 "Ми хочемо зробити країну в смартфоні", - Зеленський. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це він сказав на українському форумі інтернет-діячів IForum 23 травня.Відео Радіо Свобода
"Можете вважати мене наївним мрійником, але ми хочемо зробити країну в смартфоні, уряд у смартфоні. І впровадження чотирьох рівнів: інформація про державу – перший рівень, комунікація з державою – це другий рівень, транзакції з державою – третій рівень, залучення в управління державою – це четвертий рівень", – сказав Зеленський на українському форумі інтернет-діячів IForum, що відбувається в Києві.
"Як би було круто, якби, коли ти їдеш на роботу, то ти не тільки отримуєш новини, бачиш, яка сьогодні погода, а ти реально контролюєш, які законопроекти подаються, ти можеш їх змінювати, які чуваки, вибачте за це слово, які люди обираються, як їх можна відкликати, які ви петиції готуєте, як ви можете доповнювати той чи інший законопроект. Тому я правда мрію про нашу країну в смартфоні, і щоб ми були першими у світі", – додав президент України.
...Здається, автор щось знав.
а может он займется политикой, у нас война, переговоры по газу на носу, а он прожектами занимается
Ну, вы поняли...
Это первая петиция с момента создания сайта петиций, набравшая 25 тысяч голосов менее чем за сутки. Даже Юлю в Гондурас послом медленнее отправляли
Часто задаваемый вопрос "что это даст?"
Ответ: Инфоповод. Зеленский навсегда останется президентом, который начал свой срок с петиции "Уйти в отставку" которая за сутки набрала 25000 голосов.
Причём заслуженно - за нарушение Конституции в первый же день царствования.
вердикт ПОШЛИ.... специально для админа очень далеко!!
речь зебила
сильно ***** на себя берёте.
(это цитата из номера 95 квартала)
(це був перший РІК овочевої влади... а тут - три дні пройшло...)
Так, в Естонії , наприклад, успішно діють такі програми, навіть вибори можна провести в телефоні. Але не забувайте, що там вирішені елементарні речі. І головна - там зарплата сягнула 1500 &, у нас же, якщо не брати до уваги Київ, Дніпро. Харків, Одесу і Кр.Ріг , середня зарплата не більша 200-300 &.
Спочатку треба займатись елементарними речами, хоча б підняття ВВП, модернізацією економіки, підвищенням пенсій, ремонтом доріг, а не линути в мрійливі небеса....