 "Робота "азовських" снайперів", - кадри ліквідації російських окупантів. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відео розміщено на офіційному ютуб-каналі полку "Азов".

У коментарі до відео зазначається: "Азовці" працюють вдень і вночі, щоб мільйони українців продовжували жити у своєму звичному темпі. Ні палюча спека Приазов'я, ні пронизливі крижані вітри Світлодарки не завадять "Азову" виконувати поставлені завдання".





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