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Все про:Путін (8707) хокей (24) Навальний (121)

 "Він втрачає здоровий глузд, як будь-який правитель, що сидить на троні занадто довго", - Навальний після "8 шайб" від Путіна порівняв його з Брежнєвим і Мао Цзедуном. ВIДЕО

Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що головною загрозою для Росії є маразм глави держави, і порівняв Президента РФ Володимира Путіна з радянським генсеком Леонідом Брежнєвим і китайським лідером Мао Цзедуном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Навальний каже у відеоблозі, опублікованому на його сторінці в соцмережі, аналізуючи хокейні "досягнення" Путіна.

"Весь цей маразматичний цирк без сумніву буде тільки наростати тому, що Путін просто втрачає здоровий глузд, як будь-який лідер, який сидить на троні занадто довго ...", - сказав Навальний, коментуючи рекордні 8 шайб Путіна в матчі Нічної хокейної ліги.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путін закинув шайбу в хокейному матчі - захисник Ротенберг від'їхав убік, а воротар відкрив шайбі ворота. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3127378
 
   
 Топ коментарі
 
А вас козлов я попрошу уйти.
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Во-во, нашего Педро Цзедуна сложно оторвать от корыта после 5 лет мародерства, представляю как там окопался Пуйло, который правит уже с 2000 года.
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наверное так будет точнее Педро Мадуровича Цзедуна -Мальдийского
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Ссущество, комментирующее сам "матч" еще более отвратительно чем "герой" новости. Тот хоть старый и больной карлик - а это с таким надрывом комментирует цирк, что такое ощущение шо бутылку сломало от восторга.... "Он выживает из ума, как любой правитель, сидящий на троне слишком долго", - Навальный после "8 шайб" от Путина сравнил его с Брежневым и Мао Цзедуном - Цензор.НЕТ 1549
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Почеу вылитый? "Він втрачає здоровий глузд, як будь-який правитель, що сидить на троні занадто довго", - Навальний після "8 шайб" від Путіна порівняв його з Брежнєвим і Мао Цзедуном - Цензор.НЕТ 9233 Это он и есть, сидит Сцарь после рабочего дня отдыхает... "Він втрачає здоровий глузд, як будь-який правитель, що сидить на троні занадто довго", - Навальний після "8 шайб" від Путіна порівняв його з Брежнєвим і Мао Цзедуном - Цензор.НЕТ 9233
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Сталин
Макрон
Матфей
Жигули
(и так дальше пока не охрипнешь) че ты тут оккультизмы какие-то смехотворные вываливаешь то, а?
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Сталин и Жигули - реально исчадия Ада. "Он выживает из ума, как любой правитель, сидящий на троне слишком долго", - Навальный после "8 шайб" от Путина сравнил его с Брежневым и Мао Цзедуном - Цензор.НЕТ 142
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Ну это ж приманка, для тех "кому за державу обидно"... Судя по всему клев пошел... "Він втрачає здоровий глузд, як будь-який правитель, що сидить на троні занадто довго", - Навальний після "8 шайб" від Путіна порівняв його з Брежнєвим і Мао Цзедуном - Цензор.НЕТ 8958
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лучше бы он играл в хокей, а не был президентом х#йлом
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Я би ***** не порівнював із Брєжнєвим, або Мао Цзедуном. Це нікчемне колективне ***** навіть близько не стояло біля тих керівників.
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обвішане цяцьками нещастя Брєжнєв і аскет Мао. Я б теж не порівнював наркомана з китайцем.)
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Дайте вже й ***** клюшку на коня,чи шо!
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Забудь про Петю, теперь у нас есть Пианист Сидоров.
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Любой авторитарный правитель с годами всевластия, безнаказанности выживает из ума.
Меня больше беспокоит в 21 веке лизоблюдство одобрение элитки - с высшим, часто западным образованием, деятелей науки р культуры, которые фашизм в стране на ура приняли.
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так элитка в РФ только зарабатывает, живут же многие семьи-дети в РФ
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маленькое уточнение....он не выживает - уже выжил из ума....
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сравнение путлера с брежневым и мао выглядит как откровенный пиар путлера перед московитами, для которых брежнев и мао - авторитеты и примеры для подражания.
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Леонід Ілліч, при всіх його недоліках був українцем. Саме за його продуктивного правління, СРСР досяг найвищих досягнень в економіці. Якими, ще довго користувалися всі наступні вожді і вождики, аж до прогнозованого розвалу Союзу.
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А леша анальный почему так давно не выводил хомячков покричать "позор"? Непорядок, быдло должно выпускать пар, а то еще ***** свергнуть удумают
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Похоже, старик кабаев здоровски об лед башкай приложился!
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(простите за повтор))))))
хоккей от хутина высмеяли в США
https://youtu.be/gl-o7HfwD6s

***

у вратаря не было шансов против хутина... а у ковра был
***
х.йло так неожиданно рухнуло на красный коврик,
что украинцы даже желания не успели загадать...

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Желание одно...
Что бы эту ботоксную мелочь...завернули в этот ковер...и бросили в топку бедоносца Кузи!)))
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А что ж это треняра сборной такого "перспективного" игрока не замечают? Он бы канадцам навалял бы на раз плюнуть!
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ГОЛ С ПОДАЧИ БЛОХИНА ЗАБИВАЕТ БАЛТАЧА - ЭТО ЛИЧНАЯ ЗАСЛУГА ЛЕНИДА ИЛЬИЧА !!! (КТО ПОМНИТ СССР))))
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15 мая на очередной Невзоровской среде в передаче Эхо Москвы Глебыч просто порвал опять публику в том числе и по событиям еренбурге---так он обозвал этот чмошный город! Зайдите на Эхо за 15 мая---стёб калиброваный!
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Не еренбург только, а *****. И почему чмошный? Судя по разным новостям вполне нормальные там горожане, периодически майданят по разным вопросам, ну Ройзман, бывший мэр, нормальный мужик, совершенно не ватный.
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Я то больше предлагал почитать за среду по Невзорову. Там кашка в том городе очередная по поводу храма на детской площадке или как то так. А Невзоров люто церковников местных глушить любит. А какой там город? Как то был сюжет как на местном вокзале провожали уральских кизяков на Донбасс бить биндеров! Там и оркестры были, и прощались со Славянкой, тысячи вышли провожать, паровоз паром дымит, слеза скупая на глазах, с победой просят вернутся..... А потом вроде прошло позже что только приехали---та давай назад кустами огородами! Правда---хоть смешно подаю.
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Для того, чтобы удержаться у власти, ум не нужен (достаточно весьма относительной вменяемости), а нужна определённая сумма отрицательных человеческих качеств. Счастлив тот из власть предержащих, который для ведения государственных дел заводит личных советников и адекватно отслеживает реальное состояние. Пример - Мария-Терезия (австрийская): одна из любимых исторических личностей гитлера, редкой подлости, свирепости и тупости баба (женщины - это чтобы её от всех вас отличить, а не вас обидеть), но умела удивительно точно подбирать советников и правильно их использовать во благо своего государства. Но )(уйло - не она, а просто зиц-президент от "кооператива озеро", назначенный Вселенной погибелью кацапам и упрёком русским.
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Ну, в эти годы надо форму поддерживать. Я тоже на рыбалку в четыре утра встаю, женка говорит- "из ума выжил"
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При чем тут твоя форма и рыбалка? Или на твою рыбалку уходят миллионы долларов из бюджета жены, а так же во время рыбалки тебя по Дискавери показывают? "Він втрачає здоровий глузд, як будь-який правитель, що сидить на троні занадто довго", - Навальний після "8 шайб" від Путіна порівняв його з Брежнєвим і Мао Цзедуном - Цензор.НЕТ 5598
Одно дело заниматься спортом для себя, а другое то, что мы видим на видео. Ты и вправду разницы не заметил?
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У нас года одинаковые. Так что разницы не заметил.На рыбалку тоже много денег требуется, снасти -лодки , не миллионы конечно, но рыбка дорого выходит.
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Дело не в Путине, его приемник тоже будет сидеть до упора, следующий тоже.
В России, и не только, нет цивилизованной социально политической системы, те кто у власти, всегда были хозяевами и могут делать что душа желает.
Вот и есть страх который перерос в инстинкт сидящий на уровне ментальности - "Новая метла по новому метёт". Кого "новая метла" заметет и сколько, это уже лотерея, поэтому инстинкты выживание требуют искренее любить.
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Вова Путин-это очень опасная крыса.Когда он почувствует,что ему приходит конец по старости,вполне возможно,что захочет захватить с собой на тот свет парочку миллиардов населения Земли.Путина нужно уничтожить физически,и чем раньше-тем лучше
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Дело не в самом Путине, они все там Того..куку?!
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Це ще херня, міг же один вийти проти команди і виграти в суху
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Навальний! Чей Крим?
хорошие кацапи - в хороших гробах
плохие - в плохих
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Любая кацапская оппозиция заканчивается там, где начинается Крым. Навальный про Крым уже давно сказал, что Крымнаш, так же сказал и Ходорковский. Невзоров пока единственный, кто ещё в своём уме и при своей гениальной памяти, называет Крым украинским.
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Навальный подхалим, можно подумать что Мао Дзедун или Брежнев воровали из бюджета как это *****
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Сталин торчал на своём посту дольше чем Брежнев. Видимо боится сравнивать с более одиозными персонажами. Навальный навалил не туда. "Він втрачає здоровий глузд, як будь-який правитель, що сидить на троні занадто довго", - Навальний після "8 шайб" від Путіна порівняв його з Брежнєвим і Мао Цзедуном - Цензор.НЕТ 2376
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Ну эта засраная кацапская оппозиция АНТИУКРАИНСКАЯ, прошу заметить Сталина поважають!?
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Как говорила Лидия Аркадьевна: " Во всём виноват Навальный! "
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Цензор.НЕТВідеоСуспільство"Він втрачає здоровий глузд, як будь-який правитель, що сидить на троні занадто довго", - Навальний після "8 шайб" від Путіна порівняв його з Брежнєвим і Мао Цзедуном. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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