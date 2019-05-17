 "На зґвалтування точно йти не варто. Та й дівчина так собі", - Разумков про взаємодію Зеленського з парламентом. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Разумков сказав під час свого виступу в ефірі проекту "Право на владу".
"На зґвалтування точно йти не варто. Та й дівчина так собі ... Я вам більше скажу - тут не треба займатися зґвалтуванням, тому що зґвалтуванням займаються протягом багатьох років, і я думаю, що саме тому український народ віддав 73 відсотки Зеленському - набридло ... У цій ситуації треба допомогти Раді нарешті виконати всі ті обіцянки, які вона давала", - заявив Разумков.
От тільки якісь нездорові аналогії про згвалтування.
Кто такой Зеленский? Игрок на рояли? Актер ватанских фильмов? Организатор юмористических шоу, но не политик!
И в город, гарцуя на розовом пони, въедет клоун со своей бандой
(C)
@luiza4kalova
☹️
Турчинов тоже?
возвращение кацапни или кацапский реванш в Украине - я бы так ето обозначил...
Воно взагалі нормальне ?
Оце приїхали. Зе-бидло.
Але це - лише початок ...
До дна ще дуже далеко.
20 мая по народному календарю отмечается "Купальниця". Праздник так назван за обряд купания лошадей в реках.