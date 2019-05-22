 Якби мені дали право на арешт, я б тисяч 20 заарештував першого ж дня, - мер Дніпра Філатов. ВIДЕО

Про це дивіться у відеоблозі "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:15 "Регіональні барони", децентралізація і причини поразки Порошенка

7:44 Три запитання до президента Зеленського

10:36 Як продовжити реформу децентралізації, яких повноважень бракує на місцях

21:50 Проблема незаконного будівництва

24:38 Погана і хороша комунікація з суспільством, "племінниця" Коломойського, демократія в мерії, соцмережі

33:18 Стосунки з Ігорем Коломойським, Андрієм Богданом і Сергієм Березенком

37:45 Геннадій Корбан

45:40 Побажання новому президентові

47:25 Релігійний фронт конфліктів з Олегом Зінкевичем (владика Симеон)

52:05 Вплив Олександра Петровського

54:57 Контакти з посольством США

58:28 Головне досягнення в Дніпрі

1:01:48 Про можливу відставку і майбутні парламентські вибори