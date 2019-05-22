 Вимагаємо від Зеленського невідкладно внести на розгляд Ради кандидатуру прем'єра, - Бурбак. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили, про це з трибуни парламенту заявив керівник фракції НФ Максим Бурбак.
"Виходячи з державних інтересів, необхідності забезпечення функціонування життєдіяльності країни, вимагаємо від Президента Володимира Зеленського невідкладно внести на розгляд парламенту кандидатуру на посаду Прем’єр-міністра України та пропозиції щодо членів Уряду. Будь-яке зволікання у призначенні Уряду в країні, перед якою стоять глобальні виклики національної безпеки, є неприпустимим", - наголосив Бурбак.
"Ми вимагаємо внесення у парламент кандидатур на посади, призначення на які належать до конституційних повноважень Президента. Ми здивовані, чому цього не відбувається прямо зараз", - підкреслив керівник фракції НФ.
Він також наголосив, що парламент готовий розглядати та приймати закони, про які говорив Президент.
"Окрім того, ми запитуємо: де першочергові закони, про які говорив пан Зеленський? Парламент готовий їх розглядати і приймати. Де закон про скасування депутатської недоторканності? Де обіцяні проекти законів про імпічмент Президента, про відкликання народного депутата? Чому ми не розглядаємо пакет економічних законів щодо детінізації економіки, свободи конкуренції, довгострокового дешевого кредитування, формування прозорого ринку землі? Відповідь є очевидною: замість працювати в інтересах громадян, Володимир Зеленський, цинічно розтоптавши Конституцію і закони, розпочав боротьбу за монополізацію влади в країні", - резюмував Максим Бурбак.
https://www.youtube.com/watch?v=2hrwEquxFTk
Такая украинская воровитая система
Подання про призначення Верховною Радою України на посаду Прем'єр-міністра України Президент України вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, у строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після надходження такої пропозиції.
Голосування у Верховній Раді України щодо призначення Прем'єр-міністра України проводиться у поіменному режимі. У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України Президент України вносить на розгляд Верховної Ради України нове подання про призначення на посаду[2].
bamr @bamr69 11 мин.11 минут назад
Кортеж Зеленского, на котором он сегодня с дома на Грушевского поехал в АП на Банковую состоит из 6 (шести) спецавтомобилей.
Не для киевлян поясню, что расстояние от точки "А" к точке "Б" составляет всего .... 1,5 км., (полтора километра) или 6 (шесть) минут езды!
И чтобы преодолеть два квартала ему понадобился кортеж, которым пользовался такой же закомплексованный янукович.
Велосипед слуги народа?
Угу! Вас розвели, котята 73.
P.S За что вы отомстили Украине, с...??? Pavlo Nuss
це не те саме впороте порохоботіще яке зовсім недавно розповідало що "президента воюючої країни мають "потужно" охороняти ?!)))
Чем тогда "маладая *******" отличается от старой?
лебединаяголодного фронта песня.
Президент должен
9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;
... поставить ИО премьера
... пішле під три чорти цю кодлу !!!