EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  27538  122
Все про:Дніпропетровськ (1018) Зеленський (1402) Порошенко (8934) Бутусов Юрій (929) Філатов (160)

 Якби мені дали право на арешт, я б тисяч 20 заарештував першого ж дня, - мер Дніпра Філатов. ВIДЕО

Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, чому на виборах підтримав Петра Порошенка, наскільки важлива реформа децентралізації, з якими муніципальними проблемами стикаються мери, а також про свої стосунки з олігархом Ігорем Коломойським і юристом, членом команди президента України Володимира Зеленського Андрієм Богданом.

Про це дивіться у відеоблозі "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

Підписуйтесь на Youtube-канал Юрія Бутусова

00:15 "Регіональні барони", децентралізація і причини поразки Порошенка
7:44 Три запитання до президента Зеленського
10:36 Як продовжити реформу децентралізації, яких повноважень бракує на місцях
21:50 Проблема незаконного будівництва
24:38 Погана і хороша комунікація з суспільством, "племінниця" Коломойського, демократія в мерії, соцмережі
33:18 Стосунки з Ігорем Коломойським, Андрієм Богданом і Сергієм Березенком
37:45 Геннадій Корбан
45:40 Побажання новому президентові
47:25 Релігійний фронт конфліктів з Олегом Зінкевичем (владика Симеон)
52:05 Вплив Олександра Петровського
54:57 Контакти з посольством США
58:28 Головне досягнення в Дніпрі

1:01:48 Про можливу відставку і майбутні парламентські вибори

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127997
 
   
 Топ коментарі
 
Как это не Порошенко? Зеботы верят, что Порошенко во всем виновен, так по 1+1 казали
 показати весь коментар
 
Филатов точно что-то знает за Зеленского..
 показати весь коментар
 
Он еще больше знает за Беню и за Корбана. Английским владеете? https://www.youtube.com/watch?time_continue=112&v=4Wf55CJhv94
Там открытым текстом рассказывают про Илловайск. И кто принял решение и при каких обстоятельствах.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
в процессе следствия главное не выйти на самого себя
 показати весь коментар
 
Предвыборное конъюктурно-политическое заявление и не больше. Странно слышать от юриста. С реинкорнацией Вас, Лаврентий Павлович.
 показати весь коментар
 
Хорошее интервью, спасибо Юра. Очень уважаю Бориса А.Филатова, хоть я и не из Днепра, мне нравятся его взгляды на жизнь. Желаю ему успеха,удачи и реализации его целей в Днепре.
 показати весь коментар
 
 
За что уважаешь? За мост многострадальный, за набережную недоделанную, за деревья изуродованные, за то что рыгам пол города на откуп отдал?
 показати весь коментар
 
 
А чего сидим на Цензоре и теряем попусту время? Давайте готовтесь к выборам губернатора,мера в Днепре, предлагайте свою кандидатуру, делайте свою программу. Спасайте мост!
Судить каждый может, а делать единицы!
 показати весь коментар
 
 
Филатов виноват, что насцали в подъездах, насрали, намусорили, обрисовали набережную с рекламой наркоты, итд........ есть за что Филатова уважать. Боже, сколько приматов в Днепре,
 показати весь коментар
 
 
пиз-ть не мешки ворочать. Языком и 200 млн арестовать можно. Двуличный тип
 показати весь коментар
 
 
если филатовых в Украине человек 2000, то каждый арестовал бы по 20 000
итого 40 миллионов - всё население Украины
 показати весь коментар
 
"Если бы мне дали право на арест, я бы тысяч 20 арестовал в первый же день, - мэр Днепра Филатов." - Вдумливі розстріли і ввічливі арешти бидлоеліти - врятують Україну!
 показати весь коментар
 
 
Навіщо?????Ввести НС на необмежений час і працювати із ватою. Нажаль вона розуміє лише ланцюг та команди накшталт фас, служити, ату
 показати весь коментар
 
 
Хто в тобі маланський прихвостень сумнівався? Таки як ти в розстрільних трійках НКВС розстрілювали українців тисячами. Такі як ти заморили українців голодомором - мільйонами. Гнида ти паскудна.
 показати весь коментар
 
 
Филатов любитель сталинских методов? Коммунисты тоже практически без следствия и суда людей к расстрелам приговаривали. Ни процедуры тебе, ни прав каких-то там, ни процессуальных заморочек. Арестовать-расстрелять-закопать. Европа и США одобрят.
 показати весь коментар
 
Передивіться виступ цього хєрова лицеміра на зборах БПП,що висували Пороха...Там він так вітієвато,зі східною винахідливістю лизав Пороху дупу,що я особисто не сумніваюсь - він Пороха посадив би першого з двадцяти тисяч...Щоб зрівноважити своє лакейство,блюдолизство і коньюктуру...
 показати весь коментар
 
 
Я бы еще и вешал сразу. 20 тысяч - это только с Днепра? А то маловато будет.
 показати весь коментар
 
 
Я бы еще и вешал сразу. 20 тысяч - это только с Днепра? А то маловато будет.

Большие батальйоны всегда правы. Наполеон.
 показати весь коментар
 
Я слышал: Победа всегда на стороне более сильной армии.
 показати весь коментар
 
Ты лучше расскажи ,что там с Новым мостом,доделали уже ,и сколько разворовли по дороге😁
 показати весь коментар
 
 
"
Мэр Днепра отметил, что частично виноват в его ссоре с Богданом экс-президент Украины Петр Порошенко, с которым у юриста был конфликт. И заверил, что обвинения Богдана в сепаратизме не имеют под собой оснований.
"Я прекрасно знаю, как он не вылазил с фронта в 2014 году и туда таскал все, что только мог: начиная от бронированных машин и заканчивая приборами ночного видения...
Я не могу сказать, что я его уважаю. Это мой товарищ. Сегодня мы поругались, завтра мы помиримся. Или не помиримся, я не знаю.
Но я желаю ему только хорошего", - подытожил он."
 показати весь коментар
 
 
Арестами українізації України не допоможеш.
Тільки методами Піночета і тоді Україна стане українською, як стала чилійською Чилі!
 показати весь коментар
 
И главное -всех расстрелять.В железные шкафчики в раздевалке,запихивать и расстреливать-так удобнее. Конвеер получится.Как у дедов ******,с нквдшным околышком.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЯкби мені дали право на арешт, я б тисяч 20 заарештував першого ж дня, - мер Дніпра Філатов. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору