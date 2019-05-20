 "Було весело. Дякую Президенту України", - Парубій після завершення урочистого засідання в парламенті. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Парубій зробив це, оголошуючи про завершення урочистого засідання.
"Дякую всім, хто брав участь у нашому урочистому засіданні. Було весело. Дякую Презеденту України ...", - сказав Парубій.
"Це тільки початок", - відреагував на слова спікера Зеленський.
А то кукарекаеш как потерпевший
Тот его вечно унижал и высмеивал на своих говношоу на канале Г+Г.
Парубий вставил ему тоже круто и все поржали и высмеяли клована, который под смех и ржач покинул раду.
Хорошая ответочка! Достойная.
Мэр Киева Виталий Кличко приехал на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на велосипеде.
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Загадка УКРАИНЫ:
Янык положил ксиву в карман - сбежал с ней. Первый сбежавший Президент.
Зеленский криво положил ксиву и она упала. Первый ?????? Президент.
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Правильные ответы: свергнутый, ушедший, снятый, убитый
Готуйтесь! І тут не проблема в Зеленському, а у всіх тих хто сидів у залі, стояв під радою і дивився по телевізору з придуркуватим виразом обличчя..... Люди ви знаєте, що таке держава???! Бо щоб її будувати це потрібно знати! А якщо президент говорить, що за ради миру та полонених він готовий йти на все, що і потрібно ворогові, який завжди завойовував Україну та українців шляхом - принуждения к миру, а ви при цьому аплодуєте. В такому разі ви всі вже програли і ніякої Європи в головах ваших, ніколи не буде, а буде рюсский мир в якому кожен живе по понятіях та системі чим гірше іншим тим краще мені.....
В Раді "було весело", а тепер в Україні буде весело!!!
А Парубій молодець, респект Парубію за " весело"!!!
Молодец , что разогнал этих подонков ! Их бы ещё перевешать через одного !
Весело було? Серйозно??? Тобі весело було слухати,як Президент говорив про Донбасс? Про сім'ї,які втрачали своїх дітей? Про мільйони,які зараз не в Україні,тому що немає умов для гідного життя та оплати? Про дороги,що ремонтуються в фантазіях? ДЕ САМЕ,ПАДЛО,ТОБІ ВЕСЕЛО БУЛО???
А на твой руський мир мы - моргали ...
Зауважте: відправити до мозкоправів дурнуватого сусіда, що зробив філіал смітника зі своєї квартири, - тепер ціла подія. А що казати про чиновника, тим більше такого рівня?
І це розуміють і Азіров , і Портнов і "К"...... але по іншому не може бути , ними ризикують, їх підставляють, ті хто заплатив гроші за це ШОУ під назвою вільне волевиявлення., з блазнем.
ЇХ мета повернути втрачені гроші.
Гасло "Петя усе вкрав" означає Україна конфіскувала гроші по окремому закону.
Тепер 73% ДЛБ будуть з радістю дивитись, як відкрито будуть у них - та що там у них у 100% населення, віджимати статки.
Курс мінятись не буде - це до ворожки не ходити, ніхто не хоче повторити судьбу овоча, але "Корабель "Україна" буде у форватері повернутим до Заходу - СТОЯТИ і чекати коли "Европа" припливе.
А далі ще веселіше- але не для 25% нормальних пацанів.