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Все про:Євробачення (402) перемога (274)

 Переможцем Євробачення-2019 став Дункан Лоуренс із Нідерландів. ВIДЕО

Переможцем 64-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2019" став виконавець із Нідерландів Дункан Лоуренс із композицією "Arcade".

Як передає Цензор.НЕТ, представник Нідерландів набрав 492 бали у фіналі конкурсу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127633
 
   
 Топ коментарі
 
Евровидение - это фигня!
С завтрашнего дня у нас концерты каждый день. Скучно не будет.
Только подноси новые рояли - клавиши будут ломаться быстро.
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Вам треба було відправити На конкурс БлаЗЕня з піаніною.
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Там шкиндаль произошел с голосованием Беларуси. Они наоборот, так пытались Ж. путену обработать, что их отстранили от голосования.
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Ааа. Ну все. Сейчас рашка их по судам затаскает тогда.
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Там вроде по другому. Им запретили голосовать из-за скандала. Беларусь заранее обьявила за кого отдаст голос (рашка конечно). Это запрещено правилами.
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все таки добре, що наша шльо.. не поїхала.
зганьбилася би у своїй шкіряній хустинці..
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Ага. А потом бы тыкали нам ее ж. как украинскую. А теперь после ее концертов в рф , от которых она не отказалась и променяла их на Евровидение, все поняли, что эта ж. - российская.
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а чи була вона насправді "наша"? Риторичне запитання!
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не наша.
в тому платочку - чиста кацапка.
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А поросячие свинодебилы в этом году как всегда, все изгадили...
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Ви знаєте Кліффа Річарда? Це яскрава зірка британської сцени.
На пику своєї популярності він двічі приймав участь у Євробаченні і обидва рази не виграв.
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А скільки зірок британської сцени взагалі не приймали участі у Євробаченні а стали найкращими у Світі солістами і групами!!!
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Жаль из-за дебилизма власти наши участники не участвуют.
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Из-за собственного дебилизма они не участвуют
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Ну, во-первых, власть тут не причём. А во-вторых, такие "наши" - совсем не наши.
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Угу и вот же прикол НИКТО ни у кого не спрашивал "Чей Крым" - им тупо НАСРАТЬ.
Вот же гады провели финал в день памяти депортации.
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Як на мій погляд-дівчини з Австралії, Макєдонії та Кіпру були яскравіше. А тут теж "договорняк": свінолупи за Азербайджан та навпавки, один одному бали шлють...у італійців теж рильце...
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Если ЭТО определили, как лучшее, то я могу представить, каким было остальное. Ни о чем..
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Ще один приклад:

Група Dschinghis Khan на конкурсі 1979 року зайняла лише четверте місце.
Їх пісні досі популярні.
А в и знаєте хто переміг? Ви слухаєте пісні цього виконавця? Так отож...
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успішних переможців можна на пальцях перерахувати.
тобто цей конкурс не є поштовхом для кар'єри
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Певно в мене не європейський смак. Сподобалась Словенія, Іспанія,Ісландія. Був непоганий естонець. Переможець якийсь *******, пісня середненька. Мейнстріми десь без мене протікають.
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Він переріс ці конкурси. Йому нічого там доводити.
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В следующем году Украина выиграет Евровидение .
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Странно что ещё никто не подметил:
Переможцем Євробачення-2019 став Дункан Лоуренс із Нідерландів - Цензор.НЕТ 8571

Наверное Украина всё подстроила. Опять.
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він вже набрид..
десятиліттями там конкурсує..
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Не вірю очам своїм. Невже переміг не черговий мутант-трансгендер, не корова в костюмі ляльки, а достойний конкурсант.
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Победитель голубой. Так что все как обычно.
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Речь шла о песне, а не об ориентации)))
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А як перекладається на українську Dunkan, як Дімон)))???
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Рада, що шльондра відмовилась. Рeзультати Євробачeння чeрговий раз довeли, що голою сракою нікого нe здивуєш.
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Для лесби -клуба она сойдёт. Но страну представлять в таком виде, и ещё без голоса - это треш.🤢
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вкусы разные конечно и непонятна сама система голосования как по мне ребята из Норвегии ничем не уступали б голландцу ...
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Что-то непонятно. Пишут, что белорусов отстранили от голосования, а я сам видел, что они Израилю дали 12 баллов, ну и остальным по сколько-то
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Это песенный фестиваль.Мода переменчива!Да здравствует Евробачення.!Есть я ,нет меня лгбт от этого ни уменьшится, ни увеличится.Это всё равно,что бороться с заходом Солнца.Не нарушает закон - и ладненько.
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в кремле траур ***** не выйграл на евровиденье !

Переможцем Євробачення-2019 став Дункан Лоуренс із Нідерландів - Цензор.НЕТ 2341
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ничего он отыграется и 20 шайб закинет какой нибуть терпило-команде
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В Канаде и Чехии - тихо зарыдали хоккеисты. Переможцем Євробачення-2019 став Дункан Лоуренс із Нідерландів - Цензор.НЕТ 2990
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перевела мужу названия, посмеялись)))
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та да.
с 2.07 - он там дружяню вспоминает =))
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Кто выпустил туда Сердючку со своим отстоем? Может хватит нас позорить!
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В післямові Дункан сказав,що він бісексуал,підарас і що в значній мірі ці якості допомогли йому виграти...А я ж думаю,що допомогли йому виграти наші ідіоти,на кшталт кириленків,які не пустили на Євро Марув...
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Він може й бісексуалів, але підарас тут тільки ти
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Все про конкурс, а я про одноглазую экс миссис Ричи. Не, я Мадонну конечно же люблю, но её выступление меня прибило, а про наряд вообще молчу. Вышла бы ещё в насисьнике с разрезами от Жан Поля Готье, как раньше и вообще порвала бы зал. Мадонна мне напомнила Пугачеву, которая никак не хочет смириться с возрастом и продолжает выходить на сцену в коротких платьицах а-ля Дюймовочка.
Про конкурс посплетничать и позанудствовать я не могу, так как не смотрела. 😝
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Мадонна пела свою старую песню и специально фальшивила в конце фраз или это современная трактовка, но резало слух.
А тот конусообразный лифчик был бы однозначно лучше. 😎
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А зачем особо стараться, когда платят 1 мил.за выступление?))
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На этом Евровидении каждый второй гей или бородатая женщина.
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И что тебе с того, єто не конкурс православньіх скрепоносцев, єто конкурс музьікальньій, и представь себе, геи и бородатьіе женщиньі тоже умеют красиво петь
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Видимо, правильно ответил "Чей Крым?"... Молодец!
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в следующем году, пошлем Президента.
Переможцем Євробачення-2019 став Дункан Лоуренс із Нідерландів - Цензор.НЕТ 6973

ну а шо?=))
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президент Туркменистана, Трамп, Зеленский уже пол участников есть=))

только этот, который раком
Переможцем Євробачення-2019 став Дункан Лоуренс із Нідерландів - Цензор.НЕТ 5235

под вопросом
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Танцен-всранцен-концентранцен от Русланцен! От Русланцен танцен-всранцен-концентранцен...
Эта контора чуть не загнулась, но благодаря восточной, и до восточной "Европе" получила новое дыхание! Поэтому, как говорил киногерой "Танцуют все!"... Переможцем Євробачення-2019 став Дункан Лоуренс із Нідерландів - Цензор.НЕТ 5183
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Мне больше всего понравились норвежцы... но судьи не дали им победить... А вообще смотрите лутче практические занятия по пикапу девченок... https://www.youtube.com/watch?v=G_DWzWYsPlA
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ух ты, оказывается евровидение уже было...да и фиг с ним.
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Панк - рок из Исландии в этом году был the best !😍🤩🤘🤘
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Больше всего понравился Азербайджан, на втором месте Нидерландьі, Норвегия тоже хорошую песню представила
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Хорошо что Украина НЕ принимала участие в этом сборище гомо и фрико.
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Музика лайно там... ніколи не слухаю її... стараюся попасти одразу на голосування...
Два факта, що запамяталося після голосування....

1) Дуже правильне рішення української сторони не брати участі у голосуванні.... Боти із окупованих Донецька, Луганська, Крима напевно приготувалися голосувати СМСками за Росію від України, а тут такий облом))))))) Фокус із дочкою Алсу та накрутками голосів не проканав на Евробаченні)))

2) Білорусь НЕ ДАЛА ЖОДНОГО БАЛУ МОСКАЛЯМ!!!! ЖОДНОГО!!!!!!)))
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Тамара из Северной Македонии была великолепна. И хороша собой, и пела, как богиня. Жаль, что не срослось...
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Считаю, что на сегодня Евровидение перестало быть музыкальным конкурсом. Сборище фриков в перемешку с политикой, деньгами, подтасовкой голосования и международной коррупцией. И шо мы имеем на выходе? 4 потраченных впустую часа ночи, которые могли бы посвятить сексу или сну. Переможцем Євробачення-2019 став Дункан Лоуренс із Нідерландів - Цензор.НЕТ 7028
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Цензор.НЕТВідеоСуспільствоПереможцем Євробачення-2019 став Дункан Лоуренс із Нідерландів. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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