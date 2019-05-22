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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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 "Національний Корпус" провів акцію-вимогу під стінами Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У середу, 22 травня, під стінами Верховної Ради України відбулася акція протесту, організаторами якої виступили представники "Національного Корпусу". Метою акції було закликати народних депутатів внести зміни до Виборчого кодексу України – скасувати мажоритарну систему, знизити прохідний бар’єр з 5% до 3% та запровадити відкриті партійні списки на парламентських виборах. Утім, як стало відомо, Верховна Рада запропоновані зміни не підтримала.

Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо з трансляції сьогоднішніх подій під Верховною Радою на каналі політичної партії "Національний Корпус" в YouTube.

За словами представників "Національного Корпусу", які сьогодні були присутніми на акції-вимозі, внесення відповідних змін до виборчого законодавства могло забезпечити довгоочікуване оновлення української політичної системи і дало б можливість потрапити до парламенту молодим та перспективним політикам.

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"Ми тут сьогодні, щоб озвучити вимогу всього українського суспільства, всіх молодих незаплямованих корупцією політиків. Лише зміни до Виборчого кодексу могли дозволити молодим обличчям, за спинами яких немає олігархів і великих грошей, потрапити до парламенту. Саме тому зменшення прохідного бар’єру, скасування мажоритарної системи та запровадження відкритих списків було таким необхідним. Це був би шанс на формування нового парламенту з молодих, дієвих та амбітних. Однак, очевидно, представникам існуючого політичного режиму це не потрібно. Вони не зацікавлені в якісних змінах у країні і намагаються таким чином просто утриматися при владі", – заявили представники політичної сили.

У "Національному Корпусі" також підтвердили інформацію про намір брати участь у дострокових парламентських виборах.

"Ми реальними справами довели українцям свою дієвість. Ми показали, що здатні відстоювати інтереси України не тільки на словах. Тому так: "Національний Корпус" йде на вибори і зробить усе, щоб в Україні нарешті з’явилася нова політична еліта, яка буде працювати на користь країни і людей", – прокоментували у політсилі.

Національний Корпус провів акцію-вимогу під стінами Верховної Ради 01
Національний Корпус провів акцію-вимогу під стінами Верховної Ради 02
Національний Корпус провів акцію-вимогу під стінами Верховної Ради 03
Національний Корпус провів акцію-вимогу під стінами Верховної Ради 04
Національний Корпус провів акцію-вимогу під стінами Верховної Ради 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3128306
 
   
 Топ коментарі
 
Идите-ка под Администрацию президента, так как раз ворота сняли, и потребуйте законопроект с открытыми списками.
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под АП пусть идут
требуют Богдана люстрировать и заон соблюдать
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це ряжені Авакова , відробляє, щоб до Зелені записатись "Национальный корпус" провел акцию-требование под стенами Верховной Рады - Цензор.НЕТ 5377
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Такі молоді, здорові хлопці і не знають що робити з ворогами українського народу?
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це ряжені Авакова , відробляє, щоб до Зелені записатись
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Что опять? Сегодня бройлер-белый вождь рассказывает, что молодой и перспективный Зелепут расставил своих тупых корешей, еще быстрей, чем Овощ. Может хватит пока молодых и перспективных на нашу голову?
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ПИШИТЕ ПРАВИЛЬНО АВАКОВСКО МУСАРСКОЙ КОРПУС ... ТИТУШОК
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маладая ******* черновецкого -тоже маладые -

лесик догый -лесик довгый..... и так далее
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Идите-ка под Администрацию президента, так как раз ворота сняли, и потребуйте законопроект с открытыми списками.
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а при чём тут президент? закон с открытыми списками в первом чтении уже давно принят, а вот второго чтения они боятся, так, что в раду надо идти с автоматами.
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ты дебил или зебил ? твой зебил закрытые списки толкает
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сам дурак соевый, я про кодекс говорю, идиот.
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потому что свинокроличьи суки 5 лет второе чтение не хотят делать и принимать "Національний Корпус" провів акцію-вимогу під стінами Верховної Ради - Цензор.НЕТ 5823
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Откуда вы взяли 5 лет? Сегодня смотрел прямую трансляцию автор закона по открытым спискам сказала что 1-2года. Там что-то около 4тыс, точно не скажу, правок и предложений.
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из обещаний новостворенной курволии 27 ****. 2014 г. - В Верховной Раде создана коалиция ,что они сделаю в первую очередь попав в Раду "Національний Корпус" провів акцію-вимогу під стінами Верховної Ради - Цензор.НЕТ 43
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Чтобы в Украине принять новый закон нужно пройти определенную процедуру, не могу вам ссылку дать на эти процедуры но их много, посмотрите в интернете, сейчас закон на стадии внесения правок и предложений. Чтобы все эти процедуры пройти нужно время, но времени нету по понятной причине. То что Зеленский подал это не новый закон а правки в существующий.
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Ну это как генпрокурора без образования. По какой там процедуре они прошли все за один день?
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У генпрокурора два высших образования и три года опыта работы министром МВД. И все процедуры ВР до сегодняшнего дня соблюдала железно, в отличие от Зебильного "гаранта конституции", который нарушил конституцию в первый же день.
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Знайдуть компромат - Петра треба садити,
Сєню в чеченські ліси запустити,
Мудрий Ляшко щоб в лотарею
, виграв не гроші, а гонорею.
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Закон об импичменте президента уже готов, - Рябошапка
Закон об импичменте президента уже готов, - Рябошапка
Руслан Рябошапка/Фото: НАПК
Кроме того, законопроект об отмене депутатской неприкосновенности находится в парламенте

https://focus.ua/politics/429694-zakon-ob-impichmente-prezidenta-uzhe-gotov--ryaboshapka.html
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под АП пусть идут
требуют Богдана люстрировать и заон соблюдать
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Интересно если создать петицию за его снятие и набрать нужное количество голосов как АП буден на нее реагировать учитывая, что Богдан - глава АП. Думаю будут тупо морозится
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Вау, какая стремительная жопа по всей стране!
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а богдан и закрытые списки их не интересуют ? клованы авакова ,а теперь еще и клованы клована
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Так Аваков еще в первом туре дал понять кого будет подерживать, за что был похвален Зеленским и очевидно Аваков получил гарантии. Разумеется Зе заручился поддержкой аваковскими нацжонами
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интересно, их по тревоге вызвали под Раду, когда стало понятно что Зеро облажался? Наверное по двойному тарифу приехали )))
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проститутки!.. теперь баба Йуля нанимает "Нацжон" что бы по горлопанить перед Радой и потребовать 3% проходной барьер..
кстати, это было требование бабы Йули, и Каломойский на него согласился ,в обмен на поддержку "Матькивщиной" законопроектов Зеленой Шмаркли..
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Юлька к нацжонам никакого отношения не имеет - это аваковское отребье (а теперь и Зеленского)
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нее ..заказать митинг "Нацжен" может далеко не каждый политик в Украине..
а вот Йулька может.. просто "Нацжены" и "С14" вытеснили остальных конкурентов с рынка..
невидимая рука рынка, короче..
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Не вижу смысла Юлька свои проценты наберет без проблем.
Аваковские теперь работают на Зебила он же заинтересованное лицо (не Юлька) в данном митинге
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Если человек тебе сделал ЗЛО - ты дай ему конфетку, он тебе ЗЛО - ты ему конфетку… И так до тех пор, пока у этой твари не разовьётся сахарный диабет.
Ф. Раневская
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Я уже задавал здесь вопрос, может, кто-то знает - Портнов уже вступил в ряды Национального корпуса и Национальных дружин?
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а про пропозицію провести "референдум з мирними домовленостями з расєєй" національний корпус не чув?

Питання, це чий "національний корпус", якої держави?
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Судячи з їхніх останніх дій - північно-східної.
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Як слід боротись з окупантами і колаборантами.
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Уроки історії від отамана Вінничини Івануня Єфрема («Левченка»).
Іванунь Єфрем («Левченко») - (…) родом із села Четвертинівка теп. Тростянецького району Вінницької області. (…) Після служби в лавах Армії УНР наприкінці 1920 р. організовує з селян Ладижинської волості та червоноармійців-дезертирів загін числом близько 50 чол. при 2-х кулеметах «Люйс» та 1 - «Максим».
27.05.1921 загін І. здійснив наліт на м. Красногірку (15 хв від Тульчина), де побив місцевого голову. 28.05.1921 р. в районі Гребіно-Кротовської дачі поблизу с. Оляниця теп. Тростянецького району вчинено напад на валку 43 полку, знищено 600 пудів фуражу, вбито 1 червоноармійця, поранено - 2. 1.06.1921 р. в с.Михайлівка теп. Гайсинського р-ну захоплено в полон 5 червоних козаків, 3 з них вбито, решті вдалося втекти. 21.06.1921 р. в с. Цибулівка теп. Тростянецького р-ну вбито 2-х червоноармійців і стільки ж поранено.
30.08.1921 р. на полі поблизу Ладижинської Слободи знайдено труп комісара Гайсинського політбюро Дмитра Шмигановського, організатора та керівника місцевого карального загону. 18.09.1921 р. на дорозі Ладижин - Тульчин вбито помічника начальника особливого відділу 72 бригади Жамова і смертельно поранено начальника особливого відділу цієї ж бригади Полякова. 29.09.1921 р. загін І. в 16 вершників під командою Богуна напав на лісову контору №2 Одеського губліскому в Крижополі, де знищив папери. 18.10.1921 р. в с.Орлівка теп. Теплицького р-ну вбито продподаткового агента Косовича. Того ж дня в с. Краснопілка вбито голову волосної продподаткової комісії Бондарчука, інструктора Широкого та політпрацівника політвідділу 24 дивізії Лепешкіна.
20.10.1921 р. в с. Паланка (нині - с. Заозерне) теп. Тульчинського р-ну роззброєно 9 міліціонерів. (…) Потім, полишивши міліціонерів, повстанці вбили голову волосного земельного відділу Максима Срібняка. 21.10.1921 р. у лісі біля ст. Демківка зарубано 2 співробітників особливого відділу. 24.10.1921 р. в лісі на північ від с. Летківка зарубано уповноваженого особливого відділу 1 червоної козацької дивізії та 3 козаків. 28.10.1921 р. в селах Орлівка та Мала Мочулка теп. Теплицького р-ну вбито 3 продподаткових агенти. 20.03.1922 р. загін І. перерізує телеграфну лінію між Ободівкою та Баланівкою. 21.03.1922 р. в с. Четвертинівка вбито 2-х червоноармійців. 05.04.1922 р. в м-ку Ладижин захоплено в полон комполку з 2 сотниками та ординарцями (комполку вдалося втекти, 2 його помічники зарубані). 06.04.1922 р. на хуторі Кожури (2,5 км на пд. сх. Від Гайсина) зарубано 7 червоноармійців 24 дивізії, 2 - в с. Чечелівка.
27.04.1922 р. в м-ку Ободівка вбито 10 активістів і забрано в полон співробітників волвиконкому. Того ж дня в с. Кошаринці теп. Берщадського р-ну І. під час бою з сотнею 6 червоно козачого полку було важко поранено в груди. На чолі загону деякий час стояв ад'ютант Столяров. На початку травня 1922 р. І. знову в строю. 16.06.1922 р. в с.Нижча Кропивна теп. Немирівського р-ну вбито голову волвиконкому. 20.06.1922 р. на дорозі Тульчин - Журавлівка вбито голову продвоєнкому 5 червоного козачого полку. В ніч на 23.06.1922 р. зарубано помічника голови комнезаму Ладижинської волості. До щоки вбитого була прикріплена записка: «Я шукав Левченка і знайшов на свою шию, так що нікому не раджу шукати Левченка».
24.06.1922 р. на ст. Генріхівка вбито 3-х червоноармійців і 6 місцевих жителів. 25.06.1922 р. вчинено наліт на м-ко Теплик, знищено документи волвиконкому та міліції, випущено на волю в'язнів. 26.06.1922 р. на ст. Хащувате вбито командира та воєнкома броне площадки. 28.06.1922 р в м-ку Піщанка вбито 3 активістів. 30.06.1922 р. в м-ку Кібліч вбито продагента. На хуторів Мачуха поширено друковану відозву із закликом до повстання проти комуністів. Відозва була підписана отаманом Зеленого Гаю Левченком і завірена печаткою з тризубом.
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то есть к Президенту вопросов нет к "возвращающимся" тоже?
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Треба вже виносити зрадників з ЗРАДИ!
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Так іди винось,бздун диванний,розголосився тут,як баба погана.
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Так скоріше дупу від дивану відривай.
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На голодный паек их посадить,с голоду орать громче будут.
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авоковска тітушня на службі бені коломойші
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Подкачайте не много мозги!!! полезно будет!!! Кто-то законодательство читает? Регламент Верховной Рады??? Зачем это чес и ПИАР???? Эти вопросы за один день не решаются согласно УКРАИНСКОМУ!!! законодательству!!!
Быдло!!!
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Всіх в армію і на передок, нехай там своє геройство показують.
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Клоун пошел на реальную узурпацию.пока 73% зебилов еще не остыли..но вряд ли проканает.на Майдане научились.за Пороха выйдут,за Клоуна-никто
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вот только в отличие от 14 года-на руках полно оружия..может случиться реальная мясорубка,что,впрочем,Х..лу и нужно..
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Тобто Зєля по бєспрєдєлу пішов,а ці продажні .....ідуть до ВР, щоб перескочити 3% бар"єр ???
Так,ковінька вам в гузно,ви справді "реальними справами довели українцям свою дієвість" !!
Що там казати, тітухани в стилі "мілітарі"....
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В тєму.

Taras Berezovets

Кстати, вы обратили внимание, как резко набрали воды в рот все антикоррупционеры, общественные активисты и борцы за всё хорошее? Зеленский уже три дня нарушает Конституцию, закон о люстрации, незаконно назначил начальника Генштаба, а дорогие активисты тише воды, ниже травы. Вот сейчас узнаем истинную им цену, когда видно тех, кто реально борется с беспределом и кто молчаливым согласием его освящает.
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Порохоботы и тут уже всё обгадили. Они любой протест унижают, если он против Пороха или коррупционной власти!
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А хер вам, наоборот нужно поднять с 5% до 6%
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Пусть идут и проводят акцию перед Банковой, за нарушение конституции Украины. Или Авакян Катманду фас не давал национальным жёнам.
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Треба просто зайти в зал Верховноі Ради і поставити вимогу від імені народу, або розігнати цю шоблу, як більшовики Тимчасовий уряд - "Караул устал вас охранять ! Освободите помещение".
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Національний Корпус" провів акцію-вимогу під стінами Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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