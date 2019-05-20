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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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Все про:Зеленський (1234) Президент (551) Грицак Василь (302) Луньов (4)

 Демарш на інавгурації: глава СБУ Грицак і командувач ССО Луньов не віддали честь Зеленському. ВIДЕО

Глава СБУ Василь Грицак і командувач Сил спеціальних операцій Генерал Ігор Луньов під час представлення командувачів видів військ президенту України не віддали честь шостому президенту України Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Це сталося під час представлення родів українського війська новоспеченому верховному головнокомандувачу Володимиру Зеленському.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава СБУ Грицак і його заступники подали рапорти про відставку

Під час представлення силовиків президенту Володимиру Зеленському також були присутні глава Міноборони Степан Полторак, глава МВС Арсен Аваков, голова Генштабу Віктор Муженко, командувач сухопутних військ Сергій Попко, командувач повітряних сил Сергій Дроздов, командувач військово-морських сил, десантно-штурмових військ Михайло Забродський, командувач сил спеціальних операцій Ігор Луньов, командувач Військово-Морських Сил України адмірал Ігор Воронченко, глава СБУ Василь Грицак, голова прикордонної служби Петро Цигикал, глава Нацполіції Сергій Князєв, глава ДСНС Микола Чечоткін, командувач Нацгвардії Микола Балан.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127768
 
   
 Топ коментарі
 
присягати людині яка не служила.яка поняття зеленого не має про війну і армію??? їпанатство
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Изумительная харя Ирки-"Свинки". Да-да, черноротая куроторша "лояльных блогеров", это первый Президент которому ни твои орально-говорильные услуги не нужны, ни массажи, ни умение выжрать литру с мужиками. Не пригодишься, свинина, пора на покой. Пшла вон, тварь.

Демарш на инаугурации: глава СБУ Грицак и командующий ССО Лунев не отдали честь Зеленскому - Цензор.НЕТ 6430
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Вполне логично что бы отдвать честь, нужне ее иметь.
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Мда, писака высера лох.Присяга даётся народу Украины, президентом в том числе.Присягают на верность стране и народу, а не отдельно взятому зелепузику. Потому что зелепузики приходят и уходят, а народ остаётся.
А то что кадровые военные посчитали ниже своего достоинства приветствовать четырежды уклониста, говорит о высоком чувстве собственного достоинства и их отношению к долгу - защищать свою страну и народ.
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А Луньо помню, дивизией нашей командовал. Жёсткий был генерал.
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Віддавати честь ДЕЗЕРТИРУ по суті себе не поважати Демарш на інавгурації: глава СБУ Грицак і командувач ССО Луньов не віддали честь Зеленському - Цензор.НЕТ 4919
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У тебя вся грудь в медалях и орденах?Ранен не бойсь,прям в голову много,много раз,да?Не дезертир.
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4 раза кловуну приходила повестка которую хитросракая мама Рима прятала, а теперь удивялюца что дезертиру - уклонисту честь не отдают. На месте военных брезговал бы руку пожать вонючему шуту низкородному.
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Як можна віддати те,чого немає в зародку?
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Если не отдали честь дезертиру, значит она есть.
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Заговорила повія про "честь" подруги по цеху.
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Й ще--"честь" ПТУшника в пузі,напевно,зберігається--велика-превелика!
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цікаво було спостерігати за гримасами на іпалах грицака і білки під час інаугурації... щодо церемонії, то там все логічно: після фразу "Маю честь!" підтверджують відповідним жестом, а цим пісвинкам нема що підтверджувати...
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все люди как люди...а авакян первым руку тянет для рукопожатия Демарш на інавгурації: глава СБУ Грицак і командувач ССО Луньов не віддали честь Зеленському - Цензор.НЕТ 3309.зазвездился мабуть...
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Честь и совесть давно пропили!
Отдавать нечего.
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А по моему наоборот - то что клоуну шестёрке бабломойского не отдали честь как раз говорит что у них есть честь. А вы все клуонофилы делаете один и тот же высер как под копирку.
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ну это всяко лучше самого большого в мире гейпарада, с гигантскими межаническими фалоимитаторами, на 9-ое мая в одной недалекой стране.
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Президенту Владимиру Зеленскому присягнули на верностьИсточник: https://censor.net.ua/v3127768

что это за вброс Цензор? Никто на верность не присягал, они просто представились верховному главнокомандующему для знакомства так сказать.
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они не могут отдать того чего у них нет и никогда не было
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та зе пох, йому зараз кортить зуб віддати за базар, ти підлизнути кацапам...
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Пардон, недопонял текста статьи: украинцы, насколько я помню, президенту не присягают (в европейских странах только в Англии присягают королеве), как вышеуказанные лица Президенту присягнуть могли?
Что касается воинского приветствия: сильно сомневаюсь, что командующие должны были прикладывать руку к головному убору. Они стоят в строю. В одношереножном, разомкнутом. В строю "честь" не отдается.
Вообще, как мне кажется, ритуал продуман на редкость плохо.
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Як казав мій замполіт: Честь маю..., От куда в жопе шеколад?
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ССО і СБУ напевне щось знають про ЗЕ дещо тому і не гнуться
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Складається, враження,що модератор тупо порохосос, залишає лише коменти защеканів.
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Ну твой же не вытер, так что одним комментом защекана больше.
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Ставленнику глобализационной иудомасонерии отдают честь только те, кто ее не имеет.
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Проблема только в том, что вальцману они честь таки отдавали, хотя он из того же пархатого каганата.
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Проблема в том что ты как настоящий кацап не различаешь народности Демарш на інавгурації: глава СБУ Грицак і командувач ССО Луньов не віддали честь Зеленському - Цензор.НЕТ 114
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Подгорает у шоколадных когда напоминаешь им про то кто их хозяин по национальности.
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О какой чести вообще идёт речь, ДА и есть ли эта честь в указанных руководителях.
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Мабуть багато чого знають, як зе пройшов вибори, тільки мовчать, поки що....
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Олег Володарський‏ @Volodarskiyy

Україна переможе, бо має 637 (!!!) генералів. Для порівняння: у США 38 генералів, у Польщі - 10
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ну ну 10 генералов ну ну 300 ударов салом по морде Только недавно там в отставку ушло 20 Демарш на інавгурації: глава СБУ Грицак і командувач ССО Луньов не віддали честь Зеленському - Цензор.НЕТ 1761
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А ты настоящий зебил! Даже в гугл не умеешь! Демарш на інавгурації: глава СБУ Грицак і командувач ССО Луньов не віддали честь Зеленському - Цензор.НЕТ 9725
"на декабрь 2015 года на действительной службе в вооруженных силах США насчитывалось 896 генералов и адмиралов (плюс еще 19 выведенных за штат)"
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В то же время "В ВСУ на 204 тысячи военнослужащих приходится только 111 генералов."
То ты може ментовских генералов посчитал? Тех вполне может быть 500
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На сьогоднi у нас бiльше 600 генералiв . Можна сформувати полк i пiти на штурм Донецька
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аваков ваще протянул первьім руку для пожатия--чисто барішня. шо маємо--то маємо.
єти лоюди уже в прошлом.
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Луцыка в вытрезвитель для начала ! он там уже сразу всех сдаст !
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Ну в первом варианте честь без головного убора не отдается по Уставу Украины !пока что !а во втором случае гандон редкий !
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отправить на гауптвахту за нарушение устава - неотдавание воинских почестей главнокомандующему.
A по стандартам НАТО им пора на покой через трибунал.
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По стандартам НАТО вовочку ждет наркодиспансер Демарш на інавгурації: глава СБУ Грицак і командувач ССО Луньов не віддали честь Зеленському - Цензор.НЕТ 6674
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твой вовочка ака пуйло попадет под стандарты НАТО только через Гаагу.
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Якщо навіть не брати до уваги «Угоду про коаліцію», все ще простіше.
Діючий Регламент ВР: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17
Офіційне тлумачення діючого Регламенту, Рішення КСУ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-10

3.4. (Рішення КСУ, щодо створення Коаліції): «Коаліція формується за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції; до складу коаліції входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Відповідно до правової позиції Конституційного Суду України за Конституцією України фракційне структурування Верховної Ради України і формування коаліції є обов'язковими умовами її повноважності.»

3.3. (щодо Конституційного складу ВР) «Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п'ятдесят народних депутатів України...»

Ст.83 Конституції: «У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.»

За Конституцією, Коаліція має бути сформована обов`язково з депутатських фракцій, а не з ситуативної більшості будь-яких позафракційних депутатів, які вирішили приєднатися до деяких фракцій. Конституція чітко вказує на об`єднання саме депутатських фракцій, і жоден Закон не має суперечити статтям Конституції.

Тобто, вчасно не сформована Коаліція депутатських фракцій, яка складає не менш 226 депутатів цих фракцій - є чіткою ознакою неповноважності ВР 8-го скликання.

З 29.03.2016 р. склад «коаліції» фракцій (БПП+НФ) складає лише 215 депутатів (замість обов`язково необхідних 226), що протирічить не тільки Конституції, а й Рішенню КСУ щодо офіційного тлумачення діючого Регламенту ВР.

Також це є ознакою НЕПОВНОВАЖНОСТІ ВР 8-го скликання з 2016 року (згідно чинному Рішенню КСУ від 6.04.2010 р.).
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так отож, що коаліцію формують фракції, а не позафракційні, і те, що десь там хтось типа серлеща чи ще якого чма, як воно вважає вийшов з коаліції чи фракції, не є підставою ввжати, що коаліції немає, а от зараз, коли вийшла фракція, то коаліції і не стало. тому читай ще.
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Наслаждаюсь как рвет пуканы и потроходрочеров, как скулят и визжат эти однотурово-шоколадные мрази в каментах!))))) значит мы идем в правильном направлении!!!
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интересно, а янукевичу все хенералы отдавали честь?
зеку?
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На самом деле мужественый поступок. Зная о репрессиях которым эти военные будут подвергнуты. Оба боевых офицера, воевавших за страну. И уклонист от призыва. За взятку откупившийся от армии.
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Армія з СБУ його і скине, холуя Каломойского.
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День тприумфа зебилоидов. Бушуют как дрожжи в сельском туалете! Демарш на інавгурації: глава СБУ Грицак і командувач ССО Луньов не віддали честь Зеленському - Цензор.НЕТ 9474
Похмелье будет скорым и соответствовать говнозакваске.
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Я не голосовал за Зеленского... Но единоначалие - это базовый принцип в армии! Плохо так начинать!(((
Вот когда Майдан начнется, а ваша часть не может выехать в Киев на его подавление (как это было с днепровскими ребятами в 2014!!!) - это вот позиция и мужество. Особенно, когда через несколько месяцев после этого вы в полной выкладке можете выехать на войну с рашкой.
А вот лишние понты - это все для приезжих!!!(((((
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Так куда мы так долго и настойчиво стремимся? В НАТО, говорите? Интересно, а там тоже обиженные на кого-то генералы могут демонстративно, на весь мир,проявлят таким образом свое личное отношение к неугодному им по каким-то причинам президенту-главнокомандующему? Может быть, для них это обычное явление, те самые стандарты, приверженность которым мы так громко декларируем на всех уровнях? Или там такое поведение никто даже представить себе не может?
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В нашем случае к президенту-главнокомандующему, в НАТО, естественно,к соответствующему командованию.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниДемарш на інавгурації: глава СБУ Грицак і командувач ССО Луньов не віддали честь Зеленському. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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