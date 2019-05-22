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Все про:Зеленський (1402) Бурбак (249) Народний фронт (545)

 Вимагаємо від Зеленського невідкладно внести на розгляд Ради кандидатуру прем'єра, - Бурбак. ВIДЕО

"Народний фронт" вимагає від Президента Зеленського негайно внести на розгляд парламенту кандидатуру Прем'єр-міністра і пропозиції щодо членів Кабінету Міністрів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили, про це з трибуни парламенту заявив керівник фракції НФ Максим Бурбак.

"Виходячи з державних інтересів, необхідності забезпечення функціонування життєдіяльності країни, вимагаємо від Президента Володимира Зеленського невідкладно внести на розгляд парламенту кандидатуру на посаду Прем’єр-міністра України та пропозиції щодо членів Уряду. Будь-яке зволікання у призначенні Уряду в країні, перед якою стоять глобальні виклики національної безпеки, є неприпустимим", - наголосив Бурбак.

"Ми вимагаємо внесення у парламент кандидатур на посади, призначення на які належать до конституційних повноважень Президента. Ми здивовані, чому цього не відбувається прямо зараз", - підкреслив керівник фракції НФ.

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Він також наголосив, що парламент готовий розглядати та приймати закони, про які говорив Президент.

"Окрім того, ми запитуємо: де першочергові закони, про які говорив пан Зеленський? Парламент готовий їх розглядати і приймати. Де закон про скасування депутатської недоторканності? Де обіцяні проекти законів про імпічмент Президента, про відкликання народного депутата? Чому ми не розглядаємо пакет економічних законів щодо детінізації економіки, свободи конкуренції, довгострокового дешевого кредитування, формування прозорого ринку землі? Відповідь є очевидною: замість працювати в інтересах громадян, Володимир Зеленський, цинічно розтоптавши Конституцію і закони, розпочав боротьбу за монополізацію влади в країні", - резюмував Максим Бурбак.

Читайте: Президент пішов шляхом тотальної конфронтації з Конституцією. Неприємний запах 2010 року, - Бурбак

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3128292
 
   
 Топ коментарі
 
Сборище негодяев, ублюдков с рейтингами от 1 до 4 %...ОНИ ещё требуют! Бурбаку надо готовится к походам на допросы в Прокуратуру и НАБУ!
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Бурбак может теперь требовать только камеру не у параши Требуем от Зеленского безотлагательно внести на рассмотрение Рады кандидатуру премьера, - Бурбак - Цензор.НЕТ 306
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В них вже зовсім дах поїхав??? Вимагаємо від Зеленського невідкладно внести на розгляд Ради кандидатуру прем'єра, - Бурбак - Цензор.НЕТ 6472 Кандидата у премьєри висуває КОАЛІЦІЯ (з якої нульовки НФ вийшли), а подає у ВР ЦЮ кандидатуру президент! І ці люди щось кажуть про законність
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Тс-с-с, тихо! Зелемойский об этом еще не знает! Пусть будет сюрпризом😁
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О как. С одной стороны такой "законник" как Бурбак обвиняет Зеленского в незаконном роспуске Рады, а с другой стороны требует у него свормировать правительство руководствуясь политической целесообразностью. Ахренеть.
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Претензии к зеленскому выглядят глупо на фоне игнорирования бпп, нф и ляшком голосованияя по поводу новых избирательных правил, и как результата его провала. Тоже самое с законом о госзакупках, благодаря яйценююку с нф, порошенко с бпп, ляшко с командой извращенцев провалили и его тоже. Сами проваливают заеонопроекты и сами же за это критикуют зеленского.
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Открытые списки сделали закрытыми как раз по просьбе нф и бпп.
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На открытые списки зрада не пойдёт,чего тут не понятного
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Их сделали закрытыми как раз после консультации с главами фракций. Угадай были там нф и бпп или нет.
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Бурбак - идиот? Президент не вносит подання на премьера. Сами предлагайте, если у вас коалиция.
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так раду же распустили..пусть клоун и назначает Вимагаємо від Зеленського невідкладно внести на розгляд Ради кандидатуру прем'єра, - Бурбак - Цензор.НЕТ 4265
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А всех Сруль Ивановичей уже куда то назначили, кого в АП, кого в СНБО а на примьера ни одного Мойши не осталось
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Так им же нужно подмять под себя президента или договориться
Такая украинская воровитая система
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Народный фронт -капут.Пусть поистерят напоследок адепты Кровавого Сени.. Вимагаємо від Зеленського невідкладно внести на розгляд Ради кандидатуру прем'єра, - Бурбак - Цензор.НЕТ 268
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когда уже от бурбака и его пахана кроля потребуют, хотя бы за проект стена отчитаться
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Прем'єр-міністр України призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України.

Подання про призначення Верховною Радою України на посаду Прем'єр-міністра України Президент України вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, у строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після надходження такої пропозиції.

Голосування у Верховній Раді України щодо призначення Прем'єр-міністра України проводиться у поіменному режимі. У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України Президент України вносить на розгляд Верховної Ради України нове подання про призначення на посаду[2]. Вимагаємо від Зеленського невідкладно внести на розгляд Ради кандидатуру прем'єра, - Бурбак - Цензор.НЕТ 4371
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проснулся, пять лет было, из за вас козлов, клоуны к власти пришли, требует он, за жопу себя укуси теперь, вы твари просрали страну, требует он, иди застрелись или в слуги народа записывайся там компашка вижу еще та собирается, витька ростовский с его судимостями невзлетает
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когда Главком брехливое ссыкло.... Вимагаємо від Зеленського невідкладно внести на розгляд Ради кандидатуру прем'єра, - Бурбак - Цензор.НЕТ 5713

Вимагаємо від Зеленського невідкладно внести на розгляд Ради кандидатуру прем'єра, - Бурбак - Цензор.НЕТ 1682 bamr‏ @bamr69 11 мин.11 минут назад
Кортеж Зеленского, на котором он сегодня с дома на Грушевского поехал в АП на Банковую состоит из 6 (шести) спецавтомобилей.
Не для киевлян поясню, что расстояние от точки "А" к точке "Б" составляет всего .... 1,5 км., (полтора километра) или 6 (шесть) минут езды!

И чтобы преодолеть два квартала ему понадобился кортеж, которым пользовался такой же закомплексованный янукович.
Велосипед слуги народа?
Угу! Вас розвели, котята 73.

P.S За что вы отомстили Украине, с...??? Pavlo Nuss
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Pavlo Nuss

це не те саме впороте порохоботіще яке зовсім недавно розповідало що "президента воюючої країни мають "потужно" охороняти ?!)))
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Патриций - так что, теперь Зеленая Сопля должна повторять "мальдивского дезертира", да?

Чем тогда "маладая *******" отличается от старой?
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Непогано зе-командующий починає службу. Чекаємо продовження в стилі 95 квартала, запасаємося попкорном
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Дайте Бурбаку оселедця вже. Нехай заспокоїться. Вимагаємо від Зеленського невідкладно внести на розгляд Ради кандидатуру прем'єра, - Бурбак - Цензор.НЕТ 5695
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Веселуха пошла ! Вимагаємо від Зеленського невідкладно внести на розгляд Ради кандидатуру прем'єра, - Бурбак - Цензор.НЕТ 5851зеленая бригада,почем нынче $ ?
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Хомчака маєш на увазі? Чи хто там нині зе-командує?
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Ладно, распустить этих ублюдков и пускай идут на выборы по старому закону! Посидят месяцок, заставить принять все необходимые проекты под угрозой очередного роспуска. Примут - разогнать к такой-то матери! Крапка.
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Требовать будешь у своего хозяина. Пока что готовь клетчатое одеяло.
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Давай лисого на прем'єра, не даремно ж прєзік його в лисину чмокав!
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Погано стежиш за своїм прєзіком, будь пильнішим
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Как во сне.Так приятно на душе когда видишь , как подгорают пердаки у сои.
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Змасти пердачок вазеліном, у вас вазелін нині в моді
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там такая контрабанда может накрыться и 3 магнитофона импортных
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Зараз соєва вата трохи просереться, а потім потихеньку начне попискувати -"підраліксєічавпремьєри"))
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бурьбак ты скоро будешь перед зеркалом требовать --тренеруйся !
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Хох...вот так виртуальньіе 300 квартир и миллиард Яценюка, убивавшего русню в 19 лет, превратились во вполне реалньіе 5-ть квартир в Киеве, особняки в Крьіму с Италией, уход от уплатьі налогов и 4-х кратное уклонение от призьіва вполне себе реального преза зебанатов😅 Но они єтого факта даже осознать не способньі.
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Бурбак - идиот.
Президент должен
9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;
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Зеленський роспустить Раду
... поставить ИО премьера
... пішле під три чорти цю кодлу !!!
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То шо он тебя посылает - тебе явно нравится. Садо-мазо?😏
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эта колхозная яценюковская шавка с рейтингом ниже плинтуса, считает вправе что то там требовать ...
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Бурбак похоже с перепоя забыл какая форма правления в Украине.
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Пацаны! Завтра в Кривой Рог не езжайте, будет облава, будут ловить кандидата в премьеры, кто не хочет загреметь на пять, лет ложитесь на дно! Вимагаємо від Зеленського невідкладно внести на розгляд Ради кандидатуру прем'єра, - Бурбак - Цензор.НЕТ 9262
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пока всё нормально. порохоботы истерят всё больше.
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Михо в премьеры! Пусть соевые на говно изойдут! Вимагаємо від Зеленського невідкладно внести на розгляд Ради кандидатуру прем'єра, - Бурбак - Цензор.НЕТ 734 Ох сколько им работёнки привалит сразу на двоих грязь лить! Ни с какой DDOS - атакой не сравнится.
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Этот бурбак так танцует в Раде, что пора уже прокуратуре им заняться
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Пошел в жопу,сволочь,которая крышевала вырубку леса Украины.Жена этой суки в 15 году купила в Крыму недвижимость .Вы воюйте,умирайте,а мы жируем с жирным.Жалко,ох как жалко,что Савченко реально их не рванула,мук
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниВимагаємо від Зеленського невідкладно внести на розгляд Ради кандидатуру прем'єра, - Бурбак. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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