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Все про:Адміністрація_Президента (395) Зеленський (1234) інавгурація (121)

 "Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!": Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський увійшов до будівлі адміністрації президента України на вул.Банковій у Києві.

Зеленський прибув на вул.Банкову в оточенні охорони і своїх соратників - Дмитра Разумкова, Руслана Стефанчука та Андрія Богдана, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відео Олег Богачук

Дорогою до Адміністрації Зеленського також супроводжували кілька сотень простих громадян, які чекали на нього в Маріїнському парку та біля будівлі Верховної Ради.

Біля адміністрації президента були відкриті ворота металевого паркану, і всі охочі змогли підійти до адмінбудівлі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський сьогодні збере фракції для консультацій з питання розпуску Ради, - нардеп Карпунцов

Зеленський увійшов до будівлі адміністрації президента України під вітальні вигуки своїх прибічників.

Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!: Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента 01
Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!: Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента 02

Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!: Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента 03
Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!: Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента 04

Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!: Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента 05
Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!: Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента 06
Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!: Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента 07
Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!: Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента 08
Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!: Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента 09
Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!: Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента 10

Фото Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127789
 
   
 Топ коментарі
 
вернувся він при пороху а не при зеленському, і питання до СБУ і решти як?-Значить він не засуджений, а чому то питання до вас порохососів бо ЗЕ тільки но присягу прийняв, чи він особісто має бігти і арештовувати?
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Стиль и уровень общения порохоботов, аналогичен противникам ЕвроМайдана, т.е. ольгинская школа. Сомневаюсь что с такими можно договориться, поскольку договор с ними не стоит бумаги, на которой он написан.
И надеюсь сегодня все успели заметить, что уже при ПАП загородили ул. Банковую.
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Побачимо що буде через пів року...скільки буде охорони і "охочих" "привітати" "Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!": Зеленський пішки пройшов з Ради до будівлі Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 6555
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Ви адекватні? Там дається певний час на промову.
Я можу 1000 пунктів таких накидати.
488. Ні слова про козацтво
489. Ні слова про ремонт доріг
...
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Забув ще пункт 6.... про "путіннападе". Бо все це обіцянки пороха... до речі не виконані за 5 років. "Не словом... а ділом!"
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Вітаю всіх з Україною без мародера порошенка !
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Прячется под столом , а скоро будет од шконкой.
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ой, не надейтесь так легко его здыхаться.
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Может показалось, но такое впечатление, что у него репетитор из Галичины. Нотки акцента
в ВР присутствовали. ) И да, пусть говорит по-зеленски, и делает по-зеленски, главное во благо всего народа Украины.
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Бєнін холуй буде тобі "дєлать во благо..." коли ви вже розуму наберетесь?
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И даже не велел отсекать гражданских. Зрада я так полагаю )
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Кому сейчас не позавидуешь, так это охране нового Президента. Сегодня у многих добавится седых волос. Раньше было проще - привёз в автобусах "свой народ", "гражданских отсёк" и выбивай смартфоны в своё удовольствие. ))
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Не отсекать - єто тролинг. Квартальщиком он и на должности президента останется.
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между тем, тихой сапой ...
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии


Городские главы Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Финальные переговоры состоялись несколько дней тому назад. Об этом Lb.ua стало известно из собственных источников.
По имеющейся информации, речь идёт о формировании условной "партии мэров"» с прицелом на электорат юго-востока. Задача - участие в парламентских выборах. Предполагается, что избирательный список возглавит Кернес.
Возможно, формальной базой объединения станет партия Геннадия Труханова "Доверяй делам" (для соблюдения требования Минюста о длительности регистрации политсил, намеревающихся учавствовать в выборах).
Интересно, что по данным Lb.ua союзники рассчитывают на информационную поддержку холдинга "1+1".


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Бэня яйки по всем корзинам раскладывает
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Это хорошая новость. Если рыгоэлекторат распорошить между большим количеством партий - велика вероятность, что большая часть их них просто не пройдет избирательный барьер.
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володя- войди в историю, а не стань как зек или свыня диабетическая
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А ще було таке фото А де був Зебіл у цей час?
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Далось тебе то блдь нато беззубое. От жеж. бестолковые какие-то истерички
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действительно, не то шо мощный таможенный союз, правда, кацапчег?
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Жодне НАТО не захистить нас, якщо не матимемо власної потужної армії. До речі, кістяк НАТО - це, в основному US military.
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Яким боком НАТО заважає розбудовувати власну потужну армію?
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я не про то. А что касается "якщо не матимемо власної потужної армії", за 4 года мы построили серьезный фундамент для армии нового образца. И за это респект Петру Алексеевичу. Теперь ждем-с продолжения от Владимира Александровича "Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!": Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 1980
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Я пишаюсь своїми земляками-українцями. Дали доброго копняка порошенці на виборах. Всіх Вас з радісним днем ! "Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!": Зеленський пішки пройшов з Ради до будівлі Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 4961
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"мене таксист сказал, что весь Киев был заблокирован....." Іноді складаєця таке враженя, що у 91-му російська кегебня зібрала з усього іздохнувшого СРСР усіх молодих покидьків, дала їм гроші на ржаві !жігулі" й на на квартири (тоді це коштувало 3 000 долярів) й переселила в Україну. 76 % "українських" таксистів приїхали в Україну з кацапських Рязанєй та Тамбовов у 1991-1992 роках у 20-ти річному віці.
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На щойноминулих виборах була в комісії.Змушена була заглядати у паспорти,так от дві третини від тих хто підходив до мого столу народжені якраз в рязанях і тамбовах.
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через год посмотрим как ты **** будишь прятаться от своих дыбилов
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Леша, побереги себя, не бери близко к сердцу - так за год можно не дождаться и желчью изойти
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да ты прав , когда дыбил к сердцу близко брать не будешь и с желчью будет все в порядке.
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Та біля нього ж.Піджаки понадівали,як на свайбу.
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Порохоботам не нужно плеваться. Вон вас сколько сегодня на Цензоре. Создайте свою партию или идите в петину и меняйте Украину. Пока вы своим поведением все делаете,чтобы петя и на парламентских пролетел. Меняйте стратегию и тактику. 5 лет ваших плевков, оскорблений и унижений украинцев привели к плачевному результату для вашего вождя. Но вы не из тех, кто делает выводы, правда?
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Ты шо такое говоришь？не мешай сое, пусть топят своего упыря
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Какая "соя" 3****? Меняй уже методичку. Или ты планируешь еще 5 лет фейлы своего 3****а мнимой "соей" прикрывать?
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Порошенко вряд ли попадёт в Раду. Как и Ляшко и подобные.
Народу осточертело. Очень.
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5%й барьер Порошенко пройдет почти наверняка - разве что Зеленский сможет совершить за пол-года нечто почти невероятное в пользу Украины - тогда за Петю останутся только казнокрады и самые упоротые...но вероятность крайне мала.
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Ничего он не совершит, более того, он уже сделал все что бы парламент принял его в штыки, а потом будет разыгрывать карту "я хороший, но злые депутаты мне помешали". Сработает это ли нет я хз, учитывая крайне низкий IQ типичного 3***** может и пройдет.
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А ты сравнивал их IQ со своим, что берешься утверждать про подобное?
И может быть ты считаешь украинцев нацией дебилов, раз не менее чем у 75% по-твоему крайне низкий IQ?
У вбросовосприимчивых петебилов очень забавное свойство считать себя умнее всех остальных - а ведь это явно не признак большого ума.
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Вот смотри, я сразу могу сказать что ты 3****, по первому же твоему посту. За 3****а проголосовало 12 млн человек, в стране живет 43 млн, но типичный 3**** будет белееить про 73% (в твоем случае даже про 75%). Как я и говорил, у 3****ов крайне низкий IQ.
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Так а у вашій партії хто буде? Ще жодного кандидата не відомо, а ви вже готові за них голосувати...
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Дай посилання, де я сказав щось про те, що готовий голосувати.
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сразу видно зебилов - голосуют против кого-то за абы-кого. верной дорогой идете, а мы подождем пока вы все развалите, там и посмотрим что делать.
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Штандартенфюрер СС Шольц входит в кабинет Мюллера, который слушает радио, и внезапно сообщает ему:- Штирлиц идёт по коридору.- По﻿ какому коридору?- По нашему коридору. Штирлиц идёт﻿ по нашему коридору.- А куда он идёт?(пожимает плечами)После этого вновь появляется Штирлиц, голос за кадром (Ефим Копелян) говорит: «Штирлиц шёл к Мюллеру».
Подробнее: http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D0%B8%D0%B4%D1%91%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%83
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Це добре що тепер Цензор буде відслідковувати кожен крок Зе.
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Цензор незворотньо перетворюється на помийку, де гнитимуть соєво-маргаринові торти.
Скоріше всього, треба переходити на інший сайт.
Смердить.
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Терпіння! Порівняйте на скільки впав запал у порохоботів усього за лічені години після інаугурації. Лікування психічно хворих людей потребує часу та терпіння... і суворого дотримання режиму
Нехай виплачуться і їх попустить.
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Ну - баннеры висят, наверное проплачены до конца месяца, а может и до следующих выборов - денег у Пети не мало - еще и пару миллиардов на фонды свои получил из бюджета.
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Оце прєзідєнт ! Зразу видно-народний ! А на вєлосіпєді вечєром поїде ?
А кілька сотень простих громадян для чого піджаки і галстуки оділи ? Мерзнуть ?
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Каждому свое.
"Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!": Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 8932 "Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!": Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 5656
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Поясню сое, лайкающих эти фото. Это разница между цивилизацией и продажной желчью.
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твоя цивилизация таня это тройка особая гед твоя бабка сидела за кваартирка и толстый хер нача тройки "Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!": Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 3257
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Я этот словесный бред не понимаю. Учиться никогда не поздно. А тебе это еще и срочно нужно. Начинай с первого класса.
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так таня учить мне тебя надо как рабыню из пампаса
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Metro" vs. ДАП "Взятіє "Metro" в головах українського обиватєля Tatyana Pomolova стоїть на 5 ступєньок вище 242 днів оборони ДАПа. Єслі на вулиці спросить: "Шо б ви хотіли повторить? Подвіг Кіборгів чи рознос великого... https://www.facebook.com/100010282922448/posts/889397541413002/ … "Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!": Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 1513
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Не нужно прятаться за киборгов. Между ними и тобой бездна.
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не хрюкай танюха не визжи ты им нам ВСУ и фрайкору плюнула в лицо теперь получай салом по хлебалу своему "Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!": Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 4945 И поведай про боефой путь сопли зелёной которая косила от армии под юпко мама Рима "Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!": Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 4945
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ВСУ сидит в интернете? Серьезно?
Вот со своим хлебалом и хрюканьем не позорь ВСУ. Это ничего, что я ответила тебе на твоем"элитном" языке? А теперь "Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!": Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 1732.
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представь себе прикинь даже каналы пилим- вон цензор видосики перепосчивает "Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!": Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 6710 так что мимо тушка цлеюлитна Да вот герой зе до 0 40км но он герой в бронике при жаре в 40 "Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!": Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 2763"Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!": Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 6120
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Занимайся собой, тренируйся и не будешь тушкой целюлитной. Все в твоих руках. Еще раз. Не нужно прятаться за чужими спинами и фото. Не набридай. Ты не интересен, а быковать можешь в подворотне, там тебе и место. И словарный запас подходящий.
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Не потешай меня "Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!": Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 8025 я за спинами не прячась свой долг выполняю "Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!": Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 8025 Это ты мелешь херню крупного помола "Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!": Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 8025 про цивилизацию зе поведай или она как его родни в провансе пала на колени пред арабами и потом в обозе валила за Перенеи от Молота
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А раньше была значит на Порошенко и K. Договаривайте. )
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"Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!": Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 6457

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"Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!": Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 3531"Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!": Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 8790"Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!": Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 2785
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А Оффшоренко Мальдивский когда в Одессе в 17 году открывал Потёмкинскую лестницу (с таким видом, как будто это он её построил, а не Воронцов за 180 лет до того), приказал огородить всё металлическими заборами в радиусе километра, чтобы не дай бог холопы не приблизились к нему.
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Пока ты просто клоун и не более. Наслаждайся ролью. Потом будут спрашивать, возможно даже ногами...
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в окружении охраны и кучи типов каких-то и бегом...
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Не те що Петрусь у Львові. Весь центр перекрили два місяці тому на шість годин, щоб Петрусь зміг своє слово галичанам мовити.
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уже тролить мародера гражданских НЕ отсечь!
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Приятно смотреть на нашего нового президента--молодость, стройность,непринуждённость--почти похож на Макрона--президента Франции.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!": Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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