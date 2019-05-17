 Елітний загін спецпризначенців Росгвардії розсмішив соцмережі спробою затримати водія в Санкт-Петербурзі. ВІДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ, робота росгвардійців потрапила в поле зору трьох камер спостереження й була опублікована на відеохостингу youtube. На записі невдала спроба затримати водія, який різко тікає від фургона спецслужб і проривається через закриті ворота двору. Фургон поїхав за ним, але через свої габарити не зміг відразу проїхати через зламані ворота. Запис зроблено в Санкт-Петербурзі в 2018 році.

Дивіться також: "Я повернувся із Сирії!" - п'яний контрактник Росгвардії влаштував стрілянину з автомата на балконі багатоповерхівки в Челябінській області. ВIДЕО