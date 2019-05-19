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 Політика України
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Все про:США (5015) Йованович (168)

 Україна перебуває на шляху до європейського майбутнього, і це надзвичайно важливо, - Йованович. ВIДЕО

Посол Сполучених Штатів Америки Марі Йованович 20 травня 2019 року завершує роботу в Україні.

У ролику, оприлюдненому на YouTube посольства, вона розповіла про прогрес, досягнутий Україною з часів Революції Гідності, передає  Цензор.НЕТ.

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"Я згадую різні досягнення, наприклад, стабілізацію економіки, співробітництво в рамках програм МВФ. Це було складно, але це означає, що фундаментальні принципи в Україні зміцнили або незабаром зміцніють", - заявила вона.

Вона нагадала, що йдуть реформи в сфері освіти, пенсійного забезпечення, охорони здоров'я та зазначила, що для їхнього завершення необхідно багато років.

"Україна перебуває на шляху до європейського майбутнього і це надзвичайно важливо. Я бачу прогрес в боротьбі з корупцією. Корупція не подолана, але був досягнутий прогрес, як введення Антикорупційного суду цього року", - впевнена Йованович.

Нагадаємо, кілька ЗМІ написали про відкликання посла США з України.

За їхніми даними, дипломат повернеться в США 20 травня. 19 травня запланована інавгурація обраного президента України Володимира Зеленського.

Пізніше представник Державного департаменту США підтвердив, що американський посол в Україні Марі Йованович покине свій пост у травні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127686
 
   
 Топ коментарі
 
Вот с завтра,каламойный клован покажет какие у него достижения по игре на пианине...
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Да она бухая - страна стала самой нищей в Европе, выехали сотни тысяч на заработки, а она расплетает.
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Я вижу прогресс в борьбе с коррупцией. Коррупция не преодолена, но был достигнут прогресс, как введение Антикоррупционного суда в этом году Украина находится на пути к европейскому будущему и это чрезвычайно важно, - Йованович - Цензор.НЕТ 4662

Ето вам Петя рассказал который декриминализировал коррупцию и незаконное обогащение и теперь все кто украл больше миллиона долларов не подпадают под криминальную ответственность?
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Господь с вами. Если Украина и идет в ЕС то не по короткому пути на запад а на восток через Рашку и КНДР.
Кстати ненависть украинской власти к всему европейскому в том числе технике, одежде и европейских автомобилях тоже говорит о том что мы идем в ЕС?
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Вот с завтра,каламойный клован покажет какие у него достижения по игре на пианине...
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жил-был на районе гоп-со-смыком
славился своим протяжным хрипом
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Да она бухая - страна стала самой нищей в Европе, выехали сотни тысяч на заработки, а она расплетает.
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Ты прав, без прикола. Я вот хочу джип полноприводный, а мне только на кросовер переднеприводный хватает. рено иди мазда. Но это же смешно. Это типа джип для бедных. А я не хочу так!
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Получишь джип полноприводный, когда сам станешь ЗАДНЕПРИВОДНЫМ. За интрукциями, к Ляшко.
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Так она и говорит,шо Украина в полной жо.. Находится на пути...
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Я вижу прогресс в борьбе с коррупцией. Коррупция не преодолена, но был достигнут прогресс, как введение Антикоррупционного суда в этом году Украина находится на пути к европейскому будущему и это чрезвычайно важно, - Йованович - Цензор.НЕТ 4662

Ето вам Петя рассказал который декриминализировал коррупцию и незаконное обогащение и теперь все кто украл больше миллиона долларов не подпадают под криминальную ответственность?
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не, это Сытник наверняка, который у Йованови в списке неприкасаемых и который со своим замом зарабатывал на схематозах в оборонпроме
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Опять ты, Черновол, лживая тварь, зашёл оставить очередной свой лживый протухший высер? Какая ты лживая никчемная шваль, Черновол.
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Так... На шляху... Але зараз буде зупинка, бо гальма до керівництва обрали...
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https://gorky-look.livejournal.com/

«Профессиональный рост, або Цыплята по осени
Ну что же, сделано немало.
Почти как при Сталине, который «принял Россию с сохой, а сдал с ядерной бомбой» - Порошенко принял страну в которой президентом был скоморох-любитель, а сдает с профессиональным комиком во главе.
То есть в этом плане рост налицо.
И что интересно - винить особо некого. Порошенко показал себя как выдающийся кризисный государственный администратор - но никакой публичный политик. С другой стороны - у нас и публика такая… подходящая. Что ему надо было делать? Брехать про снижение тарифов и что Путин сам отдаст Крым и Донбасс, надо только сесть с ним поговорить?
Короче, встретились два одиночества
Много говорят о качественном росте самосознания нации. Но тут самих себя тоже обманывать не надо. «Качественный» - это такой, который позволяет совершить переход на новый уровень, а это значит совершить электоральный переход от популизма к реальной деятельности.
А этого не случилось. Нельзя же считать качественным изменением рост квалификации президента в роли юмориста.
Можно говорить о количественном. Это - да, это есть. Но теперь другая проблема - количественный рост, он у нас как в книжке: для Атоса это слишком много, для графа де Ля Фер - слишком мало. Количество пассионариев таково, что они перестали быть приправой к постному супу равнодушия, зато теперь замаячил призрак внутригражданского раскола.
Что нашим врагам и требуется.
***
Безусловно, пути выхода из ситуации есть. Но они могут быть, во-первых, таковыми что публика офигеет. А во-вторых, будут связаны с потерями для страны, потому что любая ошибка имеет цену.
Ладно, будем считать, что это неизбежная цена.
А для минимизации потерь, я так понимаю, 25% завершат социальное и политическое отделение и закукливание, подождут, остальные пока 73% не поймут, что главнокомандующий Фаина Раневская - это не так смешно, как кажется. Пока общественное разочарование не станет невыносимым, и тогда начнут новый электоральный поход.
Только всегда есть риск, что 73% сделают не те выводы, которые нужно, и после провала комика предложат избрать кого-то посерьезней: артиста драмы, например. Или вообще кого-то из цирковых - в цирке знают цену риска!
Политический опыт, как всегда, зрителей не интересует. Им надо хлеба и зрелищ. Пока будет хлеб - ничего кроме зрелищ зубожилых не будет интересовать. Пропадет хлеб, как в 2014 году - зрелища отойдут на второй план. Чертово колесо.
Ладно, увидим. Но когда мне говорят - «цыплят по осени считают», я знаю одно: для появления цыплят требуются сначала куры, а потом яйца. Это я в Песках выучил, в АСАП. Я там, среди прочего, за отрядных курей отвечал. И знаю наверняка: если курей пустить в суп, а яйца на яишницу под самогон, то осенью считать будет очень просто. Если наша стендап-власть развалит армию, разладит отношения с Западом и начнет играться с экономикой, то для подсчета цыплят цифры не понадобятся.
Только буквы.
Да и то, достаточно будет всего лишь трех букв: «х», «у» и «й».
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Украина находится на пути к европейскому будущему

Это школа Соломона Пляра... ...шаг вперёд и три назад!
https://youtu.be/cvi40ROu7qo
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for example...
За всі роки, які прожила в Україні, так і не вивчила мову...
То уже шпаріла б на йизикє...

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Европа так завзято лягає під ***** за гроші, що я особисто вже не впевнений, що ТАКА Европа може хоч чимось приваблювати українців. Звичайно, якомусь прошарку населення підійдуть і Европа, і навіть Росія, їм теж важливі лише гроші - але це ментально НЕ українці, нехай ідуть куди завгодно. А у нас в своїй хаті своя правда і своя воля.
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Мадам Кольчуга, на кого ж ты покидаешь Шабунина и иже с ним?
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что теперь ребятам придется жить на одну зарплату? халявные гранты, которые они отмывали через ФОПы уезжают за океан
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Щось вона так про корупцыю каже, наче вона з нею боролась. Посол сша взагалы не помычала проявыв коррупції. Бо вона підтримувалаСитника, та взагалі не помічала, що він працює у схемах з Гладковським
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Какой мразью надо быть, чтобы сочинять такие высеры, и какой паскудой надо быть, чтобы тащить эти портянки на форум. Хотя, впрочем, ты грязный Черновол, уже неоднократно засветил ,что у тебя душа лживого выродка.
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Та иди ты в сраку со своими грантожорами
.. Вот никого по адекватней нам не нашли
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Олег Черновол b8fe4af3 Lera Lera 039019b9 кацапйо, а вам же писдець буде неодмінно. Завалимо вашими трупаками вашу ж землю до самої мааскви, не жаліючи нікого, винищуючи вас до сьомого коліна. А буде ж так, буде.
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Да этот Черновол редкая мразь, антиукраинская гидота часто гадит тут на форуме ничтожество это.
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Интересно хоть когда нибудь в Украине, появится хоть один политик с честным взглядом на происходящее (тех, кто временно отодвинут от корыта, не считаю), но хотя бы "импортный". Ну к чему вот этот вдохновлённый спич послихи, чтобы доказать самой себе, что её зарплата заслуженная, что дефолта не будет,а значит американскому баксу ничего здесь не угрожает - всё остальное абсолютно пустые фразы, которые в данной ситуации даже звучат несколько цинично.
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Украина из Европы никуда не девалась. Быть может она немного застряла в европейском прошлом, но на тути к европейскому будущему была всегда. Как, впрочем, и вся Европа...
В отличии от Азии, например.
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Мы самостийныки, а параша и ЕС это потеря нашей самостийности и утрата суверенитета, поэтому со вступлением в ЕС нужно торопиться медленно, бо не всё то золото, шо блестит.
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... а чого ж це їй Пэдро ордена не дал...така прикра помилка
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А к какому европейскому? Немецкому, португальскому, французскому, греческому, финскому?
Почему именно к европейскому, а не к американскому или канадскому?
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Где ж ты была, Маша, когда Беня был занят ликвидацией руководства Украины, дружественного США ? Ты провалила свою работу полностью.
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Надо быть реалистами, ЕС Украине никогда не светил, и не светит. Украина це Европа, только территориально, а не ментально. Дали какой-то кастрированный безвиз, не лучше ли по визе ездить? Моя сестра сиделка в Италии, строго по визе ездит, 180 дней, и продлиться можно, а не быдлячеством заниматься.
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Уже есть ассоциация; дальше нужна планомерная работа.
А безвиз - это способ поехать и постучаться в двери потенциальных работодателей. Если договорятся, то работодатель оформит рабочую визу.
Нанимайте своих любимых таджиков, и оставьте Украину в покое.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниУкраїна перебуває на шляху до європейського майбутнього, і це надзвичайно важливо, - Йованович. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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