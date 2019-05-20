 "Кажіть просто - Володимире": Зеленський попросив не звертатися до нього по імені та по батькові. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.
"Звертаюся до всіх українців і хочу попросити вас, щоб не називали мене Володимиром Олександровичем. Будь ласка, кажіть просто - Володимире", - написав Зеленський.
Саме на такому зверненні до себе Президент України Зеленський наполягав і під час проходу з парламенту в Адміністрацію президента після інавгурації.Відео ТСН
Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, у Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.
Під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. Також під час виступу Зеленський заявив, що найперше завдання його команди - припинення вогню на Донбасі.
Ты воистину хлеба проще, рельс прямей!
Роняю скупую мужскую слезу от васторга!
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Блазень - близька до монарха або феодала особа, обов'язком якої було розважати вельмож та їхніх гостей жартами, нерідко сатирично гострими.
Блазень виступає як сценічний персонаж в давніх ярмаркових та балаганнихвиставах. Він часто трапляється у творах В. Шекспіра, П. Кальдерона та ін.
У переносному значенні - дурень, телепень.