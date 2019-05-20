 Харківська міськрада програла апеляцію стосовно намету в центрі міста - суд дозволив залишити волонтерську споруду. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Громадське.Харків".
18 травня суд дозволив залишити намет зі збору допомоги військовим у центрі міста.
Раніше в центрі Харкова влаштували акцію проти знесення намету волонтерів, в якому збирають допомогу українським військовим.
Нагадаємо, міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що хоче прибрати з площі Свободи в центрі міста намет волонтерів і повернути одному з проспектів ім'я маршала СРСР Георгія Жукова.
Кадри рішення апеляційного суду
джерело - Фейсбук Катерини Яресько
так он и так сидячий
браво, судье!
Зато когда Зайцева сбила насмерть 6 человек, то тут же выскочило и сказхало, что витноват Дронов и Зайева если б не он не сбила бы! и это на 2-й день когда еще не было судов а Дронов был в больнице.
Чомусь здається,шо ці пасажири взагалі "лєві"на паромі під назвою Україна,тільки завдяки вєнським зобовязанням найшоколаднішого перед фірташем і льовочкіним після кровопролитного Майдану зберегли цю нечисть,та дозволили ще й плисти далі,хоч і "лєвими"
ПиСи. Якщо картинку запостиш знову, то прислухайся. У мене для тебе дещо в голос.
https://youtu.be/90jNwE6VSdg