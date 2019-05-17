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Все про:ВР (4754) недоторканність (413) Гройсман (3330)

 Гройсман - нардепам: "Давайте зараз ухвалимо рішення і знімемо недоторканність". ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вказує на необхідність зміни виборчої системи і зняття депутатської недоторканності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи з трибуни Верховної Ради в п'ятницю.

"Потрібно говорити про те, якою має бути виборча система, щоб дати нову якість української політики в наступному парламенті ... Можливо, настав час об'єднатися і нарешті ухвалити рішення, що система виборів має бути змінена, провести серйозну дискусію. Але дати можливість конкуренції на політичній арені країни", - сказав він.

Що стосується питання зняття депутатської недоторканності, то Гройсман висловив думку, що "недоторканність українського парламенту та інших чиновників роз'їдає їх зсередини, дозволяє розширювати межі та порушувати закон, за що все одно доведеться відповідати".

"Давайте зараз ухвалимо рішення і знімемо недоторканність", - звернувся він до Верховної Ради.

Прем'єр також констатував, що реформа децентралізації ще не завершена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зміна виборчої системи та скасування депутатської недоторканності - єдине, заради чого цей склад Ради має працювати, - Сироїд

"Ми повністю реалізували цю реформу? Ні. Вона залишається під ризиком? Так", - сказав він.

Гройсман наголосив: "Нам потрібні зміни Конституції та впровадження ще законів, які дозволять фундаментально закріпити право децентралізації".

Крім того, прем'єр зазначив, що для реалізації курсу на європейську інтеграцію необхідно також ухвалити низку законодавчих ініціатив.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127390
 
   
 Топ коментарі
 
А мне плевать на его рейтинг...а вот в том что нужно снимать неприкосновенность...убирать мажоритраку и делать открытые списки он абсолютно прав....
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Грося, тебе это рейтинг не прибавит
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А что украл Петя..?? Список...суммы...все есть?? Опубликуй...не держи в себе..
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а я не думал что любители захер-мазоха в Украине 25% даже с нарисоваными 10% Гройсман - нардепам: "Давайте зараз ухвалимо рішення і знімемо недоторканність" - Цензор.НЕТ 5167
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Вы верите в то что Зе Пороха расстреляет, декоммунизирует, люстрирует, посадит и т.д?
Да или нет?
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думаю если не он - почитатели таланта найдктся ))
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Какие почитатели? У Пороха будет ПОЖИЗНЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОХРАНА и ему насрать на "почитателей".
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Не только вы так думали.Во втором туре произошло объединение недовольных Порохом по тем или иным причинам ,наивных,которые поверили телевизору,и людей,мягко говоря,не любящих все украинское,и надеющихся,что Зеля и Беня похоронят сам проект "Украина".Ну и,естественно,приколисты и пофигисты,этих смело можно называть идиотами.Вот весь этот разномастный электорат и составляет пресловутые 73%.Пройдет некоторое время,и эта толпа Зе-избиратели разойдется в разные стороны,но дело сделано,Украина получает угрозу олигархического реванша.
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Краще було б- а давайте разом втопимося...
🤗
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ЗЕлупа уже булаву нашел???!)))
Игрь Валерич ведь мог ему с Израиля игушечную привезти...порадовать убогого...
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Будет закон и об импичменте и о снятии депутатской и судейской неприкосновенности.
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В пакеті з скасуванням мажоритарки і відкритими списками
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Грося хорошо запел, мог в Тель-Авив на евровидение поехать ))
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Там все Юеней схвачено...
Хватит нам одного КЛОВАНА)))
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а ты 2-й - или как у вас рассчитываются в ботоверме или кудряшки пью Гройсман - нардепам: "Давайте зараз ухвалимо рішення і знімемо недоторканність" - Цензор.НЕТ 6756 Гройсман - нардепам: "Давайте зараз ухвалимо рішення і знімемо недоторканність" - Цензор.НЕТ 6756
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Новость про Децентрализацию - самую успешную реформу Гройсмана: Київраді не вистачило голосів, аби відновити районні ради в Києві Голови фракцій не стали обговорювати майбутнє районних рад у місті. Про це повідомляє«КиевВласть». Проект рішення «Щодо посилення впливу громади на процес прийняття рішень у районах столиці» вже двічі не набрав необхідної кількості голосів і тому вважається відхиленим.
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гройсман, как и Зе-презедент забыли про закон об импичменте, По настоящему в законах все есть, кроме процедурного вопроса о следственных комиссиях!!! для реализации процедуры импичмента!!! Вот этот вопрос и нужно решить!!! Это реально не долго!!! И Рада 1 месяц за что ей осталось до роспуска укладывается легко!!!!
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как хочеться войти у память,а что мешало с 14 года это и другое делать.
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а нахрена - им надо жить по новому - по великорошенски
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Ну да и ко всему выборы надо баллы набирать.
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Гройсман! Не валяй дурня! Недоторканість має бути скасована разом з мажоритаркою! Мародер перед виборами стукав себе в груди, що мажоритарку скасує! Але наіпав. ФСБшний Парубій жодного разу не вніс цю постанову на голосування
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Зняття недоторканості з депутатів зробить їх залежними від Генпрокурора. Для того, щоб зробити депутатів залежними від виборців, треба створити механізм відкликання депутатів виборцями, а не знімати з них недоторканісь. А мажоритарку для чого скасовувати? Політичні партії - це злочинні угруповання які грабують країну та дурять людей. Треба зробити повністю мажоритарну систему та поставити депутатів під контроль виборців.
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Партія, яка заволодіє Винником заволодіє Світом Гройсман - нардепам: "Давайте зараз ухвалимо рішення і знімемо недоторканність" - Цензор.НЕТ 11
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вы им слишком много дали - 15 - ну максимум 16 Гройсман - нардепам: "Давайте зараз ухвалимо рішення і знімемо недоторканність" - Цензор.НЕТ 5114
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Відсотків 10 нормальних нардепів навіть в цій мародерській Раді є.
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Відсотків 10 нормальних нардепів навіть в цій мародерській Раді є.





10 максимум. Гройсман - нардепам: "Давайте зараз ухвалимо рішення і знімемо недоторканність" - Цензор.НЕТ 3985
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начинать нужно всегда с себя
снять неприкосновенность с себя
потом ,,жаба,,задавит снимете с президента суддей
и всех остальных
как голосовать за ,,,х,,, в закрытом списке это преступление
обязательно отзыв президента депутатов суддей
всех на выборных должностях
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1Децентрализация - 2Федерализация - 3Потеря суверенитета
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Лучший премьер за всю историю независимости Украины. На парламенских выборах буду голосовать за его полит силу, или за ту, где он будет находится.
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Та да. Думаю, що навіть янек на дозволив би собі так грабувати бюджет субсидіями і населення ротердамом+, як це робить Гройсман разом з шоблою мародерів
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Это тот sulima ivan, который вчера писал, мол "було б непогано, щоб Беня став премьером"?
Твое мнение не интересует, спасибо.
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По каким успешным делам Вы так подсчитали?
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Для голосования за отмену неприкосновенности существует одна хитрость: предварительно распределяется между фракциями "кто за, кто против", но чтобы была гарантия что голосов не хватит.
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Как они быстро перелицовываются, когда припекает. У них на первом месте - лицемерие ради собственного блага, такого понятия, как народ, у них просто нет. Удалось как-то побывать небольшое время в курилке этих небожителей - то, о чем и как они разговаривают - ушеньки вянут, там давно процветает свой сленг или даже арго, который они пока не допускают в с трибуны и с экранов! К тому же украинский язык там не процветает!!!
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І всі одразу побігли знімати недоторканість. Вова Г. біжи бо не наздоженеш.
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Ха!
А идея интересная - те депутаты, которые не попадают в новую Раду, вполне могут насрать коллегам!
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Думаю,что примут зная ,что их будут жестко отсекать и им нехрена не грозит😂😂😂Ну,хоть что-то одно зорошее напоследок и сделают
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Чуваки, кнопкодавство не забудьте, плиз, в пакете.
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А с судей почему не предлагает?? Своих порох позасовывал???😂😂😁
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В это время в европейских странах даже принцесс под суд отдают. А наши кнопкодавы никак девственность не потеряют.
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Та зараз же. Без обісцянок про зняття депутатської недотоканності, ніхто й не зрозуміє, що скоро парламентські вибори. Це ж вже ритуал
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Какая помойка? Там занято) Там порошенко место занял )
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Поздно батенька всралыся, теперь Зеленский с вас штаны снимет.
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Это даст нынешним депутатам попасть в историю.
Если эти не примут закон, то через полгода другие отменят неприкосновенность.
Думай! Гройсман - нардепам: "Давайте зараз ухвалимо рішення і знімемо недоторканність" - Цензор.НЕТ 6957
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После выборов президентских задумались, 5 лет устраивала депутатская неприкосновенность. Популист и лжец.
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как сейчас помню, порох когда то говорил, что снимут прикосновенность, когда єта верховна рада будет уходить.
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Шо опять?- зевнули депутаты и уткнулись в просмотр отелей и борделей в своих телефонах
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Нужен закон о референдуме и через этот механизм снять неприкосновенность иначе если это будет сделано в Раде, следующие крысы у корыта его захотят отменить.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
ЗЕ ЖДУ ИМЕННО ЭТОГО!!!

1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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Усе товариство забуває, що в нас - парламентсько президентська республіка. А, тепер, будемо чекати реакції "парламенту" на перші кроки "всенародно" обраного президента. І, думаю, більшості зебілів ці кроки не сподобаються. Ну що ж. Бачили очі, що брали, тож їжте, хоч повилазьте.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниГройсман - нардепам: "Давайте зараз ухвалимо рішення і знімемо недоторканність". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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