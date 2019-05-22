 Американські конгресмени хочуть побачити, яку політику у відносинах з Росією вибере Зеленський. ВIДЕО

Про свої очікування законодавці розповіли Українській редакції "Голосу Америки" під час слухань у Конгресі на тему агресії Росії проти західних демократій, інформує Цензор.НЕТ.

Адам Кінзінгер, конгресмен-республіканець, вірить, що відносини між Україною і США залишатимуться сильними: "Я не знаю багато про нового президента, але знаю, що він був обраний із дуже сильною підтримкою народу. Думаю, що в нас є хороша можливість попрацювати разом".

Щодо відносин із Росією конгресмен сподівається, що конфлікт вдасться припинити "на умовах України": "Україна має право бути незалежною, вільною і суверенною. І росіяни повинні це визнати".

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Відповідаючи на запитання про інавгурацію, Кінзінгер висловився так: "Склад американської делегації не був якимось сигналом Україні. Я маю на увазі, у нас зараз сесія, всі зайняті... Ми дуже підтримуємо зміни в Україні, щоб Україна отримала свободу, на яку вона заслуговує і якої потребує".

Джим Коста, конгресмен-демократ, також сподівається, що українсько-американські відносини будуть розвиватися: "Перед Україною зараз багато викликів. Росія продовжує загрожувати на сході України. Нас цікавить, як новий президент України вестиме себе з Росією та з Європою. Сподіваємося, він буде прозахідним".

Конгресмен також зауважив, що у Вашингтоні поки що мало знають нового українського президента: "Ми уважно спостерігали за виборами, і його обрали із дуже сильним мандатом. Але чи він буде просувати реформи, чи він є прозахідним, багато з нас тут ще не визначилось".

Коста вважає, що США повинні продовжувати підтримувати Україну: "Думаю, ми повинні продовжувати підтримувати демократичні сили в Україні для того, щоб українці зберігали свою незалежність і щоб могли продовжувати працювати в напрямку подолання своїх економічних викликів та корупції, яка існує в Україні, щоб Україна була сильною та незалежною частиною європейських сил".