 Зеленський, підстрибнувши, поцілував Кошового під час своєї ходи до Верховної Ради. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, Зеленський поцілував Кошового в голову. Щоб зробити це, Зеленському довелося підстрибнути, опершись на огорожу.
34964 146
Матеріали за темою: Інавгурація Зеленського
Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради. ВIДЕО
Чи зможе Зеленський розпустити Верховну Раду і призначити позачергові вибори до парламенту. ВIДЕО
Артист Кошовий стояв на дебатах за спиною Зеленського в одязі фірми POHUY. ФОТО
Біля Верховної Ради розпочато підготовку до завтрашньої інавгурації Зеленського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Є передумови, які дають президенту можливість розпустити Верховну Раду, - радник Зеленського Разумков
+32
Чого тільки не утнеш під стимуляторами.
+30
надеюсь выше пояса достал ????
+19
зеленский поцеловал мужика, фу гомосек!
Видится им тортом бедная страна,
Вождь петекантропов снова сел на трон...
Вот такой обычный мародёров сон.
Удовлетворяйся апельсиновым задом Обер-Конфетитора.
представил Меркель...которая подпрыгнула, чтобы поцеловать ...Терезу Мэй, например))))
Примечательно другое - где стоял в этот момент многолетний друг и партнер будущего президента! И разделял их общий для всех украинцев барьер...
Оно конешно... Но если все это было срежисированно, то Зеленский и его люди очччень даже не дураки! Что вселяет надежду в смятенное сердце.
Я то помню, как в Днепре возмутились возмутились визитом Кононенко за данью чуть ли не на следующий день после вступления его друга в должность. И шо потом было с Корбаном, который возмутился...
На одном из его концертов он целовал лысого в губы, крепкий поцелуй геев. И сказал: "Я б тебе вдул..." В реале тоже много они целуются. Зеля бисексуал скорее всего)))))