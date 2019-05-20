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Все про:міськрада (233) Харків (1346)

 Харківська міськрада програла апеляцію стосовно намету в центрі міста - суд дозволив залишити волонтерську споруду. ВIДЕО

Харківський апеляційний суд відхилив скаргу міськради Харкова і дозволив залишити в центрі міста намет, в якому збирають допомогу українським військовим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Громадське.Харків".

18 травня суд дозволив залишити намет зі збору допомоги військовим у центрі міста.

Раніше в центрі Харкова влаштували акцію проти знесення намету волонтерів, в якому збирають допомогу українським військовим.

Нагадаємо, міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що хоче прибрати з площі Свободи в центрі міста намет волонтерів і повернути одному з проспектів ім'я маршала СРСР Георгія Жукова.

Кадри рішення апеляційного суду

джерело - Фейсбук Катерини Яресько

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127899
 
   
 Топ коментарі
 
очевидное невероятное..)))
браво, судье!
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Я б судді здравиці не співав. Просто суддя виявилася з добре вираженим відчуттям самозбереження. Вона правио конфлікт з розлюченими атовцями небезпечніший для здоров'я. ніж конфлікт з "колясочником" Гепою. Харьковский горсовет проиграл апелляцию по палатке в центре города - суд позволил оставить волонтерское сооружение - Цензор.НЕТ 8903
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Поздравляю харківян з маленькою перемогою!!!
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алеж частина тих 73%( від 60 -ти % "галасававших") за - а другая - против...- конфликт "интересов" получаэтся
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Там в тих 73,22%, - 11,67% Бойка, 7% Тимошенко, 3 % Гриценко, 5,48% Ляшко, 4,15 Вілкула .
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ну , я каждому зЭбилу не доХтор Харківська міськрада програла апеляцію стосовно намету в центрі міста - суд дозволив залишити волонтерську споруду - Цензор.НЕТ 9591- но точно знаю, что 5 с хвостиком лямов зЭбилов от общего количества выбоцов Украины - а это свыше 32 000 000 ..., это только 6-я часть , и точно не БОЛЬШИНСТВО..., а то, что большинство - не КАЧЕСТВО , это Аксиома...
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Він і так сидить і вже ніколи не встане. Краще спитайте коли його покладуть, та на його мерії повісять меморіальну дошку... може Харків'яни порозумнішали за цей час і знову не оберуть таку мерзоту...
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гЄпу "посадять" - так чи ні...

так он и так сидячий Харківська міськрада програла апеляцію стосовно намету в центрі міста - суд дозволив залишити волонтерську споруду - Цензор.НЕТ 8436
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Я б судді здравиці не співав. Просто суддя виявилася з добре вираженим відчуттям самозбереження. Вона правио конфлікт з розлюченими атовцями небезпечніший для здоров'я. ніж конфлікт з "колясочником" Гепою. Харьковский горсовет проиграл апелляцию по палатке в центре города - суд позволил оставить волонтерское сооружение - Цензор.НЕТ 8903
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и Антоша Геращенко помалкивал во время этого конфликта- ведь это его родной Харьков, побоялся АТО-шников. а ведь он юрист, мог бы высказаться. и как яростно сегодня хлопал и улыбался Зеле.
Зато когда Зайцева сбила насмерть 6 человек, то тут же выскочило и сказхало, что витноват Дронов и Зайева если б не он не сбила бы! и это на 2-й день когда еще не было судов а Дронов был в больнице.
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Знаєте, саме такі, пещені, наглі, коли при владі і тихі і згорблені, коли просяться у владу і є хряками.
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не понял! Гепа же за клована начал переобуваться, а тут такое? Шо за гониво? Харьковский горсовет проиграл апелляцию по палатке в центре города - суд позволил оставить волонтерское сооружение - Цензор.НЕТ 8198
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Саакашвили Порошенко быстро выгнал,а вот Гепу не трогал,как и других сепаров
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гЭпа за зЭлень - читай "власть"...., а всякие там приходяще - уходящие, это такое - интересы ( зЭлень) - это вечное
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ты - гражданин, я президент... Но ты тоже должен быть президентом. Так клован сказал. Все. кто против нас - против президента. Или не?
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та я уже давно сам себе "Президент" - и в фУй они все мне не упирались ...., и это - ты держись, зЭбилов много
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а помнишь, как он в шарфике с аваковым кричал с бронивика - Ющенко - ТАК!? Харьковский горсовет проиграл апелляцию по палатке в центре города - суд позволил оставить волонтерское сооружение - Цензор.НЕТ 9874
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Ну да,Витя его озеленял,Петя его озеленял,а чтож теперь то будет? Всё логично.Пока был Петя,в любой момент мог понадобится кипиш.И палаточка один из вариантов его организовать на патриотическоф основе.Палаточку следовательно под конец Петиной каденции,для пущей нагнетаемости решено было"закрыть".Надо же было с Пети по максимуму озеленится.Ушел Петя,палаточку(которую якобы пытались закрыть)оставили в покое,нах она ни кому теперь из старого правительства не нужна,бо оно отправилось отдыхать,а"майдана"харьковского так и не случилось.Все логично,зачем с новыми властями отношения портить,пусть себе стоит,есть же не просит.Да и пригодится ежели в очередной раз надо будет заказушный пердимонокль устроить.Перед выборами в Парламент например.Тем более Ирке Геращенко надо будет где-то посидеть, что-то поотстаивать для пущей убедительности в её необходимисти...Короче,детский политический сад,не иначе.
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...ну "28" лет однако - пора "взрослеть" и отвечать ВСЕМ за свои "поступки"...
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Надеюсь так и будет.Хотя бы по финансовой части вопроса.Было бы хорошо,чтобы эти существа растались с львиной долей награбленного,которая ушла бы в казну и уе...али из страны раз и навсегда,вместе со своими выводками.
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купи себе книжку "Рузкие народные сказки" в переводе с иврита
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Сам приветик!Шо?Нападать будете или пока пауза?
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Щас любой может такой ник взять. Сам зе сказал - щас все президенты, даже порохоботы. Харківська міськрада програла апеляцію стосовно намету в центрі міста - суд дозволив залишити волонтерську споруду - Цензор.НЕТ 7700
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" пора брат пора - сказал "ворошиловский стрелок"....- был ветер , и не учтена была ""похЫбка" Харьковский горсовет проиграл апелляцию по палатке в центре города - суд позволил оставить волонтерское сооружение - Цензор.НЕТ 9401
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Ну вот.Наломали Ирке Геращенко весь перформанс.Так она там и не посидела,как полагается.Что за необоснованная судейская справедливость?!Как теперь дамочке доказать свой патриотизм и пользу новому правительству?Шо за люди...
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Гепа і трухан створюють якусь партію "Лєвий бєрєг"
Чомусь здається,шо ці пасажири взагалі "лєві"на паромі під назвою Україна,тільки завдяки вєнським зобовязанням найшоколаднішого перед фірташем і льовочкіним після кровопролитного Майдану зберегли цю нечисть,та дозволили ще й плисти далі,хоч і "лєвими"
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Та шо вже нервувати. Завтра-післязавтра зЄ! їх посадить.

ПиСи. Якщо картинку запостиш знову, то прислухайся. У мене для тебе дещо в голос.
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Пропоную замість спаленой палатки у гепи готель "Національ" відібрати , і нема питань.
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Поздравляю харківян з маленькою перемогою!!!
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дякуємо! Але вірно буде "вітаю", а не "поздравляю".
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Ну и когда это Кернеса останавливало требование закона? Палатку нужно охранять, удвоив посты, иначе снесет нанятыми титушками, а потом скажет, что так и было.
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агентура спецслужб России пытается проводить русификацию. Коллаборантов на нары гнить по статье 111. гос измена. Они работают на вражеские спецслужбы и действуют против государства Украина! таких раньше расстреливали!
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Гепе той намет нафіг не потрібен, то просто показати що він сам потрібен при будь якій владі як мер другого міста в Україні по чисельності населення.
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Цензор.НЕТВідеоСуспільствоХарківська міськрада програла апеляцію стосовно намету в центрі міста - суд дозволив залишити волонтерську споруду. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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