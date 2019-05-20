 "Навіть цей парламент має піти красиво": Тимошенко підтримала розпуск Ради. ВIДЕО

Про це Тимошенко повідомила 20 травня у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що парламент "напрацював" на дострокові вибори, не ухваляючи необхідні для країни закони. Наша команда цілком і повністю готова до дострокових парламентських виборів і, безсумнівно, ми в них візьмемо сильну участь, але ще цей парламент має зробити свою роботу", - сказала Тимошенко.
За її словами, Верховна Рада невідкладно має ухвалити новий закон про вибори, змінити всіх керівників силових відомств: Генпрокурора, главу СБУ, міністра оборони.
Також парламент має ухвалити закон про покарання за незаконне збагачення і зниження тарифів.
"Хотіла б попередити всіх депутатів, виконати цю функцію - це важливо, тому що навіть цей парламент має піти красиво, а не корумпованим, лобістським, таким, що зрадив інтереси людей", - заявила очільниця "Батьківщини".
Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, у Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.
Під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. Також під час виступу Зеленський заявив, що найперше завдання його команди - припинення вогню на Донбасі.
"Геть вiд мАскви", но уже не так быстро.
Журнал Фокус 09.11.2009г.
«Эпидемия гриппа была проверкой для МИД Украины относительно способности обеспечить новые механизмы координации действий, как в привлечении международной помощи, так и в противодействии чрезвычайным обстоятельствам, которые могут возникнуть в будущем»
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Петр Порошенко.
«Нам были доставлены антибиотики, лекарственные препараты, дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты. Начала доставляться противогриппозная вакцина и прибыли с этим гуманитарным грузом специалисты», - рассказал Порошенко.
По его словам, «в министерстве четко выработали перечень лекарств, которые являются сертифицированными, которые безопасны и проверены, которые сразу можно использовать на территории Украины», сообщает пресс-служба «Нашей Украины».
Отвечая на вопрос, является ли закупка препарата «Тамифлю» личной договоренностью Порошенко с производителем, министр сказал: «Это правда. Мы это сделали по решению СНБО».
Маючи успішний досвід боротьби з олігархами, вона буде відмінним прим'єром при президенті Зеленському і разом вони точно змінять Україну накраще
2. Юлія Тимошенко не програла президенські вибори - просто виграв тренд на нові обличчя. Якщо би Порошенко не сфальшував свій вихід у другий тур, ще не відомо, хто би зараз розпустив раду.
А по суті зазначу, що "Батьківщина" діє послідовно і завжди в інтересах України!
Достатьно? Чи спиську продовжити?
Может лодку не хотели качать.
Успіх країни гарантовано!!!
Є "Новий Курс України" - добра програма, проте чи можна її виконати без чіткої взаємодії між Урядом, Парламентом та Президентом? Ні!
Чи може Зеленський без професійної підтримки ефективно керувати країною? Що він буде робити, коли шоу скінчиться, коли Гройсман піде, коли оберуть нову Раду?
Тільки взаємодія! І Юлія Тимошенко, на моє переконання, має очолити Уряд.