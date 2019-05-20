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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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 Посвідчення Президента України впало на підлогу після вручення Зеленському. ВIДЕО

Посвідчення Президента України впало на підлогу після вручення його Володимиру Зеленському.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, згідно з церемонією інавгурації, Зеленський отримав посвідчення і передав його одному із співробітників почесної варти, поклавши на спеціальну церемоніальну подушечку. Через кілька секунд, посвідчення зісковзнуло на підлогу, але його підняв хтось із учасників церемонії і поклав на місце.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський, підстрибнувши, поцілував Кошового під час своєї ходи до Верховної Ради. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127744
 
   
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КОТОРАЯ ОБОСРЁТЬСЯ. И БУДЕТ ПОСАЖЕНА НА НАРЫ НА ДОВИЧНЕ.
А ВОЛОДЕ ВЕРНУТ ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА ПАТРИОТЫ УКРАИНЫ.
так шо серожа вперод, у хунту, змітій ,,Зелю", успіхів табє... 😂😅😂
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Вперод серожа. Вступай у хунту пока нары свободные. Змитай ,,Зелю". 😂😅😂
ВТРАЧАЄШ ЧАС НА БАЛАЧКИ У ІНТЕРНЕТІ. 😂😅😂
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Навіщо Хунті юристи? Там закон один - розстріляти.
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та это специально было сделано с расчётом на забобонных украинцев вальцман решил напакастить
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Перед Овочем закрились двері. Де він? Вигнали(втік) двері "хати" для нього зачинені. Перед Порошеенко впав солдат. Це війна, яку сюди привів той, що втік. І Порошенко прийшлося найважче, зупинити ворога, перевести частину економіки на военний стан...Але вистояли,хоча багато полягло. А ось цьому президентові мабуть прийдеться йти достроково. Вищі сили здули "ксіву". Вона впала з подушечки воїна. Армія його скине!
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мечты рагуля оля-ля Посвідчення Президента України впало на підлогу після вручення Зеленському - Цензор.НЕТ 9311 теперь пять лет можете успокаивать себя шо скоро скинут))))
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Вистояв, бо солдат таки встав і зброї до рук узяв.
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Херня это все !!! ждем громких дел по посадке воров в законе !!!
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Вже посадили два літака з ворами і в "законе" і без закону. Пока Беня, той, що обчистив Банк і Укнафту і Портнов той, що зробив УПК, по якому посадити можна тільки дебіла. А в кого є гроші на адвоката - посадити неможливо. Скоро і Кіля Бімба прискаче літ річкою! Пока він запіздався, не знайшов зеленого шарфика.
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А він і не помічає, що ...вже відбувається.
"Отряд незаметил потери бойца..."
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Вангую: ЗЕ відсторонять за процедурою імпічменту. Власне, він сам пообіцяв піти з посади заради домовленостей "хоть с чертом". Ну, як кажуть, не малюй чорта на стіні, бо він враз і зявиться... А взагалі цікаво: перед одним самі зачинилися двері, перед іншим караульний впав... От і не вір прикметам, хоча, це усе самі люди твОрять.
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Єто к тому что педро будет сидеть, за решеткой
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А причому тут Педро? Чия випала "ксіва"? Ви вже Свинарчуків посадили? Дали вам довідки ФСБ росії, скільки коштує один ричаг до танка Т-72 і є там у них недостача і в якій військовій частині? На яку суму завдана школа? А якщо танки були задіяні у боях, то яка ціна життів танкістів? А ці, що збираються садити, скільки "по дешевке" привезли ричагів, чи інших запчастин для наших військових?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниПосвідчення Президента України впало на підлогу після вручення Зеленському. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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