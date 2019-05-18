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Все про:Київ (6067) нещасний випадок (189) електричка (34) патрульна поліція (869)

 Підліток потрапив під електричку в Києві, першу допомогу йому надали патрульні поліцейські. ВIДЕО

На службовий планшет київської патрульної поліції надійшла інформація про нещасний випадок: молодий чоловік потрапив під колеса електропоїзда і вимагає невідкладної допомоги.

На місці інспектори виявили юнака з сильною кровотечею, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу патрульної поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підлітки залізли на дах вагона: один загинув, інший зазнав опіків 70% поверхні тіла

Хлопець перебував у стані шоку, кричав від болю і намагався встати.

"Патрульні заспокоювали його, щоб він не нашкодив собі різкими рухами. Водночас правоохоронці оглядали пошкодження хлопця і зупиняли кровотечу. До приїзду медиків інспектори надали 15-річному підлітку всю необхідну домедичну допомогу та повністю зупинили кровотечу. Надалі постраждалого госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Пізніше очевидці повідомили, що хлопець йшов  залізничною колією в навушниках, тому не чув звукові сигнали електропоїзда. Машиніст застосував екстрене гальмування, але не встиг повністю зупинитися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік загинув під колесами поїзда на центральному вокзалі Києва, переходячи колію в недозволеному місці

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127612
 
   
 Топ коментарі
 
Шел по ж/д колее в наушниках... Молодежь вызывает обеспокоенность своими умственными способностями что-то всё больше и больше.
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Тепер у нього буде багато часу слухати музику у повній безпеці.
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Це майже щасливий випадок...
Легко відбувся.
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Тепер у нього буде багато часу слухати музику у повній безпеці.
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Шел по ж/д колее в наушниках... Молодежь вызывает обеспокоенность своими умственными способностями что-то всё больше и больше.
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Это недоразвитость наглядно-образного мышления, именно для реальной жизни.
Такое все чаще случается, молодежь сегодня большей частью живет в виртуальной реальности.
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Пора видати указ про запровадження медалі "Дебіл 1-го ступеня" і щотижнево когось нагороджувати з показом по телевізору і зобов'язанням носити цюмедаль щоденно на протязі року.
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очередной лауреат на премию Дарвина..
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Интересно, что выжил. Хотя я работал на "железке", была история: машинист ночью сообщил диспетчеру, что на перегоне сбил бабу, когда локомотив осмотрели по прибытию на станцию, то на нем обнаружили солидную вмятину (размером как от футбольного мяча) и кровь, всех подняли на ноги искать "Анну Каренену", нашли валявшуюся в дюбель пьяную самоубийцу на насыпи, врачи долго не могли ее привести в сознания (из-за большого количества алкоголя в крови), когда к обеду протрезвела, сказала, что "жизнь не удалась, ничего не срослось, живу как поганка, а ну ее в болото"! Смешно, что с ней было все в порядке, кроме огромной гематомы (шишки на голове), чем она долбанулась об локомотив. Все потом язвили, что если бы были мозги, то наверное вытекли, а так как их там отродясь не было, то и сотрясаться было нечему! Подросток попал под электричку в Киеве, первую помощь ему оказали патрульные полицейские - Цензор.НЕТ 1290
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у них потом гематомы оживают и они внезапно умирают...
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Молодёжи на заметку! По ж.д путям в наушниках надо ходить бухими)))
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есть хороший повод перенести инагурацию зеленского на 28 число, подросток пострадал, не время сейчас торжественную церемонию проводить Подросток попал под электричку в Киеве, первую помощь ему оказали патрульные полицейские - Цензор.НЕТ 4715
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Це майже щасливий випадок...
Легко відбувся.
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И то правда. Руки-ноги-голова на месте, остальное вылечат. Но блин, в наушниках, по жд пути... И это ж не первый случай.
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у него был шок, так что не факт! Если хребет целый. на моей работе парень тоже выжил, теперь лежит спинальник....
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Позже очевидцы сообщили, что парень шел по железнодорожному пути в наушниках...Не переходил, а шел!

Подросток попал под электричку в Киеве, первую помощь ему оказали патрульные полицейские - Цензор.НЕТ 6775
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И слушал песню "А я по шпалам, а я по шпалам иду, домой по привычке".
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Згадався анекдот з 90-х, про ворону, що летіла в навушниках з плеєром і в стовба вкорячилась. Встала отрухнулась така, і - "я з цим плеєром скоро точно вб'юся".
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Каждый год одно и то же.
Переход дороги и жд полотна в наушниках.
Сэлфи на мостах, стройках и крышах вагонов.
Щас начнётся жара - люди полезут травится в канализ коллекторы и отстойники.
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По суті поліція виконала свій обов'язок. А тут сенсацію зробили з цього.
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Спасибо полиции за своевременную помощь. Молодцы
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Премия Дарвина пока подождёт следующего меломана
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Цензор.НЕТВідеоПодіїПідліток потрапив під електричку в Києві, першу допомогу йому надали патрульні поліцейські. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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