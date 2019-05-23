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 "Ми хочемо зробити країну в смартфоні", - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче залучити українців до управління країною за допомогою сучасних технологій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це він сказав на українському форумі інтернет-діячів IForum 23 травня.

Відео Радіо Свобода

"Можете вважати мене наївним мрійником, але ми хочемо зробити країну в смартфоні, уряд у смартфоні. І впровадження чотирьох рівнів: інформація про державу – перший рівень, комунікація з державою – це другий рівень, транзакції з державою – третій рівень, залучення в управління державою – це четвертий рівень", – сказав Зеленський на українському форумі інтернет-діячів IForum, що відбувається в Києві.

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"Як би було круто, якби, коли ти їдеш на роботу, то ти не тільки отримуєш новини, бачиш, яка сьогодні погода, а ти реально контролюєш, які законопроекти подаються, ти можеш їх змінювати, які чуваки, вибачте за це слово, які люди обираються, як їх можна відкликати, які ви петиції готуєте, як ви можете доповнювати той чи інший законопроект. Тому я правда мрію про нашу країну в смартфоні, і щоб ми були першими у світі", – додав президент України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3128505
 
   
 Топ коментарі
 
Та нам достаточно президента в смартфоне
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😀 Не знаю как в смартфоне...а в реалии цирк из страны вы уже сделали..
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Если президент передает свой бизнес своему партнеру, а потом назначает его своим помощником, это какая разновидность траста? Подслеповатый?
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Насколько нужно ненавидеть свою страну, чтобы позорить ее на весь мир дебильными петициями? Выборы состоялись. Порошенко не переизберут в любом случае. Кто должен рассматривать петицию об отставке президента? Сам президент? На основании какого законного нормативного акта? Просто потому, что больная на всю голову проигравшая "элита" никак не может угомониться? Позорище.
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Дійсно, в Швейцарії громада збирається на майдані коли вирішуються питання про бюджет та інше - во дебіли. А в нашій розчудовій Страні олігархів ми будемо вирішувати питання шляхом кліку по тизерній рекламі. Воістину - якщо бог хоче когось покарати він віднімає розум.
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Угу...платить или не платить халявньіе еврики всем гражданам? И у нас соберутся. Только вьібор другой будет.
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че за бред, непойми кто будет менять законопроекты, ну сделайте, я посмотрю...
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Згадався комікс (ще довоєнний) за темою "омская птица" - хто не в курсі, мем пов'язаний з психоактивними речовинами, а також збоченими трактуваннями словесних понять "Ми хочемо зробити країну в смартфоні", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3007
...Здається, автор щось знав.

"Ми хочемо зробити країну в смартфоні", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1250
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других забот щас ваще нету, надо бантики вешать и лоск наводить...
а может он займется политикой, у нас война, переговоры по газу на носу, а он прожектами занимается
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Зеленский, ну зачем ты такое несешь? Люди искренне голосовали за тебя, а ты на каких-то интернет-форумах несешь околесицу! Перед тобой серьезнейшее противостояние с бандой Рады (ты же не сможешь с ними разобраться в стиле Ельцина образца 1993г), но твои высказывания дают благодатную почву для визгов и улюлюканья соевой шоблы!
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Здесь водки нет...иди домой. Там шишки и хорошо.
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Модно сначала сделать страну в пианино.
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Ой, всё

Это первая петиция с момента создания сайта петиций, набравшая 25 тысяч голосов менее чем за сутки. Даже Юлю в Гондурас послом медленнее отправляли

Часто задаваемый вопрос "что это даст?"
Ответ: Инфоповод. Зеленский навсегда останется президентом, который начал свой срок с петиции "Уйти в отставку" которая за сутки набрала 25000 голосов.
Причём заслуженно - за нарушение Конституции в первый же день царствования.

"Ми хочемо зробити країну в смартфоні", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3014
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расмотрено
вердикт ПОШЛИ.... специально для админа очень далеко!!
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Они хотят сделать планету смартфоном, а людей андроидами.
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>которые подаются, ты можешь их менять, которые чуваки, извините за это слово, которые люди избираютсяИсточник: https://censor.net.ua/v3128505
речь зебила
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Судя по количеству порохоботов в комментариях, хромая свино-утка Педро не смотря на свою жадность проплатил ещё один месяц.
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Вы недооцениваете Порошенко. Он, конечно, уже не миллиардер. Но еще миллионер.
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Як для прихильника ЗЕ,могли би і покреативити,а то вже якось скушно:-"проплатив,проплатив..."
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ага. а всё во вселенной, что не зеленский = порошенко.
сильно ***** на себя берёте.
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"ну ты дыбил?"
(это цитата из номера 95 квартала)
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это реально неадекват, или осознанный мошенник или и то и другое вместе?
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11-секундне відео: Прикол Бабушка про Януковича
(це був перший РІК овочевої влади... а тут - три дні пройшло...)
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Спочатку мільйонам бабусь треба пояснити, шо то воно таке отой смортохфон, і як ним треба гратися. В країні, де картопля по 20, а капуста по 30 гривень за кілограм при пенсії 1700 грн на місяць, де старенькі люди в розстрочку оплачують цілий рік комунальні послуги і опалення ще за минулий зимовий сезон, тільки й лишається що погратись в електронні ігри....
Так, в Естонії , наприклад, успішно діють такі програми, навіть вибори можна провести в телефоні. Але не забувайте, що там вирішені елементарні речі. І головна - там зарплата сягнула 1500 &, у нас же, якщо не брати до уваги Київ, Дніпро. Харків, Одесу і Кр.Ріг , середня зарплата не більша 200-300 &.
Спочатку треба займатись елементарними речами, хоча б підняття ВВП, модернізацією економіки, підвищенням пенсій, ремонтом доріг, а не линути в мрійливі небеса....
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Люди, вы все увидели уровень Ылиты？ Уровень тупорылого совка, которые боятся инноваций
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Ми хочемо зробити країну в смартфоні", - Зеленський. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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