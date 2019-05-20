 Харківська міськрада програла апеляцію стосовно намету в центрі міста - суд дозволив залишити волонтерську споруду. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Громадське.Харків".

18 травня суд дозволив залишити намет зі збору допомоги військовим у центрі міста.

Раніше в центрі Харкова влаштували акцію проти знесення намету волонтерів, в якому збирають допомогу українським військовим.

Нагадаємо, міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що хоче прибрати з площі Свободи в центрі міста намет волонтерів і повернути одному з проспектів ім'я маршала СРСР Георгія Жукова.

Кадри рішення апеляційного суду

джерело - Фейсбук Катерини Яресько