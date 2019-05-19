 Переможцем Євробачення-2019 став Дункан Лоуренс із Нідерландів. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, представник Нідерландів набрав 492 бали у фіналі конкурсу.
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У контракті переможця нацвідбору Євробачення з "Суспільним" є вимога не гастролювати в Росії, - PR-директор Сидоренко
Співачка MARUV, яка гастролює в РФ, перемогла в українському відборі на Євробачення-2019. ВIДЕО
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Нацвідбір на Євробачення-2019: до фіналу пройшли MARUV, Brunettes Shoot Blondes і YUKO. ВIДЕО
Сьогодні в Україні стартує відбір на Євробачення-2019
+53
Евровидение - это фигня!
С завтрашнего дня у нас концерты каждый день. Скучно не будет.
Только подноси новые рояли - клавиши будут ломаться быстро.
С завтрашнего дня у нас концерты каждый день. Скучно не будет.
Только подноси новые рояли - клавиши будут ломаться быстро.
+29
Вам треба було відправити На конкурс БлаЗЕня з піаніною.
зганьбилася би у своїй шкіряній хустинці..
в тому платочку - чиста кацапка.
На пику своєї популярності він двічі приймав участь у Євробаченні і обидва рази не виграв.
Вот же гады провели финал в день памяти депортации.
Група Dschinghis Khan на конкурсі 1979 року зайняла лише четверте місце.
Їх пісні досі популярні.
А в и знаєте хто переміг? Ви слухаєте пісні цього виконавця? Так отож...
тобто цей конкурс не є поштовхом для кар'єри
Наверное Украина всё подстроила. Опять.
десятиліттями там конкурсує..
переможець то один
Победитель «Евровидения-2019» скрыл от ... - Росбалт
https://www.rosbalt.ru/world/2019/05/19/1781798.html
Победитель «Евровидения-2019» скрыл свою ориентацию до ...
https://news.yandex.ru/.../Pobeditel_Evrovideniya-2019_skryl_svoyu_orientaciyu_do...
Выяснилось, зачем победитель «Евровидения» скрыл, что он гей ...https://www.gazeta.ru/culture/news/2019/05/19/n_12991651.shtml
и т.д.
https://www.youtube.com/watch?v=KS546uLd26M
с 2.07 - он там дружяню вспоминает =))
Про конкурс посплетничать и позанудствовать я не могу, так как не смотрела. 😝
А тот конусообразный лифчик был бы однозначно лучше. 😎
ну а шо?=))
только этот, который раком
под вопросом
Эта контора чуть не загнулась, но благодаря восточной, и до восточной "Европе" получила новое дыхание! Поэтому, как говорил киногерой "Танцуют все!"...
Два факта, що запамяталося після голосування....
1) Дуже правильне рішення української сторони не брати участі у голосуванні.... Боти із окупованих Донецька, Луганська, Крима напевно приготувалися голосувати СМСками за Росію від України, а тут такий облом))))))) Фокус із дочкою Алсу та накрутками голосів не проканав на Евробаченні)))
2) Білорусь НЕ ДАЛА ЖОДНОГО БАЛУ МОСКАЛЯМ!!!! ЖОДНОГО!!!!!!)))