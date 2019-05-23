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 Наше найголовніше завдання - збереження життя і здоров'я особового складу. Це має бути в основі всіх управлінських рішень, - Хомчак. ВIДЕО

Новопризначений начальник Генерального штабу України Руслан Хомчак назвав життя і здоров'я особового складу Збройних сил головним завданням і закликав припинити "суцільну показуху і видавання бажаного за дійсне".

"Наше найголовніше завдання - збереження життя і здоров'я особового складу. Воно має бути в основі всіх управлінських рішень і в зоні проведення Операції об'єднаних сил, і за її межами. Найбільша цінність - це людина", - сказав Хомчак під час представлення особовому складу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затягувань з ухваленням кадрових рішень у Генштабі не буде, - Хомчак

Він також закликав "припинити в діяльності посадових осіб Збройних сил України принципи ручного управління... подвійні стандарти, підміну понять, окозамилювання, суцільну показуху та видавання бажаного за дійсне".

Президент України Володимир Зеленський призначив у середу начальником Генерального штабу Збройних сил України Руслана Хомчака замість Віктора Муженка. Особовому складу Хомчака представив міністр оборони Степан Полторак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3128426
 
   
 Топ коментарі
 
Основной принцип всех цивилизованных армий мира.
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Передайте, пожалуйста, господину Хомчаку, что его главная задача - Украину защищать до последнего вздоха - если сомневается то об этом и в Конституции написано и в Присяге
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Основной принцип всех цивилизованных армий мира.
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так Хомчак же говорит за "главную задачу" - причем тут "Основной принцип всех цивилизованных армий мира" ?
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Основной принцип всех цивилизованных армий мира - защита своего государства. Для этого армии и создаются.
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Потому, что Минские соглашения - это не сохранение жизни военнослужащих и мирного населения?
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Бухал Порошенко как Галетей , омечали Независимость три дня когда был Иловайск, так что добровольцы и армейцы не могли дозвонится до них.
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а хомчак в кустах сидел... потом врал... врал...
а как же дозвониться, если хомчак сдриснул, а автомобиль с оружием и рацией бросил
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да ты шо?! Это тебе Гавнапольский с помойки Прямого-Кривого ТВ лично сообщил?!
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нет. об этом даже Бутусов писал, потом переобулся.
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Ну разумеется Петр Алексеич имеет отношение только к победам, а к поражениям - Хомчак и прочие стрелочники.
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Ну вы сразу безапеляционно обвинили человека, наверное у вас есть серьезные основания. Непонятно только почему он продолжал работу в МО. И лично мне непонятно почему все неугодные Петру Алексеичу резко превращаются в конченых мразей. То ли он ангел, то ли никто так умело не умеет дискредитировать неугодных.
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я не Бог и ответов на все вопросы не знаю. однако ж информацию умею анализировать хорошо. версия Ростислава Шапошникова мне представляется убедительной.
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Есть много расследований и депутатской комиссии в том числе, и после 16 о них бывшее руководство предпочитало не упоминать. Неприятная тема, которую стараются замалчивать. В мир выбросили несколько версий, по которым виновны Коломойский, Корбан, Семенченко и Хомчак. Т.е. губернатор, его помощник, комбат Донбасса и генерал на месте. А Верховный главнокомандующий и Нач штаба ни при чем. И вот это мне не представляется убедительным. Надеюсь многое проясниться теперь и выступят и другие свидетели, к счастью много людей и выжило в этой мясорубке.
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Alexei Kamenchuk "нет. об этом даже Бутусов писал, потом переобулся"

Не только Бутусов. Наше найголовніше завдання - збереження життя і здоров'я особового складу. Це має бути в основі всіх управлінських рішень, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5536 Об этом свидетельствовали сами же солдаты которым удалось выйти из котла: https://www.youtube.com/watch?v=yUNhnh74TrM
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ватнику гавнопольский втюхал что "автомобиль с оружием и рацией" надо было на себе тащить ...
в надежде что заправка недалеко будет...
"подвиг" совершить в стиле савецкого с засеранием мозгов людям...
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а ты не знал, что автомобиль способен ездить? Наше найголовніше завдання - збереження життя і здоров'я особового складу. Це має бути в основі всіх управлінських рішень, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2752
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Галерей имеет такое отношение к боевым действиям ,как солнце на рост телеграфных столбов.
Министр обороны не ведёт боевых действий,для этого есть нач Генерального штаба и Верховный.
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Сказки. Бухать во время сложной ситуации на фронте могут только кацапские генералы типо Грачева и Куликова
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почитай Тетерука (которого я не очень уважаю за БПП)...
выходили из окружения с оружием в руках...
а вот Муженко и Гелатей к параду в Киеве готовились...
а главнокомандующий порох - в офшоры бабло прятал от ротердама+ и от "центренорго"...
это всё в хронологиии с Иловайском...
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И ещё Панамские офшоры открывал в аккурат 24 августа, когда ребята гибли.
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Это очень правильно! Принцип армии США, Израиля.......
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А захист країни десь на 12 місці ? Певнощо в Ізраїлі , США і решті країн світу захист на першому . Це тільки в зєлєбені таке може бути на першому , тоді для зазєлів і армія повинна існувати для збереження особового складу , а не для захисту . Бо то таке .
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Передайте, пожалуйста, господину Хомчаку, что его главная задача - Украину защищать до последнего вздоха - если сомневается то об этом и в Конституции написано и в Присяге
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...до последнего вздоха прохобота как ты.
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пока порох ротердамом+ не насытиться...
"патриоты" ***....
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ти вкурсі що таке ротердам? Дуже болить тобі за кишеню Бені? Терки між Ахмєткою і Беньою тепер на вустах кожного зрадофіла. І чомусь всі зебики дуже переживають за бідного "спасітєля" Беню і його кишеню)) смішно це читати
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Пора перестать селить в палатках . Есть много новых технологий
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капитулянтский. лучший способ сохранить жизнь и здоровье военнослужащих армии, защищающей город? пральна - сдриснуть! ну а что будет с городом... ну то таке
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И для этого "нужно просто перестать стрелять(с)"....да ??
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И только этот принцип поможет разрушить советскую армию Украины с ее концлагерными Ширланами и отношением части офицеров к солдатам к с скотине. Беречь солдата, беречь его семью и он будет воевать в десять раз лучше бесправного русского быдла в форме.
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Якісь суперечливі тези . Якщо воювати то будуть загиблі , що суперечить зєлєдоктрині в частині збереження особового складу . Ніяких бойових дій бо будуть втрати . Потрібно зразу здаватися .
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всегда считал что главная задача армии это защита государства но видимо ошибался . новые времена и новые задачи Наша самая главная задача – сохранение жизни и здоровья личного состава. Это должно находиться в основе всех управленческих решений, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1064
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"Немає сенсу обороняти фортецю, якщо всередині неї є зрадники, що допомагають ворогові."
У Сунь Цзи (Мистецтво війни)
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вот вот... порохоботы тем и занимаются что сеят конфликт после проигрыша порошенко..
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правильно "сеЮт". не знаешь русского - пиши на государственном.
ну подмена тезиса у тебя..
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Зачем нам армия,если мы готовы защищать свой суверенитет и территориальную целостность только политическими методами?
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The Army Mission - our purpose - remains constant: To deploy, fight and win our nation's wars by providing ready, prompt and sustained land dominance by Army forces across the full spectrum of conflict as part of the joint force.

Як це непрогресивно та негуманістично. Американці декларують головну задачу Армії дещо по іншому, аніж радянські.
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До этой заявы у меня были сомнения, что оно трус: мало ли чего журналюги намутят! А теперь никаких! Предлагаю улучшить формулировку так: "Главная цель армии - безопасность и комфорт генеральски жёп и жёпок их жён и детей". Наше найголовніше завдання - збереження життя і здоров'я особового складу. Це має бути в основі всіх управлінських рішень, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7964
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порохоботам на замітку -...не забувайте , що в" Іловайську" винен *****, ну принаймі Ви так писали...тому концепцію не змінюйте ....хоча про шо...де порохобот де людина...
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так я по темі по темі - нагадую, що ***** винен із вводом регулярних військ....а не хомчак
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тема - весьма экзотическая трактовка задач армии новым начальником генштаба
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"не забувайте , що в" Іловайську" винен *****, ну принаймі Ви так писали..."

А ти сумніваєшся? Громадянська війна чи шо? Сепар?
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Зоряна Ви вже розібрались з 12 тролейбусом у Львові в час пік?!)
чи перекваліфікувались у військового спеціаліста...й взагалі, сьогодні що вихідний в школі?
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ага, обіцяли з мінстеця перевести в міністерство щастя...
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Зазєлі у вас якась паранойка на тему дона Педро Шоколадного . Навідайся до психіатра . Не запускай , бо лікування потягне багато грошей . Бережи здоров'я . Маю такого сусіда бідолагу .
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Навідайся до психіатра . Не запускай , бо лікування потягне багато грошей . Бережи здоров'я . Маю такого сусіда бідолагу .(с)

Наше найголовніше завдання - збереження життя і здоров'я особового складу. Це має бути в основі всіх управлінських рішень, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7628

Вам видніше)))) але чесно кажучи я думав що у психлікарнях немає вільного доступу до інтернету....бачачи Вас на форумі розумію як жорстоко помилиявся...а про сусіда Ви до речі - круто)))
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Відносно доступу до лікарні не в темі , а відносно сусіда то його звідти випустили і він сидить цілодобово в мережі . От і закралась підозра .
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ну якщо його випустили то й у Вас є шанси)
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О !!! Сусіде це ти ?!?! А я ламав голову чого ти ховаєшся ? Не переживай телефонувати до псішки не буду . Хоч який не який , але сусід . Бережи нерви і не хвилюйся зайвий раз .
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Это пока худшее назначение Зеленского. Даже если нет и малейшей доли вины Хомчака в Илловайской трагедии, не стоит ставить на высшие командные должности людей за спиной которых такие тяжелые поражения.
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не соглашусь, самое худшее это Богдан. А Хомчак и Пристайко пока одно из лучших.
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єсть такая прафффєсія - сваю задніцу защіщать
© Хомчак
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чувак честно сказал шо при рошенко армия занималась "суцільною показухою" , достойно, исправление ошибок начинается с их признания
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Это основная задача Всех ведущих армий Мира - сохранение жизни личному составу, но когда уже будете отходить от совкового управления "камандиров" ВСУ - где стандарты НАТО ?!
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п.с. И сдача в плен 8 украинских военных, которые сами заехали в руки врага, - это демонстрация больших кадровых проблем в армии на шестом году войны!!!
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Це якраз відповідає суті зєлєдоктрини . Після звільнення з полону , їх ще мають нагородити за збереження власного життя в бойових умовах .
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я не знаю, шо он этим хотел сказать, но выглядит , как говно
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Паралізує діяльність збройних сил України. Це генерал Януковича , а отже маєм факт повернення доктрини- " в нас ворогів немає , значить армія не потрібна".
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Можливо ефективне навчання військовослужбовців, яке має призвести до шліфування навичок, поводити себе в критичних ситуаціях так , що життя буде збережене а ворог знищений. А тут явно стосується наказів , які призведуть до того ,що командири їх просто не будуть віддавати. Тобто перестануть воювати.
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Сдавайтесь, вам будет обеспечено горячее питание, сменная одежда и наше радушие ........
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Сдавайтесь, вам будет обеспечено горячее питание, сменная одежда и наше радушие ........
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разве армия базируется не на мове и вири????
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А под Иловайском выполнял, как впрочьем будет и сейчас, приказы коломойши, нл не
мин. обороны.
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Що би не гинули люди,треба закінчити війну.Війна має два закінчення або перемога,або поразка в результаті від досягнутих цілей.Якщо ставити завдання збереження життя солдата,то простіше його в зону бойових дій не посилати.Тоді договорюй до кінця.Забираєм армію з Донбасу,виконуєм Расєйську хатєлку і надаєм ДНР і ЛНР автономію зі своєю тіпа міліцією.ну і поставте ще раком свого Прєзіка хай кричить на Банковій Дядя Путін ми харошиє нє стрєляй.
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Дорогий Роман за це всьо виноваті ті люди які бігали з прапорами кацапів і кричали Путін помоги ,а зараз умирають всі українці.....нехайби Донбасівці і Луганчани умирали з своїм рускім міром......але вони всі повтікали .....і небуде там кінця ніколи ........
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Тоді домбасіти бігали вирячивши очі і репетували : " Путєн ввєді вайска " , так само як сьогодні піняться зазєлі .
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Так, за особовий склад Хомчак завжди переживав. Ось тут про його переживання під Іловайськом: https://www.youtube.com/watch?v=WPC0RId3wPQ
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Основне завдання ЗСУ - це захист територіальної цілісності України, а не збереження життя солдат. Подібні заяви Хомчака - це капітуляція.
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Це не капітуляція , а дії по реалізації Доктрини бєні .
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При всём понимании ценности/бесценности человеческой жизни, основная задача армии - это защита своей Родины, даже ценой человеческих жизней. Иначе это не армия, а что-то совсем другое.
И да, человеческие жизни надо стремиться сохранить изо всех сил и даже больше, не уподобляться российскому/советскому подходу, где жизнь солдата почти ничего не стоит.
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Неужели вместо блиндажей из говна и палок мы увидим укрытия из железобетона?
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Тобто якщо рашисти почнуть наступати то він віддасть наказ відступати??? Досвід в нього такий є
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Сколько стоит БТР и какова сумма компенсации за гибель бойца?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниНаше найголовніше завдання - збереження життя і здоров'я особового складу. Це має бути в основі всіх управлінських рішень, - Хомчак. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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