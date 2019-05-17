 Елітний загін спецпризначенців Росгвардії розсмішив соцмережі спробою затримати водія в Санкт-Петербурзі. ВІДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ, робота росгвардійців потрапила в поле зору трьох камер спостереження й була опублікована на відеохостингу youtube. На записі невдала спроба затримати водія, який різко тікає від фургона спецслужб і проривається через закриті ворота двору. Фургон поїхав за ним, але через свої габарити не зміг відразу проїхати через зламані ворота. Запис зроблено в Санкт-Петербурзі в 2018 році.
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+108
я думаю, что водитель и пассажиры "мерса" погибли от смеха!..
+56
Смотреть под музыку "Деревня дураков". Отлично!
+48
Идиоты !!
Так тримати кацапи !, а наших полонених відпустіть.
Далі буде більше - звикай. А краще знайди справного вогнегасника .
Най розважається, поки їм чєбурнєт не запровадили.
Афігєть ...