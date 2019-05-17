 "Він втрачає здоровий глузд, як будь-який правитель, що сидить на троні занадто довго", - Навальний після "8 шайб" від Путіна порівняв його з Брежнєвим і Мао Цзедуном. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Навальний каже у відеоблозі, опублікованому на його сторінці в соцмережі, аналізуючи хокейні "досягнення" Путіна.
"Весь цей маразматичний цирк без сумніву буде тільки наростати тому, що Путін просто втрачає здоровий глузд, як будь-який лідер, який сидить на троні занадто довго ...", - сказав Навальний, коментуючи рекордні 8 шайб Путіна в матчі Нічної хокейної ліги.
наверное так будет точнее Педро Мадуровича Цзедуна -Мальдийского
Макрон
Матфей
Жигули
(и так дальше пока не охрипнешь) че ты тут оккультизмы какие-то смехотворные вываливаешь то, а?
А если я вас?
Меня больше беспокоит в 21 веке лизоблюдство одобрение элитки - с высшим, часто западным образованием, деятелей науки р культуры, которые фашизм в стране на ура приняли.
хоккей от хутина высмеяли в США
https://youtu.be/gl-o7HfwD6s
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у вратаря не было шансов против хутина... а у ковра был
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х.йло так неожиданно рухнуло на красный коврик,
что украинцы даже желания не успели загадать...
Что бы эту ботоксную мелочь...завернули в этот ковер...и бросили в топку бедоносца Кузи!)))
Одно дело заниматься спортом для себя, а другое то, что мы видим на видео. Ты и вправду разницы не заметил?
В России, и не только, нет цивилизованной социально политической системы, те кто у власти, всегда были хозяевами и могут делать что душа желает.
Вот и есть страх который перерос в инстинкт сидящий на уровне ментальности - "Новая метла по новому метёт". Кого "новая метла" заметет и сколько, это уже лотерея, поэтому инстинкты выживание требуют искренее любить.
хорошие кацапи - в хороших гробах
плохие - в плохих