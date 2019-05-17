 "Він втрачає здоровий глузд, як будь-який правитель, що сидить на троні занадто довго", - Навальний після "8 шайб" від Путіна порівняв його з Брежнєвим і Мао Цзедуном. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Навальний каже у відеоблозі, опублікованому на його сторінці в соцмережі, аналізуючи хокейні "досягнення" Путіна.

"Весь цей маразматичний цирк без сумніву буде тільки наростати тому, що Путін просто втрачає здоровий глузд, як будь-який лідер, який сидить на троні занадто довго ...", - сказав Навальний, коментуючи рекордні 8 шайб Путіна в матчі Нічної хокейної ліги.

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