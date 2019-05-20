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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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 "Було весело. Дякую Президенту України", - Парубій після завершення урочистого засідання в парламенті. ВIДЕО

Спікер парламенту Андрій Парубій назвав урочисте засідання Верховної Ради з приводу інавгурації Володимира Зеленського веселим і подякував за це новообраному Президентові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Парубій зробив це, оголошуючи про завершення урочистого засідання.

"Дякую всім, хто брав участь у нашому урочистому засіданні. Було весело. Дякую Презеденту України ...", - сказав Парубій.

"Це тільки початок", - відреагував на слова спікера Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сходив на "інавгураційне шоу". Бажаю Зеленському не шукати нових угод з РФ і не боятися української мови, - Кириленко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127754
 
   
 Топ коментарі
 
А красиво))) но ведь красиво)))
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не знал, что Парубий умеет троллить "Було весело. Дякую Президенту України", - Парубий после завершения торжественного заседания в парламенте - Цензор.НЕТ 8536 Зачет
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Наймите палубию логопеда, бо оскверняет ридну мову "Було весело. Дякую Президенту України", - Парубій після завершення урочистого засідання в парламенті - Цензор.НЕТ 7012
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Это твои мозги оскверняют само твое существование. Вернее их полное отсутствие. Я надеюсь, что ты кривоногая и тебе надо сломать обе ноги, чтобы их выровнять, чтобы ты своим видом не позорила женский род.
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а ты хіба не поплюжиш рідну мову ,кацапо???? "Було весело. Дякую Президенту України", - Парубій після завершення урочистого засідання в парламенті - Цензор.НЕТ 5452
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В житті все буває і хороше і погане,що настає тепер-подивимось( Я ПОРОХОБОТ!),головне,щоб нічого не вчибучив карлик і то вже буде добре!! Якщо в цього ,не знаю як і назвати,щоб не принизити прихильників,назву--ТОВАРИЩА!! Можливо і рвоне НЕНЬКА ВПЕРЕД!!! Головне,щоб не ВЗАД!!! Дуже виникають питання до повернення Портнова,виходить,що ті закони во благо були,а ми не зрозуміли,а ще ось Шарій припреться,а там і Азіров,виходить загибла сотня----були,навіть не знаю ким!!!!! А там і зоборона ПЦУ,і мова вже і не українська в нас а рос. ,то вже може і пачпорти видавать,народ один--БРАТСЬКИЙ!!!! КОШМАР!!!! "Було весело. Дякую Президенту України", - Парубій після завершення урочистого засідання в парламенті - Цензор.НЕТ 5380
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на зоне научат его правильно разговаривать
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У порохоботов это самая сильная клятва?
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Петух,так ты у порохоботов и спрашивай.
А то кукарекаеш как потерпевший
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Молодец, Парубий. Ответил кловану той же монетой.
Тот его вечно унижал и высмеивал на своих говношоу на канале Г+Г.
Парубий вставил ему тоже круто и все поржали и высмеяли клована, который под смех и ржач покинул раду.
Хорошая ответочка! Достойная.
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Самое интересное в этой "ответочке" , что Парубий наконец то заговорил понятно- медленно , внятно, членораздельно. Такого не припомню. Кароче исцелился Апдрюша во время инаугурации. Вот уж действительно "было весело".
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Так в Украине не тролили еще ни одного президента !
"Було весело. Дякую Президенту України", - Парубій після завершення урочистого засідання в парламенті - Цензор.НЕТ 2684 Мэр Киева Виталий Кличко приехал на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на велосипеде.
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Лучше бы Виталий ему с левой в правое ухо "зарядил". А так Виталя тролль ще тот. "Було весело. Дякую Президенту України", - Парубій після завершення урочистого засідання в парламенті - Цензор.НЕТ 6931
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кличко- тварь голимая, убивает детей инвалидов живущих в Киеве, щоб он сдох *****
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А и правда, это же только начало, впереди целых пять лет терпеть стёб и подколы.)))))
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А ты уверен, что "ЦЕЛЫХ ПЯТЬ ЛЕТ"???
============
Загадка УКРАИНЫ:
Янык положил ксиву в карман - сбежал с ней. Первый сбежавший Президент.
Зеленский криво положил ксиву и она упала. Первый ?????? Президент.
===========
Правильные ответы: свергнутый, ушедший, снятый, убитый
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Теперь "кортавый" будешь веселиться на зоне лет 10 минимум, там может через жопу тебе и речь поправят ребята)
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А если нет - ты на бутылку присядеш,пендосина?
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Cміх крізь сльози, або щоб не плакать, я сміюся.......... Кожен так званий президент здавав та торгував державними інтересами в геометричній прогресії. Від кульки сніжки до снігової лавини.
Готуйтесь! І тут не проблема в Зеленському, а у всіх тих хто сидів у залі, стояв під радою і дивився по телевізору з придуркуватим виразом обличчя..... Люди ви знаєте, що таке держава???! Бо щоб її будувати це потрібно знати! А якщо президент говорить, що за ради миру та полонених він готовий йти на все, що і потрібно ворогові, який завжди завойовував Україну та українців шляхом - принуждения к миру, а ви при цьому аплодуєте. В такому разі ви всі вже програли і ніякої Європи в головах ваших, ніколи не буде, а буде рюсский мир в якому кожен живе по понятіях та системі чим гірше іншим тим краще мені.....
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Тепер п'ять років 73% будуть іржать і веселитись!!!!
В Раді "було весело", а тепер в Україні буде весело!!!
А Парубій молодець, респект Парубію за " весело"!!!
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Ну це тільки якщо зубажілим зепрезедент відмінить комуналку
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Согласен с Зеленским , что стоять перед этим гадюшником и давать присягу народу Украины , совсем не то , что если бы стоял на площади перед народом .
Молодец , что разогнал этих подонков ! Их бы ещё перевешать через одного !
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Разве это одна единственная ирония на инаугурации? Посмотрите на злобные, с гримасой физии некоторых "сапасателей украинского народа", особеннно когда он предлагал уволить или уволиться некоторым властным персонажам. Они всё ещё убаюкивают себя надеждой, что это всё сон или фейк и они не могут выйти из этого состояния.
"Було весело. Дякую Президенту України", - Парубій після завершення урочистого засідання в парламенті - Цензор.НЕТ 954
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Получился корпаратив Рады с выступлением комика. Причем для Рады обсалютно бесплатный.
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Так там жеж під трибуною рояль стоїть. Ну, кагби... цей во. Ну ви зрозуміли. Кому ж, як не Парубію, реготати з блазня. )
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Розшук Соборності‏ @ukr_sobornist

Весело було? Серйозно??? Тобі весело було слухати,як Президент говорив про Донбасс? Про сім'ї,які втрачали своїх дітей? Про мільйони,які зараз не в Україні,тому що немає умов для гідного життя та оплати? Про дороги,що ремонтуються в фантазіях? ДЕ САМЕ,ПАДЛО,ТОБІ ВЕСЕЛО БУЛО???
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Кто говорил про Донбасс? Дезертир, не пошедший защищать этот Донбасс в 14 году, а уехавший на гастроли к врагу? Власов, падло (отвечу тебе твоимт же словами) ты о чем?
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Ну да Вы что у Вас еще до сих пор шоколадная лапша ненависти на ушах, тот не так посмотрел , тот не так сказал Вы хоть в свой бред верите а вот открывать офшоры наживаться на войне, уничтожать добровольцев это по Вашему то что надо смените пластинку заездили
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Про ненависть к врагу правда, остальное бред.
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Да. Мне, как жителю Донбасса, Луганск, Каменобродский район, было очень весело слушать. Скоро к вам русский мир стучаться в дом начнет. "Було весело. Дякую Президенту України", - Парубій після завершення урочистого засідання в парламенті - Цензор.НЕТ 8155
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Не волнуйся, никто тебя за нормального и не принял, алкаш.
А на твой руський мир мы - моргали ...
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Роман Доник с Roman Donik.21 мин. · Кличко приехал на велосипеде. На настоящем. Не в кино. Чуваки, вы не того выбрали. "Царь то не настоящий" (с)
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Тому б доніку сісти на дупу і не відсвічувати. Воно ж дурнувате давно вичерпало всякі ліміти у патяканні дурниць.
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А ведь весь этот цирк "было весело" на глазах у всего мира. Хутин, довольный, потирает ручки. Когда мир отвернется от этой веселухи, он начнет наступление. Другого такого шанса у него не будет. Кстати, наступление не обязательно военное. Он постарается добиться своего руками самих же жителей Украины. Бойки, Портновы и т.д.
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Король Літр. Трагедія : В наступившому апофеозі Йоріка несуть на руках як лідєра і національного героя. Сидячі на плечах у вдячного народа він переможно дрочить.
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Цей дефективний Падло-бой сподівається на свою жовту справку?Так буйних можна запроторити на примусове лікування!
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Нажаль, відрядити те непорозуміння у спеціалізовану клініку доволі проблематично. Причина - зміни до законодавства, які здійснили наші "дорогі" депутати й депутани (великій частині котрих, між тим, у тих закладах і місце).
Зауважте: відправити до мозкоправів дурнуватого сусіда, що зробив філіал смітника зі своєї квартири, - тепер ціла подія. А що казати про чиновника, тим більше такого рівня?
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Та й розумова відсталість - штука невиліковна.
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Парубієві було весело. З його діагнозом це недивно.
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парубий и овца геращенко ржали не с зеленского а с украинского народа....
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Тепер будуть веселитись 73% ДЛБ, але перемога пірова.
І це розуміють і Азіров , і Портнов і "К"...... але по іншому не може бути , ними ризикують, їх підставляють, ті хто заплатив гроші за це ШОУ під назвою вільне волевиявлення., з блазнем.
ЇХ мета повернути втрачені гроші.
Гасло "Петя усе вкрав" означає Україна конфіскувала гроші по окремому закону.
Тепер 73% ДЛБ будуть з радістю дивитись, як відкрито будуть у них - та що там у них у 100% населення, віджимати статки.
Курс мінятись не буде - це до ворожки не ходити, ніхто не хоче повторити судьбу овоча, але "Корабель "Україна" буде у форватері повернутим до Заходу - СТОЯТИ і чекати коли "Европа" припливе.
А далі ще веселіше- але не для 25% нормальних пацанів.
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Читаеш висловлювання людей 1 не в1риться,що все це болото пишуть укра1нц1. В кра1н1 новий президент,кра1на наша Укра1на, то чого ви ядом сходите,в1зьм1ть його у свое нутро,бо якщо буде погано в кра1н1,то 1 вам,придурки,буде так само,х1ба що накрали то зможете ви1хати або безб1дно жити. Чого травите навкруг ? Як будемо дал1 жити то 1 в1д вас ядовитих теж залежить.
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Было весело когда парубий читал фамилии приглашенных. Всю ночь учил, но все-равно нихрена не понятно. Зато весело, особенно тем, чьи фамилии он коверкал
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Було весело. Дякую Президенту України", - Парубій після завершення урочистого засідання в парламенті. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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