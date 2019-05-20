 "Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!": Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленський прибув на вул.Банкову в оточенні охорони і своїх соратників - Дмитра Разумкова, Руслана Стефанчука та Андрія Богдана, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відео Олег Богачук
Дорогою до Адміністрації Зеленського також супроводжували кілька сотень простих громадян, які чекали на нього в Маріїнському парку та біля будівлі Верховної Ради.
Біля адміністрації президента були відкриті ворота металевого паркану, і всі охочі змогли підійти до адмінбудівлі.
Зеленський увійшов до будівлі адміністрації президента України під вітальні вигуки своїх прибічників.
Фото Олег Богачук
И надеюсь сегодня все успели заметить, что уже при ПАП загородили ул. Банковую.
Я можу 1000 пунктів таких накидати.
488. Ні слова про козацтво
489. Ні слова про ремонт доріг
...
в ВР присутствовали. ) И да, пусть говорит по-зеленски, и делает по-зеленски, главное во благо всего народа Украины.
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии
Городские главы Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Финальные переговоры состоялись несколько дней тому назад. Об этом Lb.ua стало известно из собственных источников.
По имеющейся информации, речь идёт о формировании условной "партии мэров"» с прицелом на электорат юго-востока. Задача - участие в парламентских выборах. Предполагается, что избирательный список возглавит Кернес.
Возможно, формальной базой объединения станет партия Геннадия Труханова "Доверяй делам" (для соблюдения требования Минюста о длительности регистрации политсил, намеревающихся учавствовать в выборах).
Интересно, что по данным Lb.ua союзники рассчитывают на информационную поддержку холдинга "1+1".
Народу осточертело. Очень.
И может быть ты считаешь украинцев нацией дебилов, раз не менее чем у 75% по-твоему крайне низкий IQ?
У вбросовосприимчивых петебилов очень забавное свойство считать себя умнее всех остальных - а ведь это явно не признак большого ума.
Подробнее: http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D0%B8%D0%B4%D1%91%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%83
Скоріше всього, треба переходити на інший сайт.
Смердить.
Нехай виплачуться і їх попустить.
А кілька сотень простих громадян для чого піджаки і галстуки оділи ? Мерзнуть ?
Вот со своим хлебалом и хрюканьем не позорь ВСУ. Это ничего, что я ответила тебе на твоем"элитном" языке? А теперь .
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