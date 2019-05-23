 Наше найголовніше завдання - збереження життя і здоров'я особового складу. Це має бути в основі всіх управлінських рішень, - Хомчак. ВIДЕО

"Наше найголовніше завдання - збереження життя і здоров'я особового складу. Воно має бути в основі всіх управлінських рішень і в зоні проведення Операції об'єднаних сил, і за її межами. Найбільша цінність - це людина", - сказав Хомчак під час представлення особовому складу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Він також закликав "припинити в діяльності посадових осіб Збройних сил України принципи ручного управління... подвійні стандарти, підміну понять, окозамилювання, суцільну показуху та видавання бажаного за дійсне".

Президент України Володимир Зеленський призначив у середу начальником Генерального штабу Збройних сил України Руслана Хомчака замість Віктора Муженка. Особовому складу Хомчака представив міністр оборони Степан Полторак.