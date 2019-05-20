EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  25216  320
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (1234) інавгурація (121) звернення (82)

 "Кажіть просто - Володимире": Зеленський попросив не звертатися до нього по імені та по батькові. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський просить українців звертатися до нього не по імені та по батькові, а просто по імені.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

"Звертаюся до всіх українців і хочу попросити вас, щоб не називали мене Володимиром Олександровичем. Будь ласка, кажіть просто - Володимире", - написав Зеленський.

Кажіть просто - Володимире: Зеленський попросив не звертатися до нього по імені та по батькові 01

Саме на такому зверненні до себе Президент України Зеленський наполягав і під час проходу з парламенту в Адміністрацію президента після інавгурації.

Відео ТСН

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський показав декларацію за 2018 рік: вілла в Італії, 5 квартир у Києві і зарплата 347 тис. грн на місяць

Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, у Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.

Під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. Також під час виступу Зеленський заявив, що найперше завдання його команди - припинення вогню на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127823
 
   
 Топ коментарі
 
Клоун попросил к нему вообще не обращаться, а сразу к Игорю Валерьевичу...
 показати весь коментар
 
Потужно. Перша перемога. Зелібоби в екстазі.
 показати весь коментар
 
А вчителі що ще не отримують по 4к баксів зарплати? Сопля вже півдня як президент!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
Це вже було. у анекдоті про Брежнєва: "Называйте меня просто - "Дорогой Леонид Ильич".
 показати весь коментар
 
 
У твоего тёзки из параши имя ещё короче. Жди- скоро тебя примерно так и назовут. "Кажіть просто - Володимире": Зеленський попросив не звертатися до нього по імені та по батькові - Цензор.НЕТ 8393
 показати весь коментар
 
 
Прямо як Брєжнєв : "Звертайтесь до мене просто - Ілліч"
 показати весь коментар
 
"Называйте меня просто - горбуша..." (с) А чому не Вован? Чому не Вовік? А взагалі, яка різниця? Усе, перестаю цікавитись цим серіалом - це вже не моя стареча справа, нехай ті, хто його обрав, розбудовують, творять, захищають, домовляються з чортами... Доживемо - побачимо, якщо не осліпнемо.
 показати весь коментар
 
Владимир,-он же Штирлиц,он же Максим Максимович Исаев,он же Всеволод Владимирович Владимиров! Во как надо! "Кажіть просто - Володимире": Зеленський попросив не звертатися до нього по імені та по батькові - Цензор.НЕТ 1199
 показати весь коментар
 
Вован!
Ты воистину хлеба проще, рельс прямей!
Роняю скупую мужскую слезу от васторга!
 показати весь коментар
 
 
Вобще-то он приказал обращаться к нему "таваріщь владзімір"
 показати весь коментар
 
Пусть Володей тебя мама с папой называют. Если бы были мозги, то учитывая, что 73% процента из 18 млн. человек, что проголосовали (почти 11 млн. вообще не брали участия в этом процессе и которые смотрят за этим действием), наверное ждали, что скажешь называть тебя ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ. По панибратски, тебя Кошевой, Пикалов, Кравець, Ткачук и другие актеры могут называть под шашлычок. В который раз прошу, выходи с киношного образа, сейчас новая серия - Слуга народа (РЕАЛЬНОСТЬ).
 показати весь коментар
 
елупень з ганебным дзеля БЕЛАРУСАЎ (ЛІТВІНАЎ) нікам, знікні адсюль, пудзіла руснявае.
 показати весь коментар
 
 
Сегодня, любители Зеленского,вы подписали приговор Украине, себе и своему будущему! Теперь вы выпьете эту горькую чащу до дна!
 показати весь коментар
 
 
К сожалению с нами вместе. Только у них голова болеть не будет, так как там болеть нечему.
 показати весь коментар
 
Його ім'я блазень
.------------------------------------------

Блазень - близька до монарха або феодала особа, обов'язком якої було розважати вельмож та їхніх гостей жартами, нерідко сатирично гострими.
Блазень виступає як сценічний персонаж в давніх ярмаркових та балаганнихвиставах. Він часто трапляється у творах В. Шекспіра, П. Кальдерона та ін.
У переносному значенні - дурень, телепень.
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Кажіть просто - Володимире": Зеленський попросив не звертатися до нього по імені та по батькові. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору