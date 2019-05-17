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Все про:парк (27) протест (880) Росія (17083) РПЦ (251)

 Стандарти роботи російської журналістики: "За слова відповідаєш? Тоді бий". ВIДЕО

У російському Єкатеринбурзі журналіст, який провокував протестувальників проти будівництва храму РПЦ на місці скверу, дістав по обличчю.

Відповідне відео розміщено в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадуємо, в російському Єкатеринбурзі від початку тижня тривають протести проти будівництва храму РПЦ на місці скверу. За три дні поліцейські затримали майже 100 противників будівництва, а паркан, який протестувальники намагалися знести, замінили на капітальний.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127544
 
   
 Топ коментарі
 
жесть- это даже не журнашлюха, а тупо гопник какой-то с микрофоном
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меня в этом сюжете мучил вопрос: что это с мужиком в трусах: волосатый лиф или аномалия?!
Стандарти роботи російської журналістики: "За слова відповідаєш? Тоді бий" - Цензор.НЕТ 8486
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меня в этом сюжете мучил вопрос: что это с мужиком в трусах: волосатый лиф или аномалия?!
Стандарти роботи російської журналістики: "За слова відповідаєш? Тоді бий" - Цензор.НЕТ 8486
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Кажана витатуйовано. В московському спецназі служив.
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Покончил жизнь самоубийством этот журналист.
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оно перестало быть журналистом и стало журнашлюхой- после того. как оно с оператором захотело представить этого чувака, из секты 40 сороков- как украинца

потому что где-то есть видос- как он рассказывает, что он и его оператор, якобы слышали как этот чувак перед ударом кричал "вы мою страну Украину захватили"
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Один у фонтана получил, а этот возле стройки.Пора повсей засРашке такой флешмоб устроить Стандарты работы российской журналистики: "За слова отвечаешь? Тогда бей" - Цензор.НЕТ 9705
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Та нехай щодня б'ються, щодня вбивають один одного, а краще дєрєвня на дєрєвню, райіон на райіон. Про що новина? "У світі жЬІвотньіх"?
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Респект шульзі. Журналюга міркував що справа летітиме, але прорахувався.
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Хороший пацан, не испорченный. Жаль засудят.
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откуда ты знаешь что он хороший? он же россиянин
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Вовошка, вставай с бутылки. Ставай не рассеянином, а человеком.
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99.9% этот пацан радовался операции возврата в говень
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В морду вдарить и холоп может.А потом еще посильнее в хомут залезть. А кацапы таки рабы. Доказано многовековой историей.
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я уже видел сегодня кацапский спецнаx на видео - чуть анализ не сдал от смеха...
кацапозёльдатен? - не подталкивайте меня на вторую попытку, тов. лахтопрапорщик
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С рабами невозможно создать ту империю, которую они создали. С солдатами возможно.
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т.е. в звании я вас не обидел, тов. лахтоефреитор? - радует, шо претензий нет.
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Можете изощрятся как хотите. Мне плевать на любые провокации ко мне лично.
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так же как и мне на тебя, лахторядовой герасим...
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жесть- это даже не журнашлюха, а тупо гопник какой-то с микрофоном
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Гремми?!.. нет!. Оскара и гринкарту в лучшую страну, боксеру!
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Скрепно влупил, молодой и сильный, но получит парень на полную катушку. Жаль.
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Ну влупил так себе, скорее толкнул, но журнашлюшке этого хватило
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Так дело же не в силе удара, а в том, что не побоялся влупить. Заранее зная, какие проблему у него сейчас начнутся. Учеба, работа, спортивная карьера - всё может накрыться.
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гадаєте, після слів "дєвачка дасвіданія" хлопець щось там собі міркував?
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Вы правы, сейчас пересмотрела, увидела, что после " девачка дасвидания ", хлопец уже не думал.
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мало дал - надо было пинать, шо бы оно до соприкосновения с землей прошло секунд 30 как минимум
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Где-нибудь возле супермаркета или на стоянке эта драка была бы такой, как нам надо, а перед телекамерой ему бы просто не дали.
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то шо дал уже хорошо, хотя и знал шо камера от она,
достал мелкокалиберный сливной бачек пацана

и почему на кацапии чем ватан сволочнее тем мельчее?
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точно так же думаю...

затягают того белобрысого кацапа по фсбам и нарисуется ему двушечка.
не жаль ни разу - но он мог за ету свою двушечку ту казлину еще пару-тройку раз уделать,
и вот тут уже жаль шо не уделал
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Это гопота, в первом туре оно за Бойко во втором за клоуна. Даунбасёнок и по манере речи быдляцкой видно.
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И только ты выстоял! Победил! Не предал седого.
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ты дураком родился или брал уроки? победобесие и армия))) скрепы и томос)))) руцкий мир и мова.....)))))))) ПЗЦ! победобесие -прогрессирующее восхваление, скрепы -кандалы лайт для нью рабов, руцкий мир -поиск объединяющего в необъединяемом. ты пиз@уй в военкомат, потом на передке про армию расскажешь, обсос.
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Потрох посмотрел, что ***** на победобесии хорошо окучивает вату, и решил на выборы идти под лозунгом армия. Тоже самое и с православными скрепами - потрох перед выборами нажал на томос. Ну и русский мир построен на русском языке, ведь ***** был уверен, что все русскоговорящие в Украине это по сути русские-россияне - и потрох пошёл на выборы со знаменем мовы. И если ты настолько дыбил, что этого сложить не смог, то обсос именно ты, вернее тупой потрохосос.
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Чакрою відчуваю, що москалі починають вставати з колін. Незадоволеність життям вилилося у цей протест. Храм - це лише привід. Мабуть, пора переходити на Єкатеринбургські сайти і допомогти "стратегічним партнерам" так, як вони "допомагали" нам в 2014 році на Цензорі.
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Ща ***** приедет, покрестица, всем много счастья пообещает, напомнит какой враг Омерика и что под боком хвошизды и киевская хунта и нужно бы плотнее сплотица вокруг нац лидера и кацапо скот радостно заголосит что нужно бы сразу 2 храма построить.
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москалі починають вставати з колін

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Стандарти роботи російської журналістики: "За слова відповідаєш? Тоді бий" - Цензор.НЕТ 4596
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А почему недовольство життям украинцев ни во что не выливается? Украинцы самый терпеливый тире рабский народ?
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хорошо когда кацапоиды друг-дружку метелят. приятно посмотреть
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Только помесь генетическая потомков алкаша крепостного и алкаша советского начинает в религию лезть не через покаяние и чтение Письма а с перегаром и понятиями- слыш Михаил, короче ты теперь на воротах не стоишь а слетай нам за пивом и девочками и вот тут мне ещё парковку и заправку для мерса забацай, сразу перед райскими воротами.Благо тут только шо если в это гуано попасть вогом оно пудово сдохнет навсегда.
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журнашлюшику даже с левой и не сильно хватило, шо бы понять шо такое гравитация... Стандарти роботи російської журналістики: "За слова відповідаєш? Тоді бий" - Цензор.НЕТ 1338
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прапагандон в рыло свинячее палучил - но мало как всегда , нужно было бы ему пару раз с ноги добавить
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Стандарти роботи російської журналістики: "За слова відповідаєш? Тоді бий" - Цензор.НЕТ 9392

Гуго Карлович

"Референдум в Екатеринбурге пройдёт честно как в Крыму. Войска мы уже ввели",- заявил президент.
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прапагандонам уже мало ненависти на своих решил испытать - да не тут то было
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Ну да, тут им не Москва... Могут и ответить)
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Ну начнем с того, что дело не в храме Мпц..
Под документы на землю на постройку храма, на этом участке будут строить три элитных высотки...
Так что храм Мпц, это так, перекрытие..
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Если честно, похер, шо там строить будут кацапы. Все равно храм построить нормальный и перестать поклоняться сатане свинособаки не в состоянии.
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Vitauskas

Флаг Уральской республики на протестах в Екатеринбурге. Ни у кого не вызывает сомнений, что РФ никогда не будет приветствовать войска НАТО. Натовские войска будут приветствовать: Уральская, Якутская, Тувинская, Татарская, Калмыкская и другие народные республики бывших регионов РФ Стандарти роботи російської журналістики: "За слова відповідаєш? Тоді бий" - Цензор.НЕТ 8671
Стандарти роботи російської журналістики: "За слова відповідаєш? Тоді бий" - Цензор.НЕТ 5473
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Чёткий ТАСС‏ @ChetkiyTASS

- Можно подумать, что это Донецк, в 2014 году в тот момент когда в него заехали нашенские "ихтамнеты", но нет - это сегодняшний Екатеринбург! РПЦ - это единственная церковь в мире, на страже которой стоит настоящая армия. Ватикан, по сравнению с ней, кружок Макаронного бога.Стандарти роботи російської журналістики: "За слова відповідаєш? Тоді бий" - Цензор.НЕТ 2352

Стандарти роботи російської журналістики: "За слова відповідаєш? Тоді бий" - Цензор.НЕТ 5228

Стандарти роботи російської журналістики: "За слова відповідаєш? Тоді бий" - Цензор.НЕТ 2985
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Майдан таки пришел на парашку. Ждем мочилова ментов, шашлыки по-одесски и развала засрашки!


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А они вчера уже скакали там, И скандировали при этом "Кто не скачет, тот за храм". Дурной украинский пример оказался заразительным. И, главное с 13-го года помнят.
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Дело в том, что на рашке молодежь не смотрит телевизор, поэтому и вправду верит что в Украине была "революция достоинства". Не знают что скакания это атрибут ксенофобии.
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не знаю смотрит ли на кацапии молодежь зомбоящик, но она общается с родителями и знакомыми, которые его смотрят и ето

не может кацапу не поставить штамп на лоб, шо он кацапоимперец.
любой кацап - вправду верит что в Украине была "революция достоинства"
- утверждение неумное как минимум...
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є підстава для нового мему...
#как тєбє такоє бібісі Стандарти роботи російської журналістики: "За слова відповідаєш? Тоді бий" - Цензор.НЕТ 1993
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Нормально, что просил, то и получил. Интересно как дальше будут развиваться события? Скорее всего журналиста причислят к святым великомученникам, а у парня, котрый ему адекватно ответил найдут украинские корни, визитки Яроша и американское печенье
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Цензор.НЕТВідеоСуспільствоСтандарти роботи російської журналістики: "За слова відповідаєш? Тоді бий". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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