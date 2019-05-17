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Все про:затримання (2901) курйоз (285) Росгвардія (4)

 Елітний загін спецпризначенців Росгвардії розсмішив соцмережі спробою затримати водія в Санкт-Петербурзі. ВІДЕО камер спостереження

У мережі з'явився відеозапис комічної "спецоперації" Росгвардії із затримання водія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, робота росгвардійців потрапила в поле зору трьох камер спостереження й була опублікована на відеохостингу youtube. На записі невдала спроба затримати водія, який різко тікає від фургона спецслужб і проривається через закриті ворота двору. Фургон поїхав за ним, але через свої габарити не зміг відразу проїхати через зламані ворота. Запис зроблено в Санкт-Петербурзі в 2018 році.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127473
 
   
 Топ коментарі
 
я думаю, что водитель и пассажиры "мерса" погибли от смеха!..
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Смотреть под музыку "Деревня дураков". Отлично!
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Сказать можно только одно - а вы госдолг Америки видели?
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😂🤣 это писец. Клоунский спецназ.💣
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И ведь они потом поднимутся вверх по служебной лестнице.Получат генералов...
Елітний загін спецпризначенців Росгвардії розсмішив соцмережі спробою затримати водія в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 3464
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Сила есть - ума не надо... Яркая иллюстрация. Еще и своего забыли. "Дебилы ***..."
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Ржу не можу, шоб хотів придумати то так би не вийшло.
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А мне понравилось, ребята работают с душой и бегают неплохо, видно что мозгов нехватает, ну что поделаеш, зато зарплата хорошая, пенсия по выслуге и карьерный рост опять же никто не отменял. Вот камер суки понатыкали и интернет подкачал, выкладывают твари. Ну ничего введут чебурашку и будут рассказывать о преимуществах квадратно-гнездового посева, хрен хто вякнет.
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на первой камере впереди неплохая машынка стояла - жып грандшырокий , дорестайловый.
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Вам би всьо вот ету вот русофобію розводить...
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Шой Бенні Хінна віддихає !!! Елітний загін спецпризначенців Росгвардії розсмішив соцмережі спробою затримати водія в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 5494 Елітний загін спецпризначенців Росгвардії розсмішив соцмережі спробою затримати водія в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 5494
Так тримати кацапи !, а наших полонених відпустіть.
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Кажете за два дня до Львова можете дійти .... ну ну!)
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в смехдержаве полная деградацмя кацапсинской нации!
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это твоя деградация,если бывших постовых со спецами путаешь
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Що, ватан, палає дупа? Елітний загін спецпризначенців Росгвардії розсмішив соцмережі спробою затримати водія в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 9186
Далі буде більше - звикай. А краще знайди справного вогнегасника .
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и какой дебил в заголовке вставил элитный и спецназ,это обычные росгвардейцы,тобишь еще вчерашние ППС,а то еще бы приплели спецов ГРУ
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А ты их адвокат, любитель рузге мира по ходу? Какой нахер ППС? Или один с этих тормозов? Только полный идиот выпускает на силовое задержание таких *********. Хорошо хоть с калашей в догонку не начали шмалять, а то б мирных положили бы не меряно.
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Нє, то москаль звичайний або Vatocephalus Vulgaris.
Най розважається, поки їм чєбурнєт не запровадили.
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В "процветающей" РФ вместо тротуаров - чистый лёд. При этом миллионы новороссиян - узбекотаджиков - типо дворников. И это во 2 городе Держимордора. Ваньки - мусора забавно поскальзываются.
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в вк зыбал ох и шапито как под музыку бенни хилла Елітний загін спецпризначенців Росгвардії розсмішив соцмережі спробою затримати водія в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 4534
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гололед конечно здорово прибавил комичности ситуации
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разжиревший козлячий спецнах привык, что кацапы сами в автозаки прыгают.
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Зачётная кинокомедия. Сюжет, актеры, массовка, все молодцы. Дайте им Оскар!
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Давно так не ржал. Бедные соседи Елітний загін спецпризначенців Росгвардії розсмішив соцмережі спробою затримати водія в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 4544 Именно так они и НАТО побеждать будут Елітний загін спецпризначенців Росгвардії розсмішив соцмережі спробою затримати водія в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 7176
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5 балллов !!! Высшая оценка за видео !!! Давно я так не ржал !!!
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Супер! Вот где 95 квартал! Особенно убили кадры когда три болвана бежали за машиной! Это было что то! Ну и с Воротами! Кстати чем то напомнил сериал Такси! Это типа продолжение- Такси пять или шесть!
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Я вже не раз писав: не треба москалям заважати в їх благородному устремлінні самознищитися.
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Блін ... У мене живіт болить ... Сльози витираю ...
Елітний загін спецпризначенців Росгвардії розсмішив соцмережі спробою затримати водія в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 5806

Афігєть ...
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Цензор.НЕТВідеоКурйозиЕлітний загін спецпризначенців Росгвардії розсмішив соцмережі спробою затримати водія в Санкт-Петербурзі. ВІДЕО камер спостереження
 
 
 
 
 
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