EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  13630  69
Все про:знищення (193) Азов (139) операція Об'єднаних сил (1204)

 Полк НГУ "Азов" знищив російську гаубицю калібру 122 мм, яка обстрілювала населені пункти, порушуючи Мінські угоди. ВIДЕО

Бійці полку Національної гвардії України "Азов" точним влучанням знищили російську гаубицю калібру 122 мм на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано на сайті "Азова".

Дивіться також: Бійці 54-ї бригади знищили бліндаж і два автомобілі окупантів на одній з передових позицій. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127658
 
   
 Топ коментарі
 
Полк Азов молодцы. Ждем когда Нацдружины будут уничтожать Портновых, Коломойских.....
 показати весь коментар
 
Слава Героям !
Молодці ! Полк "Азов" уничтожил российскую гаубицу 122 мм, которая обстреливала населенные пункты, нарушая Минские соглашения - Цензор.НЕТ 921
 показати весь коментар
 
Не понял? Как это - спонсоров и уничтожать?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Полк Азов молодцы. Ждем когда Нацдружины будут уничтожать Портновых, Коломойских.....
 показати весь коментар
 
 
Не понял? Как это - спонсоров и уничтожать?
 показати весь коментар
 
 
Потрібен новий рід військ - війська БПЛА які будуть постійно тримати в повітрі над фронтом і кордоном тисячі ударних та розвідувальних БПЛА, які будуть миттево визначати небезпеку та знищувати терористів!
 показати весь коментар
 
 
За бесплатно или налогоплательщики готовы ещё отстегнуть на ВСУ?
Может ты тоже из тех налогоплательщиков, которые считают, что отражать агрессию паРаши можно бесплатно, а не за их счёт?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
можно напрямую - минуя карманы свинов любимых порохней ))
 показати весь коментар
 
 
8 миллионов, да ещё не совсем обоснованных у Свинарчуков разрушили ВСУ? Жги ещё на форуме, если ПТУРСы на передовой не жгут орков. :D
 показати весь коментар
 
скоро коломойский из твоего кармана 2 лярда витащит
 показати весь коментар
 
_Каких ещё "террористов"? Что ты мелешь! Это оккупационные войска расии, а не какие-то самодеятельные террористы.
 показати весь коментар
 
 
...игареша, опять от воскресных процедур отлыниваешь?
 показати весь коментар
 
Не ,я буду кричать как зеклован шо нада перестать стрелять *************************
.
А еще в армии много избыточного имушества ,апарашин сказал.и надо его дерибанить...😫
 показати весь коментар
 
 
Ага... Армійці в нас вже заробітчани...Так сказати заробляють на крові мірних апалченцев
 показати весь коментар
 
 
Ну и рассмешили ж Вы. Нацжены - это титушня, кторая возбуждается по команде и пока команды нет, будет сидеть с засунутым в сраку языком.
 показати весь коментар
 
 
Азов, просто уже пора перестать стрелять.
Портнов с Беней в Киеве - штыки в землю и по домам !
 показати весь коментар
 
 
Коломойський - спонсор Азова. А "торговий партнер" Лоліти Ахмет - спонсор Востока. Тут ти все перепутав.
 показати весь коментар
 
 
Портнов - спонсор Луценко Юрки, судячи з останніх новин.
 показати весь коментар
 
 
портнов со своим УПК - спонсор всех барыг...
 показати весь коментар
 
 
Ждешь когда кто-то за тебя что-то сделает? Вся гнилая суть порохоботов! Что тебе мешает поймать предателя портнова которому недоплакулол так и не смог ничего предъявить? За что Коломойского собрался уничтожать, херой?
 показати весь коментар
 
 
так в чем проблемы - почему ты тут сидишь и до сих пор не словил портнова?
"Ждешь когда кто-то за тебя что-то сделает? Вся гнилая суть зебилов!"(с) Полк "Азов" знищив російську гаубицю калібру 122 мм, яка обстрілювала населені пункти, порушуючи Мінські угоди - Цензор.НЕТ 3092
теперь, зебилы, сами.. сами всё делайте. А порохоботы будут критиковать вас - сидя в кафешках.. как вы все 5 лет)
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а беню коломойского - за устроенный иловайск и гибель пяти сотен бойцов добробата. или ты не знал - кто и для чего создал котел в Иловайске?
Полк "Азов" знищив російську гаубицю калібру 122 мм, яка обстрілювала населені пункти, порушуючи Мінські угоди - Цензор.НЕТ 4697
 показати весь коментар
 
 
Не, Нацдружины работали только по Пороху. Другие не оплачены.)))
 показати весь коментар
 
 
Нереальна влучність! Таке враження, що вогонь ведеться високоточними ************... Невже це реалії?..
 показати весь коментар
 
 
по окопам просто не реально из гаубицы или миномета
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
огонь по окопам - впечатление пиротехнического фуфляфка на публику. Полк "Азов" знищив російську гаубицю калібру 122 мм, яка обстрілювала населені пункти, порушуючи Мінські угоди - Цензор.НЕТ 1845
хотелось бы ошибиться
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Монтаж. Обратите внимание на количество воронок рядом с попаданием "высокоточного".
 показати весь коментар
 
 
скільки би ви не коментували подібні відео то постійно знаходите хиби
чи від сподівання, що сепарків не вбило
ну яка мотивація ?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Я просто сказал правду. Ниже Unitazoff Bob сказал то же самое.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Там нарезка, на примере с Лягушкой видно, что попасть в единичную цель проблемно. Да контрбатарейная работа получилась, но уничтожить расчет и орудие не вышло. Нужны поставки в войска управляемых мин и снарядов и тогда ЗСУ может выполнить Минск за узких и их проксисилы, уничтожив всю технику и вооруженных орков на фронте.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Два дня мы были в перестрелке. Что толку в этакой безделке?
Мы ждали третий день. Повсюду стали слышны речи:
"Пора добраться до картечи!" И вот на поле грозной сечи
Ночная пала тень.
Полк "Азов" знищив російську гаубицю калібру 122 мм, яка обстрілювала населені пункти, порушуючи Мінські угоди - Цензор.НЕТ 7468
 показати весь коментар
 
кучно, так!.. видна хорошая координация между аэроразведкой и артой.. Молодцы!
 показати весь коментар
 
 
Браво!
А щотам за щур по окопам бігав на 1:09?
 показати весь коментар
 
 
Цензор не кацапський.
І ніколи не був.
Мовна політика відповідає новому мовному закону. Я вчора якраз його читала.
 показати весь коментар
 
 
Та здесь у них все в порядке.
Просто в настройках сохранись с украинским языком на закладке. В Опере это просто.
А вот реклама о Кейси точно прокацапская.
 показати весь коментар
 
Молодці,азовці! Бийте ворога-окупанта,щоб духу його не залишилось на нашій Донеччині!!!
 показати весь коментар
 
 
Хоть и командовал медпунктом, но в Полку Артиллерийской Разведки. -- рад за Потомков -- в школе Жизни нет каникул... -- красиво кладут и ложат -- поддержал! ... *)
 показати весь коментар
 
 
Новая система подавления в спайке с беспилотниками радует. Утилизация сепаров. Я думаю тут без помощи американских и израильских друзей не обошлось.
 показати весь коментар
 
 
Да, израильские друзья вовсю продают беспилотники(россиянам), а Пеньямин Нетаньягович - с удовольствием мотается в колорадки. друзья прям до гробовой доски
 показати весь коментар
 
 
я вас расстрою,наверное: в 90% подобных наводок участвуют китайские дроны DJI: Фантом и Мавик)).
 показати весь коментар
 
 
Я думаю тут без помощи американских и израильских друзей не обошлось./ Главный промывальщик мозгов израильтянам Кедми, рупор путинского лакея Нетаньяхи, выливает тонны дерьма на украинцев в Израиле и в РФ у Соловьёва./Яков Кедми: Украина уверенно движется к нацистскому государству 01.02.2018, 13:07
 показати весь коментар
 
 
Яшка в Израиле ноль без палочки,а насчет Украины он помалкивает в тряпочку. ему у нас быстро рот заткнут. Читает лекции об истории современного Израиля.
 показати весь коментар
 
 
Гарно відпрацювали. Чим більше зажмурених сєпарів - тим краще
 показати весь коментар
 
 
Это ведь не преследования по политическим мотивам Полк "Азов" знищив російську гаубицю калібру 122 мм, яка обстрілювала населені пункти, порушуючи Мінські угоди - Цензор.НЕТ 4917 Надо быть осторожными...
 показати весь коментар
 
 
Мабуть це не високоточні снаряди, але це й зрозуміло, кудись старі снаряди теж потрібно дівати.
 показати весь коментар
 
 
Красиво гаубицу свернули вместо сепаров.
 показати весь коментар
 
 
зачетно
сепары с нетерпением ждут инаугурации зе
типа пацан же давал слово перестать стрелять, или как?
 показати весь коментар
 
 
Тогда не "сепары" а повстанци. Главное что бы наших пацанов не обвинили в том что они убивали мирное население Лугандона
 показати весь коментар
 
Хлопці молодці.

Повага їм за це та пам'ять нащадків.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоПодіїПолк НГУ "Азов" знищив російську гаубицю калібру 122 мм, яка обстрілювала населені пункти, порушуючи Мінські угоди. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору