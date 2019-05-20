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 Зеленський, підстрибнувши, поцілував Кошового під час своєї ходи до Верховної Ради. ВIДЕО

Обраний президент України Володимир Зеленський під час своєї ходи до Верховної Ради поцілував свого друга і колегу з "Кварталу 95" Євгена Кошового.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, Зеленський поцілував Кошового в голову. Щоб зробити це, Зеленському довелося підстрибнути, опершись на огорожу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127727
 
   
 Топ коментарі
 
Чого тільки не утнеш під стимуляторами.
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надеюсь выше пояса достал ????
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зеленский поцеловал мужика, фу гомосек! Зеленский, подпрыгнув, поцеловал Кошевого во время своего шествия к Верховной Раде - Цензор.НЕТ 4926
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Так и не понял президент ни где он находится, ни кем он стал (по ошибке). Все прыгает на арене.
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*нигде* в этом случае пишется слитно. Соевые неучи! Прыгайте по направлению к начальной школе!
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Вернитесь в школу, если вы там когда-то были, конечно. Спросите свою учительницу о применении частиц в русском языке. Хотя о чем это я....
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Господи! Бибися, Вы и тут умудрились с грохотом и брызгами опять сесть в калошу.... Зеленський, підстрибнувши, поцілував Кошового під час своєї ходи до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 1011 Зеленський, підстрибнувши, поцілував Кошового під час своєї ходи до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 1011
Зеленський, підстрибнувши, поцілував Кошового під час своєї ходи до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 7608
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Два дебила - это сила, три дебила - это мрак, шесть дебилов - это мило, ... два дебила это сила три дебила это мощь пять дебилов многовато шесть дебилов это винкс!!!!
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23 % - монолит говна.
Видится им тортом бедная страна,
Вождь петекантропов снова сел на трон...
Вот такой обычный мародёров сон.
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странно, что только прыгнул, а не зад показал. Недоразумение и позорище!
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Не сглазь, а то ещё на рояле сыграет со спущенными штанами.
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Обманул ожидания?
Удовлетворяйся апельсиновым задом Обер-Конфетитора.
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Какая отличная погода у вас! Сколько солнца и тепла! Друзья украинцы! Я впервые искренне радуюсь за мою Родину Украину! Без мародёрофф и лжецоффЪ! Счастья вам!
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ЗеВова сказал возвращаться, радостный, ты че в Италии еще?
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Нарешті скінчаться борошна українського народу, так?
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детский сад...
представил Меркель...которая подпрыгнула, чтобы поцеловать ...Терезу Мэй, например))))
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Гыыыыыы. У меня воображение богаче, я представил вову(х-ла) в прыжке достающего до шевелюры Трампа, хотя хз, он больше по пузикам детским специализируется))
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Блин, самое богатое воображение у онанистов - им подвластны не только тысячекилометровые пространства, но даже и время!
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Троллинг порохоботов. Их аж шкварит))Жги Зеля)
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Ты спец по троллингу, с vpn? Хреново троллите, любители говняных петушков.
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Целовал кандидат в президенты!
Примечательно другое - где стоял в этот момент многолетний друг и партнер будущего президента! И разделял их общий для всех украинцев барьер...
Оно конешно... Но если все это было срежисированно, то Зеленский и его люди очччень даже не дураки! Что вселяет надежду в смятенное сердце.
Я то помню, как в Днепре возмутились возмутились визитом Кононенко за данью чуть ли не на следующий день после вступления его друга в должность. И шо потом было с Корбаном, который возмутился...
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Він радий, не розуміе шо його жде, в раду прийдуть регіони і батьківщина, накеруе.
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Под кайфом ваш преЗЕдент с утреца, зуб даю. Вообще-то, Лоран Блан тож любил Бартеза в лысину целовать, старый приёмчик и не всегда работает.
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прямо у лобик цем цем) я сразу вспомнил стринги и упругие ягодички в голубом клипе Зеленський, підстрибнувши, поцілував Кошового під час своєї ходи до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4231
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Нда.... Наверно человек пятьсот собралось! Правда половина из них 95-й квартал.
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Всі чекали на якийсь "знак" на церемонії...Ось вам - Цирк на 5-ть років Зеленський, підстрибнувши, поцілував Кошового під час своєї ходи до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 5113 !
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Это сигнал ЛГБТ спильноте, что клован гей и не нарушит права сексменьшинств. Кстати, многи там аплодировали в толпе, и среди его избирателей много как скрытых, так и открытых геев и лесбиянок.

На одном из его концертов он целовал лысого в губы, крепкий поцелуй геев. И сказал: "Я б тебе вдул..." В реале тоже много они целуются. Зеля бисексуал скорее всего)))))
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з0араз як з яником буде модно казати: " я за него не гА ласавал". вже бачу почалось.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЗеленський, підстрибнувши, поцілував Кошового під час своєї ходи до Верховної Ради. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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