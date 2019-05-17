 Стандарти роботи російської журналістики: "За слова відповідаєш? Тоді бий". ВIДЕО

Відповідне відео розміщено в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадуємо, в російському Єкатеринбурзі від початку тижня тривають протести проти будівництва храму РПЦ на місці скверу. За три дні поліцейські затримали майже 100 противників будівництва, а паркан, який протестувальники намагалися знести, замінили на капітальний.