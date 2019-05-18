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Все про:оборона (654) РНБО (483) Турчинов (793)

 "Кривавий Пастор на захисті України": в мережі з'явилося відео за підсумками роботи Турчинова. ВIДЕО

Після вчорашньої заяви Олександра Турчинова про його відставку з посади секретаря РНБО в інтернеті з'явилося відео за підсумками його роботи, починаючи з часів Майдану і дотепер.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео з'явилося в YouTubе.

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Як повідомлялося раніше, рішення про відставку Турчинова оприлюднила прес-служба РНБО 17 травня.

Олександр Турчинов перебував на посаді секретаря РНБО з грудня 2014 року. 10 лютого 2015 року він керував наступом сил АТО під Маріуполем, коли українські бійці звільнили від бойовиків 5 населених пунктів, зокрема Широкине.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127594
 
   
 Топ коментарі
 
Вата його ненавидить ))))
А українці шанують.
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давно вата ненавидить ?
мабуть з Майдану..
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Людина 5років робили необхідну для країни справу,поки деякі ховалися від призову та канцерти давали
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В'юноша, щоб тобі було відомо, верхівки дерев над доріжками совєтских ракетних комплексів перестали стягувати ще в 60-х роках минулого століття, тобто, тоді, коли з супутника вже можна було побачити в кого погони лейтенанта, а в кого - підполковника.
Так, що, якщо Турчинов, навіть, заховає свою ракету в шафу з підгузниками, то її все одно побачать.
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а хто их ховае????? стоять соби на боевому дижурстви от и все.
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І Турчинов біля них дєжуріт. Ти, напевно, і живого українського ракетника бачив?
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кстати-Вьюноша-это я так понял-вы о СЕБЕ?!!!!!!!!!
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Ну, то, что ты, служивый, не ахти какой понятливый, это вне всякого сомнения.
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Да куда уж мне!!! однни проффффесоры вокруг)))))))))))))
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это ролик про того поца что Крым сдал или продал?
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"Кривавий Пастор на захисті України": в мережі з'явилося відео за підсумками роботи Турчинова - Цензор.НЕТ 5795 Кривавий Пастор - це напевно єдиний з вищих керівників держави на своєму місці. Респект! "Кривавий Пастор на захисті України": в мережі з'явилося відео за підсумками роботи Турчинова - Цензор.НЕТ 5795
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Турчинов сепарне и русешвайнам как серп по яйцам.
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нада отдать должное человеку-он делал все что мог и С ЧЕГО мог!
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Пойдёт воевать (слава Всевышнему) рядовым ... Судя по рапорту ....
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Может сектантами ? Пластырь , оно такое , своих ни-ни , а Украинскими сыновьями топит аж бегом .!!!
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Упырь губастый. Еще и на монетах печатать будут
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и где же был это пастор и что делал, когда сдавали Крим без единого выстрела?
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одно только слово у мен при воспоминании о Турчинове-ФУ
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Я знаю чому "фу" - бо ти обісрався від люті "Кривавий Пастор на захисті України": в мережі з'явилося відео за підсумками роботи Турчинова - Цензор.НЕТ 9343
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А тобі що до цього,тобі яке діло перед тобою звітувати?.
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Всі сексоти КГБ, які згодом стали великими українськими патріотами, були комсомольскімі вожакамі і закінчували ВУЗ з відзнакою. Не тільки праффєсор був дохтуром наук, Турчинов тожа учоний, причому всесторонній - від металургії і до оподаткування і тіньової економіки.

"у 1986 році з відзнакою закінчив технологічний факультет Дніпропетровського металургійного інституту, спеціальність - обробка металів (інженер). Дипломний проект - розробка та впровадження технології виробництва нових арматурних профілів[5]. Кандидатська дисертація «Методичне забезпечення і механізм реформування та оптимізації оподаткування в ******** економічних умовах» (1995). Докторська дисертація «Тіньова економіка (методологія дослідження та механізми функціонування)»
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Трупчинов - лучший агент ху йла. Он подарил ему Крым. Этим все сказано о Трупчинове.
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Що то значить геніальна і талановита людина - тільки-но закінчив інститут і зразу пішов кувати залізо в абком камсамола.

"у 1986 році з відзнакою закінчив технологічний факультет
1987-1990 роки - секретар райкому комсомолу, потім завідувач відділу агітації і пропаганди Дніпропетровського обкому комсомолу.
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Що то значить геніальна і талановита людина - тільки-но закінчив інститут і зразу пішов кувати залізо в абком камсамола.

"у 1986 році з відзнакою закінчив технологічний факультет
1987-1990 роки - секретар райкому комсомолу, потім завідувач відділу агітації і пропаганди Дніпропетровського обкому комсомолу.
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Бутусов,прогиб засчитан. Теперь каждый день Цензор будет печатать заказухи о пасторе,формировать так сказать наше мнение. конечно,о Свинорчуках не так интересно статьи печатать, ведь это окружение его хозяев- Пети и Турчинова. Свинорчуки мародеры,А Турчинов не при делах).Просто мимо шел паря. Смешно)
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Почему Цензор так упорно продвигает культ личности "Кровавого Пастора". Ей Богу, это просто смешно.
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Чому не пішов в президенти? Нема часу на клоунів. Народе, що ти "вибрав"? Зовсім мізки прос рали...
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через год увидим- про...рали или нет! всему свое время! народ стоял между пропастью и неизвесностью! выбрал второе-во втором хоть есть надежда!
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Яка пропасть?Народ не може зрозуміти, що ого достаток залежить тільки від нього?, тоді цей народ завжди буде обирати надію, і завжди буде пролітати!
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еще пять лет петра и были бы пропастью! по крайней мере финансовой и выездом рабочих рук-так это уж точно!
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Feci quod potui, faciant meliora potentes (Я зробив усе, що міг, хто може, нехай зробить краще )

п.с.
Імператоре, тебе чекають твої легіони https://www.youtube.com/watch?v=6jlv7ptkoko
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Просрать Крым без единого выстрела. Вывести все украинские войска из Крыма - это был позор!

Турчинов - должен сесть пожизненно!
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он должен открутить твою ватную голову , к качестве развлечения, конечно
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дурчилов - один из тех, кто просрал Украину в 2014, обманул народ Украины, замешан в коррупции и воровстве бюджетных денег, на протяжении 5 последних лет, особенно..
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Кацапська ботва співає хвалебну оду дурчинову, хтож як не кацап буде хвалити того хто продає та нищить Україну
І не забувайте, дурчинов підтримав на виборах главсепара Парашенку
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гдето я уж это слыал-кто против петра-тот агент *********)))))))))
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Посмотрел бы я на кровавого пастора или на его детей в настоящем бою. Тупо отправлять и подстрекать других это у нас геройством называют. У нас схавают...
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Кроме трех указанных выше лиц, запрет просят применить по отношению к более 50 народным депутатам президентской фракции, более 40 членам правительства, главе правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву, а также судьям Верховного Суда и членам Высшей квалификационной комиссии судей. В общем 180 человек.
При этом суд не сообщает, кто именно подал этот иск.
Таким образом 180 высших представителей режима Порошенко скорее всего окажутся в клетке."Кривавий Пастор на захисті України": в мережі з'явилося відео за підсумками роботи Турчинова - Цензор.НЕТ 5200
Отметим, что почуяв беду, окружение Порошенко в срочном порядке начали уходить от него. Однако уже поздно, все преступления задокументированы.
За 3 дня Порошенко покинула вся его группировка, а именно:Глава АП Игорь РайнинПервый зам Райнина КовальчукГлавный по внешней политике АП ЕлисеевСекретарь СНБО ТурчиновПропагандист Порошенко МедведевПропагандистка Порошенко Ирина ЛуценкоПропагандистка Порошенко Ирина ГеращенкоГлава МИД КлимкинЗамглавы СБУ Демчина, которого обвиняют в тяжелейших преступлениях, в том числе заказных убийствах, пытках и коррупции невероятных масштабов.Пропагандист Порошенко Бирюков
Отмечается, что сам Порошенко до сих пор верит в свой иммунитет и собирается на пост Премьер-министра Украины.
Правда же совсем другая. Сразу же после инаугурации Зеленского, Порошенко скорее всего также окажется в клетке.
После инаугурации Зеленского начнутся массовые посадки топ-чиновников режима Порошенко и это очевидный факт.
Страна жаждет возмездия за издевательство, кровь, нищету, лицемерие, лживость, коррупцию невероятных масштабов, наживу на горе и трупах несчастных людей.
90% опрошенных людей желают для Порошенко высшей меры наказания.https://ua24ua.net/nam-p-z-a-rebyata-on-nas-obduril-okrugenie-poroshenko-hochet-ego-linchevat/
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стрелять будет клован или ты с бэней ???
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Вот , где вы такие берётесь ? Чё тама ? Клаван наркаман ? Деньги от сериала спёр ? Отдохнул в Турции 2 дня и жарил шашлык с лоббистом - немцем в параше ? ОТКУДА ВЫ берётесь ???Вас мать не рожала ?
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судите по делам их.............. не добавить не убавить.......
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This country will not be safe until these bloody swindlers and clowns fall outside the bars. This is the main task of the newly elected president and he must execute it for the sake of God and the people of Ukraine.
Otherwise he will be recognized as a traitor and an enemy.

Ця країна не буде в безпеці до тих пір поки ці заляпані кров'ю шахраї і клоуни не опиняться за ґратами. Це є основним завданням новообраного президента і він повинен виконати його заради Бога і народу України.
В іншому випадку він буде визнаний зрадником і ворогом.
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Турчинов ніякий не кривавий пастор, а боягуз і зрадник, який здав Крим і Донбас. Він ще понесе за це кримінальну відповідальність.
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цей підріло здав Крим і Донбас!!!!А вся пропоганда, це відео для бідних розумом!!!
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Кривавий Пастор на захисті України": в мережі з'явилося відео за підсумками роботи Турчинова. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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