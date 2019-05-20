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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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 "Навіть цей парламент має піти красиво": Тимошенко підтримала розпуск Ради. ВIДЕО

Лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що чинний парламент має ухвалити низку невідкладних рішень і піти красиво. Вона заявила, що повністю підтримує рішення президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Про це Тимошенко повідомила 20 травня у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що парламент "напрацював" на дострокові вибори, не ухваляючи необхідні для країни закони. Наша команда цілком і повністю готова до дострокових парламентських виборів і, безсумнівно, ми в них візьмемо сильну участь, але ще цей парламент має зробити свою роботу", - сказала Тимошенко.

За її словами, Верховна Рада невідкладно має ухвалити новий закон про вибори, змінити всіх керівників силових відомств: Генпрокурора, главу СБУ, міністра оборони.

Також парламент має ухвалити закон про покарання за незаконне збагачення і зниження тарифів.

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"Хотіла б попередити всіх депутатів, виконати цю функцію - це важливо, тому що навіть цей парламент має піти красиво, а не корумпованим, лобістським, таким, що зрадив інтереси людей", - заявила очільниця "Батьківщини".

Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, у Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.

Під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. Також під час виступу Зеленський заявив, що найперше завдання його команди - припинення вогню на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127832
 
   
 Топ коментарі
 
а бабе Йуле пора на пенсию в Качановский дом престарелых!
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тимошенко покажи пример возми распусти свою свору воров
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Баб Юль,а ты уверена-что пройдеш в следующий?
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По перше, що за примітивізм у зверненні? Ви вважаєте себе ********? Тоді відкрию Вам маленький секрет, у Європейських та і світових стандартах якості життя віковий ценз давно змінився і людей починаючи з 75 років називають людьми похилого віку, а старими з 90 то у вашій голові не все адекватно. По друге, подивіться будь яке опитування, кого люди вважають гідним бути Прем'єром? Тимошнко на першомі місці, то не личить вам так неповажно до думки людей відноситись.
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я цю бабусю не люблю ще з 2014року. ні під першого,ні під час 2го майдану не любив і чмирив її фанатів. знаєте яке було неймовірне бажання залізти на йолку та зідрати к єпеням її портрет...королева брехні,маніпуляцій,мать карупції!
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Ваша ненависть, повністю не обгрунтована та не зрозуміла, бо ЮВ була політичним в"язнем при режимі Яника і це повністтю доведено, з цим погодився весь світ, окрім вас
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тімашонка на останньому місці, і беня клована до влади притягнув, не для того щоб якихось престарілих звнову прем'єрами ставити, у них на всі посади свої люди, і капітельманша туди не входить.
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Та вона не має до нього жодного відношення, це вже було не раз доедено, годі вже поширювати якусь дурню
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Я не розумію. Чому такий поганий парламент, що в перший день розпускає президент, що має найменшу недовіру у людей, має прийняти всім необхідні закони. Чому більше, як за 20 років не прийняли, і в першу чергу, ті що на відеоролику і ще мають моральне право давати іншим оцінку і вимагати. То збирайте не корумпований парламент і приймайте! А цей парламент прийняв найбільше демократичних законів. Цей парламент визнав шлях в Европу і НАТО. Цей парламент проводить децентралізацію, "Прозоро", приймав закони на користь армії і т.п. Цей парламент підвищив пенсії і зарплату.
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Ну якщо він такий прогресивний цей парламент, то нічого не заважає і зараз відпрацювати всі запропоновані зааконопроекти, які у вас заперечення? Що поганого було запропоновано?
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Як ви не розумієте, що такий парламент зараз дуже заважає після ЗЕпрезидента остаточно завалити Україну до ніг путіна. Треба, щоб у ВР швидко стала конституційна більшість із "Слуга народу"+"Батьківщина"+"Опоблок". І тоді ще й промосковська ВР напише йому звернення - Введи войска. Малоросія і Новоросія отримають потужний імпульс. Наробили зебіли на довго.
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так отож, але беня прийшов не для того, щоб приймати закони для України, він прийшов грабувати і у нього на всі посади свої люди і в парламент теж.
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Позиція Тимошенко не новина, вона вже попереджала Парламент про неприпустимість дій останніми тижднями. Поважаю її позицію, і вважаю що така політична фігура має очолювати новий уряд.
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тільки в качаніській колонії або в Біробіджані
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Незавидная участь будет у партии Поци если они таки пролезут в Раду. Кругом враги, с кем ширку создавать? ЕДинственные близкие к ним по духу, это феодальный клан Байки, не зря же торт все 5 лет их в обиду не давал, хотя и пришлось идеологически, "типа", разделиться. Но в будущей Раде,ради наживы, придёться петькам снять маски патриотов-националистов, евроинтеграторов и привержинцев НАТО - будет это как всегда топорно, нагло и в обнимку с мудачуком, но со старыми лозунгами
"Геть вiд мАскви", но уже не так быстро.
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Быстрее б уже Юлия Тимошенко стала премьер министром. Это может спасти Украину от полного хаоса и тотальной некомпетенции
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ты наверно тыщу не получил или по тамифлю соскучился?))
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Быдлоид порходрочерный, могу тебе напомнить про тамифлю. Прочитай и можешь идти на Х.

Журнал Фокус 09.11.2009г.
«Эпидемия гриппа была проверкой для МИД Украины относительно способности обеспечить новые механизмы координации действий, как в привлечении международной помощи, так и в противодействии чрезвычайным обстоятельствам, которые могут возникнуть в будущем»
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Петр Порошенко.
«Нам были доставлены антибиотики, лекарственные препараты, дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты. Начала доставляться противогриппозная вакцина и прибыли с этим гуманитарным грузом специалисты», - рассказал Порошенко.
По его словам, «в министерстве четко выработали перечень лекарств, которые являются сертифицированными, которые безопасны и проверены, которые сразу можно использовать на территории Украины», сообщает пресс-служба «Нашей Украины».
Отвечая на вопрос, является ли закупка препарата «Тамифлю» личной договоренностью Порошенко с производителем, министр сказал: «Это правда. Мы это сделали по решению СНБО».
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а треба щось інше робити, але стара вже, та й третій раз в одне й те саме лайно вступати, може хоч це не зробити у клована розуму вистачить
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Тимошенко правильно все сказала. Маємо консолідуватися і виводити країну з кризи. Вистачить вже сварок між собою ворогу на користь!
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и начинать нужно с беспредела? как начнется так и закончится
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ДАЖЕ этот парламент))) этот парламент самый продуктивный из 8 созывов, это факт а не мое мнение. а что ты **** рыжая делала в предыдущих 6ти созывах?
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Ваш продуктивный парламент довёл до того что миллионы украинцев сбежали из страны, милионы нищих, война, экономическая разруха и тотальная деградация. Тимошенко была в опозиции к вашему сведению и не могла влиять на принятие решений в Раде
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миллионы поехали по безвизу, войну начали вы рашисты, и юля была коалиции))) идиот
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Юлия Тимошенко это оптимальная кандидатура на пост премьера. У неё есть команда профессионалов и успешный опыт премьерства. В неё верят миллионы людей по всей Украине
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Как бы он ,этот парламент не уходил--это уже красиво,даже то,что объявили о его роспуске.
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Парламент на мыло, Юлю на премьера!
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Зеленський тільки тому президент, що соєвий барига кинув всі сили та мільярди грошей на боротьбу з Тиморшенко, поливаючи її кожен день брудом через свої телеканали та телеканали партнерів-олігархів.
Маючи успішний досвід боротьби з олігархами, вона буде відмінним прим'єром при президенті Зеленському і разом вони точно змінять Україну накраще
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А чего это порохатые быдлюки ТАК активно зашевелились при виде "юлькивароффки"? Штаны полапайте, холерные вибрионы, повсирались от злобы небось. "Навіть цей парламент має піти красиво": Тимошенко підтримала розпуск Ради - Цензор.НЕТ 8162 "Навіть цей парламент має піти красиво": Тимошенко підтримала розпуск Ради - Цензор.НЕТ 6173
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Молодець Тимошенко, скільки б не кричали в її адресу чорнухи, а вона гідно спиймає всі виклики. В нашому політикумі немає рівних їй у вмінні бути готовою до будь яких змін та несподіванок. Країні потрібен саме такий Прем'єр.
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то заберіть її на до себе на рашу чи айфоня проти?
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Трижды просравшая выборы президента Украины тоже должна уйти из политики вообще, и если не красиво, то хотя бы молча!
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1. "Батьківщина" ніколи не програвала вибори.
2. Юлія Тимошенко не програла президенські вибори - просто виграв тренд на нові обличчя. Якщо би Порошенко не сфальшував свій вихід у другий тур, ще не відомо, хто би зараз розпустив раду.
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Інакше кажучи якби Тимошенко в другому турі "перемогла" Зеленського набравши 13 відсотків голосів. Вона, була б сьогодні президентом?! "Навіть цей парламент має піти красиво": Тимошенко підтримала розпуск Ради - Цензор.НЕТ 3943 "Навіть цей парламент має піти красиво": Тимошенко підтримала розпуск Ради - Цензор.НЕТ 4021
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Ніі, створивши Зеленського Порошенко сам вляпався в свої пастки
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Да правильно должен достойно уйти и желательно навсегда без исключений.
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Все що раніше пропонувала Батьківщина зараз запрпонував Зеленський, то логічно, що Тимошенко зі своєю пооітичною силою підтримала таке рішення. Разом ми сила.
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Тому що програма "Новий Курс України" містить все, що можна зараз зробити для виходу з кризи.
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А що і Зеленський теж збирається створювати ПРиБЮТ з Януковичем? А то тоді передбачалось Що Вона і Овоч також "разом сила"... "Навіть цей парламент має піти красиво": Тимошенко підтримала розпуск Ради - Цензор.НЕТ 9944
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ПриБЮТ створював Гринів, який був проросту провокатором в середовищі БЮТ тому всі питання до нього
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Потрібно єднатися. От Тимошенко і підтримала ініціативу Зеленського щодо розпуску Ради.
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Не дивно, що в топі коментарі проти Юлії Тимошенко. Сайт залишається останнім форпостом порохоботів.
А по суті зазначу, що "Батьківщина" діє послідовно і завжди в інтересах України!
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Звичайно що "Батьківщина" діє послідовно! Спершу взяла в партію брудного вбивцю Лозінського, потім обіцялку пенсії в 500 доларів Королевську, снайпера по відстрілу хімікусів Пашинського, знатного регіонало Володимира Олійника, "Бляху-Муху" третього тисячоліття Луценчиху...
Достатьно? Чи спиську продовжити? "Навіть цей парламент має піти красиво": Тимошенко підтримала розпуск Ради - Цензор.НЕТ 2000
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Та просто тут система і якщо її не зламати ці порохоботи будуть і надалі спотворювати інформаційний простір
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Порохоботи слідом за Гройсманом мають піти у відставку!
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Интересно, конечно, главы фракций парламента первые за роспуск парламента, потому что он плохой! Так уйдите немедленно, всеми своиси фракциями. Зачем нам, чтобы плохой парламент еще работал?
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Вообще не понятно,почему этого не произошло сразу после выхода из коалиции 3 фракций.
Может лодку не хотели качать.
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Лярва переобулась в женщину легкого поведения)
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Порохоботи хамлять, вам ще платять? чому ви ще гадите по мережам
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Сам ти лярва. Хто дав тобі право таке писати? Поважай людину, яка зробила все, щоб не розпродати українську землю, щоб в тебе не вкрали останнє.
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Тимошенко ніколи не боялась вийти до людей, тому вибори вона брала чесно відкрито, але мажоритарка це тотальна корупція і грає на руку тим хто заправляє бюджетом. Цього року ним заправляє Порошенко, відповідно гроші народні пішли по округам БПП і НФ тому мажоритарку треба конче скасовувати і йти по спискам, ось і все, інакше вибори не мають сенсу, бо зайдуть ті ж самі
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Обираємо нормальний Парламент, Прем'єром Юлії Тимошенко і впроваджуємо Новий Курс все...
Успіх країни гарантовано!!!
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Сподіваюся так і буде. Адже іншого вибору нема. Гройсман вже звільнив місце для леді Ю.
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Верховну Раду треба розпускати. Тимошенко має бути спікером чи прем'єром - заслуговує на політичну відповідальність. Має потужну команду і продуману програму. В 2008 році витягнула країну із економічної кризи. Має відродити Україну і тепер.
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Дуже розумна і виважена. Саме Тимошенко повинна бути наступний прем'єр-міністром. А партія Батькіщина обов'язково переможе на цих виборах.
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Уверен, что партия Батьківщина будет ключевой полит силой в парламенте, войдет в демократическую коалицию и сможет реализовать свою наработанную программу Новый Курс для улучшения уровня жизни и возрождения экономического развития страны. Тимошенко - конечно премьер, потому, как она действительно лучшая кандидатура.
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Абсолютно согласен, очень крутая позиция, она не держится за депутатский мандат, в силу амбиций, мне кажется Юлии Тимошенко мало быть простой депутаткой, она хочет делать гораздо больше, в подтверждении ее позиция в последнее время и заявление сейчас!
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Новый парламент будет управляться коалицией Батькивщины и Слуги Народа. Будем очень надеяться что наша страна сможет выбраться из той глубокой ямы, где находится сейчас. Юлия Владимировна, все надежды на Вас.
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Знаете, я остался в оккупированной территории, не могу уехать, но очень тужу за Украиной, очень надеюсь, что Юлия Тимошенко и Зеленский вернут все на СВОИ места!
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Поважаю позицію Юлії Володимирівни, та вважаю що в новому парламенті повинні бути партії, які обрані за новим виборчим законодавством та змінені генеральний прокурор, голова СБУ, министр оборони. Нічого не повинне нагадувати про цю стару владу вже зараз.
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Так, ніякої мажоритарки, бо тоді до парламенту проходять місцеві князьки, яким там нічого робити. Вони туди йдуть за недоторканістю і бюджетом. А система списків ефективна тим, що за одного негідника понесе відповідальність вся партія - дисципліни буде більше, та й імперативний мандат буде легко застосувати по відношенню до тих, хто зрадить обіцянкам.
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Боже, дай українцям розуму обрати гідних депутатів! Почитаєш коментарі - тільки суперечки між "абинеюлями" та її фанатами. Коли вже буде об'єктивність, аналіз програм?
Є "Новий Курс України" - добра програма, проте чи можна її виконати без чіткої взаємодії між Урядом, Парламентом та Президентом? Ні!
Чи може Зеленський без професійної підтримки ефективно керувати країною? Що він буде робити, коли шоу скінчиться, коли Гройсман піде, коли оберуть нову Раду?
Тільки взаємодія! І Юлія Тимошенко, на моє переконання, має очолити Уряд.
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Ця програма складна для розуміння - не всі розуміються на економіці, державотворенні, міжнародних відносинах. Це і зіграло гіркий жарт із Юлією Тимошенко - українці її просто не зрозуміли і проголосували за зрозумілого простого "слугу народу". Проте прем'єр-міністра призначають спеціалісти, і вони програму мають проаналізувати! Думаю, що Юлії Тимошенко довірять Уряд.
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Нарешті ми почули конструктивну думку! Бо вже втомилися від гасел та популізму.
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Підтримую політиків, які ставлять найвище інтереси українців, а не власних політичних проектів!
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Ох сое новый кандидат для обгаживания.
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Тимошенко правильні речі каже. Маємо підтримати її. Думаю "Батьківщина" набере більшість на цих виборах і вона стане прем'єром. Чекаю цього чудового моменту, вона гідний лідер, заслужила
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Я вірю, що ця жінка, дійсно наведе лад в Україні, вона має велику команду проіфесіоналів та правильну стратегію по відбудуванню нашої країни. Бажаю успіхів в цій не простій справі!
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Якщо вибори проведуть чесно, як було за Порошенка, то бабі Юлі депутатський мандат не світить, 5% не набере, бо більшість її електорату перекочувало до Зеленського. Але так як повертаються нові старі "професіонали", то про чесні і прозорі вибори можна забути, і у разі якщо коломойський збереже свій вплив на преЗЕдента, то не виключено що їй намалюють необхідний процент.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Навіть цей парламент має піти красиво": Тимошенко підтримала розпуск Ради. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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