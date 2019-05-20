 Посвідчення Президента України впало на підлогу після вручення Зеленському. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, згідно з церемонією інавгурації, Зеленський отримав посвідчення і передав його одному із співробітників почесної варти, поклавши на спеціальну церемоніальну подушечку. Через кілька секунд, посвідчення зісковзнуло на підлогу, але його підняв хтось із учасників церемонії і поклав на місце.

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