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На жаль, так. Коли в школі вчили історію, завжди дивувалась, чому в України так довго нe було нeзалeжності. Тeпeр всe стало на свої місця. З таким "мудрим" народом нe дивно. Бо зараз українці чeрговий раз прос@@@ють свою нeзалeжність.
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Жратву будут печатать на 3D f#cking принтерах!
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f#cking отрасли...Браво!Зеленский начал учить английский.Следующии слова для изучения-кок,феггот,кант и камшот Зеленський пояснив, що таке інновації "в цій вузькопрофільній, політичній f#cking галузі" - Цензор.НЕТ 1656
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Тю, а що нe так? чувак говорить па-прастому, па-кріварожскі. Норм. Щоб eлeкторат кращe розумів.
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Або говорить українською, або скаладає повноваження і не ганьбить Україну та українців!
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Сравнение с междупланетным шахматным турниром в Нью-Васьках лучшее
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молодець Зеленський - перший адекватний президент України !
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- Предмет моей лекции - плодотворная дебютная идея. Что такое, товарищи, дебют и что такое, товарищи, идея? Дебют, товарищи, - это «Quasi una fantasia». А что такое, товарищи, значит идея? Идея, товарищи, - это человеческая мысль, облечённая в логическую шахматную форму. (с)

ОБендер жителям Васюков.

Вам ничего не напоминает?😁
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Когда просматривал это видео , то поначалу показалось что это выступление комика в каком то кабаке(f#cking shit), но потом понял что это президент Зеленський пояснив, що таке інновації "в цій вузькопрофільній, політичній f#cking галузі" - Цензор.НЕТ 2529
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Пане Президент, чому москальскою???? де Державна Мова?????
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Еще пару тройку таких форумов и можно сливать воду.
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хто нибудь вставьте для сравнения супермегапафосные речи полногоПэ.
и парад во время тяжелых боев на Бамбасе...
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЗеленський пояснив, що таке інновації "в цій вузькопрофільній, політичній f#cking галузі". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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