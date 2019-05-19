 Очікуємо, що завтра новообраний Президент представить свій порядок денний для країни, - Яценюк. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НФ.
"Парламент має проявити максимальну співпрацю з новообраним Президентом. А Президент має запропонувати новий порядок денний. І завтра, в день інавгурації, ми очікуємо на порядок денний в його промові", - підкреслив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк під час спілкування з журналістами у неділю, 19 травня.
Яценюк зазначив, що схвалює рішення парламенту щодо проведення інавгурації 20 травня, а не сьогодні, в День пам'яті жертв політичних репресій: "Думаю, що насамперед це добре для новообраного Президента. У день національного трауру і в день вшанування національної трагедії негоже було б, щоб новообраний Президент складав присягу".
"Дуже важливо, що завтра під час урочистостей новообраний Президент складе присягу і представить свій план дій для країни", - сказав він.
Яценюк нагадав, що фракція "Народний фронт" представила свій план із трибуни парламенту 17 травня: "Очікую, що, в принципі, базові підходи будуть однаковими. Потрібна всеосяжна реформа Конституції, необхідне скасування імунітету, зменшення кількості народних депутатів. Необхідна, зрештою, ліквідація обласних державних адміністрацій. Необхідна реформа політичної системи".
"Важливо, що новообраний Президент запропонує стосовно відновлення територіальної цілісності України, який у нього є план. Надзвичайно важливо, який пакет економічних законів буде запропонований Президентом. Так само парламент буде очікувати кадрових пропозицій від новообраного Президента", - зазначив лідер "Народного фронту".
На його думку, парламент готовий до співпраці з Президентом: "Усі ці дискусії про дострокові вибори чи планові - це марна дискусія. Бо про що йдеться? Чи (вибори) на два місяці раніше, чи на два місяці пізніше? Не про це йдеться. А про те, чи порушується Конституція України, чи не порушується. І новообраний Президент чітко заявив про те, що він не буде схожим на своїх попередників. А це означає, що він має гарантувати Конституцію".
"Тому парламент має проявити максимальну співпрацю з новообраним Президентом. А Президент має запропонувати новий порядок денний. І завтра, в день інавгурації, ми очікуємо в його промові порядку денного", - наголосив Арсеній Яценюк.
Відповідаючи на запитання журналістів, він підкреслив, що "Народний фронт" вийшов із коаліції, аби сформувати нову: "Новий Президент, новий порядок денний, нова коаліція".
Парламент ухвалює рішення і продовжує працювати, зазначив Арсеній Яценюк: "Це ще один доказ того, що парламент працює і має допрацювати свою каденцію до 27 жовтня. А далі народ України визначиться, кого і які політичні сили підтримувати".
Сьогодні Арсеній Яценюк і народні депутати фракції "Народний фронт" взяли участь у церемонії вшанування пам'яті жертв політичних репресій у Національному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили", а представники НФ та члени партії вшанували пам'ять жертв політичних репресій по всій країні.
Знаешь какой у меня был ник на одном из сайтов для таких как ты? Дебил Имбецилов.
Знаешь куда после этого засовывали свои языки подобные тебе? Если не догадаешься, я подскажу твоё место.
НЕ НУЖЕН ТЫ ТУТ - У..БУЙ НА СВОИ КОММУНЯЦКИЕ БЕЛОРУССКИЕ САЙТЫ И ТАМ ИСПРАЖНЯЙСЯ В ОСЛОУМИИ.
уЗеленськийРазумков!
Нормальный президент посадил бы такого деятеля, с конфискацией.
1. Призначення людей Коломойського на всі ключові посади по компетенції президента.
2. Розпуск Верховної Ради.
3. Повернення "Привату" Коломойському.
4. Податкова амністія фірмам Коломойського.
5. Програш українських судів до Коломойського.
6. Відплата НБУ 2 млрд. доларів Коломойському як компенсацію.
7. Програш міжнародних судів України до Коломойського і партнерів.
8. Повернення контролю над "Укртранснафта".
9. Поступове витіснення лоукостерів та повернення монополії МАУ.
10. Повернення контролю над "Укрнафта".
рожа крысиная )))
Не хочешь вернуться к разговору - как Украина с помощью вибирающесвергающего большинства просир... шанс движения в Европу?
Не висовуватись, і не заважати Коломойському.
При попаданні на камери імітувати напружену мозкову діяльність.
Випускати дурнуваті ролики з безглуздими пропозиціями та закликами голосувати.
И новоизбранный Президент четко заявил о том, что он не будет похож на своих предшественников. А это значит, что он должен гарантировать Конституцию". Источник: https://censor.net.ua/v3127650
Мне одному кажется, что Сеня здесь обвиняет всех экс-президентов в нарушениях по гарантии Конституции? Петро, у тебя еще есть время наказать этого балабола и дать по шапке!
В вот теперь - "А это значит" будет означать, что придётся осуществлять курс на ЕС и НАТО.
Особенно про курс, где Сеня не сказал ни слова!
Какие, например?
У них сейчас творческий кризис, потому-что всё что они предлагают, либо уже сделано, либо в процессе выполнения за последних 5 лет.
P.S. Фишки типа "Зарплаты учителям по 4000 долларов" я не считаю, это ихние ноухау.