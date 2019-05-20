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Все про:Гриценко Анатолій (265) свобода слова (181) цензура (98) Шустер (103) телебачення (330) Бутусов Юрій (919) Цензор.НЕТ (36) Єлізаров (3)

 Бутусов, Гриценко, було приблизно 6 осіб, яких "не треба брати" на ефіри, - гендиректор каналу 3S.tv Єлізаров. ВIДЕО

Телеведучий Савік Шустер і генеральний директор каналу 3S.tv Павло Єлізаров розповіли про політичну цензуру на українських телеканалах.

Про це дивіться у відеоблозі "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

Розповідаючи про майбутній проект Савіка Шустера та переговори з інвесторами і власниками телеканалів, Єлізаров розказав про цензуру на українському телебаченні.

"Коли тобі дають багато грошей, отже чекай, що тобі дадуть десь палицею по голові, в темряві або зовні, не знаєш, як... Тому в цьому ключі філософське питання у нас з Савіком постійно стоїть - це ж наскільки люди змінилися світоглядно. Наскільки вони хочуть програму, яка, як "Свобода слова", коли ти запрошуєш всіх, кого хочеш, коли ти обговорюєш те, що хочеш і можливо тобі це не приємно на твоєму каналі, коли ти доповідаєш і там же ще отримуєш. Це питання ми зараз обговорюємо з людьми (представниками телеканалів. - Ред.), зустрічаємося, справді, і обговорюємо ці питання. Якщо люди до цього готові, ми зможемо вийти (в ефір. - Ред.). Якщо люди почнуть жити теорією десятирічної давності, "того не візьмеш, цього не запрошуй, з цим не говори"... - пояснив Єлізаров.

"Ось ти (головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. - Ред.) знаєш, що на тебе була чітка заборона під час подій військових влітку (у 2014 році. - Ред.), наприклад, на телеканали. Ось ми на собі це відчували. І коли ми тебе брали в ефір, ти був для нас величезною проблемою. Але з огляду на наші дружні відносини, нам давали команду "не брати Бутусова". Я кажу: "Я навіть до Савіка не піду говорити на цю тему, бо Юра наш друг і це треба для країни. Що він поганого зробив? Диверсант російський чи що?"- зазначив Єлізаров.

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Він уточнив, що було приблизно 6 осіб, кого "не треба брати", однак відмовився назвати інші прізвища "заборонених" гостей, і хто дзвонив із подібними проханнями.

"Ти (головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. - Ред.) був у такій темі, коли тебе не брали, і, напевно, ти це добре відчував, і ти знаєш, що ти приходив до нас на канал (3S.tv. - ред.)", - нагадав Єлізаров.

Савік Шустер уточнив, що не можна було запрошувати Порошенка, коли він ще не був президентом.

"За тієї влади (президента Віктора Януковича. - Ред.) Порошенка не можна було запрошувати, а Гриценка за всіх не можна було до речі (запрошувати) ... влад, і за тієї і за цієї. Довгожитель у цьому питанні він", - розповів Єлізаров.

"Подивіться наші програми, там ніколи не було, щоб хтось не прийшов. Обурювалися, звільняли, вимикали", - нагадав Шустер.

"Основне питання, коли ми зустрічаємося, це розуміння, наскільки власники телеканалів готові свої досягнення, свій телеканал покласти на "вівтар" служіння суспільству. Щоб це була боротьба спікерів, боротьба аргументів, а не просто "вимкнути" або "стерти" і людина не ходила і не говорила", - пояснив Єлізаров.

Нагадаємо, 15 січня 2016 року телеведучий Савік Шустер повідомив, що отримав повістку про виклик до слідчого управління фінансових розслідувань податкової інспекції у кримінальній справі. Податкова служба визнала підозрілим, що "Савік Шустер Студія" продала Національній телекомпанії України свої програми за ціною нижче ринкової (за 12 грн) і звинуватила студію в ухиленні від сплати податків. Студія оскаржила це рішення.

25 квітня Київський міський центр зайнятості анулював дозвіл Шустера на роботу в Україні під приводом, що він не повідомив, що в 2015 році проти нього було відкрито кримінальне провадження. Шустер заявив, що, переслідуючи "Савік Шустер Студію", Державна фіскальна служба "виконує замовлення людей, яким не вигідно, щоб на телеканалах лунала правда", а її глава Роман Насіров зводить із ним особисті рахунки.

13 червня суд скасував заборону Шустеру на працевлаштування в Україні. Наприкінці серпня податкова знову оштрафувала "Савік Шустер Студію". Студія оскаржила це рішення у всіх інстанціях.

У грудні 2017 року Київський апеляційний адміністративний суд скасував штрафні санкції, а наказ про проведення перевірки визнав законним. Студія подала касаційну скаргу на це рішення, щоб визнати перевірку податкової незаконною.

15 листопада 2018 року студія повідомила, що після трьох років судових тяганин Верховний Суд України прийняв остаточне рішення у справі "Савік Шустер Студія", скасувавши їй штраф податкової інспекції в 13 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127912
 
   
 Топ коментарі
 
Зато Юля и Зеленский просто не сходили с экранов.
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Тобто Порошенко не хотіли запрошувати при януковичі.
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Нет у них методов против Кости Сапрыкина! ))
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ну сходите уже,скрутите...аваков ваш,нацжоны ваши,порох в стеклянном офисе Бутусов, Гриценко, было приблизительно 6 человек, которых "не надо брать" на эфиры, - гендиректор канала 3S.tv Елизаров - Цензор.НЕТ 1615.а ты все картинки выставляешь с больной фантазией.
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Дурилка, кто ж Пороха посадит?
Он - памятник ! Бутусов, Гриценко, було приблизно 6 осіб, яких "не треба брати" на ефіри, - гендиректор каналу 3S.tv Єлізаров - Цензор.НЕТ 8984
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Зато Юля и Зеленский просто не сходили с экранов.
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Тобто Порошенко не хотіли запрошувати при януковичі.
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ломит шаблон Лолиты шоколадного Барыги.
как же так ? Бутусов, Гриценко, было приблизительно 6 человек, которых "не надо брать" на эфиры, - гендиректор канала 3S.tv Елизаров - Цензор.НЕТ 1304
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Неправда! Он из чужих кошельков брал только 50%. И ни копейки больше. Считал, что армии. Заставлял себя так думать.
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Савик - ум, честь и совесть нашей эпохи Бутусов, Гриценко, было приблизительно 6 человек, которых "не надо брать" на эфиры, - гендиректор канала 3S.tv Елизаров - Цензор.НЕТ 7651



солнышко ясной журналистики опять засияло над Украиной! Осанна!
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яскравий представник другої найдревнішої професії
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А вот Зе не забывал ни о Шустере, ни о Найеме
Бутусов, Гриценко, було приблизно 6 осіб, яких "не треба брати" на ефіри, - гендиректор каналу 3S.tv Єлізаров - Цензор.НЕТ 2772
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Ну и фантазия у клоунофилов
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Брехня, телеканальі обеспокоеньі только рейтингами, потому что тогда цена телеканала для больше, собственник рад, деньги отбиваются, за рекламу платят, ну никто же не хочет в убьіток работать, ето же не россия, где деньги с бюджета и линия партии, как и что показьівать
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Согласен. Рейтинг для канала, как срач для Бутусова - всё монитезируется и наполняет мошну. Остальное - трёп.
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Уже пора организовать такую программу, чтобы главными в ней был народ, а не политики! Сделайте это!!!
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Шлюхстер і хо грошей дасть або за кого дадуть, щоб побільше лайна на Україну вилив.
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Вам мало программ где народ друг другу морды бьет?))) Ну так организуйте свою)))
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"Специалистов" из службы занятости, налоговой и судов , которые гнобили журналистов, страна должна знать в лицо!
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Чому Шустер не хоче працювати в Ізраїлі?
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Там нельзя стравливать граждан. За это статья. А у нас за это деньги платят.
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Або в Італії , питання риторичне) заказух нема)
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Naki Thompso Ізраїль земля обітована.Нехай своїм братам євреям розказує за цензуру.В Україні просто такі люди,що будуть слухати усіляку всячину.
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Чому Шустер не хоче працювати в Ізраїлі?
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Бо Петро Олексійович попередив, що готовий покласти життя, щоб Шустер працював у Ізраїлі. Бутусов, Гриценко, було приблизно 6 осіб, яких "не треба брати" на ефіри, - гендиректор каналу 3S.tv Єлізаров - Цензор.НЕТ 5005

Бутусов, Гриценко, було приблизно 6 осіб, яких "не треба брати" на ефіри, - гендиректор каналу 3S.tv Єлізаров - Цензор.НЕТ 776
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Ну не дали им еще новых картинок. Постят шо со старых времен осталось.
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У студії Савіка Шустера Президент України Петро Порошенко сказав наступне (дослівно): "Я є прихильником свободи слова. Мені може не подобатись те, що відбувається на програмі... Але я віддам життя за те, щоб вона була!"

"Савіка Шустера позбавили права на роботу в Україні. Його можна дивитися чи не дивитися, це всього лише один із телеканалів, з невисоким рейтингом, який поширюється тільки в кабельних мережах і через супутник. Він не веде антидержавної пропаганди, але він не подобається конкретним політикам. Немає сумнівів, що це політичне рішення, санкцію на яке дав президент Петро Порошенко. Наскільки мені відомо, жоден з медіа-менеджерів президента це рішення не підтримував. Це не радники нарадили, це сам президент вирішив"
Юрій Бутусов (с) https://censor.net.ua/ua/n386288

Бутусов, Гриценко, було приблизно 6 осіб, яких "не треба брати" на ефіри, - гендиректор каналу 3S.tv Єлізаров - Цензор.НЕТ 70
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там, якщо буделайном країну поливати і політиків, то посадять або як мінімум закриють програму разом з телеканалом, а тут ще й доплачують
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Не знаю. Как кому, а мне он нравился. Сколько сейчас таких шоу??? Как минимум пять или шесть. И мне как то они не нравятся. Хотя многие сделаны вроде как и похоже. Но все равно не то....
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Савик честный журналист? Да на этой журношлюхе проб ставить не где.
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Когда будут петь осанну Клоуну и гнать его ********* это по Шустеру не будет цензурой. Шустеровская закваска - это прежде всего ЛИЦЕМЕРИЕ и иезуитская ложь.
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ну був би у людей мозок, то був би Гриценко президентом. а так..
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Была команда не брать Бутусова, Но при этом была команда брать на эфиры постоянно Юлю, чтобы сподручнее ей было обливать Порошенко. Блин.......... ну на кого это рассчитано Бутусов, Гриценко, було приблизно 6 осіб, яких "не треба брати" на ефіри, - гендиректор каналу 3S.tv Єлізаров - Цензор.НЕТ 9033
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Столько МОИСЕЕВ в Украине,а вот никто не решается объединить
Украинский народ с гражданами Украины,а на Московии кремлёвские нас называют обычным народом Украины(советским,а потом российским) западным колониальным народом Московии
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І Бутусов хороший.Міг би теж щось прибрехати.Типу,тиснули-пресували,щоб прибрав статті ,закрив рота,а він не піддався,ще й в пику їм плюнув.
Добре,що влада диктатора впала.Тепер можна не боячись писати про успіхи молодої,талановитої команди !
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Эта инфа жирным текстом в заголовке- попытка Бутусова отмыться?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниБутусов, Гриценко, було приблизно 6 осіб, яких "не треба брати" на ефіри, - гендиректор каналу 3S.tv Єлізаров. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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