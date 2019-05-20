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 Політика України
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Все про:Зеленський (1234) МЗС (1742) Клімкін (1386)

 "100% допомагатиму там, де потрібно", - Клімкін розповів про суперові розмови із Зеленським. ВIДЕО

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що у нього відбулася дуже хороша бесіда з новообраним президентом Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі "Сніданок з 1+1".

Він розповів, що у нього було кілька суперових розмов, остання - позавчора, тобто 18 травня.

"Ми дуже добре поговорили. Я сказав, що 100% допомагатиму там, де потрібно, а це буде потрібно, як відчуваю, оскільки міжнародний контекст насправді дуже складний. Ми сьогодні вичерпали резерв міжнародної підтримки без мегазмін всередині країни. Але залишатися, я вважаю, неправильним зараз, а потім подивимося", - сказав Клімкін.

Дипломат підкреслив, що сказав Зеленському, що буде на прямому зв'язку на 100%.

Також читайте: На інавгурацію Зеленського приїдуть 5 президентів, 1 прем'єр, 4 віце-прем'єри, 1 глава парламенту і 4 міністри, - Зеленко

"А після виборів подивимося. Життя змінюється і у нас буде багато перезавантажень", - додав він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін написав заяву про відставку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127718
 
   
 Топ коментарі
 
Климкин:
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Мы сегодня исчерпали резерв международной поддержки без мегаизменений внутри страны.
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Какое откровение! Что ж ты молчал раньше? Рот шоколадом склеило?
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Это правильно, а то наруководят в международных делах своим "коллективным разумом" так, что вообще с нами никто общаться не будет.... "100% буду помогать там, где нужно", - Климкин рассказал о суперовых разговорах с Зеленским - Цензор.НЕТ 2662
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"Мы сегодня исчерпали резерв международной поддержки без мегаизменений внутри страны" - це ж треба було дочекатися інавгурації, щоб таке почути від Клімкіна. Вже геть забув про десь близько 1444444444444 неймовірно успішних та неперевершених реформ попередника?
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С тебя помощник,как с какашки пуля... "100% буду помогать там, где нужно", - Климкин рассказал о суперовых разговорах с Зеленским - Цензор.НЕТ 8470
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Это правильно, а то наруководят в международных делах своим "коллективным разумом" так, что вообще с нами никто общаться не будет.... "100% буду помогать там, где нужно", - Климкин рассказал о суперовых разговорах с Зеленским - Цензор.НЕТ 2662
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Климкин:
----------
Мы сегодня исчерпали резерв международной поддержки без мегаизменений внутри страны.
----------

Какое откровение! Что ж ты молчал раньше? Рот шоколадом склеило?
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Поедешь к родычам на кацапию Приляжешь под бярезками НА х ты тут нужен
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"Мы сегодня исчерпали резерв международной поддержки без мегаизменений внутри страны" - це ж треба було дочекатися інавгурації, щоб таке почути від Клімкіна. Вже геть забув про десь близько 1444444444444 неймовірно успішних та неперевершених реформ попередника?
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к тестю..на море..ехай!
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Надеюсь в тюрьме будешь помогать,чтоб чисто было)
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Команда Пороха!!!! Уходите!!! Не вздумайте консультировать или еще хуже помогать!!!!
Дайте ВАЗЕЛИНУ и Ко обосрать в рекордно быстрые сроки!!! Не мешайте Зе-команде!!! Она сама все сделает!!! Пусть БЫДЛО увидит результаты своей тупости!! Может это было чуму то научит!!!!
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Твой хозяин на официальных мероприятиях в лысину другого мужика целует...
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Дебилам пофиг на страну - главное насолить конкурентам - вот вам и соевые "государственники".
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Бугага! Теперь давайте уже сами, рулите на велосипеде.
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Ой идиот...что сами, балбес? Украина перестала быть твоей страной от того, что выиграл не твой кандидат? Я не голосовал за Зеленского, но это моя страна и мне не все равно, что с ней будет, кто бы не сидел в президентском кресле.

Вы же явно не патриоты Украины, а чисто патриоты порошенко, раз заявляете подобное.
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Ну почему же так категорично, по-хамски необдуманно клеить ложные ярлыки. Может я сделал и продолжаю делать для страны гораздо больше, чем вы и большинство «патриотов». Без пафоса и сценарного балабольства. Судя по отрыжкам сторонников Зеленского, им никто не нужен, а все кто был при и за Порошенко - враги государства.
Так что, давай-те рулите сами, как президент Коломойский решит и озвучит сутенер актрисы немецкого фильма для взрослых.
Быть овощем - не значит быть патриотом.
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"по-хамски необдуманно"
"Теперь давайте уже сами"
"продолжаю делать для страны"
"давай-те рулите сами"

Вам нужно определиться, вы таки за Украину или вам таки главное - насолить конкурентам.
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Я не меняю свое мнение. Делаю свое дело. Коломойский - не мой президент.
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Научитесь отделять понятия - за Украину и за Коломойского.
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Э нет, это вы научитесь отделять понятия - за Украину и за Порошенко.
Ваш президент Зеленский или не ваш - он также и не мой выбор, но это выбор украинцев, а значит - выбор Украины.
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Зеботва под Радой раздает интервью со слезами на очах: «Пусть прекращает войну, едет в Ялту и договаривается, заключает новое Ялтинское соглашение - Зеленский, Путин, Трамп.»
«Я заробитчанка, приехала с Италии строить страну.»
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Государственник работает на страну а не хозяина, езжай в куйлостан, там сильные царские традиции, ты будешь в кайфе
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Особенно в джинсах на вырост с подвернутыми штанинами.
"100% допомагатиму там, де потрібно", - Клімкін розповів про суперові розмови із Зеленським - Цензор.НЕТ 3844
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Подшить - это так сложно...эхх...а у меня обратная проблема - коротковаты как правило...
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Как исчерпали ??? а как же патужныерехформы ???? шо еще один зебил ???
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Поздравляю Владимира Александровича Зеленского с вступлением в должность ПРЕЗИДЕНТА !!!
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"100% допомагатиму там, де потрібно", - Клімкін розповів про суперові розмови із Зеленським. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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