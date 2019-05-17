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 Суд відпустив під заставу в 2 млн грн з носінням електронного браслета підозрюваного у справі Аллерова Майбороду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Солом'янський районний суд розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у справі екс-глави Нацгвардії Юрія Аллерова гендиректору "Укрбуд девелопмент" Олегу Майбороді.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Вислухавши доводи сторін, суддя Вікторія Жовноватюк вирішила відмовити в задоволенні клопотання прокуратури, яка вимагала призначити гендиректору "Укрбуд девелопмент" Олегу Майбороді запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 75 млн грн.

Замість цього, суддя постановила призначити Майбороді заставу в розмірі 2 млн грн. а також зобов'язала його носити електронний засіб контролю (електронний браслет).

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Після засідання суду Майборода зазначив, що кошти для внесення застави у нього є. Разом з тим, його захист вивчає вручену йому підозру для подальшого її оскарження.

Коментуючи придбання дочкою Аллерова, Катериною Пустинніковою, квартири за ціною близько 7 тис. грн за квадратний метр, замість ринкової близько 24 тис. грн за квадратний метр, Майборода заявив: "Там своя історія. Я не пам'ятаю нюансів, але юристи аналізували, говорили, що були там певні причини. Були інші фінансові ... Може, був депозит розміщений. Я не знаю цих всіх нюансів".

Суд відпустив під заставу в 2 млн грн з носінням електронного браслета підозрюваного у справі Аллерова Майбороду 01

Суддя Жовноватюк оголошує своє рішення.

Суд відпустив під заставу в 2 млн грн з носінням електронного браслета підозрюваного у справі Аллерова Майбороду 02

Майборода на засіданні суду.

Суд відпустив під заставу в 2 млн грн з носінням електронного браслета підозрюваного у справі Аллерова Майбороду 03
Суд відпустив під заставу в 2 млн грн з носінням електронного браслета підозрюваного у справі Аллерова Майбороду 04
Суд відпустив під заставу в 2 млн грн з носінням електронного браслета підозрюваного у справі Аллерова Майбороду 05
Суд відпустив під заставу в 2 млн грн з носінням електронного браслета підозрюваного у справі Аллерова Майбороду 06

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, співробітники НАБУ затримали колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.

Як наголошується в документі, підписаному детективом НАБУ, який узгоджений прокурором САП, Аллеров "обгрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєне в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою".

Слідство встановило, що в 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (далі реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць.

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Однак згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, які та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

Вартість цих квартир, як встановила проведена в рамках досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менше оцінки квартир, які мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

Також у справі були затримані гендиректор "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода та оцінювач майна Аліса Гринчук.

17 травня суд заарештував Аллерова на 60 діб з можливістю застави 4,8 млн грн. Екс-главу Нацгвардії заарештували в залі суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127453
 
 
 Топ коментарі
 
А что вы думали? Суд - коммерческое предприятие, ничего личного...
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Это очень грамтоная и интересная реформа от Пэпы
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Я в улёте
Ну как можно отпускать под залог?
А еще интересно откуда у этого бульдога в принципе миллионы чесных денег.
Практически суд пытается получть миллион ворованных денег))
И это все в европу ?
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Шо ? Не получилось доказать в суде, что 110 квартир в Жмеренке это куда лучше чем 80 в Киеве на Печерске ?
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"Там своя история, что были там определенные причины. Были другие финансовые... Может был депозит размещен. Я не знаю этих всех нюансов"

Нюанс во всем виноват ...
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Хотя по большому счету он кинул не сколько государство, сколько свои коллег, так бы мент получил квартиру на Печерске ценой больше десятка млн., а так где то у черта на куличках ценой 300-500 тыс.
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Я в улёте
Ну как можно отпускать под залог?
А еще интересно откуда у этого бульдога в принципе миллионы чесных денег.
Практически суд пытается получть миллион ворованных денег))
И это все в европу ?
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А что вы думали? Суд - коммерческое предприятие, ничего личного...
 показати весь коментар
 
 
Это очень грамтоная и интересная реформа от Пэпы
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Корупція була і буде. Чому ця фірма Аллєрова встановила таку ціну? Суд цього не знає, а тому до з*ясування обставин цей Майборода невинний. Слухайте музику його далекого родича:
«ПЕСНИ Платона Майбороды» - YouTube
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я настільки тотально та абсолютно не вірю нашим судам, що навіть не можу оцінити судове рішення правильно воно чи ні, навіть, якщо воно випадково - правильне.
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в нашей стране самое главное побольше наворовать , вот и залог заплатить можно и откупиться
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниСуд відпустив під заставу в 2 млн грн з носінням електронного браслета підозрюваного у справі Аллерова Майбороду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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