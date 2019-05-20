 Ляшко і Зеленський влаштували словесну перепалку через російську мову під час інавгураційної промови Президента. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зауваження Ляшко вигукнув з місця, заявивши про те, що жителі окупованого Криму та і територій Донбасу розуміють українську мову.

Зеленський у відповідь звинуватив Ляшка в тому, що він розділяє людей.

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