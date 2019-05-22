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Все про:ВР (4829) Лещенко (320) Найєм (264) Корнацький (6) Блок Петра Порошенка (666) Заліщук Світлана (68)

 Заліщук, Корнацький, Лещенко і Найєм вийшли з фракції БПП у Раді. ВIДЕО

Чотири депутати - Світлана Заліщук, Аркадій Корнацький, Сергій Лещенко та Мустафа Найєм - вийшли з фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, відповідне оголошення зробила віце-спікер ВР Ірина Геращенко.

Геращенко повідомила, що заяви про вихід з фракції БПП подали чотири народні депутати.

"До президії ВР надійшла низка найважливіших заяв. Перше, згідно з поданими заявами, повідомляю про вихід народних депутатів України Світлани Заліщук, Аркадія Корнацького, Сергія Лещенка і Мустафи Найєма зі складу депутатської групи партії БПП в Раді", - сказала віце-спікер ВР.

Після цього спікер ВР Андрій Парубій закрив позачергове засідання парламенту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада відмовилася розглядати законопроекти Зеленського про вибори. Парубій закрив засідання. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3128276
 
   
 Топ коментарі
 
Потужно...очень...😀 смелые...и гордые...😀
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все. натерпелись бедненькие. это ж надо через силу пять лет в ненавистном блоке находиться... герои!
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"Предательство - это вопрос даты. Вовремя предать - это значит предвидеть." Шарль Мори́с де Талейра́н-Периго́р
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Авторский анекдот
Мустафа Наем идет в депутаты, ему и говорят:
- Куда ты лезешь мелочь пузатая, ты видел какие у депутатов ряшки?
- Я, наем!
Отвечает Мустафа...
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Європіпісти...Добре,що вони плавають зграєю,легше відстежити і піймати...
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЗаліщук, Корнацький, Лещенко і Найєм вийшли з фракції БПП у Раді. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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