 "Національний Корпус" провів акцію-вимогу під стінами Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо з трансляції сьогоднішніх подій під Верховною Радою на каналі політичної партії "Національний Корпус" в YouTube.
За словами представників "Національного Корпусу", які сьогодні були присутніми на акції-вимозі, внесення відповідних змін до виборчого законодавства могло забезпечити довгоочікуване оновлення української політичної системи і дало б можливість потрапити до парламенту молодим та перспективним політикам.
"Ми тут сьогодні, щоб озвучити вимогу всього українського суспільства, всіх молодих незаплямованих корупцією політиків. Лише зміни до Виборчого кодексу могли дозволити молодим обличчям, за спинами яких немає олігархів і великих грошей, потрапити до парламенту. Саме тому зменшення прохідного бар’єру, скасування мажоритарної системи та запровадження відкритих списків було таким необхідним. Це був би шанс на формування нового парламенту з молодих, дієвих та амбітних. Однак, очевидно, представникам існуючого політичного режиму це не потрібно. Вони не зацікавлені в якісних змінах у країні і намагаються таким чином просто утриматися при владі", – заявили представники політичної сили.
У "Національному Корпусі" також підтвердили інформацію про намір брати участь у дострокових парламентських виборах.
"Ми реальними справами довели українцям свою дієвість. Ми показали, що здатні відстоювати інтереси України не тільки на словах. Тому так: "Національний Корпус" йде на вибори і зробить усе, щоб в Україні нарешті з’явилася нова політична еліта, яка буде працювати на користь країни і людей", – прокоментували у політсилі.
лесик догый -лесик довгый..... и так далее
Сєню в чеченські ліси запустити,
Мудрий Ляшко щоб в лотарею
, виграв не гроші, а гонорею.
Закон об импичменте президента уже готов, - Рябошапка
Руслан Рябошапка/Фото: НАПК
Кроме того, законопроект об отмене депутатской неприкосновенности находится в парламенте
https://focus.ua/politics/429694-zakon-ob-impichmente-prezidenta-uzhe-gotov--ryaboshapka.html
требуют Богдана люстрировать и заон соблюдать
кстати, это было требование бабы Йули, и Каломойский на него согласился ,в обмен на поддержку "Матькивщиной" законопроектов Зеленой Шмаркли..
а вот Йулька может.. просто "Нацжены" и "С14" вытеснили остальных конкурентов с рынка..
невидимая рука рынка, короче..
Аваковские теперь работают на Зебила он же заинтересованное лицо (не Юлька) в данном митинге
Ф. Раневская
Питання, це чий "національний корпус", якої держави?
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Уроки історії від отамана Вінничини Івануня Єфрема («Левченка»).
Іванунь Єфрем («Левченко») - (…) родом із села Четвертинівка теп. Тростянецького району Вінницької області. (…) Після служби в лавах Армії УНР наприкінці 1920 р. організовує з селян Ладижинської волості та червоноармійців-дезертирів загін числом близько 50 чол. при 2-х кулеметах «Люйс» та 1 - «Максим».
27.05.1921 загін І. здійснив наліт на м. Красногірку (15 хв від Тульчина), де побив місцевого голову. 28.05.1921 р. в районі Гребіно-Кротовської дачі поблизу с. Оляниця теп. Тростянецького району вчинено напад на валку 43 полку, знищено 600 пудів фуражу, вбито 1 червоноармійця, поранено - 2. 1.06.1921 р. в с.Михайлівка теп. Гайсинського р-ну захоплено в полон 5 червоних козаків, 3 з них вбито, решті вдалося втекти. 21.06.1921 р. в с. Цибулівка теп. Тростянецького р-ну вбито 2-х червоноармійців і стільки ж поранено.
30.08.1921 р. на полі поблизу Ладижинської Слободи знайдено труп комісара Гайсинського політбюро Дмитра Шмигановського, організатора та керівника місцевого карального загону. 18.09.1921 р. на дорозі Ладижин - Тульчин вбито помічника начальника особливого відділу 72 бригади Жамова і смертельно поранено начальника особливого відділу цієї ж бригади Полякова. 29.09.1921 р. загін І. в 16 вершників під командою Богуна напав на лісову контору №2 Одеського губліскому в Крижополі, де знищив папери. 18.10.1921 р. в с.Орлівка теп. Теплицького р-ну вбито продподаткового агента Косовича. Того ж дня в с. Краснопілка вбито голову волосної продподаткової комісії Бондарчука, інструктора Широкого та політпрацівника політвідділу 24 дивізії Лепешкіна.
20.10.1921 р. в с. Паланка (нині - с. Заозерне) теп. Тульчинського р-ну роззброєно 9 міліціонерів. (…) Потім, полишивши міліціонерів, повстанці вбили голову волосного земельного відділу Максима Срібняка. 21.10.1921 р. у лісі біля ст. Демківка зарубано 2 співробітників особливого відділу. 24.10.1921 р. в лісі на північ від с. Летківка зарубано уповноваженого особливого відділу 1 червоної козацької дивізії та 3 козаків. 28.10.1921 р. в селах Орлівка та Мала Мочулка теп. Теплицького р-ну вбито 3 продподаткових агенти. 20.03.1922 р. загін І. перерізує телеграфну лінію між Ободівкою та Баланівкою. 21.03.1922 р. в с. Четвертинівка вбито 2-х червоноармійців. 05.04.1922 р. в м-ку Ладижин захоплено в полон комполку з 2 сотниками та ординарцями (комполку вдалося втекти, 2 його помічники зарубані). 06.04.1922 р. на хуторі Кожури (2,5 км на пд. сх. Від Гайсина) зарубано 7 червоноармійців 24 дивізії, 2 - в с. Чечелівка.
27.04.1922 р. в м-ку Ободівка вбито 10 активістів і забрано в полон співробітників волвиконкому. Того ж дня в с. Кошаринці теп. Берщадського р-ну І. під час бою з сотнею 6 червоно козачого полку було важко поранено в груди. На чолі загону деякий час стояв ад'ютант Столяров. На початку травня 1922 р. І. знову в строю. 16.06.1922 р. в с.Нижча Кропивна теп. Немирівського р-ну вбито голову волвиконкому. 20.06.1922 р. на дорозі Тульчин - Журавлівка вбито голову продвоєнкому 5 червоного козачого полку. В ніч на 23.06.1922 р. зарубано помічника голови комнезаму Ладижинської волості. До щоки вбитого була прикріплена записка: «Я шукав Левченка і знайшов на свою шию, так що нікому не раджу шукати Левченка».
24.06.1922 р. на ст. Генріхівка вбито 3-х червоноармійців і 6 місцевих жителів. 25.06.1922 р. вчинено наліт на м-ко Теплик, знищено документи волвиконкому та міліції, випущено на волю в'язнів. 26.06.1922 р. на ст. Хащувате вбито командира та воєнкома броне площадки. 28.06.1922 р в м-ку Піщанка вбито 3 активістів. 30.06.1922 р. в м-ку Кібліч вбито продагента. На хуторів Мачуха поширено друковану відозву із закликом до повстання проти комуністів. Відозва була підписана отаманом Зеленого Гаю Левченком і завірена печаткою з тризубом.
😁
Быдло!!!
Так,ковінька вам в гузно,ви справді "реальними справами довели українцям свою дієвість" !!
Що там казати, тітухани в стилі "мілітарі"....
Taras Berezovets
Кстати, вы обратили внимание, как резко набрали воды в рот все антикоррупционеры, общественные активисты и борцы за всё хорошее? Зеленский уже три дня нарушает Конституцию, закон о люстрации, незаконно назначил начальника Генштаба, а дорогие активисты тише воды, ниже травы. Вот сейчас узнаем истинную им цену, когда видно тех, кто реально борется с беспределом и кто молчаливым согласием его освящает.