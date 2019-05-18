 "Кривавий Пастор на захисті України": в мережі з'явилося відео за підсумками роботи Турчинова. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео з'явилося в YouTubе.

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Як повідомлялося раніше, рішення про відставку Турчинова оприлюднила прес-служба РНБО 17 травня.

Олександр Турчинов перебував на посаді секретаря РНБО з грудня 2014 року. 10 лютого 2015 року він керував наступом сил АТО під Маріуполем, коли українські бійці звільнили від бойовиків 5 населених пунктів, зокрема Широкине.