EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Фоторепортаж
  5619  217
Матеріали за темою:
Все про:ВР (4760) Зеленський (1224) інавгурація (100)

 Біля Верховної Ради провели репетицію інавгурації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В урядовому кварталі Києва провели репетицію інавгурації обраного президента Володимира Зеленського. До будівлі парламенту нікого не пускають.

Про це повідомляє кореспондент Громадського, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стала відома програма інавгурації Зеленського 20 травня

В урядовому кварталі триває підготовка до інавгурації президента. У репетиції церемонії біля будівлі Верховної Ради брав участь Володимир Зеленський.

Правоохоронці обмежили рух транспорту в урядовому кварталі і доступ в Раду ввечері 19 травня.

Водночас, доступ до Маріїнського парку, з якого Зеленський планує почати свій шлях до парламенту 20 травня, правоохоронці не обмежували, хоча його територію також охороняють.

Біля Верховної Ради провели репетицію інавгурації 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бажаю успіхів у виконанні покладених зобов'язань і запевняю, що ООН готове в цьому підтримувати, - Гутерреш написав Зеленському. ДОКУМЕНТ

Біля Верховної Ради провели репетицію інавгурації 02
Біля Верховної Ради провели репетицію інавгурації 03
Біля Верховної Ради провели репетицію інавгурації 04
Біля Верховної Ради провели репетицію інавгурації 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держміністр у справах ООН Великої Британії Ахмад приїде на інавгурацію Зеленського, - посольство

Біля Верховної Ради провели репетицію інавгурації 06
Фото: Ангеліна Карякіна

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127689
 
   
 Топ коментарі
 
Завтра будут смеяться даже те, кто до этого ни когда не смеялся
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
и с каждым днем будет все больше, к осени зелебень покроется благородным Президентским багрянцем Біля Верховної Ради провели репетицію інавгурації - Цензор.НЕТ 7741
 показати весь коментар
 
 
Интересно, а минстець с завтрашнего дня будет уже на Цензоре топить за Зеленского или еще пока за Порошенко?
 показати весь коментар
 
 
Это все сфера Пепе-гроси. Так что будут продолжать за наши деньги (sic!)
 показати весь коментар
 
 
да плевать на всю эту церимонию -ГЛАВНОЕ ЧТО МАРАДЕР-БАРЫГА ПШЕЛ ВОН
 показати весь коментар
 
 
Давно тебя не было-всех троллей из пепла подняли ?
 показати весь коментар
 
 
порошенко-свинарчук -это вурдалак упырь патологический врун и идейный вор
 показати весь коментар
 
 
Вова, пусть тебе сегодня приснится большой черный рояль с тяжелой крышкой Біля Верховної Ради провели репетицію інавгурації - Цензор.НЕТ 833

 показати весь коментар
 
 
-- а мне опять приснился -- крокодлил зелёный! Зелёный, призелёный, как моя тоска...
 показати весь коментар
 
 
Какой-то он, Гена, слишком позитивный. Может, для данного случая, этот подойдет?
Біля Верховної Ради провели репетицію інавгурації - Цензор.НЕТ 1781
 показати весь коментар
 
 
Этот только может присниться под утро, после тяжёлого вечера в обнимку с самогонным аппаратом. Біля Верховної Ради провели репетицію інавгурації - Цензор.НЕТ 8956
 показати весь коментар
 
Далась вам та інавгурація з булавою. Булавою інавгурацію на хліб не намастиш!
 показати весь коментар
 
А если завтра зрители и иностранные гости начнут кричать" Вова, сыграй на бис" , МВД и СБУ будут их арестовывать ?
 показати весь коментар
 
 
Зебіли та ольгінці: не забудьте на завтра ось це взяти та проактивувати:


 показати весь коментар
 
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниБіля Верховної Ради провели репетицію інавгурації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору