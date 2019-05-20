 Зеленський, підстрибнувши, поцілував Кошового під час своєї ходи до Верховної Ради. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, Зеленський поцілував Кошового в голову. Щоб зробити це, Зеленському довелося підстрибнути, опершись на огорожу.

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