 Підліток потрапив під електричку в Києві, першу допомогу йому надали патрульні поліцейські. ВIДЕО

На місці інспектори виявили юнака з сильною кровотечею, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу патрульної поліції.
Хлопець перебував у стані шоку, кричав від болю і намагався встати.
"Патрульні заспокоювали його, щоб він не нашкодив собі різкими рухами. Водночас правоохоронці оглядали пошкодження хлопця і зупиняли кровотечу. До приїзду медиків інспектори надали 15-річному підлітку всю необхідну домедичну допомогу та повністю зупинили кровотечу. Надалі постраждалого госпіталізували", - йдеться в повідомленні.
Пізніше очевидці повідомили, що хлопець йшов залізничною колією в навушниках, тому не чув звукові сигнали електропоїзда. Машиніст застосував екстрене гальмування, але не встиг повністю зупинитися.
Такое все чаще случается, молодежь сегодня большей частью живет в виртуальной реальности.
Легко відбувся.
Переход дороги и жд полотна в наушниках.
Сэлфи на мостах, стройках и крышах вагонов.
Щас начнётся жара - люди полезут травится в канализ коллекторы и отстойники.