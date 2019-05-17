 "На зґвалтування точно йти не варто. Та й дівчина так собі", - Разумков про взаємодію Зеленського з парламентом. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Разумков сказав під час свого виступу в ефірі проекту "Право на владу".

"На зґвалтування точно йти не варто. Та й дівчина так собі ... Я вам більше скажу - тут не треба займатися зґвалтуванням, тому що зґвалтуванням займаються протягом багатьох років, і я думаю, що саме тому український народ віддав 73 відсотки Зеленському - набридло ... У цій ситуації треба допомогти Раді нарешті виконати всі ті обіцянки, які вона давала", - заявив Разумков.

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