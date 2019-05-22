 Якби мені дали право на арешт, я б тисяч 20 заарештував першого ж дня, - мер Дніпра Філатов. ВIДЕО

Про це дивіться у відеоблозі "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.
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00:15 "Регіональні барони", децентралізація і причини поразки Порошенка
7:44 Три запитання до президента Зеленського
10:36 Як продовжити реформу децентралізації, яких повноважень бракує на місцях
21:50 Проблема незаконного будівництва
24:38 Погана і хороша комунікація з суспільством, "племінниця" Коломойського, демократія в мерії, соцмережі
33:18 Стосунки з Ігорем Коломойським, Андрієм Богданом і Сергієм Березенком
37:45 Геннадій Корбан
45:40 Побажання новому президентові
47:25 Релігійний фронт конфліктів з Олегом Зінкевичем (владика Симеон)
52:05 Вплив Олександра Петровського
54:57 Контакти з посольством США
58:28 Головне досягнення в Дніпрі
1:01:48 Про можливу відставку і майбутні парламентські вибори
Судить каждый может, а делать единицы!
итого 40 миллионов - всё население Украины
Большие батальйоны всегда правы. Наполеон.
Мэр Днепра отметил, что частично виноват в его ссоре с Богданом экс-президент Украины Петр Порошенко, с которым у юриста был конфликт. И заверил, что обвинения Богдана в сепаратизме не имеют под собой оснований.
"Я прекрасно знаю, как он не вылазил с фронта в 2014 году и туда таскал все, что только мог: начиная от бронированных машин и заканчивая приборами ночного видения...
Я не могу сказать, что я его уважаю. Это мой товарищ. Сегодня мы поругались, завтра мы помиримся. Или не помиримся, я не знаю.
Но я желаю ему только хорошего", - подытожил он."
Тільки методами Піночета і тоді Україна стане українською, як стала чилійською Чилі!