 "Було весело. Дякую Президенту України", - Парубій після завершення урочистого засідання в парламенті. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Парубій зробив це, оголошуючи про завершення урочистого засідання.

"Дякую всім, хто брав участь у нашому урочистому засіданні. Було весело. Дякую Презеденту України ...", - сказав Парубій.

"Це тільки початок", - відреагував на слова спікера Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сходив на "інавгураційне шоу". Бажаю Зеленському не шукати нових угод з РФ і не боятися української мови, - Кириленко