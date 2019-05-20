 "100% допомагатиму там, де потрібно", - Клімкін розповів про суперові розмови із Зеленським. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі "Сніданок з 1+1".
Він розповів, що у нього було кілька суперових розмов, остання - позавчора, тобто 18 травня.
"Ми дуже добре поговорили. Я сказав, що 100% допомагатиму там, де потрібно, а це буде потрібно, як відчуваю, оскільки міжнародний контекст насправді дуже складний. Ми сьогодні вичерпали резерв міжнародної підтримки без мегазмін всередині країни. Але залишатися, я вважаю, неправильним зараз, а потім подивимося", - сказав Клімкін.
Дипломат підкреслив, що сказав Зеленському, що буде на прямому зв'язку на 100%.
"А після виборів подивимося. Життя змінюється і у нас буде багато перезавантажень", - додав він.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін написав заяву про відставку.
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Мы сегодня исчерпали резерв международной поддержки без мегаизменений внутри страны.
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Какое откровение! Что ж ты молчал раньше? Рот шоколадом склеило?
Дайте ВАЗЕЛИНУ и Ко обосрать в рекордно быстрые сроки!!! Не мешайте Зе-команде!!! Она сама все сделает!!! Пусть БЫДЛО увидит результаты своей тупости!! Может это было чуму то научит!!!!
Вы же явно не патриоты Украины, а чисто патриоты порошенко, раз заявляете подобное.
Так что, давай-те рулите сами, как президент Коломойский решит и озвучит сутенер актрисы немецкого фильма для взрослых.
Быть овощем - не значит быть патриотом.
"Теперь давайте уже сами"
"продолжаю делать для страны"
"давай-те рулите сами"
Вам нужно определиться, вы таки за Украину или вам таки главное - насолить конкурентам.
Ваш президент Зеленский или не ваш - он также и не мой выбор, но это выбор украинцев, а значит - выбор Украины.
«Я заробитчанка, приехала с Италии строить страну.»