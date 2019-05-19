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Все про:бойовик (3050) Луганщина (1717) Нацполіція (7581) найманець (180) найманці РФ (783)

 Колишнього найманця із танкового батальйону "ЛНР" затримано на Луганщині, - Нацполіція. ВIДЕО

Під час перевірки оперативної інформації співробітники Управління карного розшуку ГУ НП у Луганській області затримали 34-річного жителя смт Мілове, який навесні 2015 року "служив" у танковому батальйоні терористів "ЛНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За словами затриманого, він подався до Луганська на заробітки. Після прибуття на автовокзал познайомився з місцевим жителем, який за чаркою запропонував вступити до танкового підрозділу бойовиків.

Погодившись на пропозицію, чоловік із новим товаришем вирушив до місцевого "військкомату", де йому видали зброю, форму, призначили на посаду водія і направили в танковий батальйон у місто Брянка. Через деякий час, коли підрозділ найманців РФ почали відправляти на передові позиції, він, злякавшись, покинув лави бойовиків.

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Згодом, повернувшись додому, житель Луганщини вирішив піти на контрактну службу до українського війська.

Наразі чоловіка передали в Службу безпеки України, де він активно співпрацює з правоохоронцями.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127646
 
   
 Топ коментарі
 
Спортивний костюм для маскування?..
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Сейчас подавляющее число местных. Русские в основном уехали.
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Русские только командуют, воюют донбасские. На передке поймать русского как джек-пот сорвать. Артиллеристы часто приезжие. Русские под пули не полезут. Так что соотношение не больше 5% русских против 95 доннбасских...
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типичный свиносоевый тамжынашлюдь - мирно перемещающий грузы.
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Причина ухода - испугался . А пойти на контракт не испугался , что-то здесь не связывается .
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Кто нибудь вкурсе какое примерное соотношение местных боевиков и приезжих? В плен почти всегда попадает местный колорит.
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Сейчас подавляющее число местных. Русские в основном уехали.
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Русские только командуют, воюют донбасские. На передке поймать русского как джек-пот сорвать. Артиллеристы часто приезжие. Русские под пули не полезут. Так что соотношение не больше 5% русских против 95 доннбасских...
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Для того, чтоб зеле массовку в мариинском делать? А то от зеботов хрен дождешься
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Какие ж он сказки внукам про войну будет рассказывать?
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падвесіць за яйкі на асіне і ўся справа.
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Бывший наемник из танкового батальона "ЛНР" задержан на Луганщине,

Гораздо спокойнее было бы читать Бывший наемник из танкового батальона "ЛНР" расстрелян по приговору трибунала.
Кто мешает ввести законы военного времени для бывших"апалченцев" ?
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Цензор.НЕТВідеоПодіїКолишнього найманця із танкового батальйону "ЛНР" затримано на Луганщині, - Нацполіція. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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