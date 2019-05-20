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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Суспільство
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 Ляшко і Зеленський влаштували словесну перепалку через російську мову під час інавгураційної промови Президента. ВIДЕО

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко зробив зауваження Володимиру Зеленському, який під час свого виступу в парламенті перейшов на російську мову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зауваження Ляшко вигукнув з місця, заявивши про те, що жителі окупованого Криму та і територій Донбасу розуміють українську мову.

Зеленський у відповідь звинуватив Ляшка в тому, що він розділяє людей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Посвідчення Президента України впало на підлогу після вручення Зеленському. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127750
 
   
 Топ коментарі
 
Принят Закон об украинском языке.
Зеленский - НАРУШИЛ ЗАКОН своей речью по кацапски.
И теперь, как честный человек, он должен ПОДАТЬ В ОТСТАВКУ!
Ляшко и Зеленский устроили словестную перепалку из-за русского языка во время инаугурационной речи Президента - Цензор.НЕТ 4770
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Ляшко правильно йому сказав.
Президент найперший має пам'ятати, яка мова є державною.
Він вже не на сцені кварталу.
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паяц не способен речь заучить все по бумажке.....IQ у зеБила отрицательное?
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Геральдичний знак на Зе дивиться смішно. А плакати прийдеться нам.
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Геральдичний знак на Зе дивиться смішно. А плакати прийдеться нам.
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Розуміють в Криму? Та вони не вчили українську в школі, не знали її, та ще й добряче підзабули за 5 років. Ляшко в Криму був? Вони там не розуміли що таке "парні" в розкладі, а що -"непарні".
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Якщо вони до цього часу не те, що не розмовляють а навіть не розуміють українську, то ... нам такі сожитєлі?!...
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Українська мова єднає українців, а їзик "защіщає" від нашої рідної землі, мови, держави, культури!
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Всі президенти до ЗЕ говорила промову українською мовою, навіть кучма і хряк. Зе почав від сьогодні порушувати чинне законодавство країни, в якій він став президентом. Що буде далі?
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Приятно посмотреть на Далю Грибаускайте.
Пример лидера для равнения.
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Хтось собі може уявити, щоб вона перейшла на їзик у такий відповідальний момент?!
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та вона тих москалів та бунтарів ненавиділа завжди
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Гарна промова! Все зроблено для подальшого прихованого розколу України.
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Що там далі по плану? Створення Західного округу РФ Україна?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЛяшко і Зеленський влаштували словесну перепалку через російську мову під час інавгураційної промови Президента. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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