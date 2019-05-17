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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (1205) парламент (292) Разумков Дмитро (45)

 "На зґвалтування точно йти не варто. Та й дівчина так собі", - Разумков про взаємодію Зеленського з парламентом. ВIДЕО

Радник новообраного президента Володимира Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков не допускає будь-яких радикальних дій у відносинах новообраного глави держави та парламенту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Разумков сказав під час свого виступу в ефірі проекту "Право на владу".

"На зґвалтування точно йти не варто. Та й дівчина так собі ... Я вам більше скажу - тут не треба займатися зґвалтуванням, тому що зґвалтуванням займаються протягом багатьох років, і я думаю, що саме тому український народ віддав 73 відсотки Зеленському - набридло ... У цій ситуації треба допомогти Раді нарешті виконати всі ті обіцянки, які вона давала", - заявив Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про розпад коаліції: Це бажання відтермінувати будь-які дії із проведення дострокових виборів

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127438
 
   
 Топ коментарі
 
...речь настоящего члена... "На изнасилование точно идти не стоит. Да и девушка так себе", - Разумков о взаимодействии Зеленского с парламентом - Цензор.НЕТ 9896
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Так тонко Зеленского еще не троллил никто...

Зеленский - девушка так себе

Превый раз согласен в Разумковым
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Была девушкой, стала бабушкой-- за пять лет состарилась,--костыли и на выход --вот их удел.
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"Девушка" конечно еще та. 2%ка или по другим оценкам 4%ка. Так что на самом деле не стоит связываться, а то либо "жениться заставит" ( а там уже клейма ставить негде), или "заразит" не дай Бог.
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Рада як королева бала.Её имеют,а вона корону держит,щоб не впала
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Нарешті дошло, що ВР розпустити не зможуть.
От тільки якісь нездорові аналогії про згвалтування.
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навіщо їх ґвалтувати - "дівчатка" з ВР самі із задоволенням продадуться - лише бабла їм дайте ! "На зґвалтування точно йти не варто. Та й дівчина так собі", - Разумков про взаємодію Зеленського з парламентом - Цензор.НЕТ 5979
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Разумков, опозорил память своего папки,
Кто такой Зеленский? Игрок на рояли? Актер ватанских фильмов? Организатор юмористических шоу, но не политик!
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Цензор стал площадкой для монипуляций с коментариями . Так сказать крышует тролей и поощряет их. Чем теряет свою репутацию.
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Уровень базарных торговок и уличных гопников . Таких дальше прихожей в приличные места пускать не будут .
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Обулавлевание должно пройти на международном уровне! Разумков, пригласите Киркорова, Лепен, Ким Чен Ина, а еще Распутину! Кажется достаточно...
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Соевым так обидно за этот парламент с 5% поддержкой, что встали в позу обиженной проститутки.
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Вовик, у нас парламентско-президентская форма правления, так что не делай резких телодвижений - могут таки и вдуть. "На зґвалтування точно йти не варто. Та й дівчина так собі", - Разумков про взаємодію Зеленського з парламентом - Цензор.НЕТ 6731
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Слова Разумкова зеркально отражает желание депутатов после выборов палки вставлять Зе. Правильные слова.
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Ти мабуть з Інгока ( Інгульця, пригорода Кривого Рога.
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видно, что ЗЕ-команда училась "шуткам" у "классика" блатнявых приколов, ху@ла, чья фраза "если бы у бабушки были... она была бы дедушкой" почитается ватниками "фразой всех времен и народафф" видно, что с ТАКИМИ "образованными" реХворматорами стране скучно не будет ...
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Він же з молодіжки ПР, був її очільником, цього й треба було очікувати.
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Пиписка еще не выросла насиловать. У нас у парламента больше полномочий чем у президента.
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Ґвалтують ті, у кого з тим органом проблеми. Але це не заважає їм бити та мучити жертву. На це сил вистачає.
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Зебилы,вы точно выбрали вову,а не розумкова? Уверены?
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ето неважно на самом деле.... - беню они выбрали.
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Цей Разумков (Разумняшка, як його назвала Мосійчук) просто чмо та покидьок. Я не уявляю щоб таке сказав Порошенко чи Ющенко, або Садовий чи Вакарчук, люди які в першу чергу асоціюються з Україною та її культурою. А ось Разумков з його російськомовною щелепою та культурою нічого поганого в цьому не бачить. Так само і Янукович, який легко міг би десь на з'їзді партії регіонів сказати про "казлів каториє мєшают жить". Або Коломойський - чорнороте хамло. Чи може ви забули про самого Зеленського з його "я вам нічєво нє должен". Ось такий і є справжній рівень виховання та моральних норм у Зеленського та його оточення. І дехто з його виборців щиро сподівається, що вони такі собі чесні та добропорядні і в першу чергу будуть думати про проблеми звичайних людей...
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Иногда думала: что чувствовали люди, наблюдая, как из их города уходит их армия. Сегодня именно это и прочувствовала: уходят Геращенко, Климкин, Турчинов... Через три дня уйдет Порошенко...
И в город, гарцуя на розовом пони, въедет клоун со своей бандой

(C)
@luiza4kalova
☹️
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мда, грядут большие перемены...- главное удивлялку в себе подавить.
возвращение кацапни или кацапский реванш в Украине - я бы так ето обозначил...
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А может этих потенциальных насильников Украины прямо на инаугурации кастрировать?
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Україна для шефа цього лупатого - порноактриса, ВР - потенційна жертва для ґвалтування ...
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щось схоже на тексти сценаріїв кварталу, що пише жінка ЗєлєБєні...стиль схожий...А оця "прінципіальноруськоговорящая" голова мене взагалі виводить із стану спокою...м'яко кажучи...лупоглазий ватяний пуголовок...Підтягаються в Україну біглі олігархи...запахло здобиччю...Скоро почнуть ділити сфері впливу та грошові потоки...Бєня конкретно сказав, що вважає, що Ахмєтов багато заробляє...Як же я зневажаю тих, завдяки вибору яких, країну знову почне лихоманити...під час війни...За те, що ця рогата нечисть знову злазиться в Україну, відчуваючи власну безкарність...
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ЩО ЦЕ ???
Воно взагалі нормальне ?
Оце приїхали. Зе-бидло.
Але це - лише початок ...
До дна ще дуже далеко.
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Калигула вводит коня в Сенат.
20 мая по народному календарю отмечается "Купальниця". Праздник так назван за обряд купания лошадей в реках."На зґвалтування точно йти не варто. Та й дівчина так собі", - Разумков про взаємодію Зеленського з парламентом - Цензор.НЕТ 380
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"На зґвалтування точно йти не варто. Та й дівчина так собі", - Разумков про взаємодію Зеленського з парламентом. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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