 Гройсман - нардепам: "Давайте зараз ухвалимо рішення і знімемо недоторканність". ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи з трибуни Верховної Ради в п'ятницю.
"Потрібно говорити про те, якою має бути виборча система, щоб дати нову якість української політики в наступному парламенті ... Можливо, настав час об'єднатися і нарешті ухвалити рішення, що система виборів має бути змінена, провести серйозну дискусію. Але дати можливість конкуренції на політичній арені країни", - сказав він.
Що стосується питання зняття депутатської недоторканності, то Гройсман висловив думку, що "недоторканність українського парламенту та інших чиновників роз'їдає їх зсередини, дозволяє розширювати межі та порушувати закон, за що все одно доведеться відповідати".
"Давайте зараз ухвалимо рішення і знімемо недоторканність", - звернувся він до Верховної Ради.
Прем'єр також констатував, що реформа децентралізації ще не завершена.
"Ми повністю реалізували цю реформу? Ні. Вона залишається під ризиком? Так", - сказав він.
Гройсман наголосив: "Нам потрібні зміни Конституції та впровадження ще законів, які дозволять фундаментально закріпити право децентралізації".
Крім того, прем'єр зазначив, що для реалізації курсу на європейську інтеграцію необхідно також ухвалити низку законодавчих ініціатив.
Да или нет?
🤗
Игрь Валерич ведь мог ему с Израиля игушечную привезти...порадовать убогого...
Хватит нам одного КЛОВАНА)))
Відсотків 10 нормальних нардепів навіть в цій мародерській Раді є.
10 максимум.
снять неприкосновенность с себя
потом ,,жаба,,задавит снимете с президента суддей
и всех остальных
как голосовать за ,,,х,,, в закрытом списке это преступление
обязательно отзыв президента депутатов суддей
всех на выборных должностях
Твое мнение не интересует, спасибо.
А идея интересная - те депутаты, которые не попадают в новую Раду, вполне могут насрать коллегам!
Если эти не примут закон, то через полгода другие отменят неприкосновенность.
Думай!
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
ЗЕ ЖДУ ИМЕННО ЭТОГО!!!
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"