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Все про:Коломойський (369) Хомутиннік (30) Шипко (4) Фукс (9)

 "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем". ВIДЕО

Журналісти програми "СХЕМИ: корупція в деталях" взяли інтерв'ю в Ігоря Коломойського після його повернення в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Після двох років життя за кордоном Ігор Коломойський повернувся в Україну. Це сталося в ніч на 16 травня. Він прилетів із Тель-Авіва в Дніпро, і того ж дня ближче до вечора прибув до Києва.

Знімальна група "Схем" зафіксувала, як олігарх із аеропорту "Бориспіль" попрямував до ресторану Сatch у центрі столиці. Цей заклад розташовано у бізнес-центрі по вулиці Володимирській, де має офіс Коломойський. Журналіст "Схем" зайшов до ресторану і зауважив, що олігарх був у компанії народних депутатів від групи "Відродження" Віталія Хомутинніка та Андрія Шипка, бізнесмена Павла Фукса і свого друга і співвласника "95-го кварталу" Тимура Міндіча.

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Коломойський погодився поговорити зі "Схемами". У першому експрес-інтерв'ю після повернення в Україну Коломойський розповів про справу, яку розслідують проти нього в Америці, знайомство з підозрюваним у справі про розкрадання сотень мільйонів обленерго Дмитром Крючковим і про те, чи піде на інавгурацію Володимира Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127536
 
   
 Топ коментарі
 
...олигарх находился в компании народных депутатов от группы "Возрождение" Виталия Хомутынника и Андрея Шипко, бизнесмена Павла Фукса и своего друга и совладельца "95-го квартала" Тимура Миндича.


"независимый я, он сам пришел!" кричал вазелин пятый месяц))
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Yoohoею! А через 5 лет типа красть будет нечего будет красть? И клован не прикроет. Беня совсем стыд потерял.
. Ну шо зеклованы готовтес.
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олигарх находилсяв ресторане, в компании народных депутатов от группы "Возрождение" Виталия Хомутынника и Андрея Шипко................ комментировать надо? "Я решил ближайшие 5 лет прожить в Украине", - Коломойский дал экспресс-интервью журналистам "Схем" - Цензор.НЕТ 5470
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А меня больше волнует Ахметов. Неужели он останется безнаказанным за войну на Донбассе, тысячи убитых там людей. за Роттердам+, монополию в энергетике?
Вот кто настоящий внутренний враг Украины, похлеще Медведчука. Но почему-то все боятся даже произносить его фамилию.
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Свобода, доречі, на це питання відповіді не дає. Ну не бачить вона Ахметова, і все. Дивно? Не думаю. Треба придивитись до статті, за якою Свобода фінансується
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Скоріше "хтось" цю Свободу "траншить" і цей "хтось" має якісь свої приховані мотиви. Бєня в це коло не потрапляє, бо занадто відкритий він по життю. Ну не погодиться Бєня на надприбутки від якогось голодомору в Україні, наприклад. Бєня хоче зробити свою Батьківщину успішною, не гіршою за Швейцарію, до порівняння. А тому незручний він. Для редакції Свободи
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Тебе то что. Твой Бох Бабломойский . Он у тебя теперь царь. Вон как ты его нахваливаешь. Прям как свою бывшую..Юличку...
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А меня еще и ФСБшный кидала и подельник Порошенка по мутным и противоправным "схемам" - Паша Фукс. Которому запрещен въезд как в Израиль, так и в США (с формулировкой "из соображений национальной безопасности").
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Беня канеш класньій чувак, но сп#здить с тумбочки 4,5 лярда чужих денех и еще требовать компенсацию за свою тумбочку 2 лярда єто не по еврейски, єто по жидовски.
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Нужно требовать от Зе и не давать ему съехать.
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Пізно всравсь, стецько. Лондонський суд довів, що ніяких вкрадених Бєнєю мільярдів доларів не існує. Це вигадка Мародера.
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Тогда с какого перепуга потребовалась его докапитализация? Или єто тоже вранье?
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Как ни странно зелёнкин тоже сказал что он исключительно на 5 лет
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Каждый олигарх это паразит на теле Украины и пора народу Украины уже избавиться от этих кровопивцев.
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А судья считает, что как минимум восемь! "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 2961
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Да, ближайшие лет 20 ти проживешь в Украине
За решеткой
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Слухайте! Та будьте ви людьми! Залиште вже цю булаву Петру! Ну прикіпіла у пана душа до булави! Нехай забирає її собі(на довічне з конфіскацією) і бавиться стільки, скільки душа забажає! "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 5801
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Выслужился так выслужился...Ивашка лапотник.
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Ну, если ты считаешь, шо это жизнь, то заходи. От ***** нам же еще не очень досталось, так что давай, ломай нас полностью.
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а ты нам ворюга и нах..не нада....валил бы ты подальше а то вдруг не доживеш свои 5 лет..
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Гы-гы!!! Бирюков присит УВІЛЬНИТИ йего... "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 9640"Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 9640"Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 9640 Вы представляете себе, какие дебилы руководили нашей страной? А мы еще с Азирова смеялись."Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 5810 "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 2342
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придурок! .. Бирюков это делает по Закону!.. Такое заявление напишут все советники Президента! .. и это делается каждые пять лет.. а у вас в Рашке по другому?!
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ПРидурок ..Мову вивчи . "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 7058
ПС ..*УВІЛЬНИТИ * "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 865
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не "УВІЛЬНИТИ", а "ЗВІЛЬНИТИ".. ты вообще, откуда сам будешь?!.. почем у тебя ягель?!
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.Ха . "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 6126 .А соя то дійсно мови не знає\
.Ото понабирали школоту ..
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и это пишет "человек-тупая картинка"?!... бляха!.. ты совсем краёв не чувствуешь..
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О ты чумовой! А как совсем края чувствуют? "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 9425 Обперделся собствеными газами и теперь штырит?

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Так зеньки свои раззуй и прочти) А то как пердеть в лужу - ты первый а как скрин прочесть - так неграмотный) "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 6124
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ойц!.. шо то у меня чуйство, что ты срисовал этот коммент с кого-то.. не сам! не сам автор!
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Він все вірно написав. Просить увільнити його від обов'язків, а не звільнити з роботи. Відчуваєш різницю? Якщо - Ні, то повчи правила:

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Більше всього непорозумінь виникає із застосуванням терміну "увільнення". Іноді його вживають як точний синонім звільнення, наприклад, у словосполученні "увільнення з роботи". Частіше термін використовують, коли йде мова про "увільнення від обов'язків", які перед цим були покладені на працівника, тобто звільнення з роботи не відбувається.

Бирюков был советник за штатом, внештатный, поэтому просит его "освободить" от выполнения обязанностей. вопрос-откуда вы повылазили в таком количестве, ЗЕбилы, ведь совсем еще недавно все было адекватно, вы занимались своим делом, рыли землю, подметали, мыли туалеты!
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Свое забрать и года хватит! Присматривать за Зелей будет,чтобы с крючка не сорвался .
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Вовік добре знав тему, коли грав в Кварталі Коломойського. Як не найкраще передав характер особистості колишнього губернатора. Не буду радити нічого Коломойському, але на його місті запрошував би журналістів Свободи переодично на інтерв"ю. Бо вони явно мають до Валерійовича якийсь сантимент. Не монжна бути такимо жерстокосердрдним, щоб не звертати увагу на таку небайдужість колектива журналістів
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В теплой хорошей камере можно и 10 лет прожить.
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"Я решил ближайшие 5 лет прожить в Украине"... Конечно своим аватаром же нужно управлять, с Израиля как то не сподручно... "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 8718
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Мародеры Порошенко с Коломойским ограбили каждую украинскую семью на 15 тыс грн - Гриценко 05.07.2017 ПолитрадаВладельцы Привата украли больше, чем государство (мы с Вами) потратила на армию за весь период войны с Россией (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором). У каждой украинской семьи, из четырех человек, владельцы Привата украли почти 15 000 гривен.Такие оценки озвучил сегодня лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.И за это - никого не посадили? Даже не арестовали?Ни владельцев Привата, ни топ-менеджеров, ни руководителей Нацбанка-регулятора, которые годами закрывали глаза на миллиардные сделки в Привате, да еще и оказывали ему под эти сделки многомиллиардный рефинанс, попутно обваливая гривну?Не посадили, не арестовали, не отняли все их имущество - потому что гарант-олигарх с Коломойским-олигархом кулуарно «договорились», их языком, «по понятиям»? За наш с Вами счет!Безбашенные мародеры действительно думают, что их «понятийным договоренностями» все так мирно и закончится?Ошибаются. ТАКОГО - прощать нельзя. Невечно на Банковой будет сидеть гарант-олигарх и не вечно генпрокурором будет кум гаранта-олигарха. Ответственность наступит, найдет и догонит!***Данный пост Анатолия Гриценко перекликается с недавними оценками на этот же счет экс-губернатора Михеила Саакашвили. Он, в частности, 24 июня заявил про «олигархический договорняк между Порошенко и Коломойским», за который заплатили из своих карманов украинцы, комментируя свежую информацию от Минфина Украины о том, что государство выделяет на капитализацию ПриватБанка дополнительно еще 38,5 млрд грн "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 2782
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А каким боком к Приват-банку Порошенко?
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Як яким боком? Він його вкрав.
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Как он его украл??? Национализация это кража в пользу государства.
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Ну що ти за людина? Все нормально, нормально, а потім на своїх кидаєшся. Пан хочаб визначивсь, що він хоче? Бо в нього в голові суцільна каша, здається
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Коломойський проживе в Україні 5 років , а от чи народ України проживе в Україні так як Коломойський 5 років дуже сумніваюся!!!
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"Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 1570главное не спалить,что клоун не марионетка "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 1570
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Ну приехал и приехал, не такое прям событие. Но есть другой вопрос, - зачем брать в свою тусовку фсб-эшного бабуина Фукса, отморозка и криминала, который был причастен к попытке создания "ХНР", давил на Гепу тогда, требовал активных действий, а через год с фсбэшной легендой заявился в Украину, получил крышу Порошенка, затем купил пару бакланов из Народного фронта для продвижения интересов и стал скупать бизнес в стране при полном попустительстве власти. Теперь фсбэшное гавно уже к Бене примазалось.
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А шо їм казати? Їх розвели "как котят". (Чечетов)
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Прийде на п'ять років до красти , до дирибанити то ,що ще не успів за 27 ........браво 73 % дозволили ..... "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 23 "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 23
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Между тем, Игорь Валериевич высказался относительно того, что привело к такому решению суда. Вот, что он сказал: «Он (Порошенко) просто моя марионетка, и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано. Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он моя марионетка. Будет делать все, что ему говорят. Чтоб искупить свою вину».Порошенко марионетка Коломойского? Детали - УКРАИНА. СЕЙЧАС "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 7845
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Тільки тепер зрозумів конструктивну ідею Вальтера
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...это Люгер, а Вальтер выглядит вот так:
"Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 2909
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О, блін. Я зовсім у вогнепалах ніякий
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Ви його хіба ще не знаєте ? "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 91
Які вогнепали ... "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 91
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Дивлюсь юдівський *ньюсван * ..Як раз розмова про Закон про мову ..Коли вже знов пику Шухрічу натовчуть !? "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 8874
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..А ось потужні *свинарчукові *реХформи .пруть по всім ПРодажним
. каналам .. "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 7967..А ворог не дрімає ..То скільки ще *вати * існує в Україні ?
.Черговий абсурд: Росія скликає Радбез ООН через ухвалений Верховною Радою "закон про мову"
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ОСЧАСТЛИВИЛ БЛАГОДЕТЕЛЬ ВЫ НАШ КАК БЫ МЫ БЕЗ ВАС ДА 5 ЛЕТ
Радость да какая прям праздник "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 2521
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О, заробітчан почали повертатись додому. (с)
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Ну пища для порохоботов. 5 лет правление Пороха как и не было.
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"Я решил ближайшие 5 лет прожить в Украине", - Коломойский дал экспресс-интервью журналистам "Схем". ВИДЕО

.....
логічно. Бо саме його обрали на 5 років.
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Так кто ж тебе запретит ,если не будешь таким,как порох
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Каломойше надо выспаться. В понедельник у него иннагурация.
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____________Тарас Бульба___________.
*
Язык оригинала, исторической повести НВ.Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те (Вальцманы,Гройсманы)... что арендаторствуют (правят и воруют) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Беня, Зеля, Гепа..) Шлема, Шмуль?..
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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