 Наше найголовніше завдання - збереження життя і здоров'я особового складу. Це має бути в основі всіх управлінських рішень, - Хомчак. ВIДЕО

"Наше найголовніше завдання - збереження життя і здоров'я особового складу. Воно має бути в основі всіх управлінських рішень і в зоні проведення Операції об'єднаних сил, і за її межами. Найбільша цінність - це людина", - сказав Хомчак під час представлення особовому складу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він також закликав "припинити в діяльності посадових осіб Збройних сил України принципи ручного управління... подвійні стандарти, підміну понять, окозамилювання, суцільну показуху та видавання бажаного за дійсне".
Президент України Володимир Зеленський призначив у середу начальником Генерального штабу Збройних сил України Руслана Хомчака замість Віктора Муженка. Особовому складу Хомчака представив міністр оборони Степан Полторак.
а как же дозвониться, если хомчак сдриснул, а автомобиль с оружием и рацией бросил
Не только Бутусов. Об этом свидетельствовали сами же солдаты которым удалось выйти из котла: https://www.youtube.com/watch?v=yUNhnh74TrM
в надежде что заправка недалеко будет...
"подвиг" совершить в стиле савецкого с засеранием мозгов людям...
Министр обороны не ведёт боевых действий,для этого есть нач Генерального штаба и Верховный.
выходили из окружения с оружием в руках...
а вот Муженко и Гелатей к параду в Киеве готовились...
а главнокомандующий порох - в офшоры бабло прятал от ротердама+ и от "центренорго"...
это всё в хронологиии с Иловайском...
Не так?
Нужно наоборот?
"патриоты" ***....
У Сунь Цзи (Мистецтво війни)
ну подмена тезиса у тебя..
Як це непрогресивно та негуманістично. Американці декларують головну задачу Армії дещо по іншому, аніж радянські.
А ти сумніваєшся? Громадянська війна чи шо? Сепар?
чи перекваліфікувались у військового спеціаліста...й взагалі, сьогодні що вихідний в школі?
Вам видніше)))) але чесно кажучи я думав що у психлікарнях немає вільного доступу до інтернету....бачачи Вас на форумі розумію як жорстоко помилиявся...а про сусіда Ви до речі - круто)))
реинкарнация
© Хомчак
мин. обороны.
И да, человеческие жизни надо стремиться сохранить изо всех сил и даже больше, не уподобляться российскому/советскому подходу, где жизнь солдата почти ничего не стоит.