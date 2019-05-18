 "Кривавий Пастор на захисті України": в мережі з'явилося відео за підсумками роботи Турчинова. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео з'явилося в YouTubе.
Як повідомлялося раніше, рішення про відставку Турчинова оприлюднила прес-служба РНБО 17 травня.
Олександр Турчинов перебував на посаді секретаря РНБО з грудня 2014 року. 10 лютого 2015 року він керував наступом сил АТО під Маріуполем, коли українські бійці звільнили від бойовиків 5 населених пунктів, зокрема Широкине.
Так, що, якщо Турчинов, навіть, заховає свою ракету в шафу з підгузниками, то її все одно побачать.
"у 1986 році з відзнакою закінчив технологічний факультет Дніпропетровського металургійного інституту, спеціальність - обробка металів (інженер). Дипломний проект - розробка та впровадження технології виробництва нових арматурних профілів[5]. Кандидатська дисертація «Методичне забезпечення і механізм реформування та оптимізації оподаткування в ******** економічних умовах» (1995). Докторська дисертація «Тіньова економіка (методологія дослідження та механізми функціонування)»
"у 1986 році з відзнакою закінчив технологічний факультет
1987-1990 роки - секретар райкому комсомолу, потім завідувач відділу агітації і пропаганди Дніпропетровського обкому комсомолу.
"у 1986 році з відзнакою закінчив технологічний факультет
1987-1990 роки - секретар райкому комсомолу, потім завідувач відділу агітації і пропаганди Дніпропетровського обкому комсомолу.
п.с.
Імператоре, тебе чекають твої легіони https://www.youtube.com/watch?v=6jlv7ptkoko
Турчинов - должен сесть пожизненно!
І не забувайте, дурчинов підтримав на виборах главсепара Парашенку
При этом суд не сообщает, кто именно подал этот иск.
Таким образом 180 высших представителей режима Порошенко скорее всего окажутся в клетке.
Отметим, что почуяв беду, окружение Порошенко в срочном порядке начали уходить от него. Однако уже поздно, все преступления задокументированы.
За 3 дня Порошенко покинула вся его группировка, а именно:Глава АП Игорь РайнинПервый зам Райнина КовальчукГлавный по внешней политике АП ЕлисеевСекретарь СНБО ТурчиновПропагандист Порошенко МедведевПропагандистка Порошенко Ирина ЛуценкоПропагандистка Порошенко Ирина ГеращенкоГлава МИД КлимкинЗамглавы СБУ Демчина, которого обвиняют в тяжелейших преступлениях, в том числе заказных убийствах, пытках и коррупции невероятных масштабов.Пропагандист Порошенко Бирюков
Отмечается, что сам Порошенко до сих пор верит в свой иммунитет и собирается на пост Премьер-министра Украины.
Правда же совсем другая. Сразу же после инаугурации Зеленского, Порошенко скорее всего также окажется в клетке.
После инаугурации Зеленского начнутся массовые посадки топ-чиновников режима Порошенко и это очевидный факт.
Страна жаждет возмездия за издевательство, кровь, нищету, лицемерие, лживость, коррупцию невероятных масштабов, наживу на горе и трупах несчастных людей.
90% опрошенных людей желают для Порошенко высшей меры наказания.https://ua24ua.net/nam-p-z-a-rebyata-on-nas-obduril-okrugenie-poroshenko-hochet-ego-linchevat/
Otherwise he will be recognized as a traitor and an enemy.
Ця країна не буде в безпеці до тих пір поки ці заляпані кров'ю шахраї і клоуни не опиняться за ґратами. Це є основним завданням новообраного президента і він повинен виконати його заради Бога і народу України.
В іншому випадку він буде визнаний зрадником і ворогом.