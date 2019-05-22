 "Робота "азовських" снайперів", - кадри ліквідації російських окупантів. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відео розміщено на офіційному ютуб-каналі полку "Азов".
У коментарі до відео зазначається: "Азовці" працюють вдень і вночі, щоб мільйони українців продовжували жити у своєму звичному темпі. Ні палюча спека Приазов'я, ні пронизливі крижані вітри Світлодарки не завадять "Азову" виконувати поставлені завдання".
Доказательство того, что всенародно избранный президент Украины Зеленский является несамостоятельным лицом, нет.
Если таковы будут - он будет смещён. Способов есть много. Спроси у порошка и Януковоща.
2. Не потому ли 73% альтернативно видящих реальность дибилов голосовали за криворожского мудака, чтобы было не как при Порохе?
а то вы 73% вата уже как русня - отмазыаете своего сцаря любыми натянутыми за все места сравнениям - жалко выглядит
або просто занадто тупі чи нездарні щоб знайти нормальну роботу за нормальні гроші в Україні ))
так що давай не свисти нам, збирач клубніки ))
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Патологи́ческая ло́жь или псевдоло́гия (от др.-греч. ψεῦδος «ложь» и λόγος «слово, речь») - патологическая склонность к сообщению ложной информации, к сочинению фантастических историй. ... Патологические лжецы могут осознавать, что врут, а могут и верить в то, что говорят правду.
https://petition.president.gov.ua/petition/53360
Чудовий жарт. Дуже смішно, програвши вибори, на другий день роботи президента звернутися до нього з петицією про відставку.
Шо за патетика??? Кому она всралась?! Мягко говоря- удивили. Не "Азовцы". Какие-то сраные имеджмейкеры. Остался единственный вопрос: на кой хер?
Хотя после просмотра стало очень противно, понимая что этот гад прав во всём.
Молодцы парни!
даже он уклонист с плоскостопием в хитрожопости, будет караться по всей строгости?
Геращенко? могу ошибаться...
ну чисто представим - от ето головно завтра прикажет не стрелять и шо будет делать Азов и вообще бойцы на передовой?
Только одна михеиловская проститутка Miko R 798886a8 случайно забежала рассказать, что госизмена ЗЕманды - это не госизмена, а совсем даже наоборот.