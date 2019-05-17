 Стандарти роботи російської журналістики: "За слова відповідаєш? Тоді бий". ВIДЕО

Відповідне відео розміщено в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадуємо, в російському Єкатеринбурзі від початку тижня тривають протести проти будівництва храму РПЦ на місці скверу. За три дні поліцейські затримали майже 100 противників будівництва, а паркан, який протестувальники намагалися знести, замінили на капітальний.
потому что где-то есть видос- как он рассказывает, что он и его оператор, якобы слышали как этот чувак перед ударом кричал "вы мою страну Украину захватили"
кацапозёльдатен? - не подталкивайте меня на вторую попытку, тов. лахтопрапорщик
достал мелкокалиберный сливной бачек пацана
и почему на кацапии чем ватан сволочнее тем мельчее?
затягают того белобрысого кацапа по фсбам и нарисуется ему двушечка.
не жаль ни разу - но он мог за ету свою двушечку ту казлину еще пару-тройку раз уделать,
и вот тут уже жаль шо не уделал
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Гуго Карлович
"Референдум в Екатеринбурге пройдёт честно как в Крыму. Войска мы уже ввели",- заявил президент.
Под документы на землю на постройку храма, на этом участке будут строить три элитных высотки...
Так что храм Мпц, это так, перекрытие..
Флаг Уральской республики на протестах в Екатеринбурге. Ни у кого не вызывает сомнений, что РФ никогда не будет приветствовать войска НАТО. Натовские войска будут приветствовать: Уральская, Якутская, Тувинская, Татарская, Калмыкская и другие народные республики бывших регионов РФ
- Можно подумать, что это Донецк, в 2014 году в тот момент когда в него заехали нашенские "ихтамнеты", но нет - это сегодняшний Екатеринбург! РПЦ - это единственная церковь в мире, на страже которой стоит настоящая армия. Ватикан, по сравнению с ней, кружок Макаронного бога.
не может кацапу не поставить штамп на лоб, шо он кацапоимперец.
любой кацап - вправду верит что в Украине была "революция достоинства"
- утверждение неумное как минимум...
#как тєбє такоє бібісі