 "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем". ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Після двох років життя за кордоном Ігор Коломойський повернувся в Україну. Це сталося в ніч на 16 травня. Він прилетів із Тель-Авіва в Дніпро, і того ж дня ближче до вечора прибув до Києва.
Знімальна група "Схем" зафіксувала, як олігарх із аеропорту "Бориспіль" попрямував до ресторану Сatch у центрі столиці. Цей заклад розташовано у бізнес-центрі по вулиці Володимирській, де має офіс Коломойський. Журналіст "Схем" зайшов до ресторану і зауважив, що олігарх був у компанії народних депутатів від групи "Відродження" Віталія Хомутинніка та Андрія Шипка, бізнесмена Павла Фукса і свого друга і співвласника "95-го кварталу" Тимура Міндіча.
Коломойський погодився поговорити зі "Схемами". У першому експрес-інтерв'ю після повернення в Україну Коломойський розповів про справу, яку розслідують проти нього в Америці, знайомство з підозрюваним у справі про розкрадання сотень мільйонів обленерго Дмитром Крючковим і про те, чи піде на інавгурацію Володимира Зеленського.
Вот кто настоящий внутренний враг Украины, похлеще Медведчука. Но почему-то все боятся даже произносить его фамилию.
За решеткой
ПС ..*УВІЛЬНИТИ *
.Ото понабирали школоту ..
Бирюков был советник за штатом, внештатный, поэтому просит его "освободить" от выполнения обязанностей. вопрос-откуда вы повылазили в таком количестве, ЗЕбилы, ведь совсем еще недавно все было адекватно, вы занимались своим делом, рыли землю, подметали, мыли туалеты!
Які вогнепали ...
. каналам .. ..А ворог не дрімає ..То скільки ще *вати * існує в Україні ?
.Черговий абсурд: Росія скликає Радбез ООН через ухвалений Верховною Радою "закон про мову"
Радость да какая прям праздник
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логічно. Бо саме його обрали на 5 років.
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Язык оригинала, исторической повести НВ.Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те (Вальцманы,Гройсманы)... что арендаторствуют (правят и воруют) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Беня, Зеля, Гепа..) Шлема, Шмуль?..