 Посвідчення Президента України впало на підлогу після вручення Зеленському. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, згідно з церемонією інавгурації, Зеленський отримав посвідчення і передав його одному із співробітників почесної варти, поклавши на спеціальну церемоніальну подушечку. Через кілька секунд, посвідчення зісковзнуло на підлогу, але його підняв хтось із учасників церемонії і поклав на місце.
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+79
от і фішечки пішли
+57
Хотели знаков?
Получайте.
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+52
Хорошее начало
А ВОЛОДЕ ВЕРНУТ ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА ПАТРИОТЫ УКРАИНЫ.
так шо серожа вперод, у хунту, змітій ,,Зелю", успіхів табє... 😂😅😂
ВТРАЧАЄШ ЧАС НА БАЛАЧКИ У ІНТЕРНЕТІ. 😂😅😂
"Отряд незаметил потери бойца..."
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