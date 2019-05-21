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 Ми хочемо впливати на владу, - Вакарчук розповів, навіщо йде в політику. ВIДЕО

Музикант Святослав Вакарчук заявив про готовність брати на себе відповідальність, беручи участь у політичному житті країни після обрання до Верховної Ради.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми йдемо в українську політику всерйоз і надовго. Ми хочемо впливати на владу, так чи інакше. Якщо довірять нам виборці, ми будемо за це відповідати. Ми готові брати на себе будь-яку відповідальність, в тому числі за формування уряду, пропонувати кандидатуру прем'єр- міністра. Ми не боїмося цього, в тому числі особисто я", - сказав Вакарчук.

Нагадаємо, 16 травня Вакарчук оголосив про участь своєї партії "Голос" на виборах до Верховної Ради. Музикант також представив кількох перших членів команди.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127926
 
   
 Топ коментарі
 
У Славка оченята не бігають. Вірить у те, що говорить. Можливо, дещо наївний, але чесності у нього більше, ніж в новообраного.
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Этот хотя бы не называл Украину шлюхой
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Ну и жжет неподецки. Он помнится в 2004 году уже был у зРаде. Чем он там занимался?
Да ничем, посетил 15 заседаний, не подал ни одного законопроекта и через год свалил, заявил что его не устраивает тамошняя атмосфера (и когда она успела ему надоесть за 15 раз, когда он там был).
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То есть 5 лет ты не хотел влиять на свою власть?А как Петя потерялся,ты решил с стальными двадцатипятипроцентщиками во власть податся и начать на неё влиять?Чьими молитвами с тобой такое приключилось?
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А причем тут некие двадцатипятипроцентщики? Вообще это правильный путь - сперва в парламент со своей политсилой, где он будет лидером, а затем в президенты. Скорее всего, даже раньше, чем через пять лет, потому что, чует моё сердце, Зеленский пять лет не продержится.
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Надо было ему менять опознавательные знаки с Петиной меткой во время предвыборной компании и не светится с призывами за Петю по телеку.Тогда может и закосил,под"не причём".А так порошенковец(типа ленинец,комсомолец,евреец,спартанец) Вакарчук,"трошки"спалился...А так да,не причем.
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Андриано Челентано никогда не балотировался в депутаты но кардинально влиял на политику, народ и правительство Италии. Ему для этого не нужна была собственная партия. Ему хватало здравого смысла и гордости за свой народ... Это что то из области подсознательного - когда стареют и больше не могут да и не хотят с женщинами почему то некоторыми овладевает идея трахнуть весь народ, всю страну и весь мир... "всерьез и надолго"... Творческий кризис. Слава ведь уже давно ничего нового не пишет, а его политкорректно-патриотические "тезисы", согласитесь, просто убоги и по сути и по содержанию...
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Вот бы примеру Челентано Зеленский последовал...
Хотя мне интересно, что бы сделали с Челентано итальянцы, если бы он Италия шлюхой в песне обозвал.
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Зеленский молодой и энергичный хлопец.А вам писалось про старых,больных бухарях диабетиках,шо не понятно?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниМи хочемо впливати на владу, - Вакарчук розповів, навіщо йде в політику. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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