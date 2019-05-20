 Демарш на інавгурації: глава СБУ Грицак і командувач ССО Луньов не віддали честь Зеленському. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Це сталося під час представлення родів українського війська новоспеченому верховному головнокомандувачу Володимиру Зеленському.
Під час представлення силовиків президенту Володимиру Зеленському також були присутні глава Міноборони Степан Полторак, глава МВС Арсен Аваков, голова Генштабу Віктор Муженко, командувач сухопутних військ Сергій Попко, командувач повітряних сил Сергій Дроздов, командувач військово-морських сил, десантно-штурмових військ Михайло Забродський, командувач сил спеціальних операцій Ігор Луньов, командувач Військово-Морських Сил України адмірал Ігор Воронченко, глава СБУ Василь Грицак, голова прикордонної служби Петро Цигикал, глава Нацполіції Сергій Князєв, глава ДСНС Микола Чечоткін, командувач Нацгвардії Микола Балан.
А то что кадровые военные посчитали ниже своего достоинства приветствовать четырежды уклониста, говорит о высоком чувстве собственного достоинства и их отношению к долгу - защищать свою страну и народ.
Отдавать нечего.
что это за вброс Цензор? Никто на верность не присягал, они просто представились верховному главнокомандующему для знакомства так сказать.
Что касается воинского приветствия: сильно сомневаюсь, что командующие должны были прикладывать руку к головному убору. Они стоят в строю. В одношереножном, разомкнутом. В строю "честь" не отдается.
Вообще, как мне кажется, ритуал продуман на редкость плохо.
Україна переможе, бо має 637 (!!!) генералів. Для порівняння: у США 38 генералів, у Польщі - 10
"на декабрь 2015 года на действительной службе в вооруженных силах США насчитывалось 896 генералов и адмиралов (плюс еще 19 выведенных за штат)"
То ты може ментовских генералов посчитал? Тех вполне может быть 500
єти лоюди уже в прошлом.
A по стандартам НАТО им пора на покой через трибунал.
Діючий Регламент ВР: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17
Офіційне тлумачення діючого Регламенту, Рішення КСУ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-10
3.4. (Рішення КСУ, щодо створення Коаліції): «Коаліція формується за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції; до складу коаліції входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Відповідно до правової позиції Конституційного Суду України за Конституцією України фракційне структурування Верховної Ради України і формування коаліції є обов'язковими умовами її повноважності.»
3.3. (щодо Конституційного складу ВР) «Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п'ятдесят народних депутатів України...»
Ст.83 Конституції: «У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.»
За Конституцією, Коаліція має бути сформована обов`язково з депутатських фракцій, а не з ситуативної більшості будь-яких позафракційних депутатів, які вирішили приєднатися до деяких фракцій. Конституція чітко вказує на об`єднання саме депутатських фракцій, і жоден Закон не має суперечити статтям Конституції.
Тобто, вчасно не сформована Коаліція депутатських фракцій, яка складає не менш 226 депутатів цих фракцій - є чіткою ознакою неповноважності ВР 8-го скликання.
З 29.03.2016 р. склад «коаліції» фракцій (БПП+НФ) складає лише 215 депутатів (замість обов`язково необхідних 226), що протирічить не тільки Конституції, а й Рішенню КСУ щодо офіційного тлумачення діючого Регламенту ВР.
Також це є ознакою НЕПОВНОВАЖНОСТІ ВР 8-го скликання з 2016 року (згідно чинному Рішенню КСУ від 6.04.2010 р.).
зеку?
Похмелье будет скорым и соответствовать говнозакваске.
Вот когда Майдан начнется, а ваша часть не может выехать в Киев на его подавление (как это было с днепровскими ребятами в 2014!!!) - это вот позиция и мужество. Особенно, когда через несколько месяцев после этого вы в полной выкладке можете выехать на войну с рашкой.
А вот лишние понты - это все для приезжих!!!(((((